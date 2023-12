Danke Bundesregierung!

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die diplomatischen Beglaubigungsschreiben der neuen Botschafter aus 21 Staaten entgegen genommen, darunter auch das des neuen deutschen Botschafters in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff.

Wenn neue Botschafter in einem Land ankommen, werden sie traditionell vom Staatsoberhaupt empfangen und übergeben ihre Beglaubigungsschreiben. Das ist am Montag in Moskau geschehen, als neue Botschafter aus 21 Staaten dem russischen Präsidenten Putin ihre Beglaubigungsschreiben übergeben haben. Aus diesem Anlass hielt Putin wie immer eine Rede, in der er auch über die Beziehungen Russlands zu den Ländern der neuen Botschafter spricht.

Für den Zustand der deutsch-russischen Beziehungen hatte Putin nur Worte des Bedauerns. Ich habe Putins kurze Einschätzung der deutsch-russischen Beziehungen übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Seit mehr als einem halben Jahrhundert haben wir eine pragmatische wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik Deutschland entwickeln können. Davon haben beide Länder profitiert – und vielleicht nicht nur wir, sondern der gesamte europäische Kontinent. Dabei war die Energie immer ein attraktiver Bereich der bilateralen Zusammenarbeit. Unser Land hat die Bundesrepublik Deutschland jahrzehntelang zuverlässig und ununterbrochen mit umweltfreundlichem Gas, Öl, anderen Energiegütern und anderen Energierohstoffen zu günstigen Preisen beliefert. Und diese Zusammenarbeit wurde buchstäblich gesprengt, unter anderem durch die Sabotage der Nord Streams.

Der derzeitige – und zwar nicht auf unsere Initiative hin, das möchte ich betonen – eingefrorene Zustand der Beziehungen zu Russland ist für uns und für Sie, meiner Meinung nach vor allem für Deutschland, nachteilig. Das zeigt sich daran, dass neben den politischen und wirtschaftlichen Beziehungen auch die sich zuvor so erfolgreich entwickelnden Kontakte im wissenschaftlichen, bildungspolitischen, kulturellen und humanitären Bereich sowie die zivilgesellschaftlichen Beziehungen ausgesetzt wurden.

Ich möchte betonen, dass Russland immer für den Aufbau russisch-deutscher Beziehungen auf den Grundsätzen der Gleichheit, des gegenseitigen Nutzens und der Achtung der Interessen des jeweils anderen eingetreten ist und weiterhin eintritt. Ich wiederhole, dass diese Beziehungen nicht nur für die beiden Länder, sondern auch für ganz Europa wichtig sind.

Ende der Übersetzung

