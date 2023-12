Ukraine

Sowohl die Unterstützung aus den USA als auch die Unterstützung der EU für die Ukraine im nächsten Jahr steht in Frage. Hier finden Sie Details darüber, warum das so ist und warum sich in Kiew nun Verzweiflung breit macht.

Ein Analyst der russischen Nachrichtenagentur TASS hat zusammengetragen, wie es um die Perspektiven für die westliche Unterstützung für Kiew bestellt ist. Da ich so eine Zusammenfassung ohnehin in diesen Tagen schreiben wollte, übersetze ich den Artikel der TASS, denn ich hätte sinngemäß exakt das Gleiche geschrieben.

Beginn der Übersetzung:

„Die Ukraine ist nicht unser Verbündeter“: Kiew wurde auf seinen Platz verwiesen

Andrej Nisamutdinow über Signale aus dem Westen und die Ergebnisse der Konferenz über die Entwicklung des militärisch-industriellen Komplexes der Ukraine

Am Ende des Jahres folgt für Kiew eine enttäuschende Nachricht auf die andere. Das Weiße Haus scheitert im Kongress bei der Verabschiedung des Gesetzentwurfs über milliardenschwere Hilfen für die Ukraine. Die von den Amerikanern organisierte Konferenz über die Entwicklung des ukrainischen militärisch-industriellen Komplexes erwies sich als leere Versprechung. Hochrangige Vertreter der Regierung von Präsident Joe Biden haben offen erklärt, dass das Geld zu Ende ist. Auch die Hilfen der europäischen Länder lassen nach. Und dann sagt der Verteidigungsminister Deutschlands, des Landes, das nach den USA an zweiter Stelle bei der Hilfe für die Ukraine steht: Kiew ist nicht die NATO. Das ist schon deprimierend.

Auf den Platz verwiesen

Man kann nicht über seinen Kopf springen, so lässt sich der Inhalt des Interviews, das der Verteidigungsminister dem ZDF gab, kurz zusammenfassen. „Wir liefern, was wir können. Das gilt auch für praktisch alle anderen Verbündeten und Partner“, sagte Boris Pistorius auf die Frage nach der Verlangsamung der Waffen- und Munitionslieferungen an Kiew. Er erinnerte daran, dass er im Voraus davor gewarnt hatte, dass die Zusage, bis zum Frühjahr 2024 eine Million Artilleriegranaten an die Ukraine zu liefern, nicht eingehalten werden könne.

Und als er gefragt wurde, ob das Ausbleiben der Militärhilfe für die Ukraine bedeute, dass der „vereinte Westen“ nicht in der Lage sei, Russland „zurückzuschlagen“, äußerte Pistorius den Schlüsselsatz: „Deutschland ist kein Bündnispartner der Ukraine.“ „Das bedeutet, dass wir außerhalb der kollektiven Verteidigungsverpflichtung stehen“, fügte er hinzu.

Damit wies der deutsche Minister Kiew klar auf seinen Platz: Die Ukraine ist kein Verbündeter, niemand wird für sie in den Krieg ziehen, sie ist nur ein Werkzeug, um die Ziele zu erreichen, die sich der Westen gesetzt hat. Und ein Werkzeug wird nicht gefragt, was es will, es wird einfach benutzt. Und dann wirft man es weg, wenn es völlig unbrauchbar ist.

Das Geld geht aus

Pistorius‘ laute Äußerung fiel zeitlich mit der Reise einer repräsentativen ukrainischen Delegation in die USA zusammen, wo eine Konferenz über die Entwicklung des militärisch-industriellen Komplexes der Ukraine geplant war. Der grandiose Plan der Veranstalter bestand darin, eine eigene Großproduktion in der Ukraine zu organisieren, wenn der Westen aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage ist, die von Kiew benötigte Menge an Waffen und Munition zu liefern und sie auf NATO-Standard zu „schärfen“.

Das alles wäre schön, aber um einen solchen Plan zu verwirklichen, braucht man Geld, und zwar viel Geld, und da gab es ein Problem: Gerade als die ukrainische Delegation bereits in Washington war, scheiterte der US-Senat bei der Verfahrensabstimmung über den Gesetzentwurf zur Gewährung von Hilfe für die Ukraine, Israel und Taiwan. Statt der erforderlichen 60 Stimmen erhielt das Dokument, das zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 61 Milliarden Dollar zur Unterstützung der Ukraine vorsah, nur die Unterstützung von 49 Senatoren.

