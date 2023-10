Wie das russische Fernsehen über den Krieg in Israel berichtet

Naher Osten

Die Hamas hat einen massiven Angriff gegen Israel begonnen, es gab schon hunderte Tote.

Da der Angriff der Hamas auf Israel die Schlagzeilen beherrscht, zeige ich hier, wie das russische Fernsehen in den Abendnachrichten vom Samstag über die Lage vor Ort berichtet hat und habe den Beitrag der Sendung übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Israel: Die „eisernen Schwerter“ werden nicht so bald in ihre Scheide zurückkehren

In Israel finden beispiellose Kämpfen zwischen der israelischen Armee und Hamas-Kämpfern statt. Palästinensische Einheiten sind in Dutzende von Siedlungen eingedrungen, darunter auch in größere Städte. Militärstützpunkte und Kasernen wurden besetzt und gepanzerte Fahrzeuge zerstört. Die israelischen Streitkräfte reagieren darauf mit massiven Artillerie- und Luftangriffen und das Land hat mit einer massiven Einberufung von Reservisten begonnen. Die Zahl der Toten auf beiden Seiten geht in die Dutzende, die der Verwundeten in die Hunderte.

Am Morgen des wurden die Israelis von Sirenen geweckt. Der „Tzeva Adom“-Alarm ertönte in Jerusalem, Tel Aviv, Ashkelon, Beer Sheva und Dutzenden von Städten im ganzen Land. Allein in den ersten Stunden der Feindseligkeiten feuerten militante Hamas-Kämpfer rund 2.000 Boden-Boden-Raketen auf Israel ab.

Tel Aviv ist bereits ein ständiges Ziel für palästinensische Qassam-Raketen, die vom Gazastreifen aus abfeuert werden. Am Samstag wurden über Tel Aviv bereits in den ersten Stunden der Konfrontation einige der Hunderten abgefeuerten Raketen abgeschossen, eine Rakete schlug in ein Fenster eines Wohnblocks ein.

Es gab Volltreffer auf Hochhäuser in Tel Aviv, Yavneh und Ashkelon. In den Straßen stehen verbrannte Autos und liegen Verwundete und Verletzte. Doch zu diesem düsteren, wenn auch bereits bekannten Bild der militärischen Eskalation mit dem Gazastreifen sind ganz neue, erschreckende Details hinzugekommen. Nach der Überwindung der Grenzbefestigungen sind Kämpfer der Izz ad-Din al-Qassam-Brigaden erstmals in israelische Städte und Ortschaften an der Grenze zur palästinensischen Enklave eingedrungen.

Es gab Straßenkämpfe in Sderot und mehreren anderen Grenzkibbuzen. Das ist in der Geschichte der Konfrontation noch nie vorgekommen. Dutzende bewaffnete Männer drangen auf dem Luftweg mit Gleitschirmen, auf dem Seeweg mit Motorbooten und auf dem Landweg mit gepanzerten Jeeps aus dem Gazastreifen nach Israel ein, wobei der Geheimdienst der Armee den bevorstehenden Angriff offenbar nicht bemerkt hat. In Sderot sahen sich Zivilisten plötzlich mit Bewaffneten konfrontiert, die mit Sturmgewehren und Panzerfäusten ausgerüstet waren. Regionale Online-Medien berichteten über Tote und Verwundete. Es tauchten Aufnahmen von auf den Straßen liegenden Leichen getöteter Stadtbewohner auf.

„Alle unsere Krankenwagen, und das sind mehr als 1.300, sind im ganzen Land im Einsatz, auch in den Gebieten in der Nähe des Gazastreifens. Seit fast vier Stunden sind wir in höchster Alarmbereitschaft und reagieren auf zahlreiche Anrufe israelischer Bürger, die medizinische Hilfe benötigen“, sagte Yoni Yagodovsky, Direktor für internationale Beziehungen des Rettungsdienstes.

