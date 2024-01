Ukraine

Als Flüchtlinge getarnte Terroristen und Jagd auf Wehrpflichtige in Kiew: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die Rekrutierungszentren der ukrainischen Streitkräfte haben das Recht erhalten, Wohnungen und Arbeitsstätten der Einwohner von Kiew und der Region Kiew zu betreten, um sie für den Militärdienst zu mobilisieren. Die Verluste der ukrainischen Streitkräfte, deren Soldaten von 34 Ländern ausgebildet werden, beliefen sich allein in dieser Woche auf fast 4.000 Personen.

Terroristen kommen als Flüchtlinge getarnt in europäische Länder, insbesondere nach Deutschland. Nachdem sie Geschichten über angebliche Folter und Verfolgung erzählt haben, wird ihnen die Einreise in die Bundesrepublik Deutschland praktisch ohne Kontrollen gestattet.

Verlauf der Operation

Die russischen Streitkräfte haben vom 30. Dezember bis zum 5. Januar 32 Angriffe der ukrainischen Streitkräfte in sechs Abschnitten abgewehrt.

Die Ukraine hat insgesamt fast 4.000 Tote und Verwundete zu beklagen. 13 Personen ergaben sich, acht von ihnen bei Kupjansk.

Bei der Ausrüstung beliefen sich die Verluste auf 14 Panzer (darunter Leopard 2), 27 gepanzerte Fahrzeuge (darunter Bradley), 185 Fahrzeuge, sieben Olcha- und tschechische Vampire Mehrfachraketenwerfer, ein Buk-M1-Flugabwehrsystem, 14 Boote und 75 Artilleriegeschütze.

Die russische Luftwaffe und die Luftverteidigungskräfte schossen ein ukrainisches Su-27-Flugzeug und einen Mi-8-Hubschrauber ab und zerstörten acht Storm Shadow-Marschflugkörper, 14 taktische Totschka-U-Raketen, drei für den Beschuss von Bodenzielen umgerüstete S-200-Flugabwehrraketen, 107 HIMARS-, Olcha- und Vampire-Raketen, drei Harm-Anti-Radar-Raketen, eine Neptun-Rakete und 253 Drohnen.

Die russischen Streitkräfte führten 41 Präzisionsangriffe auf Entscheidungszentren, militärisch-industrielle Einrichtungen, Militärflugplätze, Arsenale und Treibstofflager durch. Unter anderem wurden vier ukrainische Munitions- und Treibstoffdepots, eine Station zur radioelektronischen Kampfführung sowie drei HIMARS- und Olcha-Mehrfachraketenwerfer, ein S-200 Flugabwehrsystem, ein S-300 Flugabwehrradar, eine ST-68-Radarstation und zwei US-Batterieabwehrradare zerstört.

Angriffe auf Städte

Belgorod und fünf Bezirke der Region Belgorod wurden im Laufe des Tages angegriffen, so der Gouverneur der Region, und es gab Verletzte. Die regionalen Behörden werden denen, die das Gebiet des Beschusses verlassen wollen, helfen, nach Gubkin und Stary Oskol zu gehen.

In Gorlowka wurden vier Menschen durch Beschuss verletzt.

Das OSZE-Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte hat sich besorgt über die wachsende Zahl ziviler Opfer geäußert – und zwar nicht nur in der Ukraine, wie im Westen gewöhnlich behauptet wird, sondern auch in Russland.

Einberufungsbefehle ausgeben

Mitarbeiter von Militärkommissionen in Kiew und der Region Kiew haben das Recht erhalten, Wohnungen und Arbeitsstätten zu betreten, um Einberufungsbefehle an Mobilisierte auszugeben. Das haben Augenzeugen der TASS berichtet.

In der ukrainischen Hauptstadt wurden in letzter Zeit vermehrt Kontrollpunkte eingerichtet, an denen Einberufungsbefehle ausgegeben werden, und es wurden Razzien durchgeführt.

