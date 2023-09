Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 4. September, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 4. September.

Beginn der Übersetzung:

Das Scheitern der ukrainischen Gegenoffensive und Verstärkung der Mobilmachung: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die ukrainische Gegenoffensive sei gescheitert, sagte der russische Präsident Wladimir Putin auf einer Pressekonferenz nach Gesprächen mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan.

Der russische Staatschef dankte Erdogan für seine Bereitschaft, bei der Beilegung des Konflikts in der Ukraine zu vermitteln, und bestätigte, dass Russland bereit sei, zur Umsetzung des Getreideabkommens zurückzukehren, sobald die Beschränkungen für Agrarexporte aus Russland aufgehoben werden.

Der Ausschuss der Werchowna Rada hat den Rücktritt von Alexej Resnikow als Leiter des ukrainischen Verteidigungsministeriums unterstützt. Gleichzeitig wurde dem ukrainischen Parlament ein Gesetzentwurf vorgelegt, wonach 180.000 Männern über 30 Jahren das Recht auf Aufschub der Mobilmachung entzogen werden kann.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben mit Hilfe von Drohnen eine ukrainische Schiffswerft angegriffen, in der aus importierten Bauteilen führerlose Boote zusammengebaut wurden, so das russische Verteidigungsministerium.

Bei Saporoschje waren Einheiten der russischen Truppengruppierung mit Unterstützung von Luftwaffe, Artillerie und schweren Flammenwerfersystemen an der Verbesserung der taktischen Lage in den Gebieten Rabotino und Verbowoje beteiligt. Russische Truppen wehrten drei Angriffe der Streitkräfte der Ukraine im Raum Donezk und vier Angriffe im Raum Kupjansk ab. Unter Berücksichtigung der Aktionen bei Krasnoliman, Cherson und südlich von Donezk beliefen sich die ukrainischen Verluste auf über 650 Soldaten.

Mehrere gepanzerte Fahrzeuge und verschiedene Artilleriewaffen des Gegners wurden zerstört, darunter Systeme und Selbstfahrlafetten aus Polen und den USA. Ein ukrainischer Mi-8-Hubschrauber wurde in der Nähe des Dorfes Brusovka (DNR) abgeschossen.

Die ukrainische Gegenoffensive „stockt“ nicht, sondern ist sogar gescheitert, sagte der russische Präsident. „Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass es so bleiben wird“, fügte der russische Staatschef hinzu.

Ukrainische Drohnenangriffe

Russische Seeflugzeuge haben im Schwarzen Meer vier Schnellboote aus US-amerikanischer Produktion mit ukrainischen Fallschirmjägern an Bord zerstört. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums waren die Boote vom Typ Willard Sea Force auf dem Weg zum Kap Tarchankut an der Küste der Krim.

Darüber hinaus wurden zwei Versuche vereitelt, Terroranschläge mit flugzeugähnlichen Drohnen zu verüben: Ein Gerät wurde über dem Schwarzen Meer in der Nähe der Krim abgeschossen, das andere über dem Gebiet der Region Kursk.

Am Nachmittag schaltete die russische elektronische Kriegsführung eine ukrainische Drohne aus, die versuchte, das Wärmekraftwerk Klintsovo in der Region Brjansk anzugreifen. Nach Angaben des Gouverneurs der Region, Alexander Bogomaz, gab es keine Verletzten oder Schäden.

Friedensverhandlungen

Die Türkei sei bereit, die Rolle eines Vermittlers bei der Beilegung des Ukraine-Konflikts zu übernehmen, sagte Erdogan nach Gesprächen mit Putin. Nach Ansicht des türkischen Staatschefs hängt die Möglichkeit von Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine von der Haltung Kiews ab, das „seine Haltung aufweichen muss“.

Mit Russland seien keine neuen Friedensinitiativen zur Ukraine erörtert worden und frühere Projekte in dieser Richtung seien von Kiew „verworfen“ worden, reagierte Putin. „Was die Vermittlungen betrifft, so haben wir sie nie abgelehnt. Wir kennen auch die Vermittlungsvorschläge und -initiativen sowohl Chinas als auch afrikanischer Staaten“, sagte der russische Staatschef und fügte hinzu, Russland sei „dem türkischen Präsidenten für seine Bemühungen in dieser Richtung dankbar“.

