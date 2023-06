USA

Der indische Premierminister Modi war auf Staatsbesuch in Washington, wo man nach Kräften versuchte, ihn auf die Seite der USA zu ziehen.

Der Bericht des USA-Korrespondenten im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens war diese Woche vor allem dem Besuch des indischen Premierministers Modi in Washington gewidmet. Aber er hat auch wieder einige Neuigkeiten über Bidens korrupte Geschäfte enthalten, über die deutsche Medien beharrlich schweigen. Daher habe ich den Bericht, wie fast jede Woche, übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Der Besuch des indischen Premierministers Narendra Modi in den USA in dieser Woche ist interessant. Die Amerikaner haben alles berechnet. Narendra Modi selbst versucht natürlich, auf mehreren Brettern zu spielen. Einerseits geht es darum, die Unterstützung der USA zu gewinnen, aber andererseits will er keine enge Freundschaft, denn insgesamt sind stabile Beziehungen zu Russland und attraktive Preise für unser Öl viel interessanter. Und es ist klar, dass die ganze amerikanische Gastfreundschaft und der in die Augen gestreute Sand nur dazu dienen, Indien zu einem pro-amerikanischen Bollwerk gegen Russland und noch mehr gegen China zu machen. Warum sollte Delhi das wollen? Aus den USA berichtet unser Korrespondent.

„Vertreter der ältesten Demokratie“, so lautete das Kompliment, das Premierminister Narendra Modi den USA machte. Der Vertreter der größten Demokratie, also er selbst, wurde im Weißen Haus auf die Probe gestellt, sowohl was die Zahlen als auch die Gastfreundschaft angeht. Joe Biden führte den Gast an der Hand, Jill Biden sicherte ihren Mann ab. Ohne Modi zur Besinnung kommen zu lassen, wurden Soldaten mit Trompeten und Trommeln auf dem South Lawn des Weißen Hauses losgelassen. Die gesamte Regierung war angetreten. Der amerikanische Präsident legte zur indischen Hymne sogar die Hand aufs Herz, wenn er sie danach auch zögernd wieder sinken ließ. Vielleicht hat er einfach nur die Melodie nicht richtig gehört.

Nachdem er seine Hand von seinem Herzen genommen hatte, kehrte Biden zur herzlichen Begrüßung zurück und sagte: „Willkommen, Herr Premierminister, im Weißen Haus. Ich bin seit langem davon überzeugt, dass die Beziehung zwischen den USA und Indien eine der wichtigsten des 21. Jahrhunderts sein wird.“

Biden gab einen Ausblick auf eine glänzende Zukunft, und Modi erinnerte sich sicherlich daran, wie er vor 18 Jahren, nicht nur nicht ins Weiße Haus, sondern nicht in die USA gelassen wurde. Im Jahr 2005 verweigerte ihm das US-Außenministerium ein Diplomatenvisum. In dem Dokument berief sich die US-Behörde auf die „Unterdrückung der religiösen Freiheiten“ im Bundesstaat Gujarat, den der künftige indische Premierminister damals regierte.

Als Modi die indische Regierung übernahm, wurde das Verbot aufgehoben, aber er wartete neun Jahre auf seinen ersten Staatsbesuch. „Vor etwa 30 Jahren kam ich als einfacher Mann nach Amerika. Damals habe ich das Weiße Haus von außen gesehen. Nachdem ich Premierminister geworden war, kam ich viele Male hierher, aber heute ist es das erste Mal, dass sich die Türen des Weißen Hauses für so viele Mitglieder der indisch-amerikanischen Gemeinschaft geöffnet haben“, sagte Modi.

Das hat natürlich nichts mit Wohltätigkeit zu tun. Washington hat seine eigenen, ganz bestimmten Interessen. Es will Neu-Delhi gegen China ausspielen und von Russland entfremden, denn Indien ist ein wichtiger Abnehmer unserer Waffen. Und die Amerikaner sind darüber besorgt, auch wenn sie so tun, als ob es nicht so wäre.

„Wir setzen nicht auf einen zukünftigen Krieg und darauf, ob wir in diesem Krieg Seite an Seite kämpfen werden. Wir setzen darauf, dass Indien in vielen Bereichen, die für die wirtschaftliche Nachhaltigkeit der USA von grundlegender Bedeutung sind, eine sehr konstruktive Rolle spielen kann“, betonte Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten.

