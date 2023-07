Versuchter ukrainischer Raketenangriff auf russisches AKW? Die Ereignisse des 8. und 9. Juli

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 8. und 9. Juli, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 8. und 9. Juli.

Beginn der Übersetzung:

Die Versuche Kiews, russische Regionen anzugreifen, und Medwedews Aufruf: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Russland sollte einen Angriff auf ukrainische Kernkraftwerke und kerntechnische Anlagen in Osteuropa in Betracht ziehen, wenn sich Berichte über einen versuchten Angriff Kiews auf das Kernkraftwerk Smolensk bestätigen. Das erklärte der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates Dmitri Medwedew am Sonntag.

Außerdem schossen Luftabwehrkräfte ukrainische Raketen über der Krim, den Regionen Rostow und Brjansk ab, die Ukraine bekannte sich zu dem Terroranschlag auf die Krim-Brücke und der russische und der türkische Außenminister erörterten die Situation im Zusammenhang mit der Rückkehr der Anführer des Nationalistenbataillons Asow von Istanbul nach Kiew.

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen der letzten zwei Tage rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Nach Berichten des russischen Verteidigungsministeriums haben die ukrainischen Streitkräfte in den letzten zwei Tagen weiter versucht, bei Donezk, Süd-Donezk und Krasnoliman vorzurücken.

Bei Donezk hat die Ukraine nach Angaben des Ministeriums in den letzten zwei Tagen bis zu 680 Mann und fast 30 Stück Ausrüstung verloren, darunter drei selbstfahrende Artillerieeinheiten des Typs M109 Paladin aus US-amerikanischer Produktion. Darüber hinaus wurden in den ukrainisch kontrollierten Gebieten der Volksrepublik Donezk vier Munitionsdepots, darunter auch solche für HIMARS-Mehrfachraketenwerfer, zerstört.

Südlich von Donezk und bei Saporoschschje habe die Ukraine mehr als 380 Soldaten und 30 Stück Ausrüstung verloren, darunter eine französische Panzerhaubitze Caesar, teilte das russische Militär mit. Nach dieser Einschätzung hat Kiew bei Krasnoliman etwa 140 Soldaten und 17 Stück Ausrüstung verloren.

Das russische Verteidigungsministerium schätzte die Verluste der ukrainischen Streitkräfte bei Kupjansk auf rund 50 Soldaten und sechs Fahrzeuge und bei Cherson auf 100 Soldaten und 17 Fahrzeuge.

Außerdem meldete das russische Ministerium am Samstag, dass ein ukrainischer Su-27-Kampfjet über der Volksrepublik Donezk abgeschossen worden sei. Damit hat Kiew nach Angaben des Ministeriums in dieser Woche acht Kampfflugzeuge verloren – zwei Su-27 und sechs Su-25.

Ukrainische Angriffe auf russische Regionen

Am Sonntag hat das ukrainische Militär mehrere Raketenangriffe auf russische Regionen gestartet. Insbesondere wurde eine Rakete in der Nähe von Kertsch abgeschossen (der Verkehr auf der Krimbrücke wurde dadurch kurzzeitig unterbrochen), eine weitere in der Region Rostow zwischen Donezk und Kamensk.

Außerdem schoss die russische Luftabwehr zwei ukrainische Raketen über der Region Brjansk ab, wie der Gouverneur der Region Aleksander Bogomaz sagte. Eine davon zerstörte ein Sägewerk im Dorf Bytosh, das knapp 170 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt liegt.

Nach Angaben der Behörden wurde bei diesen Angriffen niemand verletzt.

