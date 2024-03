Das russische Fernsehen spekuliert über ein Attentat auf Trump

USA

Trump ist der Sieg bei den Präsidentschaftswahlen kaum mehr zu nehmen und auch juristisch können die Demokraten ihn kaum mehr verhindern. Das russische Fernsehen spekuliert daher über Attentatspläne auf Trump.

Der Bericht aus den USA, der am Sonntag im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens gezeigt wurde, war ungewöhnlich lang, denn abgesehen von den Ereignissen der politischen Woche in der USA wurde darin auch über mögliche Attentatspläne gegen Donald Trump spekuliert. Ich habe den Bericht wie fast jede Woche übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die Demokraten könnten ein Attentat auf Trump organisieren

Trump hat einen wichtigen juristischen Sieg errungen: Der Oberste Gerichtshof der USA entschied, dass einzelne Bundesstaatsgerichte nicht befugt sind, Trump aus dem Rennen um die Präsidentschaft auszuschließen. Es stehen noch einige Klagen an, aber ihre Aussichten sind für Trump günstig.

Das heißt, der verfügbare Trick gegen Trump wurde abgewendet, und das war’s. Allen Umfragen zufolge schlägt Trump Biden. Es ist nur noch eine Patrone übrig, die physische Liquidation. Und ist es nicht genau das, worüber die demokratische US-Abgeordnete Katie Porter auf Network X so deutlich spricht?

„Bald wird Trump verlieren oder ins Gefängnis gehen oder, ich weiß nicht, einen Herzinfarkt erleiden. Ich weiß nicht, wie sein Untergang aussehen wird, aber er wird seinen Untergang erleben. Und die Frage wird trotzdem bleiben: Wer sind wir Demokraten?“, schrieb Porter.

Der ehemalige Moderator des amerikanischen Fernsehsenders MSNBC, Keith Olbermann, äußert ohne zu zögern seine Hoffnung auf die Ermordung Trumps. Keith Olbermann kommentierte Trumps Äußerungen gegenüber Anhängern in Ohio, als er sich mit dem erschossenen Präsidenten Abraham Lincoln verglich: „Es gibt immer eine Hoffnung“

Das jetzt aufgegriffene Thema wurde bereits im November vom demokratischen Kongressabgeordneten Dan Goldman ins Leben gerufen. In einem Interview mit Jen Psaki sagte er unverblümt, dass der gefährliche Trump „eliminiert“ werden müsse: „Seine Rhetorik wird wirklich gefährlich. Immer gefährlicher. Wir haben gesehen, was am 6. Januar geschah, als er hetzerische Rhetorik benutzte. Sein jüngster Beitrag in sozialen Medien ist für jeden, der darüber nachdenkt, in der Regierung zu dienen, beängstigend. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu leugnen, dass dieser Mann kann kein öffentliches Amt mehr bekleiden kann. Er ist zerstörerisch für unsere Demokratie und muss eliminiert werden.“

Mehr noch, die Ermordung von Trump scheint bereits vorbereitet zu werden. Zumindest medial wird die öffentliche Meinung schon im Vorfeld auf eine falsche Spur gebracht. So gab das FBI, das ein schwieriges Verhältnis zu Trump hat, am Mittwoch eine Erklärung heraus, die der stellvertretende Direktor für Terrorismusbekämpfung, Robert Wells, abgegeben hat: „Das FBI glaubt, dass der Iran zu einer Vielzahl von Angriffen auf US-Ziele fähig ist, darunter Cyberangriffe, die auf die Sabotage staatlicher und privater Infrastruktur abzielen, sowie gezielte Tötungen von Personen, die als Bedrohung für das Regime und seine Stabilität angesehen werden.“

Hier ist natürlich Trump gemeint, denn er war es, der als Präsident den Befehl gab, General Qasem Soleimani vom Korps der Islamischen Revolutionsgarde zu eliminieren. Der Mord an Trump kann also dem Iran angelastet werden. Ja, das FBI hat doch davor gewarnt.

Trump ist also bereits wirklich in Gefahr. Jetzt kann man ihn einfach töten. In dem Land, das auf seine eigenen Präsidenten schießt, Amerika, ist diese Möglichkeit niemals auszuschließen. In der Geschichte der USA ist das Schießen auf Kandidaten für das Weiße Haus, wenn nicht eine Regel des guten Tons, so doch keine seltene Praxis.

Ein Klassiker war die Ermordung von Robert Kennedy, dem wahrscheinlichen Sieger der Präsidentschaftswahlen von 1968. In einem engen Korridor des Ambassador Hotels in Los Angeles wurde Robert Kennedy von dem Palästinenser Sirhan Sirhan, der immer noch in Haft sitzt und behauptet, die Tat in einer Art Hypnose begangen zu haben und sich nicht an die Tat zu erinnern, durch einen Kopfschuss ermordet.

