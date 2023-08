Politico spekuliert über die Folgen von Selenskys Ermordung

Deutliche Warnung?

Politico hat in einem Artikel die Folgen einer Ermordung des ukrainischen Präsidenten Selensky durchgespielt. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen kann ich nicht umhin, darin eine deutliche Warnung an Selensky zu erkennen.

Der Politico-Artikel, um den es geht, ist auf den ersten Blick ein recht primitives Stück anti-russische Propaganda, weil darin die Legende gesponnen wird, dass Russland schon viele internationale Attentate durchgeführt habe. Dazu werden die üblichen Beispiele der westlichen Medien angeführt, wie zum Beispiel die Skripal-Geschichte, die Russland bis heute angehängt wird, obwohl die Geschichte objektiv in eine andere Richtung weist, während die vielen internationalen Attentate der CIA, die unbestrittener Weltmeister in der Disziplin der politischen Morde ist, natürlich nicht erwähnt werden.

Auf diesem Narrativ der angeblich massenhaften politischen Morde Russlands spinnt Politico die Geschichte durch, dass Russland Selensky ermorden wolle und fragt, was danach passieren würde. Die Antwort ist für Experten wenig überraschend, denn laut Politico wäre das psychologisch vielleicht für viele ein Schock, aber de facto würde Selenskys Ermordung politisch keine ernsthaften Folgen haben.

Vor dem Hintergrund des RAND-Papiers, über das ich seit Monaten berichte und in dem Verhandlungen mit Russland gefordert werden, gegen die Selensky sich bisher öffentlich sperrt, indem er auf seinen inzwischen vollkommen unrealistischen Maximalforderungen besteht, ist ein Teil des Politico-Artikels besonders interessant:

„Seine Eliminierung würde wahrscheinlich viele dieser Menschen fassungslos zurücklassen und unsicher machen, wie es weitergehen soll. Das könnte den Druck für Verhandlungen und Kompromisse erhöhen.“

Ich vermute, dass dieser Politico-Artikel durchaus als Warnung an Selensky zu verstehen ist, sich dem Wunsch der USA zu beugen und mit Russland in realistische Verhandlungen einzutreten.

Dass Russland kein Interesse an der Ermordung Selsnskys hat, ist allgemein bekannt. Selensky ist eine Marionette der USA, die nichts entscheiden kann, weshalb – wie Politico selbst schreibt – Selenskys Ermordung nichts ändern würde. Dafür geht Selensky der US-Regierung mehr und mehr auf die Nerven, wie sein Verhalten auf dem NATO-Gipfel und die Reaktionen von US-Vertretern darauf gezeigt haben. Russland hätte mit Selenskys Tod nichts zu gewinnen, die USA hingegen schon, denn sie würden einen Märtyrer schaffen, während Selensky selbst ersetzbar ist, wie Politico ausführlich aufzeigt.

Damit Sie, liebe Leser, sich selbst ein Urteil darüber bilden können, habe ich den Politico-Artikel übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Der Plan der Ukraine für den Fall eines russischen Attentats auf Selensky

Ein russisches Attentat würde die Kriegsanstrengungen der Ukraine um einen ihrer wertvollsten Aktivposten bringen.

Als Wladimir Selensky gefragt wurde, ob er über russische Versuche, ihn zu töten, besorgt sei, antwortete er, dass er sich das nicht leisten könne.

„Wenn ich ständig darüber nachdenken würde, würde ich mich einfach abkapseln, ähnlich wie Putin, der seinen Bunker nicht verlässt“, sagte der ukrainische Staatschef letzten Monat in einem Interview mit CNN. „Natürlich sollten meine Leibwächter darüber nachdenken, wie man so etwas verhindern kann, und das ist ihre Aufgabe. Ich denke nicht darüber nach.“

Auch wenn Selensky verständlicherweise nicht gerne über diese Frage nachdenkt, können es sich seine Unterstützer im In- und Ausland nicht leisten, sie zu ignorieren. Seit er ein Evakuierungsangebot mit den Worten „Ich brauche Munition, keine Mitfahrgelegenheit“ zurückwies, spielt der ukrainische Präsident eine Schlüsselrolle bei der Gewinnung internationaler Unterstützung für den Kampf gegen Russland.