In mehreren Telegramm-Kanälen wurden am Sonntag Behauptungen aufgestellt, die ukrainischen Streitkräfte hätten versucht, das Kernkraftwerk Smolensk mit Raketen anzugreifen. Medwedew sagte, wenn sich diese Information bestätige, sollten Angriffe auf ukrainische Atomkraftwerke und Atomanlagen in Osteuropa erfolgen: „Hier gibt es keinen Grund für Zurückhaltung.“ (Anm. d. Übers.: In Russland macht diese Meldung viele Wellen. Demnach wurden britische Storm-Shadow-Marschflugkörper abgeschossen, deren Ziel das AKW Smolensk war)

Der Terroranschlag auf die Krim-Brücke

Die Ukraine hat den Terroranschlag auf die Krim-Brücke vom Oktober 2022 verübt, so die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Anna Maljar. Bisher hatten ukrainische Beamte eine Beteiligung Kiews an der Explosion bestritten, obwohl der Leiter des ukrainischen Geheimdienstes SBU Wassili Maljuk im Mai 2023 indirekt die Verantwortung des Geheimdienstes für den Anschlag bestätigt hat.

Asow-Führer kehren in die Ukraine zurück

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky erklärte am Samstag, dass er zusammen mit fünf Kommandeuren des Asow-Bataillons, die sich in der Türkei aufgehalten hatten, in das Land zurückkehren werde. Zuvor hatte er sich am Freitag mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan getroffen.

Am Sonntag erörterten die Außenminister Russlands und der Türkei, Sergej Lawrow und Hakan Fidan, telefonisch die Situation der Rückkehr der Asow-Führer nach Kiew. Nach Angaben des russischen Ministeriums bekräftigten beide Seiten während des Gesprächs, das auf türkische Initiative hin stattfand, die Notwendigkeit, „den vertrauensvollen Charakter der Beziehungen zwischen Moskau und Ankara zu bewahren und zu stärken“, erörterten „die jüngsten Entwicklungen rund um die Ukraine“ und die Aussichten für eine Zusammenarbeit bei der Gewährleistung der weltweiten Ernährungssicherheit „angesichts der Unfähigkeit der westlichen Staaten“, das Getreideabkommen umzusetzen.

Zuvor hatte Erdogan auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Selensky erklärt, die Türkei sei für eine Verlängerung des am 17. Juli auslaufenden Getreideabkommens um zwei Jahre, werde die Ukraine weiterhin unterstützen und sei der Ansicht, dass sie „die NATO-Mitgliedschaft verdient“. Der türkische Präsident erklärte auch, dass der russische Staatschef Wladimir Putin die Türkei im August besuchen könnte. Der Kreml erklärte, dass Kontakte möglich seien, dass aber „noch keine genauen Daten verfügbar sind“.

Rund um die Weitergabe von Streumunition an Kiew

Das russische Außenministerium bezeichnete die Entscheidung der USA, Streumunition an die Ukraine zu übergeben, als „Geste der Verzweiflung und Beweis der Ohnmacht“ angesichts des Scheiterns der so genannten ukrainischen Gegenoffensive. In einem am Samstag veröffentlichten Kommentar der Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa hieß es, die Entscheidung sei „ein weiterer eklatanter Ausdruck der aggressiven anti-russischen Politik der USA“.

Die Weitergabe von US-Streumunition an Kiew stößt auch im Westen auf Widerstand. So erklärte der britische Premierminister Rishi Sunak, Großbritannien sei gegen den Einsatz dieser Waffen, während die spanische Verteidigungsministerin Margarita Robles betonte, dass „bestimmte Waffen und Bomben unter keinen Umständen geliefert werden dürfen“.

Rund um die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine

Die Ukraine ist nicht bereit, Mitglied des Nordatlantischen Bündnisses zu werden, sagte US-Präsident Joe Biden in einem Interview mit CNN. Er erklärte, Washington sei bereit, die Sicherheit Kiews nach dem „israelischen Modell“ zu gewährleisten, indem es die für die Verteidigung notwendigen Waffen und Ausrüstungen liefert, allerdings unter der Bedingung eines „Waffenstillstands und von Friedensabkommen“.

Der ehemalige NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen schloss eine Aufnahme von Teilen der Ukraine in die NATO nicht aus. In einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, das am Sonntag veröffentlicht wurde, räumte er ein, dass die Sicherheitsgarantien des Nordatlantikvertrags nur für die Teile des ukrainischen Territoriums gelten könnten, „in denen die Regierung in Kiew derzeit de facto die Hoheitsgewalt ausübt“.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen