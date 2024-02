Analyse

Der Ständige Vertreter Russlands bei der EU hat in der TASS eine Analyse veröffentlicht, in der er davon spricht, dass die EU sich möglicherweise selbst zerstört und dass eine Wiederherstellung der früheren Beziehungen zwischen Russland und Europa fast unmöglich geworden ist.

Die Analyse, die Kirill Logwinow, der amtierende Ständige Vertreter Russlands bei der EU, in der TASS veröffentlicht hat, ist eine ausgesprochen lesenswerte Analyse der Lage der EU und der Gründe und Folgen ihres politischen Kurses. Selbst, wenn man seiner Meinung nicht folgen möchte, ist sein Artikel ausgesprochen lesenswert, weil er als offizieller Vertreter Moskaus natürlich auch die Sicht der russischen Regierung wiedergibt. Daher habe ich seinen Artikel übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die EU ist auf dem Weg der Selbstzerstörung

Kirill Logwinow, der amtierende Ständige Vertreter Russlands bei der EU, über die Gründe, warum die ehemalige EU nicht mehr existiert und nie wieder existieren wird

Die aktuelle Konfrontation zwischen dem Westen und Russland ist nicht mit dem Kalten Krieg vergleichbar. In letzter Zeit mussten wir oft Fragen zu den Aussichten des Kurses der EU gegenüber Russland beantworten. Wenn man sich an die früheren Handels- und Wirtschaftsbeziehungen, den kulturellen Austausch und die engen Kontakte zwischen uns und den westlichen Ländern erinnert, glauben viele Menschen aufrichtig, dass der Fall des Eisernen Vorhangs und die völlige Isolierung der EU gegenüber Russland vorübergehende Erscheinungen sind. Sie sagen, dass es selbst während des Kalten Krieges kein solches Maß an Konfrontation gab. Das stimmt, denn es gab keine Europäische Union (sie wurde erst durch den 1993 in Kraft getretenen Vertrag von Maastricht geschaffen), sondern es gab die Wirtschaftsgemeinschaft der westeuropäischen Länder. Und vielleicht sollten wir genau hier nach der Antwort auf die Frage suchen, wie die EU zustande gekommen ist und was wir in Zukunft von ihr erwarten können.

Die Eurobürokratie beginnt, den Ton anzugeben

Lassen Sie mich mit dem Wichtigsten beginnen: Eine Analyse der Tendenzen und Besonderheiten der heutigen EU-Außenpolitik in Brüssel führt zu der Erkenntnis, dass es die frühere EU, wie sie jeder kannte und an die sich jeder gewöhnt hatte, nicht mehr gibt und auch nie mehr geben wird. Vielmehr geht es mit der EU souverän bergab. Lassen Sie mich erklären, warum.

Der reine Integrationsverband, dessen Hauptaufgaben traditionell darin bestanden, ein hohes Maß an sozioökonomischem Wohlergehen der Europäer, die Entwicklung des Binnenmarktes und die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Blocks zu gewährleisten, hat sich in den letzten Jahren in ein zutiefst ideologisches Bündnis verwandelt, das den Interessen der Brüsseler Bürokratie und im Grunde den Interessen der globalistischen, hauptsächlich amerikanischen Lobbyisten dient.

Die übernationalen Institutionen der EU, allen voran die EU-Kommission, verteilen die Befugnisse (im Grund erweitert sie sie) weiterhin zu ihren Gunsten und zum Nachteil der Interessen der europäischen Hauptstädte und tragen so zur Aushöhlung von deren Souveränität bei. Einfach ausgedrückt: Brüssel versucht immer wieder, die gemeinsame EU-Agenda eigenständig zu formulieren oder gar durchzusetzen, anstatt zu ihrer Gestaltung auf der Grundlage von Konsensentscheidungen der Mitgliedstaaten beizutragen.

