Auf einer Podiumsdiskussion wurde der russische Präsident Putin über die Beziehung Russlands zu den Ländern Afrikas und Asiens und auch zu den historischen Fehlern der Sowjetunion gegenüber anderen Ländern befragt.

Beim Östlichen Wirtschaftsforum, das in deutschen Medien keine Rolle spielt, hat Putin wieder traditionell an der Podiumsdiskussion teilgenommen. Dass die deutschen Medien über die Konferenz nicht berichten, überrascht nicht, denn sie zeigte in dramatischer Weise, wie Asien Europa wirtschaftlich überholt.

Auf der Podiumsdiskussion wurde der russische Präsident Putin zu den Beziehungen Russlands zu den Ländern Afrikas und Asiens befragt und da er dabei auf die koloniale Vergangenheit des Westens zu sprechen kam, hat der Moderator nachgehakt und nach der Niederschlagung der Aufstände in Prag und Budapest durch die Sowjetunion gefragt. Ich habe die Fragen und Putins Antworten komplett übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Doronow: In den 1990er Jahren haben wir aufgehört, mit vielen anderen Staaten wie Kuba und Laos befreundet zu sein und sie zu unterstützen. Wie schwierig ist es Ihrer Meinung nach, diese Beziehungen jetzt wiederherzustellen, und ist es möglich, sie auf das Niveau zu bringen, das sie zu Zeiten der Sowjetunion hatten?

Putin: In den 1990er Jahren haben wir viel gewonnen, ich meine vor allem die Freiheit, aber wir haben auch viel verloren. Leider haben wir das, was wir in den vorangegangenen Jahrzehnten während der Existenz der Sowjetunion gewonnen hatten, gedankenlos vergeudet oder verschleudert.

Aber, wissen Sie, das historische Gedächtnis der Völker, mit denen wir befreundet waren, mit denen wir zu tun hatten, denen wir oft bei ihrer Entwicklung geholfen haben, ist erhalten geblieben. Und es ist nicht schwer für uns, die Beziehungen auf neuen Grundlagen wiederherzustellen, denn die Menschen in diesen Ländern wollen das. Das gilt für Laos, wo wir viele Freunde haben, das gilt für die gesamte asiatisch-pazifische Region, das gilt für Afrika.

Gerade erst fand der Russland-Afrika-Gipfel statt. Wissen Sie, ich war offen gesagt wieder einmal überrascht von der Offenheit der Afrikaner und ihrem Wunsch, mit uns zusammenzuarbeiten. Verstehen Sie, es geht nicht nur darum, dass wir etwas für Afrika getan haben, dass wir den Menschen geholfen haben, Freiheit und Unabhängigkeit zu erlangen und gegen den Kolonialismus zu kämpfen, auch wenn das sehr wichtig ist, sie erinnern sich an alles, aber sie erinnern sich auch an das andere.

Was ist meiner Meinung nach das Wichtigste? Die Tatsache, dass wir nie irgendwo Kolonisatoren gewesen sind. Unsere Zusammenarbeit war immer auf einer gleichberechtigten Grundlage oder auf dem Wunsch zu helfen und zu unterstützen aufgebaut. Und die Länder, die versuchen, mit uns zu konkurrieren, auch jetzt, die haben eben eine ganz andere Politik verfolgt. Wenn man vergleicht, was in früheren Zeiten in der Zusammenarbeit mit Russland, mit der Sowjetunion, wie sie damals hieß, und mit anderen Ländern passiert ist, dann spricht natürlich alles für Russland, das müssen wir heute berücksichtigen und im Kopf behalten.

Wenn man sich Afrika anschaut, unsere Zusammenarbeit. Ja, wir haben geholfen. Und was haben die ehemaligen Kolonisatoren getan? Damals, 1957, mir wurde kürzlich ein Bild gezeigt, wurden Menschen aus Afrika in Käfigen in europäische Länder gebracht, zum Beispiel nach Belgien. Es ist unmöglich, die Bilder anzuschauen, ohne Tränen in den Augen zu bekommen: Kinder saßen in Käfigen und wurden zur Schau gestellt.

Doronow: Ja, das war eine Ausstellung. Sie haben da ein Dorf gebaut.

Putin: Ja. Sie brachten Menschen, darunter ganze Familien, in Käfigen, zeigten sie, stellten sie aus und die Kinder hielten sie in separaten Käfigen! Wie kann man das vergessen? Keiner in Afrika vergißt das.

Und jetzt versuchen sie immer noch, dort Befehle zu geben und ihre neokoloniale Politik zu betreiben. Sie haben alle afrikanischen Länder ausgenutzt, sie schulden ihnen Billionen Dollar. Das heißt, sie haben mit den afrikanischen Ländern ein Kredit- und Finanzsystem geschaffen, in dessen Rahmen die afrikanischen Länder die ihnen gewährten Kredite per Definition überhaupt nicht zurückzahlen können. Es handelt sich nicht einmal um eine Kreditbeziehung, sondern um eine Art von Abgaben, verstehen Sie?

Aber unsere Ansätze waren und sind ganz anders und das verschafft uns gewisse Vorteile in der Zusammenarbeit mit unseren Partnern: sowohl mit denen, zu denen wir zu Sowjetzeiten besondere Beziehungen hatten, als auch mit denen, zu denen wir jetzt neue Beziehungen aufbauen. Das spüren auch unsere Freunde.

Deshalb sehe ich hier keine größeren Schwierigkeiten, auch nicht bei der Wiederherstellung unserer früheren Positionen.

Doronow: Wenn wir das Thema schon angesprochen haben, möchte ich folgende Frage stellen: Was ist mit denen, die das nicht so sehen? Das sind zum Beispiel die baltischen Staaten, die Tschechische Republik und Ungarn, die sagen, Russland habe sich wie ein Kolonisator verhalten, als es zum Beispiel Panzer nach Prag oder Budapest geschickt hat.

Putin: Wir haben längst anerkannt, dass dieser Teil der Politik der Sowjetunion falsch war und nur zu angespannten Beziehungen geführt hat. Man darf in der Außenpolitik nichts tun, was in klarem Widerspruch zu den Interessen anderer Nationen steht, das ist alles.

Aber diese Fehler, wenn wir über Fehler sprechen, machen die führenden westlichen Länder, allen voran die USA, heute. Sie machen sowohl auf ihre Verbündeten als auch auf ihre sogenannten Partner Druck, sie haben keine Freunde, sie haben nur Interessen. Das ist die Fortsetzung der bekannten britischen Formel.

Ende der Übersetzung

