Das russische Fernsehen hat in einem Bericht über die Lage in der Ukraine berichtet, die immer verzweifelter wird.

In seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick hat das russische Fernsehen am Sonntag einen Bericht über die Lage in der Ukraine berichtet und der Ton der russischen Berichte ist inzwischen fast schon mitleidig. Um zu zeigen, wie darüber in Russland berichtet wird, habe ich den Beitrag übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die Mobilmachung wurde für das Kiewer Regime ein großer Fehlschlag

Polnische Landwirte veranstalteten auf dem zentralen Platz in Warschau einen Protest mit brennendem Feuer. Es brannten nicht nur Fackeln und Reifen, auch die EU-Flagge schwelte langsam über dem Feuer und verwandelte sich in einen Haufen Asche. Die Bauern zeigten Brüssel, das sie mit seiner grünen Politik zu Hunger und Ruin verdammt, die schwielige Faust. Und sie erinnerten Kiew daran, dass der „europäische Tisch“ nicht nur für die Ukraine gedeckt ist.

Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk sagte: „Man muss zu den Regeln zurückkehren, die für den Handel mit der Ukraine vor dem Krieg galten. Wir wollen der Ukraine sehr gerne helfen, aber gleichzeitig müssen wir den europäischen und polnischen Agrarmarkt, den Markt der Produzenten, schützen.“

An der Grenze zur Ukraine, wo die Polen seit Monaten die Kontrollpunkte belagern, ging es heiß her.

Landwirte protestieren in Frankreich, Spanien und Tschechien. Sie fordern einen Stopp des Stroms billiger Agrarprodukte aus der Ukraine. Selensky ist verärgert, erklärt sich aber bereit, die Ukraine auf Diät zu setzen und auf wirtschaftliche Präferenzen zu verzichten. Die europäische Integration hat es nicht gegeben. Darüber wird in den Sendungen der Hof-Fernsehsender der ukrainischen Regierung ganz offen gesprochen.

„Was ist mit der europäischen Integration?“, ruft der Moderator aus. „Sie ist gescheitert.“

Auch die angekündigte Mobilmachung ist gescheitert. Die Ukrainer versuchen den Militärkommissaren auf verschiedenen Wegen zu entkommen: Sie riskieren es, den Dnjestr und die Theiß zu durchschwimmen, gehen in die Berge, zahlen Schmugglern Geld. Neulich wurde ein Bus aufgehalten, in dem 34 Wehrpflichtige versuchten, aus dem Land zu fliehen. In Wolhynien hat eine Frau verschiedene Männer zu Vätern ihrer Kinder – sie hat neun – erklärt, um diese Männer vor der Front zu retten. Jetzt steht sie vor Gericht.

In Odessa demonstrierten Militärkommissare eine neue Methode der Einberufung: Sie gingen in ein Mehrfamilienhaus, öffneten in die Schalttafel, schalteten den Strom in der Wohnung ab und versteckten sich hinter einer Ecke. Als ein Mann kam, um nach dem Stromkasten zu sehen, nahmen die Männer in Uniform ihn gewaltsam mit.

Man wehrt sich gegen die Militärkommissare, so gut man kann. Dieser Lada „Niva“ fährt mit voller Geschwindigkeit einen der Kommissare um, der zweite konnte zur Seite springen. Der Fahrer fuhr zurück, stieg aus und griff die Männer in Uniform mit einer Axt an. Der Grund für den Konflikt war die Rache des Dorfbewohners. Sein Sohn wird im Kriegsgebiet vermisst. Der Junge wurde auf der Straße aufgegriffen und an die Front geschickt. Das Leben solcher Soldaten endet in der Regel schnell.

Kriegsgefangene erzählen uns: „Nachts wurden wir vom Kommandanten, Rufname „Yankee“, zu den Stellungen gefahren. Er ließ uns da und sagte: ‚Haltet euch.‘ Er drehte sich um und ging. Wir wollen nicht zurück in die Ukraine und stellen uns nicht für einen Gefangenenaustausch zur Verfügung.“

Normalerweise ergeben sich neue Rekruten, die zwangsmobilisiert und sofort in den Kampf geworfen wurden, freiwillig. Bei einer Rückkehr in die Ukraine droht ihnen, dass sie erneut an die Front geschickt werden und an sinnlosen „Fleischwolf“-Angriffen teilnehmen.

