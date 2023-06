Putins Rede an die Nation: „Das ist Verrat“

Wagner-Putsch

Die Wagner-Gruppe unter Prigozhin hat einen Putschversuch in Russland gestartet. Putin hat am Morgen eine Rede an die Nation gehalten.

Die Wagner-Gruppe hat einen Putschversuch in Russland gestartet. Mit tausenden Soldaten, Panzern und Fahrzeugen hat die Gruppe die Kontrolle über Rostow übernommen und eine Kolonne ist auf dem Weg Richtung Moskau. Am Morgen hat Präsident Putin eine Rede an die Nation gehalten, die ich zur Information übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Ich appelliere an die Bürger Russlands, an die Angehörigen der Streitkräfte, der Strafverfolgungsbehörden und der Geheimdienste, an die Soldaten und Kommandeure, die jetzt in ihren Stellungen kämpfen, die Angriffe des Feindes abwehren und dies heldenhaft tun – ich weiß das, denn ich habe heute Abend wieder mit den Kommandeuren aller Abschnitte gesprochen. Ich wende mich auch an diejenigen, die durch Täuschung oder Drohungen in dieses kriminelle Abenteuer gelockt und auf den Weg des schwersten Verbrechens, des bewaffneten Aufstandes, getrieben wurden.

Russland kämpft heute einen schweren Kampf um seine Zukunft und wehrt die Aggression der Neonazis und ihrer Strippenzieher ab. Gegen uns ist praktisch die gesamte Militär-, Wirtschafts- und Informationsmaschinerie des Westens gerichtet. Wir kämpfen für das Leben und die Sicherheit unseres Volkes, für unsere Souveränität und Unabhängigkeit. Für das Recht, Russland zu sein und zu bleiben – ein Staat mit einer tausendjährigen Geschichte.

Dieser Kampf, in dem sich das Schicksal unseres Volkes entscheidet, erfordert die Einheit aller Kräfte, Einigkeit, Konsolidierung und Verantwortung. Jetzt muss alles, was uns schwächt, jede Art von Zwietracht, die unsere äußeren Feinde nutzen können und nutzen werden, um uns von innen zu untergraben, beiseite geschoben werden.

Und darum sind Aktionen, die unsere Einheit spalten, de facto eine Abkehr von unserem Volk, von unseren Kameraden, die jetzt an der Front kämpfen. Das ist ein Dolchstoß in den Rücken unseres Landes und unseres Volkes.

Das ist genau so ein Schlag, wie er Russland 1917 zugefügt wurde, als das Land im Ersten Weltkrieg gekämpft hat. Dem Land wurde der Sieg gestohlen. Intrigen, Zankereien, politische Machenschaften hinter dem Rücken der Armee und des Volkes führten zur größten Erschütterung, zur Zerschlagung der Armee und zum Zusammenbruch des Staates, zum Verlust riesiger Gebiete. Das Ergebnis war die Tragödie des Bürgerkriegs.

Russen haben Russen getötet, Brüder haben ihre Brüder getötet, und profitiert haben alle möglichen politischen Abenteurer und ausländischen Kräften, die das Land gespalteten und zerrissen haben.

Wir werden nicht zulassen, dass sich das wiederholt. Wir werden sowohl unser Volk als auch unsere Staatlichkeit vor allen Bedrohungen schützen. Auch gegen Verrat von innen.

Das ist genau der Verrat, mit dem wir es zu tun haben. Unvernünftiger Ehrgeiz und Eigennutz führten zum Verrat. Zum Verrat an ihrem Land, ihrem Volk und der Sache, für die die Kämpfer und Kommandeure der Gruppe Wagner an der Seite unserer anderen Einheiten und Verbände gekämpft haben und gestorben sind. Die Helden, die Soledar und Artjomowsk, Städte und Dörfer im Donbass befreit haben, kämpften und gaben ihr Leben für Noworossija, für die Einheit der russischen Welt. Ihre Namen und ihren Ruhm haben die verraten, die versuchen, den Aufstand zu organisieren und das Land in Richtung Anarchie und Brudermord zu treiben. Letztendlich in Richtung Niederlage und Kapitulation.

Ich wiederhole: Jeder innere Aufruhr ist eine tödliche Bedrohung für unsere Staatlichkeit, für uns als Nation. Das ist ein Schlag gegen Russland, gegen unser Volk. Und unsere Maßnahmen zur Verteidigung des Vaterlandes gegen diese Bedrohung werden hart sein. Alle, die bewusst den Weg des Verrats eingeschlagen haben, die den bewaffneten Aufstand vorbereitet haben, die den Weg der Erpressung und der terroristischen Methoden eingeschlagen haben, werden die unvermeidliche Strafe erleiden, werden sich sowohl vor dem Gesetz als auch vor unserem Volk verantworten müssen.

Die Streitkräfte und andere Behörden haben die erforderlichen Anweisungen erhalten, und in Moskau, im Moskauer Gebiet und in einer Reihe anderer Regionen werden zusätzliche Antiterrormaßnahmen eingeleitet. Es werden auch entschlossene Anstrengungen unternommen, um die Lage in Rostow am Don zu stabilisieren. Sie ist nach wie vor kompliziert, da die Arbeit der zivilen und militärischen Behörden de facto blockiert ist.

Als Präsident Russlands und Oberbefehlshaber, als Bürger Russlands werde ich alles tun, um das Land zu verteidigen, um die verfassungsmäßige Ordnung, das Leben, die Sicherheit und die Freiheit seiner Bürger zu schützen.

Diejenigen, die den militärischen Aufstand organisiert und vorbereitet haben, die die Waffen gegen ihre Kameraden erhoben haben, haben Russland verraten. Und sie werden dafür zur Verantwortung gezogen. Und ich fordere diejenigen, die in dieses Verbrechen hineingezogen werden, auf, nicht den fatalen und tragischen, einzigartigen Fehler zu begehen, sondern die einzig richtige Entscheidung zu treffen: Die Beteiligung an den kriminellen Aktionen einzustellen.

Ich glaube daran, dass wir das, was uns teuer und heilig ist, bewahren und verteidigen werden, und dass wir gemeinsam mit unserem Vaterland alle Prüfungen überwinden und noch stärker werden.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen