Umsetzung des RAND-Papiers

Anfang August sollen in Saudi-Arabien Gespräche über eine Verhandlungslösung des Ukraine-Konfliktes stattfinden, zu denen Russland allerdings nicht eingeladen ist.

Über das geplante Treffen in Saudi-Arabien habe ich schon berichtet. Das Treffen fügt sich exakt in meine Prognosen über die Umsetzung des RAND-Papiers vom Januar ein, über dessen Umsetzung ich seit Februar berichte. Der US-geführte Westen will auf dem Treffen Länder des globalen Südens auf seine Seite ziehen, um bei kommenden Verhandlungen über die Ukraine eine stärkere Verhandlungsposition gegenüber Russland zu bekommen, wobei ich die Erfolgsaussichten dafür eher schlecht einschätze.

Hier übersetze ich eine Zusammenfassung der russischen Nachrichtenagentur TASS darüber, was über das anstehende Treffen bisher bekannt ist.

Beginn der Übersetzung:

Was über die bevorstehenden Gespräche über die Ukraine in Saudi-Arabien bekannt ist

Saudi-Arabien plant für Anfang August Friedensgespräche über die Ukraine, an denen auch westliche Länder teilnehmen sollen. Russland steht nicht auf der Liste der Eingeladenen.

Die Termine der geplanten internationalen Konferenz stehen noch nicht fest. Das Wall Street Journal berichtete, dass das Treffen in Dschidda am 5. und 6. August stattfinden könnte.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Vorbereitungen für die Gespräche zusammengetragen.

Hintergrund des Treffens in Dschidda

Am 26. Juni berichtete die ARD, dass am 24. Juni „unter strengster Geheimhaltung“ in Kopenhagen ein internationales Treffen zur Ukraine stattgefunden hat, an dem Diplomaten aus westlichen Ländern sowie Vertreter Brasiliens, Indiens, Chinas und Südafrikas teilnahmen.

Am 20. Juli erklärte der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes Andrej Jermak, dass die Ukraine ein neues Treffen der nationalen Sicherheitsberater und politischen Direktoren unter Beteiligung von Vertretern der G7 und des globalen Südens vorbereite.

Am 29. Juli zitierte das Wall Street Journal Quellen, wonach das Treffen, an dem hochrangige Beamte aus 30 Ländern teilnehmen werden, um über die Ukraine zu sprechen, am 5. und 6. August in Dschidda stattfinden soll.

Teilnehmer des Treffens

Der Berater des ukrainischen Außenministers Jewgeni Mykytenko erklärte, dass je nach Land Vertreter verschiedener Ebenen an den Gesprächen teilnehmen werden.

Vincent Magwenya, der Sprecher des südafrikanischen Präsidenten, bestätigte die Teilnahme der Republik Südafrika. Er betonte, dass es nicht um eine südafrikanische Delegation geht, sondern um einen Vertreter. Ihm zufolge werden auch Vertreter der G7-Länder, der EU, Indiens, Brasiliens und der Türkei in Dschidda eintreffen.

Zuvor hatte die Tschechische Republik ihre Teilnahme an den Gesprächen bestätigt und erklärt, dass die Frage, wer die Republik bei dem Treffen vertreten wird, derzeit entschieden wird.

Auch die brasilianische Regierung kündigte an, einen Vertreter nach Dschidda zu entsenden.

Das ukrainische Außenministerium äußerte die Hoffnung, dass Peking seine Teilnahme in den kommenden Tagen offiziell bestätigen werde. Nach Informationen aus Südafrika wurde China zwar eingeladen, hat aber von einer Teilnahme abgesehen.

Die Position Russlands

Moskau wird das in Saudi-Arabien geplante Friedenstreffen zur Ukraine beobachten, aber muss es noch verstehen, sagte Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten.

Russland hat wiederholt darauf hingewiesen, dass „jeder Versuch, irgendwie zu einer friedlichen Lösung beizutragen, positiv zu bewerten ist“. Gleichzeitig wies Peskow darauf hin, dass es derzeit keine Hinweise auf eine friedliche Lösung in der Ukraine gebe.

Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, sagte, das Treffen in Saudi-Arabien zur Ukraine sei sinnlos, wenn es dem Westen helfe, zu verstehen, dass der sogenannte Friedensplan des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky in eine Sackgasse führe.

Internationale Reaktionen

Die iranische Regierung hat die bevorstehenden Gespräche über die Ukraine in Dschidda positiv bewertet. Nasser Kanani Chafi, der Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik, erklärte, der Iran begrüße alle Initiativen, die auf eine politische Lösung des Konflikts in der Ukraine abzielen.

Nach Angaben des Sprechers der Regierung des brasilianischen Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva hat Brasilien den Organisatoren mitgeteilt, dass die China an dem Treffen teilnehmen solle und dass bei allen Gesprächen die Anwesenheit von Vertretern der Russischen Föderation notwendig sei. Er fügte hinzu, dass „es unmöglich ist, mit sich selbst zu verhandeln, daher ist es notwendig, die russische Seite in den Verhandlungsprozess einzubeziehen“.

Ende der Übersetzung