„Ich wollte mich sofort ergeben“, gesteht der Kriegsgefangene Dmitri Dyadtschuk. „Aber ich hatte Angst, denn meine eigenen Männer haben bereits auf mich geschossen. Ich wollte überleben.“

Schon seit drei Monaten kann die Werchowna Rada das vom Büro des Präsidenten vorgeschlagene Mobilisierungsgesetz nicht verabschieden. Nach der ersten Lesung wurden etwa zweitausend Änderungsanträge eingereicht. Das parlamentarische Korps ist gespalten. Fast 20 Prozent der Abgeordneten wollen ihre Mandate niederlegen, aber sie dürfen es nicht, denn der Präsident will die Illusion der einheitlichen Mehrheit nicht zerstören. Eine Sitzung der Rada nach der anderen wird abgesagt.

„Das Hauptargument, warum die Sitzungen nicht stattfinden, sind die Reisen von Abgeordneten an die Front, um einen Bericht für den US-Kongress vorzubereiten. Seit zwei Jahren haben sie nichts darüber vorzuweisen, wie sie der Armee geholfen haben, wie sie in die Frontgebiete gereist sind, wie sie mit Soldaten und der lokalen Bevölkerung gesprochen haben“, sagte der Abgeordnete Dmitri Rasumkow.

Poroschenko ist jedoch nicht an die Front gereist, sondern nach Europa. In Bukarest, auf dem Kongress der Europäischen Volkspartei, umarmte er Ursula, klammerte sich an die Europäer und bat um Hilfe. Aber Europa hilft bereits.

Dieser ukrainische Kriegsgefangene, sein Name ist Andrej Schipin, wurde in England ausgebildet. In der 35-tägigen Ausbildung hat er als Waffe nur ein bulgarisches Maschinengewehr bekommen. Er erzählt: „Es gab da viel, zum Beispiel, wie man in einer Linie und in einer Reihe geht. Einige sagten, so macht das niemand und so kämpfen wir nicht. Aber sie erklärten, dass sie es so machen. Macht, was wir euch beibringen. Und wenn ihr nach Hause kommt, macht es auf eure eigene Weise.“

Valery Saluzhny, der ehemalige Chef der ukrainischen Streitkräfte, wird ebenfalls nach England gehen. Er wurde aus gesundheitlichen Gründen für untauglich erklärt. Präsident Selensky hat ihn als Botschafter ins Exil geschickt und damit seinen politischen Gegner ausgeschaltet. Auch Außenminister Kuleba wurde mit der Entlassung gedroht.

Diese Woche versuchte die westliche Presse, die Geschichte eines Attentats auf Selensky hochzuspielen. CNN berichtete: „Präsident Selensky sagt, eine russische Rakete sei in der Nähe seines Treffens mit dem griechischen Premierminister in Odessa eingeschlagen.“

Selensky traf sich mit dem griechischen Premierminister im Hafen von Odessa, als es in einem halben Kilometer Entfernung eine Explosion gab. Eine russische Rakete hatte ihr Ziel getroffen, einen Hangar, in dem die unbemannten Boote der Ukraine für den Einsatz vorbereitet wurden, wurde zerstört. Der Grieche zeigte sich beeindruckt: „Für uns ist das die beste, die lebendigste Erinnerung daran, dass hier ein echter Krieg stattfindet.“

Friedensgespräche hat Selensky abgelehnt. Bei einem Treffen mit Erdogan in der Türkei betonte er, dass sich Moskau nicht an der Entwicklung eines Plans zur Lösung des Ukraine-Konflikts beteiligen dürfe. Und dann schritt er wichtigtuerisch durch die Werft, in der zwei Korvetten für die ukrainische Marine gebaut werden, und betonte, dass das Land sich bewaffnet.

In der Region Charkow wurde zur gleichen Zeit die Zwangsevakuierung von Siedlungen angekündigt. „161 Kinder sollen mit zumindest einem Elternteil weggebracht werden“, sagte Oleg Sinegubov, der Leiter der örtlichen Verwaltung.

Die ukrainischen Streitkräfte sind gezwungen, sich vor Ansturm der russischen Armee zurückzuziehen. Die Geräusche ihrer Annäherung kommen immer näher.

Ende der Übersetzung

