Der Westen wollte Russland international isolieren und hat Russland auch aus den meisten Sportveranstaltungen ausgeschlossen. Über die Reaktion Russlands wird im Westen kaum berichtet, aber der IOC wird immer unruhiger.

Früher hieß es mal, dass Sport unpolitisch sein und trotz aller politischen Differenzen zwischen Staaten eine Brücke zwischen den Menschen bauen soll. Von diesem Ideal hat sich der US-geführte Westen weit entfernt und politisiert alle internationalen Spotveranstaltungen, die bisher vom Westen dominiert werden. Nun bauen Russland und andere Länder dazu Alternativen auf.

Die IOC als politisches Instrument des Westens

Der Ausschluss Russlands von den Olympischen Spielen besteht bereits seit längerer Zeit. Alles begann im Jahr 2015 nach den Olympischen Spielen in Sotschi, als die WADA die Moskauer Labordatenbank (RUSADA) suspendierte, nachdem der deutsche Staatssender ARD eine Dokumentation über angebliches Doping im russischen Sport ausgestrahlt hatte.

An den Olympischen Spielen 2016 nahm Russland nur mit einem reduzierten Team teil. 2018 durften russische Sportler bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang wegen der angeblichen Hinweise auf Betrug bei den Olympischen Spielen in Sotschi nur unter neutraler Flagge antreten. Und im folgenden Jahr verhängte die WADA schon ein vierjähriges Verbot für russische Teams, an Großveranstaltungen teilzunehmen. Dies geschah offiziell nicht aus politischen Gründen, sondern wegen der Manipulation der Moskauer Labordatenbank. Die Strafe wurde nach einer Berufung beim Schiedsgericht für Sport auf zwei Jahre reduziert.

Jedoch war diese Frist noch nicht abgelaufen, als Russland auf unbestimmte Zeit von allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen wurde. Das wurde mit der Militäroperation in der Ukraine begründet, die Russland damals begonnen hatte. Um Doping ging es nicht, es war eine rein politische Entscheidung, was auch offen gesagt wurde.

Seitdem sind bereits zwei Jahre vergangen, jedoch hat sich nichts geändert. Die Ziele dieser Verbote, wie beispielsweise die internationale Isolierung Russlands, wurden nicht erreicht.

Sport? Oder eher Politik?

Das IOC bleibt vor den Olympischen Spielen in Paris konsequent. Am 8. Dezember 2023 gab das Internationale Olympische Komitee bekannt, dass russische und weißrussische Athleten (man fragt sich, was Weißrussland damit zu tun hat) nur unter neutralem Status an den Olympischen Sommerspielen in Paris 2024 teilnehmen dürfen. Dazu müssen jedoch viele Regeln beachtet werden. Die Sportler dürfen nicht mit ihrem Land oder seinen staatlichen Symbolen in Verbindung gebracht werden. Auch Sportler, die aktiv militärische Aktionen unterstützen, werden von den Olympischen Spielen ausgeschlossen. Sportler, die mit der Armee oder nationalen Sicherheitsorganisationen in Verbindung stehen, dürfen ebenfalls nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen.

Um diesen Sportlern dennoch die Möglichkeit zu geben, sich zu beweisen, wurden alternative Wettkämpfe wie die BRICS-Spiele oder die Freundschaftsspiele ins Leben gerufen. Diese finden dieses Jahr in Russland statt. Das Olympische Komitee bezeichnete diese Spiele als einen „zynischen Versuch, den Sport zu politisieren“, was angesichts der politisch motivierten Aktionen des IOC ziemlich komisch klingt.

Zu den Weltfreundschaftsspielen ist übrigens auch die Ukraine eingeladen, denn dort wird niemand wegen der Politik ausgeschlossen, es geht nur um den Sport. Dazu äußerte sich auch der russische Minister für Sport, Oleg Matytsin:

„Wir werden sie [die ukrainischen Sportler] einladen und für ihren Aufenthalt im Land sorgen. Sie werden das gleiche Recht haben, an den Freundschaftsspielen teilzunehmen.“

Internationale Tragweite

Insgesamt werden über 70 Länder an diesem Sportereignis – den Weltfreundschaftsspielen – teilnehmen. Mehr als 30 Länder haben bereits ihre Teilnahme an den Freundschaftsspielen zugesagt. Und weitere Zusagen werden folgen, sagte der Leiter des Organisationskomitees der Freundschaftsspiele, Sergej Sorokin, in einem Interview mit dem russischen Sportfernsehsender MatchTV. Außerdem seien auch europäische Länder unter den Teilnehmern.

Die Freundschaftsspiele sind kein Wettbewerb, der von Russland allein organisiert und durchgeführt wird. Es ist eine internationale Veranstaltung unter der Schirmherrschaft der Internationalen Freundschaftsbewegung (IFA). Die Reichweite ist wirklich beeindruckend, wie Sorokin erklärte:

„Es wird ein rekordverdächtiges Turnier sein, was seinen Umfang und die Vorbereitungszeit angeht. Es wird 36 verschiedene Sportprogramme, 208 Sportarten und 283 Medaillensätze geben. Wir haben bereits ein Abkommen mit der International Friendship Association (IFA) unterzeichnet.“

Wie gesagt, hat das Olympische Komitee die zukünftigen Sportveranstaltungen in Russland verurteilt. Aber vielleicht stecken hinter diesen Worten noch andere Bedeutungen. Vielleicht will man keine Konkurrenz haben, oder das Monopol für internationale Sportveranstaltungen nicht verlieren? Das IOC erklärte dazu:

„Das IOC fordert alle Beteiligten der Olympischen Bewegung und alle Regierungen nachdrücklich auf, jegliche Beteiligung und Unterstützung von Initiativen abzulehnen, die darauf abzielen, den internationalen Sport vollständig zu politisieren.“

Konkurrenz oder Alternative?

Für das IOC gibt Grund zur Besorgnis, denn andere Sportveranstaltungen, die nicht von den USA dominiert sind, ziehen Aufmerksamkeit auf sich. Vom 11. bis 24. Juni 2024 finden auch die BRICS-Spiele in Kasan statt. Der Wettbewerb geht dem BRICS-Gipfel im Oktober voraus, der ebenfalls in Kasan stattfindet. Die BRICS-Mitglieder, wie Russland, China, Brasilien, Indien und Südafrika, machen allein 26,7 Prozent der Erdoberfläche und 41,5 Prozent der Weltbevölkerung aus, außerdem ist ihr BIP größer als das der G7. Hinzu kommt, dass 2024 vier weitere Staaten den BRICS beitreten werden.

Das Beispiels zeigt, was unter den Weltfreundschaftsspielen zu verstehen ist und warum sie zu einer echten Konkurrenz für die vom Westen dominierten werden können. Das IOC versteht dies ebenfalls, weshalb es diese Veranstaltungen heftig kritisiert. Die Weltfreundschaftsspiele sind jedoch keine Konkurrenz, sondern eine Alternative, die viel mehr bietet und bessere Perspektiven hat, denn hier wird fairer Wettbewerb geboten, bei dem kein Land und kein Sportler verurteilt wird.

Wenn das IOC sich nicht von der Dominanz des US-geführten Westens löst, könnten die Freundschaftsspiele die Olympischen Spiele auf mittlere Sicht sogar als wichtigstes Sportereignis der Welt ablösen, weil der Großteil der Staaten der Welt genug von der arroganten Dominanz der USA hat.