Kein Wunder, dass russische Abgeordnete und ultranationalistische Militärblogger im Chor fordern, ihn ins Visier zu nehmen. Selenskys Status als Symbol für das, was der Westen als gerechten Kampf ansieht, seine Fähigkeit, seine Verbündeten so lange anzubetteln und zu beschimpfen, bis er seinen Willen durchgesetzt hat, seine Bereitschaft, sich dreist zu Fototerminen an der Front und zu Auftritten in Parlamenten durchzuschlagen – all das hat ihn in die Schusslinie gebracht.

Wenige Wochen nach Wladimir Putins großangelegter Invasion im Februar 2022 enthüllte Michail Podoljak, ein hochrangiger Berater Selenskys, dass es mindestens ein Dutzend ernsthafter Attentatsversuche auf seinen Chef durch russische Sabotage- und Geheimdienstteams gegeben habe, darunter Tschetschenen und Wagner-Söldner, die versuchten, in das schwer bewachte und überwachte Kiewer Regierungsviertel einzudringen.

Selensky selbst eröffnete Berichten zufolge ein Zoom-Treffen mit US-Senatoren kurz nach der Invasion mit den Worten, dass es das letzte Mal sein könnte, dass sie ihn lebend sehen würden.

Natürlich sind die Risiken jetzt geringer als in den ersten chaotischen Wochen des Krieges, als russische Panzer auf die ukrainische Hauptstadt zurollten und nur wenige glaubten, dass die umkämpfte Nation überleben würde. Aber niemand in der ukrainischen Regierung oder im ukrainischen Parlament bezweifelt, dass die Gefahr weiterhin groß ist.

Im März wurden erneut Forderungen nach der Ermordung von Selensky laut, nachdem von der Ukraine unterstützte, putinfeindliche russische Saboteure über die Grenze gestürmt und in zwei russische Dörfer in der Oblast Brjansk eingedrungen waren. Der Abgeordnete Michail Deljagin sagte, die „einzig normale Reaktion“ auf den Vorfall sei die „sofortige Eliminierung von Selensky“.

Da sein Leben bedroht ist, werden Selensky’s Auslandsreisen unter größter Geheimhaltung geplant. Die ukrainische Regierung war im vergangenen Februar sehr aufgebracht, als ein geplanter Besuch in Brüssel drei Tage vor seiner erwarteten Ankunft durchsickerte und seine Reise gefährdete. In ähnlicher Weise fürchtete die bulgarische Regierung im letzten Monat, dass eine Reise abgesagt werden könnte, nachdem Details in der Presse aufgetaucht waren.

Und natürlich hat der Kreml eine erschreckende Erfolgsbilanz bei Attentaten vorzuweisen. Man denke nur an Alexander Litwinenko, einen russischen Geheimdienstoffizier, der nach Großbritannien überlief und 2006 mit Radioaktivität vergiftet wurde, oder an den gescheiterten Nowitschok-Anschlag auf den britischen Doppelagenten Sergej Skripal in Salisbury, England, im Jahr 2018.

Verfassungsrechtliche Nachfolge

Angesichts des Einsatzes und des Risikos ist es nicht verwunderlich, dass ukrainische Beamte Anfragen, was passieren würde, wenn Russland Erfolg hätte, eher abwehren oder es ablehnen, sich zu äußern, weil sie befürchten, dass das Thema zu makaber erscheint.

Doch trotz der Zurückhaltung, sich öffentlich mit dieser Frage zu befassen, gibt es einen Plan, wie aus Interviews mit ukrainischen Beamten, Abgeordneten und Analysten hervorgeht. US-Außenminister Antony Blinken sagte das sogar: „Die Ukrainer haben Pläne – über die ich nicht sprechen und auf die ich auch nicht näher eingehen werde -, um sicherzustellen, dass es auf die eine oder andere Weise das gibt, was wir ‚Kontinuität der Regierung‘ nennen würden“, sagte er letztes Jahr gegenüber CBS News.

