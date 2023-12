Die Korruption des Biden-Clans

Deutsche Medien vermeiden es, Details über das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Biden zu berichten, dem Korruption vorgeworfen wird. In russischen Medien erfährt man weit mehr.

Das Thema der Korruption des Biden-Clans ist in meinen Augen eines der interessantesten politischen Themen unserer Zeit, weshalb ich dem Thema auch mein letztes Buch „Das Ukraine-Kartell“ gewidmet habe. Nun dürfte auf Joe Biden ein Amtsenthebungsverfahren zukommen, über das man in deutschen Medien nur wenig erfährt. Daher habe ich einen Artikel der russischen Nachrichtenagentur TASS übersetzt, der erstaunlich sachlich auf die Details und Hintergründe eingeht.

Beginn der Übersetzung:

Die Fälle des Sohnes und des Bruders: Biden droht ein Amtsenthebungsverfahren

Mit der Annäherung an die US-Präsidentschaftswahlen steht die Regierung des amtierenden Präsidenten Joe Biden vor neuen ernsten Herausforderungen. Diesmal geht es um die entschlossene Absicht der Republikaner, ein Amtsenthebungsverfahren gegen den amerikanischen Präsidenten einzuleiten. Was Biden vorgeworfen wird und wie sich das auf seine Bewertung auswirkt, erfahren Sie im Material der TASS

Ermittlungen zur Amtsenthebung

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden steht mitten in den Vorbereitungen für das Rennen um das Amt des Präsidenten vor einer neuen Herausforderung: Die Republikaner, die das Repräsentantenhaus kontrollieren, führen ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn durch. Das Unterhaus hat am 13. Dezember eine entsprechende Resolution verabschiedet. Darin werden die Ausschüsse des Repräsentantenhauses (Oversight and Accountability, Revenue and Expenditure und Legal Committee) angewiesen, die laufenden Verfahren fortzusetzen, um zu prüfen, ob ausreichende Gründe für ein Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten vorliegen. Das Dokument wurde von allen republikanischen Abgeordneten unterstützt, die Demokraten stimmten jedoch nicht dafür. Am Ende wurde die Resolution mit 221 zu 212 Stimmen angenommen.

Die Entscheidung, eine offizielle Untersuchung zur Amtsenthebung Bidens einzuleiten, wurde Mitte September von dem Republikaner Kevin McCarthy getroffen, der zu diesem Zeitpunkt Sprecher des Repräsentantenhauses war. Wie er erklärte, soll die Untersuchung herausfinden, ob der Präsident von den Geschäften seines Sohnes Hunter Biden profitiert hat. „Das sind Vorwürfe des Machtmissbrauchs, der Behinderung der Justiz und der Korruption, die eine weitere Untersuchung durch das Repräsentantenhaus rechtfertigen“, sagte er.

Dass die Familie Biden möglicherweise Gelder von Unternehmen, auch aus dem Ausland, erhalten hat, um politischen Einfluss für Geschäftsinteressen zu nutzen, haben die Republikanern wiederholt behauptet.

Nach Angaben des derzeitigen Sprechers des Repräsentantenhauses, des Republikaners Mike Johnson, haben die Kongressabgeordneten Beweise für Einnahmen in Millionenhöhe von ausländischen Personen auf den Konten der Familie Biden. Ihm zufolge haben die Abgeordneten Bankauszüge und Zeugenaussagen geprüft, die zahlreiche Interaktionen zwischen dem Präsidenten und den ausländischen Kunden seiner Familie belegen. Johnson merkte an, dass es unmöglich sei, diese Beweise zu ignorieren.

Das Weiße Haus hat die Republikaner und ihre Ermittlungen kritisiert. Biden selbst nannte es einen „politischen Trick“ der Republikaner.

„Anstatt etwas zu tun, um das Leben der Amerikaner zu verbessern, konzentrieren sie sich darauf, mich mit Lügen anzugreifen. Anstatt sich um dringende Probleme zu kümmern, die angegangen werden müssen, ziehen sie es vor, ihre Zeit mit einem unbegründeten politischen Trick zu verschwenden, von dem sogar die Republikaner im Kongress zugeben, dass er nicht mit Fakten untermauert ist“, sagte der amerikanische Präsident.

