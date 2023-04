Ukraine

Leaks über ukrainische Gegenoffensive und die „schmutzigen Tricks“ des Westens: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Russland habe „nicht den geringsten Zweifel“ daran, dass die USA und die NATO direkt oder indirekt in den Konflikt in der Ukraine verwickelt seien, sagte der Sprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow am Freitag gegenüber CNN auf eine Frage nach den durchgesickerten Geheimdokumenten über die Vorbereitung der ukrainischen Streitkräfte auf eine Gegenoffensive durch Washington und Brüssel.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow warf dem Westen einen „schmutzigen Trick“ vor: Moskau werde zu Verhandlungen gedrängt, während Kiew und seine westlichen Kuratoren sagen, es sei unmöglich, einen solchen Dialog zu beginnen.

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Militäroperation

Russische Truppen haben in den letzten 24 Stunden einen Kommando- und Kontrollposten der ukrainischen Territorialverteidigungseinheiten in der Region Cherson getroffen und zwei gegnerische Munitionsdepots in der DNR und der LNR zerstört, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow. Zwei selbstfahrende Artilleriesysteme (SAU) des Typs Gvosdika und ein SAU des Typs Acacia wurden in der Region Cherson ebenfalls zerstört, fügte er hinzu.

Der Gegner verlor im Laufe des Tages rund 360 Soldaten. Es wurde ebenfalls eine beträchtliche Menge an feindlicher Kampfausrüstung zerstört, so Konaschenkow.

Ukrainische Gegenoffensive

US-Außenminister Anthony Blinken schließt nicht aus, dass in den kommenden Wochen eine Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte beginnen könnte. Er sagte, dass „viele Freunde und Partner der Ukraine zwei Ziele haben“ – alles zu tun, um Kiew die Rückeroberung von Territorium zu ermöglichen, auch durch eine Gegenoffensive, und der Ukraine zu helfen, „mittel- und langfristig“ Potenzial „aufzubauen“.

Der Pressesprecher des russischen Präsidenten sagte zu den Äußerungen des US-Außenministers, dass das russische Militär bei der Planung der Militäroperation alle Informationen, einschließlich dieser, berücksichtigt.

Durchgesickerte geheime Dokumente

Russland habe „nicht den geringsten Zweifel“ daran, dass die USA und die NATO direkt oder indirekt in den Konflikt in der Ukraine verwickelt seien, sagte Peskow gegenüber CNN auf eine Frage nach durchgesickerten Geheimdokumenten in sozialen Medien, in denen es um Pläne der USA und der NATO geht, die Ukraine auf eine Gegenoffensive vorzubereiten. „Das Ausmaß dieser Beteiligung nimmt ständig zu“, sagte er und fügte hinzu: „Das erschwert die ganze Geschichte, kann aber keinen Einfluss auf das Endergebnis der Militäroperation haben.“

Zuvor hatte die New York Times unter Berufung auf Regierungsbeamte von US-Präsident Joe Biden berichtet, das Pentagon habe eine Untersuchung zu durchgesickerten Geheimdokumenten eingeleitet, die Pläne der USA und der NATO zur Vorbereitung der ukrainischen Armee auf eine Offensive gegen die russischen Streitkräfte betreffen. Die Dokumente enthüllen die Fristen für die Vorbereitung, Ausrüstung und Munition von neun Brigaden der ukrainischen Streitkräfte, die von den USA und ihren Verbündeten ausgebildet und ausgerüstet werden, für die Gegenoffensive im Frühjahr. Den Unterlagen zufolge sollten sechs von ihnen bis zum 31. März bereit sein, drei weitere bis zum 30. April. Über drei Brigaden, die von der Ukraine selbst vorbereitet werden, werden keine Angaben gemacht.

Michail Podoljak, Berater des Chefs des ukrainischen Präsidialamtes, schrieb in seinem Telegram-Kanal, dass die in sozialen Netzwerken veröffentlichten Daten nicht der Realität entsprächen und nichts mit den tatsächlichen Plänen Kiews zu tun hätten. Medienberichten zufolge wurde jedoch in einer späteren Sitzung des Büros des Oberbefehlshabers unter dem Vorsitz des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky die Frage der Verhinderung des Durchsickerns von Informationen über die Pläne der ukrainischen Streitkräfte erörtert.

Gespräche mit der Ukraine

Lawrow erklärte, dass Gespräche zwischen Moskau und Kiew nur dann stattfinden könnten, wenn die legitimen Interessen und Bedenken Russlands, die es wiederholt geäußert habe, berücksichtigt würden: „Wir müssen darüber sprechen, auf welchen Prinzipien die neue Weltordnung, die wir alle brauchen, anstelle der <…> Weltordnung eines Hegemons beruhen wird.“

Der Minister erinnerte daran, dass der Westen und die Ukraine erklären, zu Verhandlungen überzugehen sei unmöglich, wobei sie aber gleichzeitig fordern, dass Russland einen Dialog beginnt. „All das ist ein ziemlich schmutziger Trick“, fügte er hinzu. Lawrow bekräftigte die unveränderte Position Russlands – die Bereitschaft, „jeden Vorschlag für ein ernsthaftes Gespräch“ zu prüfen.

Biolaboratorien

Das ukrainische Wissenschafts- und Technologiezentrum (STC), das an der Durchführung von US-Programmen zur biologischen Dual-Use-Forschung beteiligt ist, hat die Einstellung von neuem Personal für US-Biolabors angekündigt, so der Leiter der russischen ABC-Streitkräfte Generalleutnant Igor Kirillow. Er schloss nicht aus, dass unter dem Deckmantel dieser Ausbildungskurse für Laborpersonal „Aktivitäten zur Vorbereitung von Provokationen mit Biowaffen und zur Durchführung von Informationskampagnen gegen die Russische Föderation durchgeführt werden.“

Kirillow zufolge wird die Defense Threat Reduction Agency des US-Verteidigungsministeriums das Potenzial von Biologen nicht nur aus der Ukraine, sondern auch aus den Staaten Zentralasiens und Transkaukasiens in Anspruch nehmen; diese Arbeit hat die amerikanische Regierung bis 2025 geplant. Dual-Use-Projekte werden vom US-Verteidigungsministerium über ein System von Zuschüssen finanziert, wobei das STC und das International Science and Technology Center für die Verteilung der Gelder zuständig sind.

Kirillow wies auch darauf hin, dass die Ansiedlung von US-Bioobjekten in Drittländern die Interessen der dortigen Bevölkerung nicht berücksichtigt und eine Bedrohung für ganze Regionen darstellt. „Die Verlagerung der gefährlichsten Forschungsarbeiten außerhalb des nationalen Territoriums ist Teil der Biosicherheitsstrategie der USA“, betonte er.

Oster-Waffenstillstand

Der Vorsitzende der Weltunion der Altgläubigen Leonid Sewastjanow, erklärte gegenüber der TASS unter Berufung auf ein persönliches Gespräch mit dem Pontifex, Papst Franziskus habe einen zweiwöchigen Waffenstillstand ab dem 9. April für die Feier des Osterfestes und der katholischen und orthodoxen Osterwochen vorgeschlagen.

Der Kreml lehnte es ab, die Veröffentlichung der Initiative zu kommentieren. Laut Peskow hat Moskau „die Nachricht des angesehenen Vertreters gelesen, der ein Treffen mit dem Pontifex hatte“, aber „keine Stellungnahme des Vatikans zu dieser Angelegenheit gehört“.