Getreideabkommen

Moskau sei bereit, in Absprache mit Ankara und Doha Getreide an die ärmsten Länder zu liefern, sagte Putin. Er fügte hinzu, dass das Getreide im Rahmen des Projektes, das die Lieferung von einer Million Tonnen Getreide zu einem Vorzugspreis vorsieht, in der Türkei verarbeitet und kostenlos in die ärmsten Länder transportiert werden soll, „nicht als Alternative zum Getreideabkommen gesehen wird“.

Putin bekräftigte die prinzipielle Haltung Russlands: „Wir sind bereit, die Möglichkeit einer Wiederbelebung des Getreideabkommens <…> in Betracht zu ziehen und werden dies tun, sobald alle darin festgelegten Vereinbarungen über die Aufhebung der Beschränkungen für den Export russischer Agrarprodukte erfüllt sind.“ Er fügte hinzu, dass die Beendigung des Getreideabkommens „keine Auswirkungen auf die globalen Lebensmittelmärkte“ habe: „Die Getreidepreise fallen weiter, es gibt keine physische Nahrungsmittelknappheit. Es gibt Probleme mit der gerechten Verteilung, ja. Aber das hat nichts mit dem sogenannten Getreideabkommen zu tun.“

Erdogan bestätigte seinerseits die Bereitschaft der Türkei, sich an der Initiative zur Verarbeitung und Lieferung russischen Getreides an arme Länder zu beteiligen. Gleichzeitig erklärte er, dass die Türkei eine Reihe neuer Initiativen zur Wiederaufnahme des Getreideabkommens vorbereitet habe, und äußerte die Hoffnung, dass „in naher Zukunft“ eine positive Lösung erreicht werden könne.

Resnikows Rücktritt

Der Verteidigungsausschuss der Werchowna Rada hat den Rücktritt von Akexej Resnikow als Verteidigungsminister unterstützt, so der ukrainische Abgeordnete Jaroslaw Zheleznyak.

Am Vortag hatte der ukrainische Präsident Wladimir Selensky die Entscheidung bekannt gegeben, Resnikow durch den derzeitigen Leiter des Staatlichen Vermögensfonds, Rustem Umerow, zu ersetzen.

Ein Tag der Kämpfe koste Kiew 100 Millionen Dollar, sagte der zurückgetretene Resnikow in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Ukrinform.

Probleme bei der Mobilmachung

Die ukrainische Regierung will mehr als 180.000 Männern über 30 Jahren, die eine zweite oder weitere Hochschulausbildung absolvieren, das Recht auf Aufschub der Einberufung entziehen, so der Text eines der Werchowna Rada vorgelegten Gesetzentwurfs.

Die Verfasser des Gesetzentwurfs, darunter ein Abgeordneter der Präsidentenpartei „Diener des Volkes“ und der Vertreter des ukrainischen Präsidenten im ukrainischen Parlament, Fjodor Wenslawsky, geben ausdrücklich zu, dass der Gesetzentwurf darauf abzielt, „die Mobilisierungsfähigkeit“ der ukrainischen Streitkräfte zu erhöhen.

Die polnischen Behörden haben damit begonnen, Männer im wehrpflichtigen Alter, die die Ukraine nach dem 24. Februar 2022 illegal verlassen haben, an die ukrainischen Behörden auszuliefern, berichtet die Zeitung „Rzeczpospolita“. Nach Angaben der Zeitung hat Polen auf der Grundlage eines Abkommens mit der Ukraine bereits Bürger des Landes ausgeliefert, die an der Schleusung illegaler Migranten nach Europa beteiligt sind.

Nach Angaben des polnischen Grenzschutzes sind nach dem 24. Februar 2022 etwa 2,87 Millionen ukrainische Bürger im Alter von 18 bis 60 Jahren nach Polen eingereist. Etwa 2,8 Millionen sind in den letzten anderthalb Jahren zurückgekehrt.

Ende der Übersetzung