Laut Johnson beschränkt sich die Beteiligung des Weißen Hauses an diesem Prozess jedoch nicht nur auf Kritik. Wie er behauptet, hindert die Regierung des amerikanischen Präsidenten die Republikaner daran, die Verbrechen zu untersuchen, derer seine Familie verdächtigt wird. Der Sprecher des Repräsentantenhauses sagte, dass die drei an der Untersuchung beteiligten Ausschüsse „eine unglaubliche Arbeit geleistet haben und der Spur der Beweise gefolgt sind.“

„Aber jetzt werden wir durch das Weiße Haus behindert, das mindestens zwei oder drei Zeugen aus dem Justizministerium, einen ehemaligen Berater des Weißen Hauses und [einen Vertreter der] National Archives and Records Administration daran hindert, auszusagen. Das Weiße Haus hält Tausende von Seiten an Beweismaterial zurück“, sagte er.

Zum Amtsenthebungsverfahren in den USA

Nach der US-Verfassung beinhaltet ein Amtsenthebungsverfahren, dass Staatsbedienstete, einschließlich des Präsidenten, durch Amtsenthebung zur Verantwortung gezogen werden. Das ist möglich, wenn sie des Hochverrats, der Bestechung oder anderer schwerer Verbrechen und Vergehen für schuldig befunden werden.

„Das ausschließliche Vorrecht“, Anklagen zu formulieren und zu erheben, liegt bei der Abgeordnetenkammer. Die Abgeordneten stimmen darüber ab, die Angelegenheit an den Rechtsausschuss zu verweisen, der die Vorwürfe prüft. Wenn tatsächlich Gründe für ein Amtsenthebungsverfahren vorliegen, wird eine Anklageschrift formuliert.

Sobald der Ausschuss das Dokument gebilligt hat, wird es dem Plenum der Abgeordnetenkammer zur Prüfung vorgelegt: Dort ist für die Annahme eine einfache Mehrheit erforderlich.

Wird die Anklage angenommen, wird sie an den Senat weitergeleitet, wo unter der Leitung des Obersten Richters des Obersten Gerichtshofs der USA ein Prozess stattfindet. Das Repräsentantenhaus fungiert dabei als Partei der Anklage, während die Senatoren als Geschworene fungieren. Um ein Amtsenthebungsverfahren für gültig zu erklären, ist eine Zweidrittelmehrheit der Senatoren erforderlich.

Im Jahr 2019 leiteten die Demokraten, die zu diesem Zeitpunkt das Repräsentantenhaus kontrollierten, so ein Verfahren gegen den damaligen Präsidenten Donald Trump ein. Als das Verfahren 2020 an den Senat ging, wo die Mehrheit der Sitze den Republikanern gehörte, wurde der Präsident freigesprochen.

Im Jahr 2021 unternahmen die Demokraten einen weiteren erfolglosen Versuch, Trump anzuklagen.

Heute sind die Machtverhältnisse anders: Die Republikaner kontrollieren das Repräsentantenhaus, während die Demokraten im Senat die Mehrheit haben.

Im Visier: Der Sohn des Präsidenten

Eine der zentralen Figuren in diesem Skandal ist Hunter Biden, der Sohn des Präsidenten. Im Mittelpunkt des Amtsenthebungsverfahrens gegen den amerikanischen Präsidenten steht die Anschuldigung angeblicher korrupter Aktivitäten der Familie Biden. Die Republikaner behaupten, Joe Biden habe als Vizepräsident die Entlassung des ukrainischen Generalstaatsanwalts Wiktor Schokin angestrebt, der dieses Amt von Februar 2015 bis April 2016 innehatte. Das geschah angeblich im Interesse des ukrainischen Gasunternehmens Burisma, in dessen Aufsichtsrat Hunter Biden seit 2014 saß.

Unter Schokins Leitung leitete die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft drei Ermittlungen gegen Burisma ein, das dem ehemaligen ukrainischen Umweltminister Nikolaj Slotschewsky gehört. Nach dem Rücktritt von Schokin wurden diese Ermittlungen entweder eingestellt oder an das Nationale Antikorruptionsbüro übertragen. Laut Konstantin Kulik, einem ehemaligen Mitarbeiter der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft, der gegen Burisma ermittelte, waren die Unternehmen von Hunter Biden zunächst involviert, verschwanden dann aber irgendwann.