Formal ist die Nachfolge in der Verfassung klar geregelt. „Wenn der Präsident nicht in der Lage ist, seine Pflichten zu erfüllen, übernimmt der Vorsitzende der Werchowna Rada der Ukraine [des ukrainischen Parlaments] seine Aufgaben“, sagte Nikolai Knjazhytsky, ein Oppositionsabgeordneter aus der westlichen Stadt Lwow. „Es würde also kein Machtvakuum entstehen“.

Der Vorsitzende der Werchowna Rada – Ruslan Stefantschuk, ein Mitglied von Selenskys Partei Diener des Volkes – genießt in Meinungsumfragen kein besonders hohes Vertrauen. Er liegt bei etwa 40 Prozent, weniger als die Hälfte des Wertes von Selensky. Und er ist bei den Abgeordneten der Opposition nicht beliebt.

„Aber ich glaube nicht, dass das eine Rolle spielt“, sagte Adrian Karatnycky, ein Non-Resident Senior Fellow am Eurasia Center des Atlantic Council. „Es gibt ein starkes Führungsteam und ich denke, dass wir eine gemeinsame Regierung sehen werden“, fügte er hinzu.

Der Regierungsrat würde höchstwahrscheinlich aus Stefantschuk als Galionsfigur, Andrej Jermak, einem ehemaligen Filmproduzenten und Anwalt, der das Büro des Präsidenten leitet, Außenminister Dmitri Kuleba und Verteidigungsminister Alexej Resnikow bestehen. Valery Saluzhny würde als oberster General des Landes bleiben.

Karatnycky sagte, er hoffe auf eine Rolle für die Fernsehpersönlichkeit Serhej Prytula, der jetzt große Wohltätigkeitsinitiativen leitet und in der Öffentlichkeit großes Vertrauen genießt.

„Das Land hat einen Punkt erreicht, an dem die Solidarität und die nationale Einheit sehr groß sind. Wenn Selensky etwas Schreckliches zustoßen würde, wäre das nicht so entscheidend, wie man meinen könnte“, sagte Karatnycky, Autor von „Battleground Ukraine: From Independence to the Russian War“.

Er wies darauf hin, dass die Ukraine einen „gut durchdachten“ administrativen, militärischen und diplomatischen Apparat aufgebaut hat. „Ich will nicht sagen, dass Selensky in diesem Zusammenhang kaum eine Rolle spielt“, fügte er hinzu. „Aber ich denke, die Einheit des Landes ist das Unverzichtbare.“

System-Schock

Auch die Geschichte bietet eine gewisse Beruhigung. Kreml-Verschwörer täten gut daran, das datengestütztes Papier zu lesen, das die Wissenschaftler Benjamin Jones und Benjamin Olken für das amerikanische National Bureau of Economic Research (NBER) verfasst haben und in dem sie die Auswirkungen der 59 Attentate auf Staatsoberhäupter zwischen 1875 und 2004 auf Institutionen und Krieg untersuchen. „Ermordungen von Autokraten führen zu erheblichen Veränderungen in den Institutionen des Landes, während Ermordungen von Demokraten dies nicht tun“, so die Schlussfolgerung.

„Ein Attentat hat noch nie die Geschichte der Welt verändert“, erklärte der britische Premierminister Benjamin Disraeli selbstbewusst Wochen nachdem Präsident Abraham Lincoln erschossen wurde, während er sich im Ford’s Theater in Washington D.C. ein Theaterstück ansah. Die Ermordung hatte in der Tat kaum Auswirkungen auf die Reformen seiner Regierung.

In dem archetypischen Beispiel, das Disraeli wohl am ehesten im Sinn hatte, wenn es darum ging, dass ein Attentat den Lauf der Geschichte nicht umkehren kann, scheiterten die Mörder Julius Caesars an ihrem Ziel, die dem Untergang geweihte römische Republik vor der Diktatur zu bewahren, und lösten stattdessen nur die Bürgerkriege aus, die den scheinbar unvermeidlichen Übergang zum imperialen System der Caesaren beschleunigten. Zugegeben, ein halbes Jahrhundert nach Disraelis Bemerkung waren die außergewöhnlichen Auswirkungen der Ermordung des habsburgischen Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand im Juni 1914 noch jahrzehntelang in ganz Europa zu spüren.