Und warum jetzt keinen Palästinenser holen? Schließlich ist Trumps pro-israelische Position bekannt und ein palästinensischer Mörder wäre durchaus logisch.

Bereits bei der nächsten Präsidentschaftswahl wurde auf den demokratischen Kandidaten George Wallace geschossen. Das geschah in Maryland. Der Mörder Arthur Bremer, ein Hotelangestellter, erhielt 53 Jahre Gefängnis. Er hätte eine lebenslange Haftstrafe bekommen können, wenn er etwas genauer gezielt hätte. George Wallace überlebte, blieb jedoch für den Rest seines Lebens gelähmt.

Auch das Schießen auf bereits amtierende Präsidenten ist in Amerika fast schon ein nationaler Zeitvertreib. Der Gründervater der USA, Abraham Lincoln, wurde erschossen. Viele seiner Anhänger in den höchsten Ämtern der USA gingen auf die gleiche Weise in die andere Welt. Zum Beispiel der 20. US-Präsident James Abram Garfield. Der Schuss eines Attentäters forderte auch das Leben des 25. US-Präsidenten William McKinley.

Von den jüngeren Beispielen ist natürlich der Fall von Präsident John Kennedy bezeichnend. Das amerikanische Establishment mochte ihn überhaupt nicht, aber es behauptet, dass der ehemalige Marine Lee Harvey Oswald die tödliche Kugel auf das Cabrio abgefeuert hat. Oswald selbst wurde zwei Tage später von einem gewissen Nachtclubbesitzer namens Ruby erschossen: wunderschön, direkt live im Fernsehen, während er in eine andere Gefängniszelle eskortiert wurde.

Später gab es Attentate auf Präsident Nixon im Jahr 1974 und auf Präsident Gerald Ford im Jahr 1975. Sarah Jane Moore, die mit einem Revolver vom Kaliber 38 schoss, verfehlte ihr Ziel. Einige Wochen später versuchte Linnet Fromm, Ford mit einer halbautomatischen Pistole zu erschießen.

US-Präsident Ronald Reagan überlebte wie durch ein Wunder. 1981 wurde er sechsmal John Hinckley angeschossen. Die Kugel durchbohrte die Brust, berührte eine Rippe und blieb, anderthalb Zentimeter vom Herzen entfernt, in der Lunge stecken.

Die Operation zur Entfernung der Kugel dauerte vier Stunden. Hinckley wurde für verrückt erklärt und zur Zwangsbehandlung in eine psychiatrische Klinik gebracht. Nach 35 Jahren erklärten die Ärzte, dass Hinckley sich von seiner Geisteskrankheit erholt hat, und im August dieses Jahres wurde er entlassen, um bei seiner 90-jährigen Mutter zu leben.

Der Spitzenreiter bei der Zahl der Attentatsversuche ist jedoch nach wie vor Präsident Bill Clinton. Allein 1993 und 1994 gab es vier Versuche. Es wird angenommen, dass auf Clinton drei Dutzend Anschläge verübt wurden. Dafür wurden mehr als 80 Personen festgenommen.

George Bush Jr. kam im Mai 2005 nach Tiflis. Als der US-Präsident auf dem Freiheitsplatz sprach, flog eine Granate zu ihm. Sie landete in seiner Nähe, aber explodierte wie durch ein Wunder nicht. Das Schicksal rettete Präsident Obama im Jahr 2011. Die auf das Weiße Haus abgefeuerte Kugel wurde von speziellem Fensterglas aufgehalten.

Damit kommen wir zu Donald Trump. Tatsächlich hat es bereits einen Attentatsversuch auf ihn gegeben. Im Juni 2016 versuchte ein 20-jähriger Brite namens Michael Sandford in Las Vegas, als er in einer Menschenmenge stand und Trump zuhörte, einem Polizisten die Waffe zu entreißen und den US-Präsidentschaftskandidaten zu erschießen. Im Gefängnis gab er zu, dass er Trump wirklich töten wollte. Sandfords Mutter sagt, ihr Sohn sei Autist und bittet daher um eine Verkürzung der Strafe, aber es bleibt eine Tatsache, dass der erste Anschlagsversuch in Trumps Leben stattgefunden hat. Bei öffentlichen Veranstaltungen trägt Trump nun stets eine kugelsichere Weste. Er glaubt, dass sie ihm helfen wird.

In Amerika kann man Unerwünschte auch loswerden, ohne gegen das Strafgesetzbuch zu verstoßen. Deshalb gibt es in den USA die ganze Cancel Culture, auch finanziell. Donald Trump ist einen halben Schritt vom Beginn des Prozesses entfernt, der ihn ruinieren soll.

