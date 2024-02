Der Spiegel verteidigt das lettische Rassengesetz

Westliche Werte

In Lettland werden ethnische Russen, die ihr Leben lang dort leben, die vollen Bürgerrechte verweigert. Nun sollen sie sogar zwangsweise aus dem Land vertrieben werden. Der Spiegel findet das in Ordnung und die angeblich auf Menschenrechte bedachte EU hat nichts zu kritisieren.

Der Spiegel hat unter der Überschrift „Neues Ausländerrecht – Lettland kündigt Zwangsausweisungen von Russen ohne Sprachkenntnisse an“ über Lettland berichtet. Bevor wir auf den Spiegel-Artikel kommen, schauen wir uns die Hintergründe der Situation in Lettland an.

Rassengesetz in Lettland

Stellen wir uns vor, Russland würde ein Gesetz erlassen, dass beispielsweise alle ukrainisch-stämmigen Bürger Russlands als „Nichtbürger“ einstufen würde. Für die Nichtbürger würden zahlreichen Einschränkungen ihrer Menschen- und Bürgerrechte und teils auch ihrer persönlichen Rechte gelten. Sie hätten bei Wahlen kein aktives oder passives Wahlrecht, sie wären von bestimmten Berufen ausgeschlossen, zum Beispiel dürften sie nicht als Beamte, Polizisten oder Notare arbeiten. Stellen wir uns vor, es würden 80 Unterschiede zwischen den Rechten der Nichtbürger und russischen Bürgern eingeführt. Und dann würde Russland für die „Nichtbürger“ einen verpflichtenden Sprachtest auf Russisch einführen und alle, die ihn nicht bestehen, aus dem Land werfen, auch wenn es sich dabei um 80-jährige Rentner handelt, die ihr Leben lang an dem Ort gelebt haben.

Wie würden deutsche Medien wie der Spiegel wohl reagieren? Das ist nicht schwer zu erraten, sie würden aufschreien und Russland beschuldigen, Nazi-Methoden und Rassengesetze eingeführt zu haben und die Ukrainer in Russland massiv zu diskriminieren und zu unterdrücken.

Wenn es umgekehrt passiert, findet der Spiegel das hingegen in Ordnung, denn im Baltikum, also immerhin in der EU, gibt es solche Gesetze. Exakt das, was ich eben beschrieben habe, gibt es in Lettland. Dort werden die ethnischen Russen, die dort seit Generationen leben, als „Nichtbürger“ eingestuft und ihnen werden die oben genannten Menschen- und Bürgerrechte verweigert. Und ein neues Gesetz verlangt von der russischen Minderheit nun Sprachtests. Wer die nicht besteht, soll aus Lettland abgeschoben werden. Betroffen sind davon in erster Linie Rentner, die ihr Leben lang dort gelebt haben.

Desinformation im Spiegel

Damit die Spiegel-Leser diese Ungeheuerlichkeit, die allen Regeln der EU zum Minderheitenschutz widersprechen, nicht verstehen, arbeitet der Spiegel mit irreführenden Formulierungen. Er verschweigt seinen Lesern konsequent, dass es in Lettland ein Rassengesetz gibt, dass die Menschen dort in Bürger erster und zweiter Klasse einteilt, indem es Letten die vollen Bürgerrechte gibt und ethnischen Russen offiziell den Status von „Nichtbürgern“ gegeben hat. Davon weiß der Spiegel-Leser nichts und auch in dem aktuellen Artikel wird das natürlich nicht erwähnt.