Hochrangige Vertreter der US-Regierung schlugen daraufhin Alarm. Jake Sullivan, der Nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten, forderte die Senatoren auf, die Differenzen zu überwinden und den Gesetzentwurf „vor Ende des Jahres“ zu verabschieden. Er wies darauf hin, dass „die Mittel für die Bewaffnung der Ukraine fast erschöpft sind“ und dass für die USA der „Moment der Wahrheit“ bevorsteht, in dem entschieden wird, ob sie Kiew weiterhin unterstützen werden.

„Wir haben nur noch ein paar Wochen Zeit, dann gehen uns die [zuvor vom Kongress bewilligten Mittel] aus“, warnte John Kirby, Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses.

Ähnlich äußerte sich auch US-Außenminister Anthony Blinken, der die Ankündigung eines neuen Militärhilfepakets für Kiew speziell auf die Ankunft der ukrainischen Delegation abstimmte. Allerdings handelt es sich nur um bescheidene 175 Millionen Dollar (nach den vorherigen Milliarden!). Dieses Paket, so betonte Blinken, könnte eines der letzten sein, das die USA Kiew zur Verfügung stellen, wenn der US-Kongress nicht beschließt, zusätzliche Haushaltsmittel zur Unterstützung der Ukraine bereitzustellen.

Man hat sich nett unterhalten

Es ist klar, dass sich die Konferenz über den militärisch-industriellen Komplex vor diesem Hintergrund auf bedeutungslose Gespräche und leere Versprechungen reduziert hat. Natürlich meldete der Pressedienst des Pentagon freudig, dass Vertreter der USA und der Ukraine Vereinbarungen über die gemeinsame Produktion einiger Waffentypen und den Austausch technischer Daten getroffen hätten. Laut US-Verteidigungsminister Lloyd Austin wird die in Washington unterzeichnete „Absichtserklärung“ der Ukraine die Möglichkeit eröffnen, Ersatzteile näher an den Orten zu produzieren, an denen sie benötigt werden, und reparierte militärische Ausrüstung schneller an die Front zu bringen. In der Erklärung des Weißen Hauses heißt es, es gehe nicht nur um die Reparatur und Wartung von Ausrüstung, sondern auch um die „Herstellung wichtiger Munition“.

Hier sollte man auf den Status des angenommenen Dokuments selbst achten. Es handelt sich nicht um eine Vereinbarung, keinen Vertrag, keinen Kontrakt, sondern um eine „Absichtserklärung“, also um etwas Vages, das keine verbindliche Leistung impliziert. Und das ist leicht zu erklären. Selbst als es im US-Haushalt Mittel für Militärhilfe für Kiew gab, blieben laut Blinken 90 Prozent dieser Mittel in den USA und wurden dort für Verträge zur Herstellung von Waffen und Munition ausgegeben, die von privaten Auftragnehmern ausgeführt wurden. Mit anderen Worten: Der militärisch-industrielle Komplex der USA hat an der Hilfe für Kiew sehr gut verdient.

Jetzt gibt es so gut wie keine Hilfe mehr im Haushalt und es ist eine große Frage, wann und in welchem Umfang sie wieder auftauchen wird (und ob sie überhaupt auftauchen wird). Daher wird privaten Unternehmen angeboten, unabhängig in den Aufbau einer Produktion zu investieren, und zwar nicht in den USA, sondern in der Ukraine, die sich in einem bewaffneten Konflikt befindet. Wer würde dieses Risiko eingehen wollen? Es geht nicht nur darum, dass die ukrainische Energie- und Industrieinfrastruktur, die sich in den letzten drei Jahrzehnten merklich verschlechtert hat, durch die russische Militäroperation sehr stark beschädigt wurde und nun aus dem letzten Lock pfeift. Das Problem ist ein anderes: Die neu geschaffenen Rüstungsunternehmen werden unweigerlich zu legitimen Zielen des russischen Militärs, da die Entmilitarisierung der Ukraine zu einem der Hauptziele der Militäroperation erklärt wurde. Es wäre naiv zu glauben, dass westliche Investoren unter diesen Bedingungen heute Schlange stehen, um morgen in die Röhre zu gucken.

