Putins Ansprache an die Teilnehmer des erweiterten BRICS-Plus/Outreach-Formats

Putin im O-Ton

Nach dem BRICS-Gipfel fand noch ein großes Treffen des sogenannten BRICS-Plus/Outreach-Formats statt, bei dem Vertreter von über 50 den BRICS nahe stehenden Staaten teilgenommen haben.

Während die westlichen Medien und Politiker von der Isolierung Russlands träumen, war der BRICS-Gipfel, bei dem Russland einer maßgeblichen Teilnehmer war, ein voller Erfolg. Im Anschluss an den Gipfel fand noch ein Treffen des sogenannten BRICS-Plus/Outreach-Formats statt, zu dem Regierungsvertreter von über 50 Staaten angereist waren, die den BRICS nahestehen und den BRICS entweder beitreten oder mit den BRICS enger zusammenarbeiten wollen.

Bei dem Treffen hat der russische Präsident Putin eine Rede gehalten, in der er die Prioritäten der russischen Außenpolitik und der BRICS umrissen hat. Natürlich durfte dabei auch Kritik am Westen nicht fehlen, wobei Putin weder den Westen insgesamt, noch die USA, die NATO oder die EU auch nur erwähnt hat. Das ist insofern interessant, weil Putin so normalerweise mit Leuten wie Nawalny umgeht, deren Namen er grundsätzlich nicht in den Mund nimmt, um sie nicht unnötig aufzuwerten.

Da ich schon länger keine Ansprache Putins mehr übersetzt habe, ist es an der Zeit, das mal wieder zu tun. Um Ihnen, liebe Leser, zu zeigen, wie Putin sich im O-Ton geäußert hat, habe ich seine Rede komplett übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Sehr geehrter Präsident Ramaphosa! Sehr geehrte Staatschefs, liebe Kollegen, liebe Freunde, meine Damen und Herren!

Zunächst einmal möchte ich dem südafrikanischen Vorsitz dafür danken, dass er das heutige, so repräsentative Treffen im BRICS-Plus/Outreach-Format organisiert hat. Dieses Gesprächsformat ist sehr wichtig. Es bietet eine gute Gelegenheit, aktuelle Themen der vorteilhaften Zusammenarbeit mit den Ländern zu erörtern, die die Ansätze der BRICS weitgehend teilen, also mit unseren gleichgesinnten Ländern. Ich freue mich, Sie alle, liebe Freunde, begrüßen zu dürfen.

Wir alle sind für eine neue multipolare Weltordnung, die wirklich ausgewogen ist und die souveränen Interessen einer größtmöglichen Zahl von Staaten berücksichtigt, die Möglichkeiten für die Umsetzung verschiedener Entwicklungsmodelle eröffnet und dazu beiträgt, die Vielfalt der nationalen Kulturen und Traditionen zu erhalten.

Ich möchte anmerken, dass die BRICS mit niemandem konkurrieren und sich niemandem widersetzen. Aber es ist auch klar, dass dieser objektive Prozess – der Prozess der Schaffung einer neuen Weltordnung – immer noch unversöhnliche Gegner hat, die versuchen, diesen Prozess zu verlangsamen und die Schaffung neuer, unabhängiger Entwicklungs- und Einflusszentren in der Welt zu verhindern.

Die Länder der sogenannten Goldenen Milliarde tun alles, um die frühere, unipolare Welt zu erhalten. Sie gefällt zu ihnen, sie profitieren davon. Sie versuchen, das System des Völkerrechts durch ihre eigene sogenannte regelbasierte Ordnung zu ersetzen, deren Regeln niemand kennt. Regeln, die, das muss man sagen, zu egoistischen Zwecken benutzt werden und die je nach politischer Konjunktur nach Belieben und im Einklang mit den Interessen gewisser Länder geändert werden.

Im Grunde genommen ist auch das Kolonialismus, allerdings in einer neuen Verpackung, die übrigens gar nicht so gut aussieht, und die modernen Kolonisatoren versuchen unter dem Deckmantel der schönen Worte von Demokratie und Menschenrechten, ihre Probleme auf Kosten anderer zu lösen, indem sie weiterhin schamlos die Ressourcen aus den Entwicklungsländern abziehen.

Übrigens hat der brasilianische Präsident jetzt die Schuldenlast der Entwicklungsländer angesprochen. Natürlich werden einerseits Ressourcen in riesigen Mengen abgeschöpft, aber andererseits wird im Bereich der Kredite ein Verhältnis geschaffen, dass es fast unmöglich macht, diese Kredite zurückzuzahlen. Und das sieht nicht mehr wie eine Kreditverpflichtung aus, sondern wie eine Abgabe.

Der radikale Neoliberalismus einiger Länder stellt auch eine Bedrohung für die Errichtung einer neuen Weltordnung dar. Er zielt darauf ab, die traditionellen Werte zu zerstören, die für uns alle wichtig sind: die Institution der Familie und die Achtung nationaler und religiöser Traditionen, .

Einige Politiker sind sich nicht zu schade, sogar Neonazismus, Fremdenhass und Extremismus verschiedener Art zu rechtfertigen und Terroristen zu dulden, um ihre opportunistischen Ziele zu erreichen.

Die Mehrheit der Welt, zu der die hier anwesenden Länder gehören, hat zunehmend genug von jeder Art von Druck und Manipulation, und ist bereit für eine ehrliche, gleichberechtigte und gegenseitig respektvolle Zusammenarbeit.

Genau aus diesem Blickwinkel gehen die BRICS-Länder an die Entwicklung der vielfältigen Beziehungen zu allen hier vertretenen Ländern und anderen interessierten Staaten sowie zu regionalen Integrationsstrukturen heran, darunter die GUS, die Eurasische Wirtschaftsunion, die Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit, die ASEAN, die Karibische Gemeinschaft und der Kooperationsrat der arabischen Staaten des Persischen Golfs.

In Anbetracht der Tatsache, dass die meisten afrikanischen Länder an unserem Treffen teilnehmen, liegt der Schwerpunkt der BRICS heute natürlich auf Afrika, und darüber sind wir in Russland sehr froh. Wir halten das für sehr richtig, zumal die Republik Südafrika heute den Vorsitz innehat.

Mit vielen von Ihnen, liebe Freunde, haben wir uns kürzlich in St. Petersburg auf dem zweiten Russland-Afrika-Gipfel getroffen, wo wir nützliche und konstruktive Gespräche geführt haben. In St. Petersburg wurde bestätigt, dass Russland und Afrika durch wachsende Bande der Freundschaft und enge, für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen verbunden sind, deren Fundamente in der Mitte des letzten Jahrhunderts während des Freiheitskampfes der Völker des afrikanischen Kontinents gelegt wurden.

Wir wissen es sehr zu schätzen, dass die afrikanischen Länder Russland gegenüber äußerst freundlich eingestellt sind. Russland ist seinerseits aufrichtig an einer weiteren Vertiefung seiner vielfältigen Beziehungen zum afrikanischen Kontinent interessiert und wir werden diese Beziehungen in der Praxis aktiv fördern und neue gemeinsame Projekte in einer Vielzahl von Bereichen durchführen.

Unser Land schenkt den Fragen der Versorgung der afrikanischen Staaten und der Weltmärkte insgesamt mit Nahrungsmitteln und Düngemitteln besondere Aufmerksamkeit. Mit anderen Worten: Wir nutzen alle uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, um einen Beitrag zu den weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung des Hungers und zur Vermeidung einer Nahrungsmittelkrise zu leisten. Gott sei Dank haben wir das zweite Jahr in Folge eine Rekordernte eingefahren.

Übrigens werden wir, wie ich bereits sagte, in den kommenden Monaten sechs afrikanischen Ländern 25.000 bis 50.000 Tonnen Getreide als vorrangige humanitäre Hilfe zur Verfügung stellen und kostenlos liefern; darüber haben wir bereits in St. Petersburg gesprochen. Die Verhandlungen darüber mit unseren Freunden in diesen Ländern werden jetzt abgeschlossen. All das tun wir übrigens trotz der Hindernisse, die sich uns in den Weg stellen, trotz der illegalen Sanktionen, die gegen unsere Exporte verhängt wurden und die die Transportlogistik, die Versicherung und die Zahlungsabwicklung erheblich erschweren. Unsere afrikanischen Freunde können sicher sein, dass Russland immer ein zuverlässiger Lieferant von Agrargütern bleiben und die bedürftigsten Länder weiterhin unterstützen wird.

Genauso verantwortungsbewusst geht Russland auch mit seinen Verpflichtungen beim Export von Energieträgern um, die hauptsächlich auf sich schnell entwickelnde Märkte ausgerichtet sind. Russischer Treibstoff zu einem wettbewerbsfähigen Preis ermöglicht es befreundeten Ländern, einschließlich afrikanischer Länder, den Preisanstieg zu bremsen und die industrielle und landwirtschaftliche Produktion anzukurbeln. Das stärkt ihre Energiesicherheit und wirtschaftliche Stabilität.

Experten schätzen, dass die Weltbevölkerung bis 2050 um 1,7 Milliarden Menschen wachsen und der weltweite Energiebedarf um 22 Prozent zunehmen wird. Die Nachfrage wird vor allem in den am wenigsten entwickelten Ländern und den Entwicklungsländern steigen. Daher liegt es auf der Hand, dass es in absehbarer Zukunft keine Alternative zu fossilen Brennstoffen gibt, was bedeutet, dass die Energiewende, die natürlich notwendig ist, daher schrittweise, ausgewogen und sorgfältig kalibriert sein muss, wobei die nationalen Besonderheiten und Fähigkeiten der Länder berücksichtigt werden müssen.

Übrigens sind gewisse Länder jetzt mit den Fehlern konfrontiert, die sie bei der Planung dieses Übergangs gemacht haben. Die Probleme werden nur noch größer. Aber wir sehen die Lösung dieser Probleme in der effizienten Nutzung aller Arten von Energieträgern durch die Einführung neuer, sauberer Technologien und Maßnahmen zur Förderung der Reduzierung des CO2-Fußabdrucks. Und natürlich sind wir gemeinsam mit unseren BRICS-Partnern für eine Verstärkung der gleichberechtigten technologischen Zusammenarbeit sowohl im Bereich der erneuerbaren Energien als auch in anderen wichtigen Bereichen, einschließlich der Entwicklung neuer Arten von Kernreaktoren, der Förderung von Wasserstofftechnologien und zum Beispiel der Wasserkraft und so weiter. Übrigens ist Afrika auch in diesen Bereichen unser vorrangiger Partner.

Derzeit befinden sich mehr als 30 vielversprechende Energieprojekte mit russischer Beteiligung in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Wir arbeiten sehr aktiv in 16 Ländern. In Ägypten zum Beispiel baut Rosatom das Kernkraftwerk Dabaa. Die Gesamtkapazität der von uns geförderten Energieprojekte beträgt etwa 3,7 Gigawatt.

In den letzten zwei Jahren sind die russischen Exporte von Erdöl, Erdölprodukten und verflüssigtem Erdgas nach Afrika um das 2,6-fache gestiegen – ein ordentlicher Anstieg.

Natürlich gilt all das, worüber wir gesprochen haben: Exporte von Nahrungsmitteln, Düngemitteln, Energieträgern, Zusammenarbeit in anderen wirtschaftlichen Bereichen sowie in Kultur, Wissenschaft, Bildung und Sport – all das gilt nicht nur für Afrika, sondern auch für andere Regionen und natürlich für die Länder, die zu unserem Treffen im BRICS-Plus-/Outreach-Format eingeladen sind. Wir werden mit all diesen Ländern konstruktive und für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen aufbauen und die Partnerschaft ausbauen. Unser Land hat eine Menge zu bieten.

In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass Russland im nächsten Jahr den BRICS-Vorsitz innehaben wird. Im Auftrag unserer Kollegen werden wir vor allem mit den Ländern zusammenarbeiten, die sich unserer Arbeit im Rahmen des BRICS-Plus-/Outreach-Formats anschließen.

Liebe Kollegen!

Abschließend möchte ich meine Zuversicht zum Ausdruck bringen, dass dieses Treffen sehr nützlich sein wird und, wie ich hoffe, zur Stärkung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den BRICS-Ländern, die ab nächstem Jahr nicht mehr fünf, sondern mehr Länder sein werden, und Ihren Ländern beitragen und zur Intensivierung der Zusammenarbeit in einer Vielzahl von Bereichen dienen wird.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Ende der Übersetzung