Stattdessen erweckt der Spiegel den Eindruck, bei diesen Menschen handele es sich um Russen, die nach Lettland zugewandert sind, und nicht von Menschen, die seit Generationen dort leben. In der Einleitung des Artikels klingt das beispielsweise so:

„Wer einen dauerhaften Aufenthaltsstatus in Lettland haben möchte, muss in einem Sprachtest Lettischkenntnisse beweisen. Vielen dort lebenden Russen droht dadurch die Abschiebung. Putin schimpft über Diskriminierung.“

Später in dem Artikel erwähnt der Spiegel immerhin, dass es sich um Menschen handelt, die schon sehr lange in Lettland leben, aber ihren gesetzlichen Status als „Nichtbürger“ verschweigt der Spiegel konsequent:

„Hunderte Menschen, die seit vielen Jahrzehnten in dem EU-Land leben und nur Russisch sprechen, könnten von den Abschiebungen betroffen sein.“

An anderer Stelle in dem Artikel schreibt der Spiegel:

„Das könnten bis zu 3000 Menschen sein. Rund ein Viertel der Bevölkerung in Lettland mit den 1,9 Millionen Einwohnern gehört zur großen russischsprachigen Minderheit. Viele Menschen auch in den anderen baltischen Staaten Estland und Litauen sind staatenlos oder haben einen russischen Pass. Sie kamen schon zu kommunistischen Zeiten ins Baltikum, als die drei Republiken gezwungenermaßen Teil der Sowjetunion waren. Bereits seit Jahren beklagt Moskau, einst Machtzentrale auch für das Baltikum, Russen würden dort diskriminiert.“

Geschickte Beeinflussung der Leser

Dieser Absatz zeigt, wie geschickt der Spiegel seine Leser durch Formulierungen manipuliert, denn er bezeichnet die ethnischen Russen, die ihr Leben lang in den baltischen Staaten leben, verschämt als „staatenlos“, anstatt seine Leser über den Status der „Nichtbürger“ zu informieren. Und der Spiegel benutzt Worte, die für seine Leser böse klingen. „Kommunistische Zeiten“ assoziiert der durchschnittliche Spiegel-Leser mit Diktatur und Unterdrückung, weshalb natürlich der Zusatz, dass „die drei Republiken gezwungenermaßen Teil der Sowjetunion waren“ nicht fehlen darf. Und dass in diesen „dunklen Zeiten“ laut dem Spiegel Russen ins Baltikum kamen, ist für den Spiegel ebenfalls böse, denn das waren nach der Logik des Spiegel ja böse „Okkupanten“.

Bei so vielen für Spiegel-Leser negativ besetzten Worten geht die Tatsache völlig unter, dass in den baltischen Staaten eine Minderheit von etwa 25 Prozent ethnische Russen lebt, die in diesen Ländern massiv diskriminiert werden, anstatt den Minderheitenschutz zu genießen, der ethnischen Minderheiten auch nach EU-Recht zusteht. Ihre Sprache wird eingeschränkt, russische Schulen werden geschlossen, russischsprachige Medien wurden verboten und so weiter und so fort. Aber all das weiß der Spiegel-Leser ja nicht.

Und auch Russland und Putin sind für den durchschnittlichen Spiegel-Leser Feindbilder, weshalb Kritik aus Moskau für den Spiegel-Leser per Definition unberechtigt und russische Propaganda ist. Der Spiegel schreibt:

„»In den baltischen Staaten werden Zehntausende Menschen zu ›Untermenschen‹ erklärt, ihnen werden die grundlegendsten Rechte entzogen«, schimpfte Kremlchef Wladimir Putin Ende Januar bei einem Gedenken an den Zweiten Weltkrieg. Schon vorher hatte er von einer »schweinischen« Behandlung der Russen in Lettland gesprochen.“

Putin hat objektiv recht, denn das lettische Rassengesetz ist mit den Nürnberger Rassegesetzen der Nazis vergleichbar, in denen alle, die aus Sicht der Nazis keine „Arier“ waren, zu Untermenschen erklärt wurden und weitaus weniger Rechte hatten, als die restlichen Bürger Deutschlands. Sogar viele der Einschränkungen sind vergleichbar, wie beispielsweise die Berufsverbote in bestimmten Berufen, die im Baltikum für Nichtbürger gelten.

Aber für den Spiegel-Leser, der von all dem nichts weiß, klingt der Vorwurf, in einem EU-Land könnten Menschen heute zu „Untermenschen“ erklärt werden, natürlich vollkommen absurd. „Russische Propaganda“ eben, die man nicht ernst nehmen darf.

Minderheitenschutz, nein danke!

In den baltischen Staaten wird ein ähnlich radikaler Nationalismus gefördert, wie in der Ukraine. In „normalen“ Ländern, wie beispielsweise der Schweiz oder Belgien, werden die Minderheiten geschützt, haben ihre Amtssprachen und die Politik des Landes muss natürlich auf die Wünsche der Minderheiten Rücksicht nehmen.

Das gilt nicht im Baltikum, was der Spiegel so erklärt:

„Dahinter verbirgt sich auch die seit der wiedererlangten Unabhängigkeit Lettlands 1991 immer wieder aufkommende Frage, wie loyal die russischstämmige Bevölkerung ist und sich im Konfliktfall verhalten würde. Befürchtet wird, Russland könnte diese Personen instrumentalisieren und aufwiegeln. Oder ähnlich wie in der Ukraine sogar eine Invasion damit begründen, dass es seine Landsleute im Ausland schützen müsse.“

Auf die Idee, dass die lettische Politik sich so verhalten könnte, dass es gar nicht zu einem Konflikt mit Russland kommen kann, kommt in der Spiegel-Redaktion niemand. Es sei daran erinnert, dass es von Seiten Russlands keine Probleme mit den unabhängigen Baltenstaaten gibt. Deren Unabhängigkeit wurde anerkannt, es gibt von russischer Seite keine Fragen zum Grenzverlauf und so weiter.

Es sind die Baltenstaaten, die mit einer explizit anti-russischen Außenpolitik Probleme in den Beziehungen schaffen und indem sie die russische Minderheit seit Beginn ihrer Unabhängigkeit diskriminieren und ihnen sogar die vollen Bürgerrechte verweigern.

Der Vergleich mit der Ukraine, den der Spiegel zieht, ist natürlich auch Unsinn, denn in der Ukraine hat Kiew die Armee acht Jahre lang auf die ethnischen Russen im Donbass schießen lassen. Solche Verhältnisse gibt es im Baltikum Gott sei dank nicht. Aber der Spiegel benutzt solche Formulierungen bewusst, um das Feindbild Russland weiter zu festigen und Verständnis für die Rassengesetze im Baltikum zu schaffen. Wie immer sind die bösen Russen an allem Schuld!

Die Krönung ist jedoch der letzte Absatz in dem Spiegel-Artikel:

„Lettlands Staatspräsident Edgars Rinkēvičs wies die Behauptungen Putins und der russischen Staatspropaganda zurück. »Wir alle wissen genau, dass in Lettland lebende Russen nicht diskriminiert werden. Aber es gibt völlig legitime Anforderungen: die Kenntnis der Landessprache, und dies ist die Grundlage jedes Landes«.“

Dass „in Lettland lebende Russen nicht diskriminiert werden“, ist eine glatte Lüge, wie das Gesetz über „Nichtbürger“ zeigt. Hinzu kommt, dass der vorherige lettische Präsident im August 2022 offen gefordert hat, die russische Minderheit im Land zu „isolieren“. Aber von Diskriminierung kann keine Rede sein?

Dass „die Kenntnis der Landessprache die Grundlage jedes Landes“ sein soll, ist in diesem Fall auch Unsinn, denn in Vielvölkerstaaten haben die Minderheiten ein Anrecht darauf, dass ihre Sprache mindestens regionale Amtssprache ist. Oder sollte die Schweiz mal versuchen, von allen französisch-sprachigen Schweizern zu fordern, Deutsch zu lernen und ihnen bei zu schlechten Deutschkenntnissen mit der Ausweisung nach Frankreich zu drohen?

Dass in Lettland bis heute die lettischen Mitglieder der Waffen-SS jedes Jahr als Helden gefeiert werden, sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Auch davon weiß der durchschnittliche Spiegel-Leser nämlich nichts. Die Spiegel-Redaktion muss sich daher nicht wundern, dass man ihr eine ziemlich offene Sympathie für die Nazi-Ideologie nachsagen könnte, wenn sie diese Dinge verschweigt, anstatt darüber zu berichten und es zu kritisieren.