Träume, Träume…

Was man den amerikanischen Beamten nicht absprechen kann, ist ihre Fähigkeit, leere Versprechungen zu geben und aus der Not eine Tugend zu machen. Jonathan Feiner, der erste stellvertretende Nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten, konnte offenbar nicht widerstehen, über die glänzenden Aussichten zu fantasieren, die die Ukraine in nicht allzu ferner Zukunft erwarten. „Wir würden die Ukrainer gerne Ende nächsten Jahres in einer Position sehen, in der Russland eine Entscheidung treffen muss: Entweder sie müssen zu Bedingungen an den Verhandlungstisch kommen, die für die Ukraine akzeptabel sind und auf der UN-Charta beruhen, die die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine, des gesamten ukrainischen Territoriums, vorschreibt, oder sie werden es mit einer stärkeren Ukraine zu tun haben, die sich auf eine stärkere industrielle Basis in den USA und Europa und innerhalb der Ukraine stützt und eher in der Lage ist, wieder in die Offensive zu gehen“, sagte er auf einem Forum des Aspen Institute.

Feiner begründete seine Zukunftsvision wie folgt: „Nach 2024 werden wir die Produktion unserer militärisch-industriellen Basis hochfahren, wir arbeiten mit den Ukrainern zusammen, auch auf einer Konferenz diese Woche in Washington, um die Produktion ihrer militärisch-industriellen Basis hochzufahren. Die europäischen Verbündeten der USA tun dasselbe. Und in anderthalb Jahren werden wir auf einer viel solideren Grundlage stehen als jetzt.“

All das klingt vielversprechend, aber es stellt sich unweigerlich die Frage: Wird es die Ukraine nach 2024 überhaupt noch geben, zumindest in ihrer jetzigen Form?

Zeit der Verzweiflung

Zweifel an dieser Frage werden nicht nur im Ausland immer häufiger geäußert, sondern scheinen nun auch die Ukrainer selbst zu quälen. Laut Bloomberg ist die Ukraine „von einem Gefühl der Verzweiflung ergriffen“, weil die Gegenoffensive keine Ergebnisse gebracht hat und das Gefühl wächst, dass „der Konflikt nicht so bald enden wird“. Aus diesem Grund wächst der Wunsch der Menschen, „um jeden Preis Frieden zu erreichen“.

Auch der kommende Winter verspricht keinen Optimismus, denn er wird nach Ansicht von Ivanna Klympush-Tsintsadze, Vorsitzende des Ausschusses der Werchowna Rada für die Integration in die EU, „wirklich schwierig“ werden. „Wir befinden uns in einer schwächeren Position als noch vor einem Jahr. Unsere Fähigkeiten erlauben es uns leider nicht, alle unsere Städte, Kraftwerke und Brücken zu schützen“, sagte sie in einem Interview mit der spanischen Zeitung La Razón.

Die Befürchtung, dass der Westen zunehmend desillusioniert ist und sich bald von der Ukraine abwenden könnte, wird auch in ukrainischen politischen Kreisen offen geäußert. „Was das Geld angeht. Dass wird jetzt höchstwahrscheinlich die letzte Geldtranche [der USA] an die Ukraine sein. Sie werden uns im Jahr 2024 kein Geld mehr geben. Höchstwahrscheinlich werden wir zu einer Kreditform der Zusammenarbeit übergehen. Es werden Darlehen vergeben. Sie werden uns keine unwiderrufliche Geldhilfe geben“, schrieb der Abgeordnete der Werchowna Rada Alexej Gontscharenko in seinem Telegramm-Kanal.

Sein anderer Beitrag ist nicht weniger ehrlich: „In Washington haben mir mehrere Quellen bestätigt, dass Blinken den Europäern gesagt hat, sie sollen aufhören, mit der Ukraine über die NATO zu sprechen. Es wird keinen NATO-Beitritt geben. Das Thema NATO nervt die US-Eliten“. Nach Angaben des Abgeordneten hat sich das ukrainische Präsidialamt bereits mit dieser Aussicht „abgefunden“.

Kiew wartet nun gespannt auf den EU-Gipfel, der in der kommenden Woche über die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine entscheiden und versuchen wird, eine Einigung über zusätzliche Hilfen in Höhe von 50 Milliarden Euro zu erzielen. Wenn es der Brüsseler Eurobürokratie gelingt, diese Entscheidungen zu verkaufen, können die ukrainischen Eliten aufatmen. Andernfalls bedeutet das, dass die Rettungsaktion beendet, die Kasse geschlossen und es Zeit ist, die Koffer zu packen. Sehr amerikanisch: Nothing personal, it’s just business.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen