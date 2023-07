Dabei bezeichnete es der Bundespräsident als richtig, dass diese Art von Munition im Land immer noch von der Regierung verboten ist

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte, Berlin dürfe den USA bei der Lieferung von Streumunition an die Ukraine „nicht im Wege stehen“.

„Es ist richtig, dass diese Art von Munition in Deutschland immer noch von der Bundesregierung verboten ist und dass Deutschland gegen Lieferungen ist“, sagte er in einem Interview mit dem ZDF, das am Sonntag in Auszügen veröffentlicht wurde. „Aber in der jetzigen Situation kann sie [die Bundesregierung] sich den USA nicht in den Weg stellen“. Gleichzeitig wies der Bundespräsident darauf hin, dass er die internationale Konvention zum Verbot von Streubomben 2008 in Oslo unterzeichnet habe, als er noch Außenminister war, und daher in dieser Debatte „befangen“ sei.

Am 7. Juli erklärte der Nationale Sicherheitsberater des Präsidenten, Jake Sullivan, dass die Vereinigten Staaten beschlossen hätten, die von der UNO abgelehnte Streumunition an die Ukraine zu übergeben. Er wies auch darauf hin, dass Kiew Washington schriftlich zugesichert habe, die Risiken für die Zivilbevölkerung beim Einsatz dieser Art von Munition zu minimieren. Pentagon-Sprecher Patrick Ryder erklärte am Donnerstag, die USA beabsichtigten, die Ukraine mit Streumunition auszustatten, die angeblich eine minimale Gefahr für die Zivilbevölkerung darstelle.

Zuvor hatte der stellvertretende Sprecher des UN-Generalsekretärs Farhan Haq erklärt, der UNO-Vorsitzende António Guterres unterstütze das Übereinkommen über Streumunition und lehne den Einsatz dieser Art von Waffen auf dem Schlachtfeld ab.

Übersetzung aus der russischen Nachrichtenagentur TASS

