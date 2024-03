Die Vertrauensfrage

Im Westen spekulieren viele offenbar darauf, dass die Entsendung europäischer Truppen zur Verteidigung des Dnjepr oder Kiews Russland von einem weiteren Vormarsch abschrecken würde. Wenn das das Kalkül der Entscheidungsträger im Westen ist, liegen sie allerdings grundfalsch.

Die Präsidentschaftswahlen in Russland waren vor allem eine Vertrauensfrage Putins an das russische Volk. Und die Russen haben Putin in aller Deutlichkeit ihr Vertrauen ausgesprochen, wie das Wahlergebnis gezeigt hat. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den man verstehen muss.

Das Problem der westlichen „Experten“

Da beginnt jedoch das Problem, das die Entscheidungsträger im Westen haben. Sie studieren an Universitäten, in denen schon die Auseinandersetzung mit den russischen Standpunkten als „russische Propaganda“ eingestuft wird. Eine russische Bekannte von mir hat das vor einigen Jahren erlebt, als sie während eines Gastsemesters in Deutschland in einer Arbeit über die Krim-Krise 2014 die russischen Standpunkte herausarbeiten und aufzeigen wollte. Das wurde ihr untersagt. Die Studenten im Westen kennen die russischen Positionen und Argumente in der Regel nicht einmal.

Und wenn die Studenten sie nicht kennen, dann gilt das auch für die sogenannten Experten im Westen, denn die sind ehemalige Studenten, die nach dem Studium in westlichen Denkfabriken arbeiten und dort die Politik gegenüber Russland ausarbeiten. Alle diese westlichen „Experten“ sind Opfer ihrer eigenen Propaganda, die sie für wahr halten.

Aufgrund ihrer Unwissenheit gehen sie bei ihren Analysen und Empfehlungen von falschen Voraussetzungen aus, wie beispielsweise die Sanktionen gezeigt haben. Im Westen war man im Februar 2022 überzeugt, dass die Sanktionen Russlands Wirtschaft innerhalb von Wochen oder Monaten zerschlagen würden, was bekanntlich nicht passiert ist.

Rote Linien

Die westliche Propaganda stellt den russischen Präsidenten Putin als hemmungslosen Kriegstreiber dar, dabei verfolgt er eine auf Deeskalation ausgelegte Politik. Das haben schon die Ereignisse nach 2014 gezeigt, als Putin – trotz Kritik im eigenen Land – versucht hat, das Minsker Abkommen umzusetzen und so zu einem Frieden im Donbass zu kommen. Er tat das acht Jahre lang mit äußerster Geduld, obwohl Kiew sich all die Jahre geweigert hat, auch nur einen einzigen Punkt des Abkommens umzusetzen, und obwohl der Westen, anstatt von Kiew die Umsetzung des Abkommens zu fordern, Russland beschuldigt hat, das Abkommen nicht umzusetzen.

Im Westen haben die „Experten“ diese Geduld Putins offenbar als Schwäche ausgelegt und Russland daher immer weiter provoziert. Vor allem einen NATO-Beitritt der Ukraine hat Russland immer als rote Linie bezeichnet und der von der NATO ab Ende 2021 verstärkt anvisierte Beitritt der Ukraine dürfte der wichtigste Grund gewesen sein, warum Russland im Februar 2022 in der Ukraine interveniert hat.

Das russische Eingreifen in der Ukraine hätte den Entscheidungsträgern im Westen eigentlich eine Lehre sein sollen, die russischen roten Linien ernst zu nehmen. Aber das war es nicht, oder nur sehr kurz. Im März und April 2022 hatte der Westen noch Angst, der Ukraine tödliche Waffen zu schicken, weil man befürchtete, damit zur Kriegspartei zu werden.

Aber schon kurz danach begann die Lieferung tödlicher Waffen und der Westen testete die russischen roten Linien erneut aus und erneut war Putin sehr geduldig. Heute werden russische Soldaten von Panzern und Artillerie aus dem Westen getötet, die oft sogar von westlichen Soldaten bedient werden.

Wieder scheint der Westen zu glauben, dass Russland Angst hat, zu reagieren, und daher wird nun sogar über die Entsendung westlicher Bodentruppen in die Ukraine diskutiert. Offenbar glauben die westlichen „Experten“ nun, dass Russland eine so große Angst vor einem Zusammenstoß mit dem Westen hat, dass es nicht auf reguläre westliche Soldaten in der Ukraine schießen würde.

Darauf, dass man das im Westen denkt, deuten die Meldungen hin, Frankreich plane die Stationierung französischer Soldaten am Dnjepr und bei Kiew, um ein russisches Vorstoßen über den Dnjepr, der die Ukraine in Nord-Süd-Richtung teilt, zu verhindern. Dass ein paar tausend entsandte französische Soldaten die russische Armee aufhalten könnten, ist militärisch gesehen Unsinn, man spekuliert im Westen also darauf, dass Russland davor zurückschrecken könnte, die französischen Einheiten anzugreifen.

Offensichtlich macht man im Westen wieder den Fehler, Putins Geduld und seinen Wunsch, eine Eskalation nach Möglichkeit zu vermeiden, für Schwäche zu halten. Für Russland geht es in der Ukraine um die eigene nationale Sicherheit und bei der hört Putins Geduld auf, wie der 24. Februar 2022 gezeigt hat. Russland wird von seinem Ziel, die Ukraine demilitarisieren und einen NATO-Beitritt der Ukraine zu verhindern, nicht abrücken. Und auch französische oder andere westliche Soldaten in der Ukraine werden daran nichts ändern.

Die Präsidentschaftswahl als Vertrauensfrage

Ein weiterer Fehler der westlichen „Experten“ ist deren Einschätzung der russischen Präsidentschaftswahlen. Im Westen wird behauptet – und offenbar glauben das auch viele westliche „Experten“ -, dass die russischen Wahlen gefälscht waren und dass es in Russland insgeheim viel Widerstand gegen Präsident Putin und seine Politik gibt. Wieder sind diese „Experten“ zu Opfern ihrer eigenen Propaganda geworden, die sie inzwischen selbst glauben.

In Wahrheit kann man die russischen Präsidentschaftswahlen als Vertrauensfrage verstehen, die Putin den Russen gestellt hat. Und die Menschen in Russland haben ihrem Präsidenten ihr Vertrauen in einer nie dagewesenen Deutlichkeit ausgesprochen. Gefälscht war an der Wahl nichts, denn selbst Umfragen pro-westlicher Institute haben gezeigt, dass Putin von 86 Prozent der russischen Bevölkerung unterstützt wird. Bei der Wahl haben 87 Prozent der russischen Bevölkerung ihrem Präsidenten das Vertrauen ausgesprochen.

Im Vorfeld der Wahl waren die vom französischen Präsidenten Macron angestoßenen Diskussionen über die Entsendung europäischer Bodentruppen in die Ukraine ein großes Thema in den russischen Medien. Und die Reaktionen russischer Regierungsvertreter, die ankündigten, dass reguläre französische Soldaten, sollten sie in der Ukraine auftauchen, das wichtigste Ziel russischer Angriffe werden, wurden von den Menschen in Russland begrüßt.

Die russische Regierung dürfte diese Ankündigungen ausgesprochen ernst meinen, denn wenn es der russischen Armee gelingen sollte, aus Europa in die Ukraine entsandte Soldaten schnell im großen Stil zu vernichten, dann dürfte das erstens auf die westliche Öffentlichkeit eine abschreckende Wirkung haben und zweitens innerhalb der westlichen Streitkräfte zu einem gewissen Widerstand führen, weil die kaum den Wunsch haben, für die Selensky-Ukraine zu sterben.

Die russische Bevölkerung hat Putin bei der Wahl das Vertrauen ausgesprochen – und zwar ganz explizit auch in dieser Frage. Eine Freundin fragte mich nach der Wahl daher: „Und was passiert im Kino normalerweise, nachdem der Held gefragt hat ‚vertraust du mir?'“

Wir können nur hoffen, dass die Entscheidungsträger im Westen noch rechtzeitig verstehen, dass die Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine Russland nicht abschrecken wird, sondern den gegenteiligen Effekt haben dürfte.