Die Situation der Ukraine ist natürlich eine besondere. Mit ihren erstarkenden demokratischen Institutionen ist sie weit entfernt von der zerfallenden Römischen Republik, deren Tage mit ziemlicher Sicherheit gezählt waren, ob der Mord an den Iden des März nun erfolgreich war oder nicht. Und Europa befindet sich bereits im Krieg.

Obwohl der Tod von Selensky ein psychologischer Schock wäre, sagte Karatnycky, um die wahrscheinlichen Auswirkungen abzuschätzen, müsse man sich vor Augen führen, wie sich die Ukraine seit der russischen Invasion verändert habe.

Putins Angriff hat ungewollt dazu beigetragen, ein neues, starkes Gefühl der ukrainischen Nationalität zu schaffen und „selbstbewusste Institutionen“ zu formen, sagte er. Die Öffentlichkeit ist sich einig, „was ihre Ziele angeht“, fügte er hinzu.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Schlüsselfaktoren im Kampf der Ukraine gegen die russische Aggression die Widerstandsfähigkeit der Streitkräfte, das Geschick ihrer Führung und die Siege an der Front sind“, sagte der Oppositionsabgeordnete Knjazhytsky. „Das ist das Wichtigste für die politische Stabilität der Ukraine“.

Das schwächste Glied

Wenn es in diesem Szenario eine Schwachstelle gibt, dann liegt sie wahrscheinlich nicht in der Ukraine, sondern bei ihren Verbündeten.

Die Ukrainer haben eine ausgewogenere Sicht auf Selensky und sehen sowohl Stärken als auch Schwächen. Während er für seine gute Kriegsführung gelobt wurde, wurde er auch für Fehltritte kritisiert – insbesondere dafür, dass er es versäumt hat, sich besser auf eine Invasion vorzubereiten, die er für unwahrscheinlich hielt. Dass er jetzt die Abgeordneten der Opposition ausschaltet und selbst mit konstruktiver Kritik dünnhäutig umgeht, wurde ebenso bemerkt wie seine Tendenz, anderen die Schuld für Fehler zu geben.

Die internationalen Medien hingegen waren von Selenskys charismatischer Ausstrahlung gebannt und von der einfachen Geschichte David gegen Goliath fasziniert. Die Verwandlung des ukrainischen Präsidenten von einem enttäuschenden Führer in Friedenszeiten zu einem – in den überspitzten Worten des französischen Intellektuellen Bernard-Henri Lévy – „neuen, jungen und großartigen Gründervater“ der freien Welt war verblüffend.

Seine Rhetorik und seine Redekunst haben die Herzen der Zuhörer von Washington bis London und von Brüssel bis Warschau erobert. Seine Eliminierung würde wahrscheinlich viele dieser Menschen fassungslos zurücklassen und unsicher machen, wie es weitergehen soll. Das könnte den Druck für Verhandlungen und Kompromisse erhöhen.

Nichtsdestotrotz handelt es sich nicht um einen Ein-Mann-Krieg. Und zumindest in der Ukraine zweifelt kaum jemand daran, dass sich andere, ebenso würdige Führungspersönlichkeiten der Situation stellen würden, wie sie es seit der Invasion getan haben.

Jaroslaw Ashnjuk, ein ukrainischer Unternehmer, tat die Möglichkeit eines russischen Attentats als „eine alternative Geschichte“ ab. Er sagte jedoch, dass die Ukraine im Falle eines solchen Attentats stark bleiben würde.

„Selensky macht seine Führungsrolle in diesen schwierigen Zeiten gut“, sagte er. „Die absolute Mehrheit der Ukrainer ist jedoch der Meinung, dass wir niemals aufgeben und uns Russland niemals unterwerfen werden.“

Ende der Übersetzung