Am meisten freut sich der militärisch-industrielle Komplex der USA. General Electric wird Motoren für indische Kampfflugzeuge herstellen. Schiffe der US-Marine werden indische Häfen anlaufen. Delhi wird MQ-9B SeaGuardian-Drohnen erhalten, und in Modis Heimatstaat Gujarat wird für 2,7 Milliarden Euro eine Halbleiter-Testanlage gebaut. Auch Elon Musk mit seinen Teslas ist in Startposition. Überhaupt hatte Biden an diesem Tag so viele Details im Kopf, dass er sie nicht behalten konnte. Auf dem Teppich im Oval Office bezeichnete er Modi als indischen Präsidenten, allerdings korrigierte er sich schnell selbst.

Doch im Kongress, wo Modi als nächstes auftrat, freute sich nicht jeder über den indischen Premierminister. Bidens Parteifreunde fielen ihrem Präsidenten in den Rücken. Die linken Demokraten boykottierten die Rede des indischen Premierministers wegen angeblicher Verstöße gegen die Rechte der Muslime. Das ist übliche Praxis in Washington, aber dieses Mal hat das Weiße Haus beschlossen, sein Lieblingsinstrument zur Seite zu legen. Das sind weder der richtige Augenblick noch die richtigen Umstände. Schließlich muss man auch die Ukraine muss im Auge behalten.

US-Kongressabgeordnete unterbrachen Modis Rede 79 Mal mit Applaus. 15 Mal sprangen sie von ihren Sitzen auf. Und er hat sie trotzdem enttäuscht. Indien wird Kiew weder mit Waffen unterstützen, noch wird es anti-russische Resolutionen in der UNO mittragen. „Dies ist keine Zeit des Krieges. Dies ist eine Zeit des Dialogs und der Diplomatie. Wir müssen alles tun, was wir können, um das Blutvergießen und das menschliche Leid zu beenden“, sagte Modi.

Und ganz sicher wird Indien nicht wie die Europäer für Selensky leiden. Ganz im Gegenteil. Die Handelspartnerschaft zwischen Moskau und Delhi entwickelt sich. Die Hälfte der indischen Treibstoffexporte sind aus russischem Öl. Daran erinnerte Modi Biden offensichtlich unter vier Augen und wiederholte es vor den Mikrofonen: „Die COVID-Pandemie und der Ukraine-Konflikt haben die Länder des globalen Südens besonders getroffen. Wir glauben, dass es absolut notwendig ist, dass sich alle Länder zusammentun, um diese Probleme zu lösen. Seit Beginn der Ereignisse in der Ukraine hat Indien den Schwerpunkt auf die Lösung von Konflikten durch Dialog und Diplomatie gelegt. Wir sind voll und ganz bereit, auf jede erdenkliche Weise zur Wiederherstellung des Friedens beizutragen.“

Aber Biden versteht auch Beitrag zum Frieden auf seine eigene Weise. Er ist ein unnachgiebiger, konfliktbereiter Mann. Kurz nachdem Blinken nach Peking geflogen war, wachte der US-Präsident auf und hat alles vermasselt. Regierungsbeamte, so heißt es, versuchen nun, die ungeheuerliche Situation zu bereinigen.

„Zum ersten Mal hat ein amtierender US-Präsident den chinesischen Staatschef einen „Diktator“ genannt. Haben Ihre Äußerungen über Präsident Xi die Fortschritte, die in den Beziehungen zu China erzielt wurden, in Frage gestellt?“, fragte ein Journalist.

„Nein. Die Beziehungen zu China sind nichts, was ich besonders verändern werde. Es gab einen Zwischenfall, der zu einigen Missverständnissen geführt hat. Aber Minister Blinken hatte eine großartige Reise nach China. Ich erwarte, dass ich in naher Zukunft Präsident Xi treffen werde, und ich glaube nicht, dass es irgendwelche wirklichen Konsequenzen gibt“, sagte Biden zuversichtlich.

Biden hatte, wie immer, Spickzettel mit Antworten in der Hand. Aber nur für die angenehmen Fragen. Auf die unbequemen hat er nicht geantwortet.

„Herr Präsident, wie würden Sie auf die Vorwürfe der Sonderbehandlung Ihres Sohnes reagieren? Messen wir in der Justiz mit zweierlei Maß?“, wurde er beim Verlassen der Pressekonferenz gefragt. Biden ignorierte die Frage.