Das israelische Militär, das sich von dem anfänglichen Schock erholt hatte, versuchte, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Die Luftwaffe stieg in die Luft. Kampfjets und Drohnen griffen militärische Einrichtungen der Hamas an, deren Befehlshaber sich vorher in den Untergrund zurückgezogen hatten und die militärischen Operationen von sicheren Zufluchtsorten aus leiteten. Es wurden Dutzende von toten Kämpfern und zerstörte palästinensische Militäreinrichtungen gemeldet.

Der Generalstab kündigte eine dringende Einberufung von Reservisten an. Zum ersten Mal seit 50 Jahren, seit dem Jom-Kippur-Krieg, wurde landesweit das Kriegsrecht verhängt.

„Heute Morgen hat die Hamas einen schweren Fehler begangen – sie hat einen Krieg gegen den Staat Israel begonnen. Die Truppen der israelischen Verteidigungsstreitkräfte bekämpfen den Feind in allen Gebieten, in die er eingedrungen ist. Ich rufe alle Bürger auf, den Anweisungen des Heimatfrontkommandos zu folgen, um die Sicherheit zu gewährleisten“, sagte der israelische Verteidigungsminister Yoav Galant.

Bis zur Mitte des Samstags hatten Kämpfer der Izz ad-Din al-Qassam-Brigaden sieben jüdische Siedlungen an der Grenze zum Gazastreifen besetzt. Sie verbarrikadierten sich für mehrere Stunden in einer Polizeistation in Sderot.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu bezeichnete das Geschehen auf einer Sondersitzung der Sicherheitskräfte als einen vollwertigen Krieg.

„Seit heute Morgen befindet sich der Staat Israel im Kriegszustand. Unser vorrangiges Ziel ist es, das Gebiet von den eindringenden feindlichen Kräften zu säubern und die Sicherheit und den Frieden in den angegriffenen Siedlungen wiederherzustellen“, betonte der israelische Premierminister.

Die Verluste des ersten Tages bestätigten indirekt die Worte des israelischen Ministerpräsidenten: etwa tausend Verwundete und Hunderte von getöteten Zivilisten und Soldaten. Eine so hohe Zahl von Opfern hat das Land seit Jahrzehnten nicht mehr zu beklagen gehabt. Zu dieser Stunde ist nicht bekannt, wie viele Geiseln die militanten Palästinenser derzeit in ihrer Gewalt haben.

Das Gesundheitsministerium in Gaza spricht von mehr als 200 toten Palästinensern und 1.000 Verwundeten. Russischen Diplomaten zufolge befinden sich unter den Verletzten bisher keine Russen.

„Am 7. Oktober wurde das israelische Territorium vor dem Hintergrund einer starken Eskalation der Situation in der palästinensisch-israelischen Konfliktzone massiv mit Raketen aus dem Gazastreifen beschossen. Es wurden Durchbrüche des Grenzstreifens fixiert. Bis 15:00 Uhr gab es keine Informationen über Bürger der Russischen Föderation, die möglicherweise verletzt wurden. Wir haben keine Anrufe von Betroffenen erhalten“, teilte Marina Rjasanowa, die Pressesprecherin der russischen Botschaft in Israel, mit.

Die 80-Kilometer-Zone um den Gazastreifen ist geschlossen und Massenveranstaltungen wurden im ganzen Land abgesagt. Die Gemeinden haben Bunker geöffnet und empfehlen den Bürgern, die geschützten Orte nicht zu verlassen und den Anweisungen der Behörden strikt Folge zu leisten. Der Eisenbahnverkehr wurde eingestellt. Der wichtigste Flughafen des Landes wurde vorübergehend geschlossen, vom Ben-Gurion-Flughafen starten und landen keine zivilen Flüge mehr. Israels Kliniken sind überfüllt, mehr als 700 Verwundete wurden dorthin gebracht, davon etwa 50 in kritischem und sehr ernstem Zustand. Das israelische Militär hat im Gazastreifen eine Vergeltungsoperation unter dem Namen „Eiserne Schwerter“ eingeleitet, die angesichts der Lage nicht so schnell wieder in die Scheide gesteckt werden können.

Ende der Übersetzung

