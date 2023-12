Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 14. Dezember, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 14. Dezember.

Beginn der Übersetzung:

Umsonst gereist in die USA und ein „unruhiger EU-Gipfel“: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky konnte die US-Abgeordneten nicht von der dringenden Notwendigkeit zusätzlicher Haushaltsmittel für Kiew überzeugen. Ohne diese Mittel werde Washingtons Fähigkeit, Waffen an Kiew zu liefern, schnell erschöpft sein, warnte US-Präsident Joe Biden nach einem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen.

Selenskys sein „umsonst“ in die USA gereist, sagte der russische Botschafter in Washington, Anatoli Antonow.

Der Europäische Rat hat – entgegen den Forderungen Ungarns – Gespräche über die Aufnahme von Verhandlungen über den Beitritt der Ukraine zur Union auf die Tagesordnung des kommenden EU-Gipfels gesetzt. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban nannte diese Verhandlungen einen „schrecklichen Fehler“.

Die TASS hat die wichtigsten Ereignisse rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben in den vergangenen 24 Stunden 13 Angriffe der ukrainischen Streitkräfte bei Donezk, Krasnoliman und Kupjansk zurückgeschlagen und die gegnerischen Truppen und Ausrüstungen bei Saporoschje, Cherson und südlich von Donezk beschossen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Die ukrainischen Gesamtverluste beliefen sich auf über 610 Soldaten.

Mehr als 10 Einheiten gepanzerter Fahrzeuge, darunter vier Panzer, ein gepanzerter Mannschaftstransporter M113 und ein Schützenpanzer Bradley aus amerikanischer Produktion, sowie verschiedene Artilleriewaffen des Gegners wurden zerstört. Ebenfalls zerstört wurden Montage- und Reparaturwerkstätten für Drohnen, drei Munitionsdepots und ein Treibstoffdepot sowie eine ukrainische 79K6 Pelican-Phasenstrahl-Rundum-Radarstation.

Umsonst gereist

Bei einem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen kündigte der US-Präsident ein neues Militärhilfepaket in Höhe von 200 Millionen Dollar für Kiew an, das „wichtige Ausrüstungen wie Luftabwehr, Artillerie und Munition“ umfasse. Auf der Pressekonferenz im Anschluss an das Treffen wies Biden darauf hin, dass die USA ohne zusätzliche Haushaltsmittel, auf die sich die US-Abgeordneten nicht einigen können, „bald keine Möglichkeit mehr haben, der Ukraine bei der Bewältigung ihrer dringenden operativen Bedürfnisse zu helfen.“

„Wenn der US-Kongress nicht handelt, um zusätzliche Mittel bereitzustellen, wird dies eines der letzten Hilfspakete sein, die wir der Ukraine zur Verfügung stellen können“, warnte Außenminister Anthony Blinken.

Selensky zufolge rechnet Kiew damit, dass es nicht ohne die Unterstützung des Westens, vor allem der USA, dastehen wird. Der ukrainische Präsident sagte auch, dass er zur Beilegung des Konflikts mit Russland keine territorialen Zugeständnisse in Betracht ziehe. Gleichzeitig sagte Selensky nach Angaben der Washington Post bei einem Treffen mit US-Senatoren, dass der Konflikt ohne zusätzliche Unterstützung sehr viel gewalttätiger werde und das ukrainische Militär „unweigerlich Territorium an seinen entschlossenen und gut bewaffneten Gegner abgeben würde“. Aber auf Fox News behauptete er, Russland habe „in diesem Jahr kein einziges ukrainisches Dorf besetzt“.

Dem russischen Botschafter in Washington zufolge hat sich Selenskys Reise in die USA als „umsonst“ erwiesen. „Sie zu überzeugen, dass die Ukraine wichtiger ist als die Sicherheit der USA, hat nicht funktioniert. Alle haben genug vom Betteln Kiews“, so Antonow.

