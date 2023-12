Wie lange lässt Erdogan die NATO noch warten?

Schwedischer NATO-Beitritt

Der NATO-Beitritt Schwedens ist immer noch nicht vollzogen, weil die Türkei ihn nicht ratifiziert hat. Und es sieht auch nicht danach aus, als würde das bald passieren.

Auch wenn der Spiegel im deutschen medialen Mainstream als seriös gilt und Spiegel-Leser sich (warum auch immer) für bestens informiert halten, ist der Spiegel bekannt dafür, seine Leser – diplomatisch ausgedrückt – nicht umfänglich zu informieren und ein aktueller Spiegel-Artikel mit der Überschrift „Türkischer Präsident – Erdoğan knüpft Ratifizierung von Schwedens Nato-Beitritt an Bewilligung von US-Kampfjets“ bestätigt das ein weiteres Mal.

Thema des Spiegel-Artikels ist das Zögern der Türkei, Schwedens NATO-Beitritt zu ratifizieren. Da die Spiegel-Redaktion Erdogan nicht mag, ist es nicht schwer zu erraten, wie der Spiegel berichtet. Der Spiegel-Leser erfährt:

„Ankara verschleppt den Nato-Beitritt Schwedens seit Monaten. Erdoğan hatte auf dem Nato-Gipfel im Juli sein Wort gegeben, dass Schweden beitreten könne, das türkische Parlament hat den Antrag allerdings weiterhin nicht ratifiziert.“

Das ist Desinformation, denn der Spiegel verschweigt, dass die NATO und die Türkei sich auf einige Absprachen geeinigt haben, damit die Türkei dem NATO-Beitritt zustimmt. Stattdessen tut der Spiegel so, als sei Erdogan wortbrüchig und schreibt, dass Erdogan als Gegenleistung für seine Zustimmung zum schwedischen NATO-Beitritt von den USA die Lieferung von F-16-Kampfjets fordert. Das ist aber nur einer der Streitpunkte zwischen der Türkei und den NATO-Staaten.

Was der Türkei versprochen wurde

Beim NATO-Gipfel in Vilnius haben sich die NATO und die Türkei im Sommer darauf geeinigt, dass Schweden im Gegenzug für die türkische Zustimmung zur schwedischen NATO-Mitgliedschaft „Maßnahmen zu ergreifen“ würde, um die Zollunion der Türkei mit der EU zu modernisieren. Schweden wollte außerdem den EU-Beitrittsprozess der Türkei und die Verhandlungen über die Visafreiheit für Türken beschleunigen. Stockholm erklärte sich bereit, zur Aufhebung von Sanktionen beizutragen und Hindernisse für Ankaras militärisch-industriellen Komplex und für Investitionen zu beseitigen.

Bekanntlich wurde nichts von all dem umgesetzt.

Schweden versprach damals außerdem, von der Türkei zu Terrororganisationen erklärte Gruppen nicht zu unterstützen. Damit waren die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und die Gülen-Bewegung gemeint, die von der Türkei beschuldigt wird, den Putsch vom 15. Juli 2016 vorbereitet zu haben. Schweden hat diese Dinge aber immer noch nicht zur türkischen Zufriedenheit umgesetzt.

Auch die Lieferung der F-16-Kampfjets war damals ein Thema, aber NATO-Generalsekretär Stoltenberg betonte, dass die Türkei deutlich gemacht habe, dass die Frage der Kampfjetlieferungen nicht Teil der Vereinbarung mit Schweden sei. Allerdings gibt es Stimmen aus den USA, die die Genehmigung für den Verkauf der F-16 an die Türkei an die türkische Zustimmung zum schwedischen NATO-Beitritt knüpfen wollen. Auch hier berichtet der Spiegel also unwahr, denn die Aussagen Erdogans, über die der Spiegel berichtet, sind eine Reaktion auf die Stimmen aus den USA, die den Verkauf der F-16 an die Türkei von Schwedens NATO-Beitritt abhängig machen wollen.

Interessanterweise hat Seymour Hersh nach dem NATO-Gipfel unter Berufung auf seine Quellen gemeldet, dass die USA beim IWF dafür sorgen wollten, dass „der IWF der Türkei eine dringend benötigte Kreditlinie in Höhe von 11 bis 13 Milliarden Dollar zur Verfügung stellen würde.“ Hersh ist bekanntlich bestens vernetzt, weshalb es wohl kaum ein Zufall ist, dass zwar nicht der IWF, sondern die Weltbank, nur zwei Monate später verkündet hat, der Türkei sogar ganze 18 Milliarden zur Verfügung zu stellen. Offiziell wurde das mit der neuen Regierungsmannschaft in der Türkei begründet.

Erdogan hat seine Zusage eingehalten

Während der Westen die meisten seiner Zusagen, die er der Türkei im Gegenzug für ihre Ratifizierung des schwedischen NATO-Beitritts gegeben hat, nicht ein eingehalten hat, hat Erdogan sein gegebenes Wort übrigens gehalten. Er hat auf dem NATO-Gipfel nämlich versprochen, dass er seinem Parlament den schwedischen NATO-Beitritt zur Ratifizierung vorlegen werde. Das hat er Ende Oktober getan, nur hat das türkische Parlament es bisher abgelehnt, sich damit zu beschäftigen.

Die US-Regierung versteckt sich bei Abmachungen mit anderen Staaten gerne hinter der Formulierung, dass die USA eine Demokratie seien und dass die US-Regierung nichts dagegen tun könne, wenn das US-Parlament dieser oder jener Abmachung nicht zustimmt. Erdogan tut exakt das gleiche, denn schon Anfang November, als er seinem Parlament die Ratifizierung des schwedischen NATO-Beitritts vorgelegt hatte, sagte Erdogan:

„Unsere Verpflichtung war es, diese Frage an das Parlament zu übergeben, und das haben wir getan. (…) Wenn Amerika ein Repräsentantenhaus und einen Senat hat, haben auch wir ein Parlament. Mal sehen, wie unser Parlament das interpretieren und diskutieren wird.“

Warten wir mal ab, wie lange das türkische Parlament braucht, bis es sich dieser Sache annimmt…

