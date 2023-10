Putin im O-Ton über die AfD

Valdai-Club

Wie jedes Jahr hat Putin sich auch in diesem Jahr fast vier Stunden den Fragen der Teilnehmer des Valdai-Forums gestellt. Dabei ging es auch um die AfD.

Wie jedes Jahr übersetze ich die in meinen Augen interessantesten Fragen und Putins Antworten, die ihm auf dem Valdai-Forum gestellt wurden. Der russische Präsident hat auch dieses Jahr wieder an der Podiumsdiskussion teilgenommen und stundenlang die Fragen der internationalen Experten beantwortet. Hier übersetze ich eine Frage über die AfD.

Die Frage hat Stefan Huth gestellt, der Chefredakteur Tageszeitung „junge Welt“, der früheren Zeitung der FdJ.

Beginn der Übersetzung:

Huth: Mein Name ist Stefan Huth, ich komme aus Deutschland.

Ich möchte über das sprechen, was Sie gerade erwähnt haben, die Militäroperation in der Ukraine. Es wird oft gesagt, dass das eine antifaschistische Operation ist, dass wir das ukrainische Volk von den Nazis befreien müssen, dass wir das Land befreien müssen und so weiter.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht ganz klar, wie das sein kann. Das bedeutet, dass wir Kontakte auf hoher Ebene haben, zwischen den Parlamenten, und auch deutsche Parteien haben Kontakte.

Wir haben auch Parteien, die in ihrem Wesen zutiefst rassistisch sind. Natürlich haben sie kein Mitgefühl für das russische Volk, und sie verstehen nicht, dass Russland ein multinationales Land ist, wie Sie in Ihrer Rede gesagt haben.

Das möchte ich gerne verstehen: Was erwarten Sie, was erwartet Ihre Regierung von Kontakten mit Parlamenten anderer Länder, mit anderen Parteien, mit Parteien, die so eine Einstellung haben, eine praktisch faschistische? Verstehen Sie, dass auch der Antifaschismus in Europa Ihre Politik nicht unterstützt? Die europäische antifaschistische Bewegung unterstützt die russischen Aktionen nicht.

Putin: Entschuldigen Sie bitte, ich möchte Sie bitten, konkreter zu werden: Was meinen Sie, wenn Sie von faschistischen Kräften und faschistischen Parteien sprechen, von deren Haltung gegenüber Russland und so weiter? Bitte seien Sie direkt und konkret, sonst reden wir nur in Halbtönen, aber es ist besser, direkt zu sein.

Huth: Also, der Chef der AfD, Tino Chrupalla, hatte im Jahr 2020 ein offizielles Treffen mit Außenminister Sergej Lawrow. Es war ein offizielles Treffen. Und ein Teil der AfD gründet sich im Grunde auf die faschistische Bewegung, und Antifaschisten in Deutschland verstehen die Bedeutung solcher Kontakte nicht ganz und verstehen nicht die Bedeutung der russischen Politik gegenüber solchen Parteien.

Putin: Worin sehen Sie und was bestätigt, was Sie gesagt haben, dass sie sich in ihren Aktivitäten auf irgendwelche faschistischen, pro-faschistischen nationalsozialistischen Ideen stützen? Können Sie mir genau sagen, worum es geht?

Huth: Björn Höcke, zum Beispiel, ist direkt mit Faschisten verbunden, er geht am Jahrestag der Ereignisse regelmäßig zu den Demonstrationen in Dresden, und er geht dort zusammen mit Faschisten. Er ist ein Vertreter der Partei Alternative für Deutschland, die direkt mit der faschistischen Bewegung verbunden ist, und darüber wird oft gesprochen. Er macht keinen Hehl daraus, dass es sich um eine rechtsgerichtete Partei handelt.

Putin: Ich verstehe. Sehen Sie, Sie haben mit der Ukraine angefangen und mich gefragt, ob es gerechtfertigt ist, dass wir öffentlich erklären, dass wir versuchen, das ukrainische politische System zu entnazifizieren. Wir haben hier gerade über die Situation im kanadischen Parlament gesprochen, bei der der Präsident der Ukraine einem Nazi, der Juden, Russen und Polen umgebracht hat, Beifall geklatscht hat.

Ist das etwa kein Zeichen dafür, dass sich in der Ukraine ein System entwickelt hat, das wir mit Recht als nazistisch bezeichnen dürfen? Das Staatsoberhaupt steht auf und applaudiert einem Nazi, und zwar nicht nur irgendeinem ideologischen Anhänger des Nazismus, sondern einem echten Nazi, einem ehemaligen SS-Soldaten. Ist das nicht ein Zeichen für die Nazifizierung der Ukraine und gibt uns das nicht das Recht, über ihre Entnazifizierung zu sprechen?

Aber Sie können antworten: Ja, das ist das Staatsoberhaupt, aber es ist nicht das ganze Land. Und ich sage Ihnen: Sie haben von denen gesprochen, die gemeinsam mit pro-faschistischen Elementen zu Kundgebungen gehen. Aber ist es die gesamte Partei, die zu diesen Kundgebungen geht? Wahrscheinlich nicht.

Alles, was pro-faschistisch, pro-nazistisch ist, verurteilen wir natürlich. Alles, was diese Merkmale nicht hat, sondern im Gegenteil darauf abzielt, Kontakte zu knüpfen, unterstützen wir.

Soweit ich weiß, wurde auf einen der Chefs der Alternative für Deutschland ein Mordanschlag verübt. Gerade jetzt, während des Wahlkampfes. Was bedeutet das? Dass die Vertreter dieser Partei Nazi-Methoden anwenden oder dass diese Nazi-Methoden gegen sie angewendet werden? Das ist eine Frage, die auf eine sorgfältige Untersuchung wartet, auch von Ihnen und der Öffentlichkeit der Bundesrepublik selbst.

Was die anti-faschistischen Kräfte betrifft, so haben wir immer mit ihnen zusammengearbeitet, wir kennen ihre Position zu Russland. Wir sind ihnen für diese Position dankbar und unterstützen sie natürlich.

Ich denke, dass alles, was auf die Wiederbelebung, auf die Aufrechterhaltung der Beziehungen zwischen uns abzielt, unterstützt werden sollte, und das kann sicherlich das Licht am Ende des Tunnels unserer heutigen Beziehungen sein.

Ende der Übersetzung

Ich versuche mich jetzt in einer Interpretation, aber ich dürfte damit richtig liegen. Herr Huth ist mit einer deutschen „Denke“ ausgestattet, die Russen fremd ist. Die politische Einteilung in „rechts“ oder „links“ bedeutet in Russland wenig, und dass man dann als „Linker“ nicht mit einem „Rechten“ sprechen darf, versteht in Russland kein Mensch.

Auch die in Deutschland verbreitete „Kontaktschuld“, dass jemand auf eine Veranstaltung geht, auf der auch einige unappetitliche Gestalten herumlaufen, verstehen Russen nicht. In Russland geht es um die Frage, ob das Thema der Veranstaltung anstößig ist, nicht ob da auch ein paar ungeladene Gäste herumlaufen.

In Russland ist man viel pragmatischer als in Deutschland, es geht immer um Sachthemen, nicht um ideologische Einordnungen.

Und so sieht man in Russland auch die AfD. In der Sache ist die AfD gegen Russland-Sanktionen und für die Verbesserung der Beziehungen mit Russland. Die AfD vertritt konservative Werte, ist gegen den LGBT-Hype und so weiter. Die AfD ist keineswegs eine faschistische Partei, ihr Parteiprogramm entspricht im Grunde dem der CDU unter Helmut Kohl. Man muss Kohl nicht mögen, aber er war sicher kein Faschist. Hinzu kommt, dass die AfD derzeit die einzige Partei in Deutschland ist, die für eine Aufrechterhaltung der Beziehungen mit Russland eintritt. Damit ist die AfD derzeit per Definition die einzige deutsche Partei, die für Russland als Gesprächspartner interessant ist.

Zu einem späteren Zeitpunkt der Diskussion, als es um die Frage der Souveränität der europäischen Staaten ging, hat Putin sich an die Frage von Herrn Huth erinnert und ist noch einmal darauf eingegangen und hat dabei das russische Verständnis dieses Themas gezeigt. Den Teil füge ich hier hinzu.

Beginn der Übersetzung:

Putin: Sie (die USA) haben den Konflikt in der Ukraine auf die Spitze getrieben, ihre Verbündeten und Satelliten um sich geschart und sie aufgefordert, Maßnahmen gegen Russland zu ergreifen. Sie haben diese Maßnahmen ergriffen und die USA haben diese Situation sofort wirtschaftlich ausgenutzt, ihnen ihre teuren Energieträger aufgedrängt und Entscheidungen zur Steigerung der Attraktivität ihrer Wirtschaft und ihrer Märkte getroffen. Und dann? Es ist doch eine Tatsache, dass viele Industrieunternehmen in Europa und Deutschland beschließen, in die USA zu ziehen. Das ist das Endergebnis dieser ganzen Kette.

Ich weiß und bin mir sicher, dass das vielen Menschen in Europa nicht gefällt. Alle sehen es und verstehen es, aber sie können nichts dagegen tun. Es scheint, dass die heutigen europäischen Eliten nicht bereit sind, für ihre Interessen zu kämpfen, sie können es einfach nicht, sie sind nicht bereit. Die Abhängigkeit ist im wirtschaftlichen Bereich sehr hoch. Zum Teil kann man sie sogar verstehen.

Ich bin sicher, dass sich allmählich alles ausgleichen wird. Meiner Meinung nach begehen die USA einen kolossalen strategischen Fehler, einfach einen kolossalen Fehler. Ich habe bei öffentlichen Veranstaltungen verschiedener Art gesagt: Sie zermalmen ihre Verbündeten, und dann kommen Fragen, wie die des Kollegen aus Deutschland: Hier erhebt die AfD, die Alternative für Deutschland, ihr Haupt. Natürlich, und sie wird das weiter tun, denn niemand in der herrschenden Klasse kämpft für die Interessen Deutschlands, deshalb passiert das doch. Verstehen Sie das nicht? Das ist doch ganz offensichtlich.

Ende der Übersetzung