Die Ukraine und die EU

Gespräche über die Aufnahme von Verhandlungen über den EU-Beitritt der Ukraine und die Frage der Bereitstellung von 50 Milliarden Euro für Kiew bis 2027 stehen auf der Tagesordnung des EU-Gipfels am 14. und 15. Dezember. Das geht aus einem offenen Brief hervor, mit dem der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, die Staats- und Regierungschefs der EU zum Gipfel in Brüssel einlädt. „Wir müssen der Ukraine dauerhafte und nachhaltige politische, finanzielle und militärische Unterstützung gewähren und uns insbesondere auf die 50 Milliarden Euro für ihre langfristige Stabilität einigen. Wir müssen auch zustimmen, Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine zu beginnen, um ihr das notwendige Signal zu geben und sie noch näher an die europäische Familie heranzuführen“, heißt es in dem Dokument.

Die Abgeordneten des EU-Parlaments verabschiedeten eine Entschließung zur Erweiterungspolitik der EU, in der sie die Staats- und Regierungschefs der Union auffordern, auf dem bevorstehenden Gipfel die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine und Moldawien zu unterstützen.

Verhandlungen mit der Ukraine über einen EU-Beitritt seien „absurd, lächerlich und nicht seriös“. Die ungarische Regierung habe „nicht die Absicht, sie zu unterstützen“, sagte der ungarische Ministerpräsident vor dem ungarischen Parlament. Er räumte die Möglichkeit ein, dass die Ukraine eines Tages in die EU aufgenommen werden könnte, aber das könne „erst in vielen Jahren“ geschehen. In einem Interview mit der Zeitschrift „Mandiner“ bezeichnete Orban Verhandlungen mit der Ukraine als „schrecklichen Fehler, der verhindert werden muss“ und betonte, dass Ungarn nicht mit der EU-Kommission verhandeln werde, um die ihm zustehenden Gelder aus dem EU-Haushalt und aus EU-Fonds im Gegenzug für die Zustimmung zur finanziellen Unterstützung der Ukraine zu erhalten.

Der bevorstehende Gipfel werde für Kiew eine „sehr schwierig“, räumte der ukrainische Präsident ein. „Die Blockade [der Beitrittsgespräche] durch Ungarn hält an. Das ist eine Tatsache“, sagte Selensky auf einer Pressekonferenz in Oslo.

Waffen für Kiew

Die Gefahr eines Rückgangs der westlichen Hilfe für die Ukraine bleibt real, sagte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. Nach seiner Einschätzung rechnet Russland mit einer Schwächung der internationalen Unterstützung für die Ukraine. „Die Gefahr, dass diese Rechnung aufgeht, ist leider nicht von der Hand zu weisen“, sagte Scholz vor dem Bundestag. Er sprach sich für eine Aufstockung der Mittel für die Ukraine aus dem Europäischen Friedensfonds aus und erinnerte daran, dass im deutschen Haushalt für 2024 acht Milliarden Euro für Waffenlieferungen an Kiew vorgesehen sind.

Wie die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen mitteilte, wird dem dänischen Parlament am Donnerstag ein Hilfspaket für die Ukraine in Höhe von einer Milliarde Euro vorgelegt, das auch Panzer und Drohnen umfasst. Sie sagte, das Paket „wird das enthalten, was die Ukraine jetzt braucht: Munition, Panzer, Drohnen“.

Die norwegische Regierung wird drei Milliarden Kronen (273 Millionen Dollar) zur Unterstützung des ukrainischen Schul- und Gesundheitswesens und eine Milliarde Kronen (90,1 Millionen Dollar) zur „Stärkung der Kapazitäten der Verteidigungsindustrie zur Herstellung von mehr Munition und Raketen“ bereitstellen, teilte die Kanzlei der norwegischen Regierung nach einem Treffen zwischen Ministerpräsident Jonas Gahr Støre und dem ukrainischen Präsidenten mit.

Ende der Überweisung

