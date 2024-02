Ukraine

Befreiung von Awdejewka und düstere Stimmung in München: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die russischen Streitkräfte haben die Stadt Awdejewka in der DNR befreit, russische Einheiten bauen nun ihre Offensive aus und verhindern, dass die ukrainischen Streitkräfte sich in neuen Stellungen festsetzen können.

Vor diesem Hintergrund widmeten die westlichen Staats- und Regierungschefs, die an diesem Wochenende auf der Münchner Sicherheitskonferenz zusammenkamen, den größten Teil ihrer Reden der Unterstützung Kiews und der Eindämmung Russlands. Die Suche nach Schuldigen für militärische Misserfolge und Versprechungen neuer Hilfen für die Ukraine beherrschten die Gespräche des Forums.

Auszeichnungen für Awdejewka

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums haben Einheiten der Truppengruppe Zentrum am 17. Februar während der Offensivoperationen Awdejewka vollständig befreit und sind bis 8,6 Kilometer vorgestoßen. „Die Gesamtfläche des befreiten Gebiets betrug 31,75 Quadratkilometer. Der Gegner hat mehr als 1.500 Soldaten verloren.“

Dmitri Peskow, der Sprecher des Präsidenten, erklärte gegenüber der TASS, Präsident Wladimir Putin erhalte von Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Valery Gerassimow über die Entwicklung der Offensive im Gebiet von Awdejewka Berichte in Echtzeit: „Unsere Einheiten bauen die Offensive aus und verhindern, dass sich der Feind auf neuen Positionen festsetzt. Unsere Offensivaktionen gehen weiter.“

Das Verteidigungsministerium bereitet Listen von Soldaten und Piloten vor, die an der Operation zur Befreiung von Awdejewka teilgenommen haben: „Die Helden unserer Operation werden auf jeden Fall ausgezeichnet.“

Vorgeschmack der Niederlage

Die Mehrheit der Teilnehmer an der Münchner Sicherheitskonferenz war skeptisch, ob die Ukraine den Konflikt mit Russland gewinnen kann, berichtet Politico. Nach seinen Informationen „sind nur die glühendsten Anhänger der Ukraine bereit zu sagen, dass sie Russland besiegen kann“. Die Mehrheit, so die Zeitung, „äußert sich hinter verschlossenen Türen skeptisch über einen vollständigen Sieg der Ukraine über Russland in naher Zukunft, wenn es ihn überhaupt gibt.“ Politico stellt fest, dass auf der Konferenz eine „düstere Atmosphäre“ herrscht.

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky bestätigte die Aufgabe von Awdejewka direkt auf der Konferenz. Allerdings machte er die westlichen Länder für die Misserfolge an der Front verantwortlich, die angeblich eine „künstliche Waffenknappheit“ geschaffen hätten. Der ukrainische Staatschef erkannte den Erfolg Russlands an, das „die Oberhand gewonnen hat, weil es den militärischen Vorteil hat“.

Selenskys Erklärung wurde vom estnischen Außenminister Margus Tsahkna unterstützt, der sagte, dass alle Länder des kollektiven Westens für die Aufgabe von Awdejewka verantwortlich seien.

Die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin für europäische und euro-atlantische Integration Olga Stefanischina sagte, Kiew sei im US-Kongress ein „Gefangener des amerikanischen Diskurses“ über die Finanzhilfe für die Ukraine: „Faktisch haben wir uns in einer veränderten Realität wiedergefunden – der Realität der Unsicherheit“. Ihr zufolge können die europäischen Länder der Ukraine nicht den gleichen Betrag an Militärhilfe zukommen lassen wie die USA, wenn der US-Kongress die Entscheidung über die Zuteilung an Kiew nicht billigt.

Innerhalb von drei Monaten

Der Hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell, betonte seinerseits, dass sich die Kämpfe in der Ukraine „anders hätten entwickeln können“, wenn die EU schneller Entscheidungen über die Lieferung neuer Waffentypen nach Kiew getroffen hätte.

Borrell geht davon aus, dass die Situation auf dem Schlachtfeld in der Ukraine „innerhalb von drei Monaten entschieden sein wird“ und fordert verstärkte Hilfe für Kiew: „Wir müssen schneller und entschlossener werden, wir leben in einer Kriegssituation.“

Waffen aus Europa

Die dänischen Streitkräfte haben bereits ihre gesamte Artillerie an die Ukraine übergeben, nun sollten die europäischen Länder die gelagerte Munition nach Kiew schicken, sagte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen während einer Debatte auf der Konferenz. „Es geht nicht nur um Produktion, denn wir haben Waffen, wir haben Munition, wir haben Luftabwehr, die wir im Moment nicht einmal brauchen. Wir müssen sie an die Ukraine liefern“, sagte die Regierungschefin.

Die Tschechische Republik habe die Möglichkeit gefunden, in Drittländern Hunderttausende Artilleriegeschosse für die ukrainischen Streitkräfte zu kaufen, wenn Mittel für die Umsetzung vorhanden seien, sagte der tschechische Präsident Petr Pavel. Die Lieferungen könnten in den kommenden Wochen erfolgen.

Der französische Verteidigungsminister Sébastien Lecornu erklärte in einem Interview mit Le Journal du Dimanche, dass Paris sich darauf vorbereite, neue Kamikaze-Drohnen in die Ukraine zu schicken: „Die Ukraine wird in den kommenden Wochen eine der ersten sein, die diese Drohnen erhält. Das wird auch eine ausgezeichnete Gelegenheit sein, Waffen der neuen Generation im Kampf zu testen.“ Nach Angaben des Ministers beabsichtigt Frankreich, die Ukraine bis Ende 2024 mit 78 selbstfahrenden Haubitzen vom Typ Caesar zu beliefern.

Die polnische Front

Unterdessen blockierten mehrere hundert polnische Bauern den Zugang zum Kontrollpunkt Jagodin-Dorohusk an der polnisch-ukrainischen Grenze. An der Aktion nehmen Landwirte aus ganz Polen sowie ihre Kollegen aus Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Frankreich teil. Die Organisatoren erwarten eine Teilnahme von mindestens 2.000 Menschen. Die Demonstranten fordern die Schließung der Grenze zur Ukraine und sprechen sich gegen die europäische Strategie zur Reduzierung der CO2-Emissionen aus.

Wie der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski auf der Münchner Sicherheitskonferenz sagte, seien polnische Landwirte und Transporteure gezwungen, für die europaweite Solidarität im Zusammenhang mit der Entscheidung der EU zu zahlen, zollfreie Einfuhren ukrainischer Agrarprodukte einzuführen.

Wie die ukrainische Zeitung „Zerkalo Nedeli“ feststellt, ergab eine monatliche Umfrage des Ukrainischen Instituts für Wirtschaftsforschung und politische Konsultationen, dass die Frage der Blockierung der Grenze zu Polen die meisten Unternehmer beunruhigt.

Der stellvertretende Sprecher des polnischen Sejm (Unterhaus des Parlaments) Krzysztof Bosak wurde wegen „Beteiligung an humanitären Aggressionen gegen die Ukraine“ in die Datenbank der ukrainischen Seite „Mirotvorets“ aufgenommen. Dem stellvertretenden Sprecher wird unter anderem vorgeworfen, die Blockade von Kontrollpunkten an der Grenze zwischen Polen und der Ukraine organisiert zu haben. Darüber hinaus wird ihm „wahrscheinlich eine Zusammenarbeit mit russischen Geheimdiensten“ zugeschrieben.

