In Großbritannien wird empfohlen, dass auch Männer nach einer Hormonbehandlung Babys stillen sollen. Das war dem russischen Fernsehen einen bissigen Kommentar wert.

Der Irrsinn im Westen erreicht immer neue Dimensionen. Nun wurde in Großbritannien tatsächlich empfohlen, dass Männer nach einer Hormonbehandlung Babys stillen sollen. Ich übersetze hier einen Kommentar dazu, den das russische Fernsehen in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick ausgestrahlt hat.

Beginn der Übersetzung:

Transgender-Muttermilch wird für britische Babys empfohlen

Die Daily Mail machte auf das Dokument aufmerksam: „Laut der National Health Service Foundation ist die mit Hilfe von Hormonen gewonnene Milch von Transgender-Frauen, die als Mann geboren wurden, für Babys genauso vorteilhaft wie die Muttermilch. In einem öffentlich gewordenen Briefes des medizinischen Direktors des Sussex University Hospitals Trust werden beide Produkte als ‚Muttermilch‘ bezeichnet und es heißt, sie seien eine ‚ideale Babynahrung‘.“

Moment mal, schauen wir uns das an. Es geht um Transgender-Frauen, die als Männer geboren wurden. Das heißt, es geht um Männer, die meinen, sie wären Frauen, und die in der Vorstellung, sie seien Mütter, mit ihrer männlichen Brust nun auch Babys stillen wollen.

Wie kommt Milch aus der männlichen Brustwarze der männlichen Brust, wenn der Mann beispielsweise kein weibliches Organ wie die Milchdrüse hat? Doch es zeigt sich, dass man eine sogenannte Transgender-Frau mit Hormonen aufpumpen und so die erschöpften Männerbrüste dazu zwingen kann, eine Art trübes Proteinsekret abzusondern. Mit diesem Sekret wollen sie Babys vollstopfen.

In Großbritannien wird dieses Thema von der Stiftung National Health Service Foundation gefördert. Sie schlägt außerdem vor, den Begriff „Muttermilch“ in der aktuellen pädiatrischen Praxis aufzugeben und ihn durch den neutralen Begriff „Menschenmilch“ zu ersetzen.

Es ist klar, dass in Großbritannien noch nicht alle verrückt geworden sind, und so reagiert die Labour-Abgeordnete Rosie Duffield auf die Initiative: „Babys dürfen nicht als Versuchskaninchen benutzt werden, weil jemand einen anderen Lebensstil gewählt hat. Wenn ein Mann kein Kind bekommen kann, warum um alles in der Welt dulden wir das Gegenteil? Wem nützt das? Jedenfalls nicht Kindern.“

Der gesunde Menschenverstand beruft sich jedoch auf irgendwelche wissenschaftlichen Untersuchungen, die 2022 von der National Health Service Foundation durchgeführt wurden. Damals haben sie einfach „die Testosteronkonzentration in der Muttermilch“ gemessen und bei den Kindern stillender Transgender-Frauen „keine spürbaren Nebenwirkungen“ festgestellt.

Kritiker dieser Studien verweisen auf die kurze Dauer der Tests – nur fünf Monate – und die fehlende Beschreibung der Nebenwirkungen. Darüber hinaus gibt die Studie als Grundlage nicht einmal an, was überhaupt in der Muttermilch enthalten ist. Das heißt, das war Scharlatanerie.

Aber gegen so etwas zu kämpfen ist schon gefährlich. Das Thema wird aktiv vom Champions of Diversity-Programm der Stonewall Foundation unterstützt und finanziert. Stonewall ist eine Organisation zum Schutz der Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen in Großbritannien. Der Name stammt von der legendären Schwulenbar in Manhattan, New York, die 1969 von der Polizei gestürmt wurde, wobei Schwule zum ersten Mal in der Geschichte Widerstand leisteten. Die britische Stonewall Foundation ist in Erinnerung an diesen Kampf benannt. Die Stiftung gibt zu, dass die Forschung zur Unterstützung der künstlichen Laktation bei Männern von außen finanziert wurde, wer genau das war, ist jedoch ein Geheimnis.

Jedenfalls wurde der Kampf ernst. Auch Feministinnen schalteten sich ein. Zuerst haben sie für die Rechte der Frauen gekämpft, aber dann zeigte sich, dass trotzdem ein Mann auf dem Podest steht, wenn er vorspielt, im Körper einer Frau zu sein.

Eine schillernde Position nimmt hier die Schriftstellerin Millie Hill ein, Mutter von drei Kindern und Autorin von Büchern über positive Geburten, die Frauen zur Geburt inspirieren. Millie Hill lehnte die Ernennung einer Transgender-Frau zur Leiterin einer britischen öffentlichen Organisation zur Bekämpfung von Gebärmutterkrankheiten übrigens scharf ab. Aber das nur nebenbei… kommen wir zurück zum Stillen.

Ein Zitat von Millie Hill: „Stillen ist keine Erfahrung der Person, die stillt, sondern die Sorge um das Wohlergehen des Kindes. Kein Neugeborenes sollte als Stütze zur Bestätigung der Identität eines Erwachsenen als Frau verwendet werden, wenn es offensichtlich ist, dass sie keine Frau ist. Wenn sie tatsächlich Frauen wären, müssten sie keine Medikamente einnehmen, um zu versuchen, etwas Milch aus ihren Brustwarzen zu bekommen.“

So ist es. Aber der gesunde Menschenverstand kämpft im Westen nur noch ein Rückzugsgefecht.

Ende der Übersetzung