Im Oktober 2019 berichtete der ehemalige amtierende Generalstaatsanwalt der Ukraine Jurij Sewruk, dass Biden während seiner Reise in die Ukraine im Dezember 2015 den damaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko persönlich gebeten habe, Schokin den Posten zu entziehen.

Nach seinem Rücktritt vom Amt des Generalstaatsanwalts erklärte Schokin selbst, dass seine Entlassung rechtswidrig war und auf Druck von außen auf die ukrainische Regierung erfolgte. Er bat sogar das Staatliche Ermittlungsbüro, ein Verfahren gegen Biden wegen Einmischung in die Tätigkeit eines ukrainischen Strafverfolgungsbeamten einzuleiten, das jedoch im September 2020 eingestellt wurde.

Im August dieses Jahres hat er sich erneut zu diesem Thema geäußert. Ihm zufolge hat Biden tatsächlich ein Bestechungsgeld gezahlt, um seinen Rücktritt zu erreichen, indem er drohte, einen Kredit für Kiew zu blockieren.

„Ich möchte keine ungeprüften Fakten nennen, aber meine persönliche Überzeugung ist, dass ja, das ist passiert, dass sie Bestechungsgelder erhalten haben. Tatsache ist, dass Joe Biden eine Milliarde Dollar gezahlt hat, um mir meinen Posten zu entziehen. Ist das nicht an sich schon Korruption?“, sagte er in einem Interview mit Fox News.

Gleichzeitig wird der Korruptionsvorwurf gegen Biden nach Angaben der Washington Post von ehemaligen US-Beamten, ukrainischen Anti-Korruptions-Aktivisten und sogar einigen Republikanern zurückgewiesen.

Der Burisma-Skandal ist nicht der einzige Fall, in dem Hunter Biden beschuldigt wird. Anfang Dezember wurde er in neun Anklagepunkten wegen Steuerhinterziehung angeklagt, unter anderem wegen mutmaßlicher Beteiligung an einem Plan, zwischen 2016 und 2019 mindestens 1,4 Millionen US-Dollar an Bundessteuern nicht zu zahlen. Ihm wird auch vorgeworfen, falsche Steuererklärungen abgegeben zu haben. Die Staatsanwälte glauben, dass Hunter Biden Millionen von Dollar „für einen extravaganten Lebensstil ausgegeben hat, anstatt Steuern zu zahlen.“ Laut Fox News könnten ihm bis zu 17 Jahre Gefängnis drohen. Bereits am 11. Januar wird er vor dem US-Bundesbezirksgericht im US-Staat Kalifornien erscheinen.

Doch auch damit enden die Missgeschicke des Präsidentensohns nicht. Im Jahr 2018 wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Waffenbesitzes eingeleitet. Er soll einen Colt Cobra Revolver besessen und gleichzeitig Drogen genommen haben. Das US-Gesetz verbietet Menschen, die Drogen konsumieren oder besitzen, den Kauf oder Besitz von Schusswaffen.

Hunter Biden gab letzte Woche eine Presseerklärung vor dem Kongress ab, weigerte sich aber, zu einer Anhörung des Parlaments zu erscheinen, zu der er im Zusammenhang mit dem Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten vorgeladen worden war. Er sagte, dass die Republikaner „eine illegale Untersuchung gegen ihn und seine Familienmitglieder <…> führen, die auf Betrug, Manipulation von Beweisen und Lügen beruht.“

Er erklärte, er sei nur bereit, in öffentlichen Anhörungen auszusagen, nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wie es die Abgeordneten forderten.

In der Presseerklärung bestritt er die Beteiligung seines Vaters an seiner Arbeit im Aufsichtsrat von Burisma Holdings, an Gesprächen mit chinesischen Geschäftspartnern und an anderen Investitionsprojekten.

Hunter Biden beschuldigte die Republikaner auch, ihn jahrelang angegriffen zu haben, um den politischen Ruf seines Vaters zu schädigen.