Die „russische Bedrohung“ als Vorwand für die Transformation der EU

Während die Stärkung des Einflusses der EU-Strukturen anfangs mit der Notwendigkeit gerechtfertigt wurde, wirksame Antworten auf zahlreiche Krisen zu finden (vor allem im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie und ihre Folgen), wird sie jetzt hauptsächlich unter dem Vorwand der „russischen Bedrohung“ durchgeführt.

Der Widerstand gegen Russland wird nun von jenen Kräften in den Strukturen der EU genutzt, die seit langem davon träumen, die Grundlagen der Funktionsweise der EU „umzugestalten“, um ihre eigenen opportunistischen Ziele zu erreichen. Das kommt am deutlichsten in der Erweiterungspolitik zum Ausdruck, die eine geopolitische Farbe angenommen hat, die nichts mit der Integrationskomponente zu tun hat. Das Hauptkriterium für die Beurteilung der Bereitschaft potenzieller Mitglieder ist die Loyalität geworden, die oft im Widerspruch zu ihren nationalen Interessen steht.

Trotz der langfristigen wirtschaftlichen Kosten für die gesamte Union und die europäischen Hauptstädte ist der Prozess der forcierten Aufnahme Kiews in die EU in vollem Gange. Die irrationale Entscheidung der EU, Vor-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aufzunehmen, hat für die EU- Kommission, die hofft, auf diese Weise ihre Befugnisse erheblich auszuweiten, eine klare Logik.

Zu diesem Zweck bereitet die EU-Kommission die EU-Länder darauf vor, die so genannten „internen Reformen, die für eine neue Erweiterung der EU notwendig sind“ durchzuführen, zu denen auch der Verzicht auf das Vetorecht der EU-Länder im Europäischen Rat gehört. Damit wird den einzelnen europäischen Staaten die Möglichkeit genommen, für sie unannehmbare Entscheidungen aus Brüssel zu blockieren.

Ende schlecht, alles schlecht

Durch die Ablehnung der russischen Energieträger ist die EU in eine Phase der wirtschaftlichen Stagnation, des industriellen Niedergangs und der sozialen Spannungen eingetreten. Vor diesem Hintergrund wächst das durch die Militarisierung hervorgerufene Ungleichgewicht in der EU-Wirtschaft weiter an. Der Kurs des beschleunigten militärischen Aufbaus dient zwar den Interessen des militärisch-industriellen Komplexes, nicht aber den Interessen Europas.

Gleichzeitig hat die EU die in den letzten Jahrzehnten bestehende „Arbeitsteilung“ mit der NATO aufgegeben. Sicherheitsfragen waren immer das Vorrecht der NATO. Mit der faktischen Fusion der beiden Blöcke hat die EU die Verantwortung für reine NATO-Aufgaben übernommen.

Die wachsende Unsicherheit im Zusammenhang mit den bevorstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni 2024 und den anschließenden Präsidentschaftswahlen in den USA führt schon jetzt zu einer noch nie dagewesenen Säuberung des europäischen Informationsraums, um die Wähler von politischen und wirtschaftlichen Fehlentscheidungen abzulenken.

Diese und andere Trends tragen unweigerlich dazu bei, den ursprünglichen Kern des europäischen Projekts zu entschärfen.

Der Drang, auf Kosten anderer zu leben

Einer der Gründe, die die EU in die existenzielle Krise geführt haben, ist die Tatsache, dass sich die europäische Integration nicht mehr in der Tiefe entwickelt hat. Der Wunsch nach globaler Dominanz durch die Auferlegung von Einheitlichkeit nach Brüsseler Schablonen und die künstliche Auferlegung der neoliberalen Ideologie überall hat die Oberhand gewonnen. Diese Politik wird vor allem von einer neokolonialen und konsumorientierten Haltung gegenüber der Außenwelt diktiert. All dies wird jedoch durch das plausible Prisma des Prozesses der Schaffung eines „geopolitischen Europas“ dargestellt, das sich als Wohltäter für Drittländer versteht.