Hunter Biden, die Personifizierung des „zweierlei Maßes“, tauchte bei dem üppigen Staatsdinner auf, bei dem das Essen auf raffinierte, aber vegetarische Weise serviert wurde. Ein Salat aus eingelegter Hirse und geröstetem Mais, gefüllte Portobello-Pilze, Risotto mit Safran und Wolfsbarsch und Erdbeertorte zum Dessert. Auch Hunter Biden und seine Frau Melissa speisten an diesem Abend mit ein paar hundert anderen Gästen.

Biden Junior spielte nur wenige Stunden nach der Enthüllung neuer Details über die Korruption seines Vaters durch den Kongress den anständigen Herrn im Smoking. Vertreter der Republikanischen Partei veröffentlichten eine schockierende Nachricht aus Bidens WhatsApp-Chats, die angeblich 2017 an einen chinesischen Geschäftsmann ging: „Ich sitze hier mit meinem Vater und wir wollen verstehen, warum die uns gegebenen Versprechen nicht umgesetzt werden. Ich werde dafür sorgen, dass zwischen dem Mann, neben dem ich sitze und allen, die er kennt, und meiner Fähigkeit, nachtragend zu sein, alles getan wird, damit sie es bereuen, es nicht so gemacht zu haben, wie ich will.“

Auch ohne das ist er der erste Sohn eines amtierenden Präsidenten in der Geschichte der USA, der strafrechtlich belangt wird. Die Woche begann damit, dass der eigensinnige Spross des Präsidenten zugab, fast 8,5 Millionen Dollar an Steuern hinterzogen und als Hardcore-Junkie illegal einen Colt Kaliber 38 gekauft zu haben. Jeder andere wäre für zehn Jahre ins Gefängnis gekommen, aber das US-Justizministerium hat Verständnis für Hunter und verzeiht ihm. Sein Nachname ist Biden, nicht Trump.

„Jedes Mal, wenn mich linke Demokraten, Marxisten, Kommunisten und Faschisten anklagen, betrachte ich das als eine Geste großen Respekts. Ich werde für Sie verfolgt! Für die 200 Millionen Menschen, die unser Land lieben“, sagte Trump.

Freunde dürfen alles, Feinde bekommen das Gesetz zu spüren. Und die Agenten der Steuerbehörde bekommen den Hintern versohlt. Einer der Whistleblower, Gary Shepley Jr., der die Steuer-Untersuchung leitete, sagte, dass „in jeder Phase“ Entscheidungen getroffen wurden, die „Hunter zugute kamen“. Jetzt fürchten diejenigen, die die Operation mit dem Codenamen „The Sportsman“ leiteten, um ihre eigene Gesundheit. Wenn es nur das wäre, sie fürchten auch um ihr Leben.

Die Steuerbehörden wussten sehr wohl, wie der Sohn des Präsidenten Geld veruntreute, während Joe den Amerikanern erzählte, Hunter sei unschuldig. Crack, Geld, Doppelmoral… Es schien, dass Hunter den Tiefpunkt erreicht hatte, aber er hat ihn durchschlagen. Lustig oder nicht, aber es kam heraus, dass der Sohn des zukünftigen US-Präsidenten vor fünf Jahren in Kalifornien aus einem Bordell rausgeworfen wurde. Nicht aus einem Bahnhofsbordell, sondern aus einem teuren, das auf dem Film Eyes Wide Shut basiert.

Biden Senior aus dem Weißen Haus zu schmeißen, ist eine weitaus kompliziertere Aufgabe, aber auch daran wird gearbeitet. Es gibt so viele, die einen Rachefeldzug gegen Biden angekündigt haben, dass es im Kongress bereits eng wird. Eine Überwachungskamera im Repräsentantenhaus hat einen Streit republikanischer Abgeordneter aufgezeichnet. Es gibt keinen Ton, aber diejenigen, die dabei waren, bestätigen, dass Marjorie Taylor Green ihre Parteifreundin Lauren Beaubert als „kleine Schlampe“ bezeichnet hat. Trumps heiße Mädels konnten sich nicht entscheiden, wessen Amtsenthebungsantrag besser war. Beaubert schaffte es, ihren durchzusetzen. Nach Punkten liegen die Republikaner in diesem Kampf übrigens bisher vorn. Jedenfalls den Umfragewerten zufolge.

Ende der Übersetzung