Joe Biden selbst habe von den Äußerungen seines Sohnes im Voraus gewusst, sagte Karine Jean-Pierre, die Pressesprecherin des Weißen Hauses. Sie lehnte es ab, zu sagen, ob der Präsident seine Entscheidung, nicht zur Anhörung zu erscheinen, gebilligt hat. Die Möglichkeit einer Begnadigung für Hunter durch Biden Senior schließt sie nach eigenen Angaben aus.

Wegen der Weigerung des Präsidentensohns, zur Anhörung zu erscheinen, könnte das Repräsentantenhaus ihn wegen Missachtung des Kongresses verurteilen. Die Gesetzgeber können dem Justizministerium empfehlen, ihn strafrechtlich zu verfolgen, aber die Behörde hat die Befugnis, diese Empfehlung abzulehnen. Wie die Washington Post angibt, ist Missachtung des Kongresses eine Straftat, die mit bis zu einem Jahr Gefängnis und einer Geldstrafe von bis zu 100.000 Dollar geahndet werden kann.

Nicht nur Hunter

Heute steht der Skandal um die Familie Biden nicht nur mit dem Sohn des US-Präsidenten in Verbindung. Auch der Bruder des Präsidenten, James Biden, ist ins Fadenkreuz geraten. Er hatte verschiedene Geschäftsinteressen und war zusammen mit Hunter Biden an Vereinbarungen mit den Chefs chinesischer Energieunternehmen beteiligt, schreibt die Washington Post.

Im Oktober verlangten republikanische Kongressabgeordnete eine öffentliche Erklärung vom amerikanischen Präsidenten, warum er 2018 einen Scheck in Höhe von 200.000 Dollar von seinem Bruder erhalten hatte, der damals Geschäftsbeziehungen zu Americore unterhielt. Der Ausschuss für Aufsicht und Rechenschaftspflicht des Repräsentantenhauses behauptete, dass dieses Unternehmen, das damals ein „Krankenhausbetreiber“ war und in finanziellen Schwierigkeiten steckte, James Biden im Jahr 2018 600.000 Dollar gezahlt hat. Die später veröffentlichten Dokumente über den Zusammenbruch von Americore zeigen, dass das Unternehmen Beziehungen zu James Biden unterhielt, weil es glaubte, dass „sein Nachname Türen öffnen könnte“ und dass er helfen könnte, „große Investitionen aus dem Nahen Osten zu erhalten, indem er sich auf politische Verbindungen stützt.“

Laut dem Ausschuss des Repräsentantenhauses überwies Americore am 1. März 2018 ein Darlehen in Höhe von 200.000 US-Dollar an James und seine Frau Sarah Biden. Und die Überweisung erfolgte auf ein privates, nicht auf ein geschäftliches Bankkonto. Am selben Tag stellte James Biden seinem Bruder einen Scheck über 200.000 Dollar von demselben persönlichen Bankkonto aus. Als Verwendungszweck der Überweisung wurde „Kreditrückzahlung“ angegeben.

Der Ausschussvorsitzende James Comer verlangte, dass der Präsident den Bürgern die Situation erklärt. „Hat er Unterlagen darüber, dass er seinem Bruder eine so hohe Summe geliehen hat, und wie lauten die Bedingungen dieser finanziellen Vereinbarungen? Hatte er dieselben finanziellen Vereinbarungen mit anderen Familienmitgliedern, aufgrund derer er so hohe Rückzahlungen erhielt? Wusste er, dass James Biden am selben Tag, an dem er ihm einen Scheck über 200.000 Dollar ausstellte, ein Darlehen über genau denselben Betrag erhielt, und zwar aufgrund von Geschäften mit einem Unternehmen, das in finanziellen Schwierigkeiten steckte und scheiterte?“, fragte Comer.

Inmitten des Skandals um Bidens Amtsenthebungsverfahren sind neue Details über die finanziellen Beziehungen des US-Präsidenten zu seinem Bruder aufgetaucht. Die Washington Post berichtete, dass das FBI die Verbindung von James Biden zu einem Angeklagten in dem 2008 untersuchten Fall der Bestechung eines Richters festgehalten hat. Die Zeitung studierte Gerichtsdokumente und sprach mit Richard Scruggs, einem in diesem Fall verurteilten Anwalt.