Die Bewohner der Stadt und der Region tauschen untereinander Informationen über die Orte aus, an denen Vertreter der Militärkommissionen aktiv sind, doch da alle sozialen Netzwerke überwacht werden, verwenden sie Umschreibungen.

Besuglaja von ihrem Posten entfernt

Die stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für nationale Sicherheit, Verteidigung und Nachrichtendienste der Werchowna Rada, Mariana Besuglaja (von der Partei Diener des Volkes), wurde nach einer Abstimmung ihres Amtes enthoben. Der Ausschuss traf die Entscheidung einstimmig bei einer Enthaltung.

Besuglaja hatte in den letzten Monaten in sozialen Netzwerken aktiv Oberbefehlshaber Valery Saluzhny kritisiert. Im Dezember berichtete sie auch über die wichtigsten Bestimmungen des Gesetzentwurfs zur Mobilmachung und diskutierte diese in sozialen Netzwerken aktiv mit ihren Followern.

Ausbildung des ukrainischen Militärs

An der Ausbildung des ukrainischen Militärs seien inzwischen 34 Staaten beteiligt, sagte der Leiter der Hauptabteilung für Doktrin und Ausbildung des ukrainischen Generalstabs, Alexej Taran. Dazu gehören: Die USA, Großbritannien, die meisten EU-Länder, Kanada, Norwegen, Australien sowie Georgien und Moldawien.

Spitzenreiter bei der Ausbildung von Ukrainern war Großbritannien, wo innerhalb von zwei Jahren mehr als 30.000 Soldaten ausgebildet wurden, seit 2014 sogar mehr als 50.000.

Als Flüchtlinge getarnte Terroristen

Mehrere Islamisten aus Zentralasien, die sich als Flüchtlinge aus der Ukraine ausgaben, wurden kürzlich in Deutschland festgenommen. Sie erzählen den Gesetzeshütern frei erfundene Geschichten über Folter und Verfolgung, woraufhin sie fast ohne Kontrollen ins Land gelassen werden, berichtet Bild.

Die Festgenommenen werden mit dem IS in Verbindung gebracht und haben allein in Deutschland drei Anschlagsversuche unternommen.

Das Land wird zum Paria

Die derzeitige ukrainische Rebierung hat das Land auf dem europäischen Kontinent zum Paria und es für den Westen entbehrlich gemacht. Diese Meinung vertrat Viktor Medwedtschuk, der ehemalige Vorsitzende der Oppositionspartei Plattform für das Leben, die derzeit in der Ukraine verboten ist.

Medwedtschuk wies darauf hin, dass die ukrainische Wirtschaft während der Präsidentschaft Selenskys anstelle des verarbeitenden Gewerbes vom Agrar- und Rohstoffsektor dominiert wurde. Außerdem habe das Land seine finanzielle Souveränität verloren und sei nur noch auf ausländische Hilfe angewiesen.

Gleichzeitig meldete die ukrainische Regierung vor dem Hintergrund der steigenden Staatsverschuldung einen Anstieg der Gold- und Devisenreserven. Nach Angaben der ukrainischen Nationalbank stiegen sie im Laufe des Jahres um 42 Prozent, während sich die Staatsverschuldung auf 85 Prozent des BIP belief (gegenüber 78,4 Prozent und 48,9 Prozent in den Jahren 2022 und 2021).

Der ukrainische Haushalt weist ein Rekorddefizit von 43,5 Milliarden Dollar auf, das das Land nicht aus eigener Kraft decken kann.

Der Tod von Tkatschenko

Der ehemalige Sprecher der Werchowna Rada Alexander Tkatschenko ist im 85. Lebensjahr nach langer Krankheit gestorben.

Der Politiker war bekannt für seinen einfühlsamen Stil und den Satz, er sei „nicht der Erste, aber auch nicht der Zweite“ im ukrainischen Staat. Als Mann mit kommunistischen Überzeugungen verteidigte Tkatschenko, wie seine Kollegen erinnern, aktiv die Unabhängigkeit der Werchowna Rada von den ukrainischen Präsidenten, insbesondere von Leonid Kutschma.