In Wirklichkeit geht es den EU-Mitgliedern darum, andere für ihre eigene Entwicklung zahlen zu lassen, insbesondere für Investitionen in den „grünen“ und digitalen Wandel. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den (bestenfalls protektionistischen) Sanktionsinstrumenten, die – auch außerhalb des „russischen Kontextes“ – zu einem universellen Mittel der EU für den Aufbau von Beziehungen zu Drittländern geworden sind.

Das ist die letzte und entscheidende Schlacht der EU

Mit dem Beginn der Militäroperation hat Brüssel Russland in den Mittelpunkt seiner aggressiven neoimperialistischen Expansion gestellt. Das Ziel, uns zu besiegen und unbegrenzten Zugang zu unseren Rohstoffen zu erhalten, war ein strategischer Fehler für die EU. Die EU hat sich in der wichtigsten Frage verkalkuliert, denn sie hat nicht damit gerechnet, dass Moskau so eine Haltung gegenüber sich selbst und gegenüber seinen lebenswichtigen Interessen nicht nur nicht dulden, sondern auch hart antworten würde. Dabei hat man vergessen, wie traurig jeder neue „Drang nach Osten“ für den Westen endete.

Als Brüssel das Scheitern des gegen Russland geplanten „wirtschaftlichen Blitzkriegs“ erkannte, begann es, den Sinn für die Realität zu verlieren, die Grundlagen der Integration zu untergraben und bei seinen Kontakten mit der Außenwelt überzureagieren. Infolgedessen hat sich die EU, die buchstäblich alle ihre verfügbaren Ressourcen – politische, wirtschaftliche, diplomatische, militärische, mediale – in die Konfrontation mit unserem Land geworfen hat, in einen Zustand gebracht, in dem sie ihr Schicksal an den Ausgang der Militäroperation bindet.

Gleichzeitig sollte man sich darüber im Klaren sein, dass es sich bei der äußerst aggressiven Reaktion der EU auf die Militäroperation nicht um eine opportunistische „Überreaktion“ handelt. Leider ist die Konfrontation mit Russland für viele in Brüssel die erste und letzte Chance, sich auf unsere selbst zu bestätigen, die europäischen Hauptstädte zu zwingen, das anti-russische System beizubehalten (nach dem Vorbild, wie Deutschland die Sprengung von „Nord Stream-2“ „geschluckt“ hat), und Drittländern Angst zu machen.

Die Verärgerung darüber, dass wir nicht so sind, wie der Westen glaubt, dass wir nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hätten sein sollen, hat sich über Jahrzehnte aufgebaut und wurde für Brüssel zur Rechtfertigung für die Entscheidung für die globale Konfrontation mit Russland. Natürlich passierte das nicht ohne den Einfluss der USA. Ich halte es jedoch für falsch, alles nur darauf zu schieben, dass die Europäer vom „Washingtoner Dämon“ in den Wahnsinn getrieben wurden.

All das führt zu der meiner Meinung nach wichtigsten Schlussfolgerung: Der von Brüssel gegenüber Russland eingeschlagene Kurs ist seine bewusste Entscheidung und eine direkte Folge der neoimperialistischen Umgestaltung der EU, deren Ende man nicht allzu bald erwarten sollte. Auch das Ergebnis dieses Prozesses ist nicht klar. Das gilt umso mehr, als eines der Szenarien die Selbstzerstörung der EU sein könnte.

Das Ende betrachten

Die europäischen Eliten spüren diese Bedrohung, wollen aber nicht von ihrem gewählten Weg abkommen. Andernfalls müssten sie öffentlich den Irrtum ihrer anti-russischen Politik eingestehen. Stattdessen geben sie Russland die Schuld an all ihren Problemen und graben sich damit weiter „ihre eigene Grube“.

Ende der Übersetzung