„Am Montag wird in einem Gerichtssaal in Manhattan die monumentale Lüge über Donald Trumps politisches Image entlarvt“, sagen NBC-Reporter.

Die liberale Presse applaudiert der liberalen Staatsanwältin im Voraus. Wenn Trump morgen keine Kaution in Höhe von 557 Millionen US-Dollar hinterlegt, den Betrag, der für die Einleitung eines Berufungsverfahrens in dem vom Republikaner verlorenen Fall um Kreditbetrug erforderlich ist, wird Letitia James mit einer Bestandsaufnahme von Trumps Vermögenswerten beginnen. Eines der Gebäude, Wall Street 40, liegt direkt gegenüber von ihrem Büro.

„Wir sind bereit für Gerechtigkeit, und ja, ich schaue mir dieses Gebäude auf der Wall Street jeden Tag an“, sagte James.

Aber James wird zuerst mit Trumps ländlichen Immobilien beginnen: Sie hat sein malerisches Anwesen Seven Springs und seinen Golfclub in Westchester County im Visier. Doch der größte Traum der Demokraten ist es, Trumps Namen von der Karte Manhattans zu tilgen. Die Bemühungen seiner Anwälte brachten kein Geld ein.

„Niemand wird ihm Geld leihen, ich kann es kaum erwarten, die Ketten am Trump Tower zu sehen“, sagen Journalisten.

Von dort aus, von der goldenen Treppe des Trump Tower, startete Trump natürlich 2015 in die Präsidentschaft. In der Lobby des Wolkenkratzers an der Fifth Avenue hielt Trump Treffen mit Anhängern ab. Dort gab der künftige 45. Präsident seine ersten sensationellen Erklärungen ab.

„Ich glaube, dass unsere Beziehung zu Russland sehr gut sein wird. Putin war erst vor drei Wochen mit mir bei 60 Minutes. Er hat einen der höchsten Zustimmungswerte. Ich werde vollstes Vertrauen zu ihm haben. Wir werden sehr gute Beziehungen zu Russland haben, denke ich. Ich bin zuversichtlich, dass ich ein sehr gutes Verhältnis zu Putin haben werde“, sagte Trump damals.

Trump durfte die Beziehungen nicht wieder aufbauen. Nach der Wahlniederlage im Jahr 2020 wurde New Yorks berühmtester Stadtentwickler im Big Apple zum Fremden unter seinen Mitbürgern und zog nach Florida.

Mar-a-Lago ist auch ein Wohnort von Trump. Dort, im Wahllokal nebenan, nehmen er und Melania an den Vorwahlen der Republikaner teil. Trump ist bereits im Vorhinein der Sieger. Das verzeihen sie ihm das nicht.

„Ich habe Immobilien im Wert von mehreren Milliarden Dollar, aber sie wollen eine halbe Milliarde in bar haben, damit ich sie nicht für die Präsidentschaftswahl verwenden kann. Sie sind korrupt, sie behindern den Wahlprozess“, sagte Trump.

Am Horizont ist auch noch der Fall von Zahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels, bei dem Trump 136 Jahre Gefängnis drohen.

„Um ihr politisches Wahlversprechen zu erfüllen, gegen eine Organisation, eine Person und eine Familie vorzugehen, droht die linksextreme New Yorker Staatsanwältin damit, die Geschäfte und Immobilien von Donald Trump zu beschlagnahmen, wenn er keine beispiellose Kaution in Höhe von einer halben Milliarde Dollar hinterlegt. Das ist ein Fall direkt aus der ehemaligen Sowjetunion“, sagt der Journalist Hennety.

In Amerika passieren heute auch schlimmere Dinge. In El Paso durchbrach eine Gruppe illegaler Einwanderer die Grenze. Sie durchbrachen den Stacheldraht, fegten die Nationalgarde hinweg, aber die liberalen Kanäle haben kein Wort berichtet.

Unter Biden sind mehr als sieben Millionen illegale Migranten nach Amerika eingereist. Die Republikaner beharren darauf, dass zuerst die Grenze zu Mexiko und dann die Ukraine innerhalb der Grenzen von 1991 oder 2022 kommt. Daher ging der Kongress ohne das Paket militärischer Hilfe für Kiew in die Osterferien. Sie versprechen, im April auf das Thema zurückzukommen – mit neuen Ideen.

„Viele sind sich des großen Unterschieds zwischen militärischer Hilfe für die Ukraine und der humanitären Komponente bewusst. Die Verwendung beschlagnahmter Vermögenswerte russischer Oligarchen für die Bedürfnisse der Ukraine wird ebenso diskutiert wie das Konzept eines Kredits“, sagt US-Kongresssprecher Mike Johnson.

