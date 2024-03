Der Spiegel und „Putins Krieg gegen Zivilisten“

Kriegspropaganda

Ein Artikel im Spiegel zeigt einmal mehr anschaulich, dass der Spiegel als Propaganda-Instrument der Politik des US-geführten Westens agiert. Die Dreistigkeit, mit der der Spiegel seine Leser desinformiert, erstaunt mich immer wieder.

Der Spiegel zeigt ein weiteres Mal, dass er ein Propaganda-Organ der Politik des US-geführten Westens und kein Nachrichtenmagazin ist. Der US-geführte Westen kämpft gegen Russland und unterstützt Israel. Der Spiegel unterstützt diese Ziele der USA kompromisslos. Kritik an dem israelischen Vernichtungskrieg in Gaza gibt es im Spiegel praktisch nicht.

Wer führt einen „Krieg gegen Zivilisten“?

Dafür gibt es im Spiegel reichlich Kritik an Russland. Nun hat der Spiegel einen Videobeitrag mit der Überschrift „Luftangriffe auf die Ukraine – Putins Krieg gegen Zivilisten“ veröffentlicht, in dessen Einleitung der Spiegel schreibt, in der Ukraine habe es „mehr als 25 Tote in einer Woche“ gegeben.

Der Spiegel suggeriert damit, dass in der Ukraine in einer Woche mehr 25 Zivilisten Opfer russischer Angriffe geworden seien. Wie wir gleich sehen werden, ist das eine Lüge, es waren maximal sieben Opfer, aber der Reihe nach.

Jeder einzelne tote Zivilist ist eine Tragödie, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Aber um zu verstehen, ob Russland einen „Krieg gegen Zivilisten“ führt, müssen wir uns die Zahlen genauer anschauen.

Der israelische Vernichtungskrieg in Gaza dauert nun 167 Tage und in dieser Zeit sind über 32.000 palästinensische Zivilisten getötet worden. Das bedeutet, dass den israelischen Bombenangriffen im Durchschnitt jeden Tag 192 Menschen zum Opfer fallen. Jeden Tag!

Aber im Spiegel gibt es keine Überschriften wie „Netanjahus Krieg gegen Zivilisten“. Warum eigentlich nicht?

Die Opfer der ukrainischen Luftabwehr

Hinzu kommt, dass man – wenn den Spiegel-Beitrag aufmerksam verfolgt – sogar im Spiegel erfahren kann, dass Russland – im Gegensatz zu Israel – keineswegs gezielt zivile Ziele angreift. Die Opfer der russischen Angriffe sind in Wahrheit der ukrainischen Luftabwehr zum Opfer gefallen. In dem Spiegel-Beitrag heißt es:

„Dieser Wohnblock wurde von herabfallenden Raketentrümmern getroffen. Der Angriff ging damit noch relativ glimpflich aus: Die ukrainischen Behörden erklärten, dass die Flugabwehr alle 31 Raketen und Marschflugkörper abgefangen habe. Die Trümmerteile trafen dann Wohnhäuser und auch einen Kindergarten.“

Die Schäden an Wohngebäuden und ziviler Infrastruktur in der Ukraine entstehen nicht, weil die russische Armee gezielt zivile Ziele beschießt, sondern weil die ukrainische Luftabwehr die russischen Raketen über Wohngebieten abschießt, anstatt das beispielsweise vor Kiew zu tun, wo sie dann auf unbewohntes Gebiet fallen würden.

Der Spiegel gibt ausländische Söldner als Zivilisten aus

Davon lenkt der Spiegel in seinem Beitrag jedoch geschickt ab, indem er danach mehrere Anwohner zu Wort kommen lässt, die Russland beschuldigen. Danach kommt folgende Aufzählung, die einen aufmerksamen Leser aufhorchen lässt:

„In Charkiw wurden am Mittwoch fünf Menschen getötet und sieben verletzt.

In Odessa kamen am vergangenen Freitag 20 Menschen ums Leben, 70 wurden verletzt.

Am gleichen Tag wurden in Winnizja zwei weitere Menschen getötet.“

Ja, in Odessa sind am Freitag, dem 15. März, tatsächlich 20 Menschen bei einem russischen Angriff getötet worden, allerdings waren das keine Zivilisten. Ich habe den Angriff in meinem Artikel „Wie Westen die Öffentlichkeit auf Krieg einschwört“ erwähnt und zitiere den Teil hier noch einmal:

„Am 15. März gab es, unbeachtet von den westlichen Medien, russische Raketenangriffe auf ein Ziel in Odessa, bei dem hochrangige ukrainische Offiziere, Kriegsgerät, Kämpfer der Nazi-Terrormiliz Ljut und an die einhundert westliche Söldner vernichtet wurden. Allem Anschein nach handelte es sich um zwei unterschiedliche Objekte. Örtliche Medien hatten von zwei Explosionen in Odessa berichtet, die wenige Minuten auseinanderlagen. Bei der ersten Explosion kamen 14 bis 20 Mann ums Leben, darunter der Kommandeur des Nazi-Bataillons Tsunami. Verwundet wurden über 50 Mann. Örtliche Medien bemängelten, dass die Toten und Verwundeten entgegen allen Sicherheitsbedenken an einer Massenveranstaltung teilgenommen haben.

Russische Medien bezeichneten den Angriff als „freundlichen Gruß an Macron“, weil der angekündigt hatte, französische Truppen in die Ukraine zu schicken, wenn Russland auf Kiew oder Odessa vorrücken sollte.“

Der Spiegel suggeriert seinen Lesern jedoch, dass dabei Zivilisten getötet wurden, obwohl sogar ukrainische Medien gemeldet haben, dass es sich bei den Toten um ausländische Söldner und ukrainische Kommandeure gehandelt hat.

Ich habe in den letzten Tagen darüber berichtet, wie westliche Medien und Politiker die Öffentlichkeit auf einen Krieg mit Russland vorbereiten. Dieses Beispiel bestätigt das ein weiteres Mal, denn der Spiegel verschweigt seinen Lesern, dass dem Raketenangriff auf Odessa ausländische Söldner zum Opfer gefallen sind. Davon soll der Spiegel-Leser nichts erfahren, denn das würde dem deutschen Publikum zeigen, wie gefährlich die Soldaten aus europäischen Ländern, die offiziell als „Freiwillige“ oder „Söldner“ bezeichnet werden, in der Ukraine leben.

Aber der Spiegel begnügt sich nicht damit, das einfach nur zu verschweigen, jetzt belügt er seine Leser sogar, indem er diese toten Soldaten in seinem Artikel als zivile Opfer darstellt.

Dieses Beispiel zeigt wieder anschaulich, dass der Spiegel (und all die anderen deutschen und westlichen Medien) keine neutral, kritisch und objektiv berichtenden Medien, sondern Propaganda-Instrumente sind, deren Aufgabe es ist, ihrem Publikum die Feindbilder zu präsentieren, die Washington vorgibt.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