Der sagte, er habe sich 1998 an James Biden gewandt, um den damaligen Senator Joe Biden davon zu überzeugen, den Gesetzentwurf für die Tabakindustrie zu unterstützen. Scruggs zahlte der Beratungsfirma von James Biden 100.000 Dollar für die „Beratung hinsichtlich der Verabschiedung des Gesetzes“, woraufhin Joe Biden, der die Initiative zuvor strikt abgelehnt hatte, das Gesetz unterstützte. Das Gesetz wurde jedoch letztendlich nicht vom Kongress angenommen.

FBI-Agenten führten eine groß angelegte Untersuchung durch, bei der sie Scruggs und seine Mitarbeiter im Zusammenhang mit ihrer Absicht, einem Richter ein Bestechungsgeld in Höhe von 40.000 Dollar zukommen zu lassen, überwachten. Im Rahmen der Untersuchung zeichneten sie heimlich Gespräche mit James Biden auf, der zu dieser Zeit versuchte, zusammen mit Scruggs eine Beratungsfirma zu gründen. Daraufhin wurden Scruggs und mehrere Mitarbeiter, darunter auch potenzielle Partner von James Biden, zu Haftstrafen verurteilt. Die Biden-Brüder selbst wurden in diesem Fall nicht angeklagt.

Was wird aus Bidens Umfragewerten?

Diese Skandale kommen zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt für Biden, der sich bei den nächsten Wahlen im November 2024 um die Wiederwahl in das höchste Amt des Landes bewerben will. Das Amtsenthebungsverfahren belastet die Position des ältesten US-Präsidenten in der Geschichte, dessen Kandidatur in den Reihen der Demokratischen Partei Zweifel weckt, nur noch mehr.

Die Umfragewerte des Präsidenten sind in letzter Zeit rapide gesunken. Laut einer am 12. Dezember veröffentlichten Reuters/Ipsos-Umfrage erhält Biden nur 31 Prozent gegenüber 38 Prozent für seinen wichtigsten Konkurrenten, den ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Robert F. Kennedy Junior, der als unabhängiger Kandidat antreten will, könnte 16 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

Laut einer Umfrage von Bloomberg und Morning Consult, die The Hill am 14. Dezember veröffentlicht hat, liegt Trump in sieben Swing States vor dem Amtsinhaber und „versetzt“ der Biden-Kampagne damit nur wenige Wochen vor Beginn der Vorwahlen „einen letzten Schlag“. Als Swing States werden in den USA jene Staaten bezeichnet, in denen die Kandidaten der beiden großen Parteien im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen in etwa gleich beliebt sind.

Die Washington Post, die sich auf die Ergebnisse der Analyse von 17 Umfragen im November und Dezember beruft, verzeichnete einen Rekordrückgang von Bidens Zustimmungsrate. Nur 38 Prozent der Amerikaner unterstützen die Politik des amerikanischen Präsidenten, während 58 Prozent seinen Kurs ablehnen.

Als einen der Gründe für Bidens geringe Beliebtheit nennen die Wähler sein Alter: Im November wurde der Politiker 81 Jahre alt. Außerdem ziehen die Amerikaner dem Präsidenten wegen der Situation um die Bereitstellung zusätzlicher Mittel für die Ukraine und Israel Punkte ab: Dieser Prozess ist „in parteipolitischen Reibereien erstickt“. Auch das Amtsenthebungsverfahren wirkt sich auf das allgemeine Image des Präsidenten aus.

Biden selbst bezeichnet der Zeitung zufolge seine Umfragewerte als „inakzeptabel niedrig“ und fordert von seinem Wahlkampfteam, den Plan für weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Situation zu erläutern. In den letzten Monaten haben der Präsident und die First Lady Jill Biden gegenüber Beratern und Freunden zugegeben, dass die aktuellen Zahlen sie beunruhigen, schreibt die Zeitung.

Ende der Übersetzung

Das Thema der Korruption des Biden-Clans ist in meinen Augen eines der interessantesten politischen Themen unserer Zeit, weshalb ich dem Thema auch mein letztes Buch „Das Ukraine-Kartell" gewidmet habe.

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