Geld hat das Kiewer Regime natürlich nicht. Die USA könnten Seltene Erden nehmen: Beispielsweise ist die amerikanische Flugzeugindustrie vollständig auf den Import von Titan angewiesen. Und 20 Prozent der Reserven befinden sich in der Ukraine. Aber wer hat die Gesamtkosten zusammengerechnet?

„Wir haben in den letzten zehn Jahren bereits fünf Milliarden Dollar ausgegeben, um die ukrainische Führung auszusuchen. Und dann haben wir uns am Sturz Janukowitschs beteiligt. Wir waren einmal in eine ähnliche Katastrophe im Nahen Osten verwickelt“, sagte das ehemalige Mitglied des US-Repräsentantenhauses Ron Paul.

„Wie haben Sie 2014 etwas gesehen, was viele andere, mich eingeschlossen, nicht gesehen haben: dass die Ereignisse in der Ukraine sehr wichtig sind und dass sie sehr schlecht für uns enden könnten?“, fragte der Journalist Tucker Carlson.

„Manchmal reicht es aus zu wissen, wer all diese Prozesse leitet. Zum Beispiel Victoria Nuland und Geoffrey Payette. Man kommt nicht umhin, sich zu fragen, was sie überhaupt tun. Überhaupt sind sie das deutlichste Beispiel für Überparteilichkeit, weil sie sowohl mit den Republikanern als auch den Demokraten arbeiten können. Diese Leute sind erfahrene Kriegstreiber“, erklärte Paul.

Trumpistische Kongressabgeordnete versuchen, die Amerikaner vor solchen Kriegstreibern zu schützen. Marjorie Taylor Greene hängte Sprecher Johnson an einen Haken. Er hat den Demokraten geholfen, den Shutdown zu vermeiden, und er wird auch helfen, die Hilfe für Selensky durchzusetzen, meint sie. „Heute habe ich darum gebeten, dass Johnson aus dem Amt entfernt wird, nachdem er unsere Partei verraten und gegen unsere Regeln verstoßen hat“, sagte Greene.

Die Demokraten versprachen im Voraus, den Sprecher zu retten, sie würden Stimmen abgeben, falls die Republikaner beginnen würden, Johnson wegen der Ukraine nach Hause zu jagen.

Der Kongressabgeordnete mit dem für einen Liberalen politisch unkorrekten Nachnamen Moskowitz inszenierte auf dem Capitol Hill einen Auftritt: Er kam mit einer Putin-Maske zu der Sitzung. „Ich bin gekommen, um James Comer dafür zu danken, dass er all unsere Geheimdienste zu seinen Ausschussanhörungen eingeladen hat“, erklärte Moskowitz.

James Comer leitet Bidens Amtsenthebungsverfahren. Biden, der versucht, sich an eine zweite Amtszeit zu klammern, reist durch Swing States, wo er zunehmend hinter Trump zurückfällt.

Das Einzige, was schlimmer ist als Trump, sind Treppen. Neue Turnschuhe sollen dem US-Präsidenten helfen, sein Gleichgewicht zu halten. In ihnen trat Biden auf seiner Reise nach Nevada zum ersten Mal vor Reportern auf. Die Schuhe haben nicht enttäuscht. Der Rest war klassisch – Versprecher: „Als mein Professor, mein Vorgänger, im Amt war, hat er eine Steuererleichterung von zwei Billionen Dollar für superreiche Konzerne durchgesetzt“, stammelte Biden.

Es sind seltsame Posen: Biden versuchte erfolglos, einen Boxer darzustellen. Er hatte Schwierigkeiten bei der Orientierung auf der Bühne. Es überrascht nicht, dass bereits 73 Prozent der Wähler den US-Präsidenten für zu alt für eine zweite Amtszeit halten. Die Demokraten scheinen sich jedoch damit abgefunden zu haben, dass sie keine Zweitbesetzung finden können – es fehlt die Zeit. Im schlimmsten Fall gibt es Kamala Harris.

„Sind Sie noch bereit für die Führung?“, fragte eine Journalistin.

„Natürlich. Vor mir gab es 48 Vizepräsidenten. Ich bin die 49. Jeder von uns stand schon einmal vor dieser Frage. In den letzten drei Jahren bin ich in mehr als 20 Länder in alle vier Halbkugeln gereist“, antwortete Harris.

Kamala Harris hat die Vorgänger richtig gezählt, aber bei den Halbkugeln hat sie sich geirrt, denn die Erde hat nur zwei davon, nicht vier. Warum sollte man sich auch mit Geografie auskennen, wenn die Piloten der Air Force One einen immer dorthin bringen, wo man hin muss?

Ende der Übersetzung

