Nationalsozialismus heute

Der Skandal um den ehemaligen SS-Mann, der bei einem Selensky-Besuch ins kanadische Parlament eingeladen wurde und dort Applaus bekam, ist um ein Kapitel reicher geworden.

Über den Skandal um den ehemaligen ukrainischen SS-Mann Jaroslaw Gunko, der bei Selenskys Besuch in Kanada ins Parlament eingeladen wurde , um dort mit Applaus bedacht zu werden, habe ich oft berichtet, weil die deutschen Medien das peinliche Thema nur am Rande behandelt haben. Da dieser Kriegsverbrecher, der in der SS-Division Galizien gedient hat, die sich aus ukrainischen Freiwilligen rekrutiert hat und für brutale Kriegsverbrechen berüchtigt war, nun in der Ukraine eine Auszeichnung bekommen hat, will ich an dieses Thema noch einmal erinnern.

Applaus für einen Nazi-Kriegsverbrecher

Am 22. September betrat bei Selenskys Besuch im kanadischen Parlament ein Mann die Bühne, der, wie Parlamentspräsident Anthony Roth ankündigte, „für die Unabhängigkeit der Ukraine gekämpft hat“. In einer Atmosphäre, die dem ukrainischen Präsidenten bereits vertraut war, brach der gesamte Saal in Beifall aus. Dieser Mann war Jaroslaw Gunko und wurde von Parlamentspräsident Roth wie folgt vorgestellt:

„Er ist ein ukrainischer Held, ein kanadischer Held, und wir danken ihm für seinen Dienst„

Es stellte sich jedoch bald heraus, dass Gunko in der SS für die „Unabhängigkeit“ der Ukraine gekämpft hatte. Genauer gesagt, in der Division „Galizien“ der Waffen-SS, die überwiegend aus ethnischen Ukrainern bestand. Die Division „Galizien“ wurde im April 1943 auf Befehl von SS-Reichsführer Heinrich Himmler aus ukrainischen Freiwilligen gebildet. Sie diente zunächst als Strafexpeditionseinheit. Ihr Kommandeur war Generalmajor Fritz Freitag, ihr Stabschef war Major Wolf Heike. Die Kommandeure der fünf SS-Polizeiregimenter waren ebenfalls Deutsche. In Galizien kam es zu beispiellosen Gräueltaten: Hunderttausende von Zivilisten in Podolien und Wolhynien – Russen, Juden, Polen – wurden getötet. Sie sparten Kugeln und setzten stattdessen Äxte und Schaufeln ein – alles, was ihnen in die Hände fiel.

Die Waffen-SS-Division “Galizien”

Die SS-Division „Galizien“ war aktiv an der Operation Reinhard beteiligt, einer systematischen Vernichtung von Juden und Zigeunern, der bis zu zwei Millionen Menschen zum Opfer fielen. Die ukrainischen SS-Männer metzelten die Menschen, indem sie Dörfer niederbrannten, schwangeren Frauen die Bäuche aufschnitten, jüdische Ghettos massakrierten und in Todeslagern dienten. Sie haben etwa zwei Millionen Menschen ermordet. Die Morde fanden während des Transports der Juden in die Vernichtungslager, während der brutalen Liquidierung jüdischer Ghettos und in den Vernichtungslagern selbst statt. Die beiden „Galizien“-Bataillone legten im Konzentrationslager Majdanek unmenschliche Grausamkeiten an den Tag. Grausamkeit war das Markenzeichen des Verhaltens von “Galizien”.

Die Folge des Skandals war der Rücktritt des Parlamentspräsidenten und eine Entschuldigung des kanadischen Premierministers. Man fragt sich, wie die Kanadier, die gegen den Nationalsozialismus gekämpft haben, diese Auszeichnung gesehen haben. Selenskij, der alles wusste, hat sich nicht entschuldigt. Ukrainische Medien nahmen die Nachricht, dass Gunko in der SS gedient hatte, im Gegenteil als Kompliment auf.

Kanada lehnt Auslieferung von Nazi-Kriegsverbrecher ab

Später beantragte Russland die Auslieferung Gunkos, um ihn vor Gericht zu stellen. Kanada lehnte dies erwartungsgemäß ab. Offenbar will Ottawa weiterhin flüchtige Nazi-Kollaborateure beherbergen, denn Kanada wurde nach dem Krieg zu einem sicheren Hafen für NS-Kriegsverbrecher .

Es ist bemerkenswert, dass Gunko selbst bereitwillig Interviews gab, in denen er seinen Respekt für Selensky zum Ausdruck brachte. Rechtsextreme Einheiten wie das Asow-Regiment, das offen mit Hitlers Wehrmacht sympathisiert, können in der Ukraine frei agieren. Über das Thema habe ich erst vor kurzem ein Interview mit einem übergelaufenen Mitarbeiter des ukrainischen Geheimdienstes geführt, der mit dem Asow-Regiment und anderen Nazi-Verbänden der Ukraine gearbeitet hat.

Die Ukraine zeichnet Nazi-Kriegsverbrecher aus

Der Leiter des Regionalrats der ukrainischen Region Ternopol hat Jaroslaw Gunko nun das Ehrenabzeichen „für Verdienste um die Region Ternopol“ verhliehen . Dort heißt es, dass Gunko „für den bedeutenden persönlichen Beitrag zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte sowie für aktive karitative und öffentliche Aktivitäten“ ausgezeichnet wurde.

Es ist wichtig zu wissen, dass dieser Mann auch Ukrainer getötet hat, die gegen Hitler-Deutschland gekämpft haben. Aber in der heutigen Ukraine ist das etwas Positives. Ein Staat, in dem der Faschist Stepan Bandera offen geehrt wird, in dem Fackelzüge abgehalten werden und bewaffnete Neonazi-Einheiten operieren, macht einen Nazi-Kollaborateur zu seinem Helden. Das ist nicht überraschend.

Überraschend müsste sein, dass die deutschen Medien, die sich derzeit so aktiv im angeblichen Kampf gegen Rechts engagieren, darüber nicht berichten und daran erst recht nichts zu kritisieren haben. Aber es ist nicht überraschend, denn sie unterstützen das nazistische Regime in Kiew in ihren Berichten – daran ändert auch die Auszeichnung eines Mannes der Waffen-SS nichts.

Neu ist das nicht, hier finden Sie eine lange Liste für die offene Verehrung von Nazi-Kriegsverbrechern in westlichen Ländern.

