Die Ukraine droht dem ZDF nach wahrheitsgemäßem Bericht aus Mariupol

Freitagsgedanken

Nachdem das ZDF wahrheitsgemäß aus Mariupol berichtet hat, drohen dem Sender nun Konsequenzen in der Ukraine. Wahrheitsgemäße Berichterstattung ist in Kiew nicht erwünscht, aber die Frage ist, ob die Bundesregierung sich hinter ihren Staatssender stellt und Kiew zeigt, wo sein Platz ist.

Es war überraschend, aber das ZDF hat tatsächlich wahrheitsgemäß aus Mariupol berichtet und dabei alles bestätigt, was ich seit Beginn der Eskalation in der Ukraine berichte: Die Menschen in der Stadt sind pro-russisch, Russland leistet eine ungeheure Wiederaufbauarbeit, das ZDF hat über neue Wohnhäuser, Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser berichtet, die Russland in der Stadt im Eiltempo aus dem Boden gestampft hat.

Kritik für wahrheitsgemäße Berichterstattung

Für diesen wahrheitsgemäßen – und daher gar nicht ins westliche Narrativ passenden – Bericht hat das ZDF daraufhin massive Kritik einstecken müssen. Das ZDF hat seinem Bericht nachträglich sogar eine Ergänzung hinzugefügt, in der es sich gerechtfertigt hat. Dort steht unter anderem zu lesen:

„Das ZDF nimmt die Kritik an der Berichterstattung aus Mariupol ernst. Der Moskauer Studioleiter Armin Coerper ist nach Mariupol gereist, um sich dort als Journalist ein unabhängiges Bild der Lage in den völkerrechtswidrig besetzten Gebieten zu machen. Dabei berichtet er über die durch den russischen Angriffskrieg völlig zerstörte Stadt und ihre erzwungene Russifizierung. Armin Coerper macht dabei transparent, dass Gegner der russischen Besatzung Repressalien zu fürchten haben, wenn sie mit einem westlichen Journalisten sprechen.“

Da sind sie wieder, die Lügen. In seinem Beitrag hat ZDF-Korrespondent Coerper klar gesagt, dass die Menschen in Mariupol pro-russisch sind und dass Mariupol schon immer eine russischsprachige Stadt gewesen ist. Wie aber soll man in einer Stadt eine „erzwungene Russifizierung“ durchführen, wenn die Stadt schon immer russisch war?

Und dass er es „transparent“ gemacht habe, „dass Gegner der russischen Besatzung Repressalien zu fürchten haben, wenn sie mit einem westlichen Journalisten sprechen“, konnte ich in dem Beitrag auch nicht finden. Coerper hat stattdessen erzählt, dass er keine anti-russischen Stimmen gefunden hat und er hat lediglich die ( von ihm nicht belegte) Vermutung geäußert, dass es so sein könnte.

Man sieht an der Rechtfertigung des ZDF, wie sehr man in dem Sender im westlichen Narrativ gefangen ist, wenn man so eine offensichtlich widersprüchliche Rechtfertigung veröffentlichen muss. Oder aber, man hat dort so viel Angst davor, die Wahrheit zu berichten, dass man schnell klein beigibt, wenn Kritik aufkommt.

Die Ukraine droht Konsequenzen an

Nun hat auch Kiew, das mit wahrheitsgemäßer Berichterstattung traditionell ein Problem hat, sich geäußert. Der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums hat sich auf X (ehemals Twitter) mitgeteilt, dass der Besuch des Leiters des Moskauer ZDF-Büros in Mariupol ohne die Zustimmung Kiews gegen ukrainisches Recht verstoße. Weiter schrieb er:

„Wir fordern das ZDF auf, eine offizielle Erklärung abzugeben. Der Verstoß gegen die ukrainische Gesetzgebung kann die weitere Arbeit dieses Medienunternehmens in der Ukraine beeinträchtigen“

Kiew hat keinerlei Interesse daran, dass im Westen die Wahrheit über die Lage in den neuen russischen Gebieten berichtet wird, denn die Stimmung dort ist tatsächlich mehrheitlich pro-russisch und auch der Lebensstandard ist – trotz Krieg – höher als in der Ukraine.

In dem ZDF-Bericht erzählte Korrespondent Coerper beispielsweise von einer Rentnerin, die ihm berichtet hat, sie bekomme von Russland 150 Euro Rente. Das klingt wenig, aber hätte er sie, wie ich es in solchen Fällen immer tue, gefragt, wie hoch ihre Rente in der Ukraine war, hätte er erfahren, dass die Rente etwa 60 Euro betragen hat und dass die Kosten für Heizung, Strom und Wasser diese Rente aufgefressen haben. Von Russland bekommt die Dame nun mehr Rente und die Kosten für Heizung, Strom und Wasser betragen nur einen Bruchteil dessen, was das in der Ukraine kostet.

Ich könnte viele weitere Beispiele anführen, denn Fakt ist, den Menschen geht es unter russischer Herrschaft weitaus besser als unter ukrainischer. Und natürlich will Kiew nicht, dass sich das herumspricht.

Aus diesem Grund droht Kiew allen Journalisten, die aus den Gebieten berichten, mit Gefängnisstrafen, weil sie – so Kiews Argumentation – illegal in die Ukraine eingereist sind. Kiew bietet Journalisten jedoch keine Möglichkeiten an, aus der Ukraine in diese Gebiete einzureisen und von dort zu berichten.

Die Frage ist nun, ob die Bundesregierung – immerhin der zweitgrößte Geldgeber der Ukraine – sich schützend vor den Journalisten ihres eigenen Staatssenders stellen wird, oder ob sie sich diese Drohungen aus Kiew gefallen lässt. Es geht immerhin um die Frage Pressefreiheit für Journalisten des ZDF.

Freitagsgedanken

Warum ich dieses Thema für die Freitagsgedanken ausgewählt habe, die ich jeden Freitag veröffentliche?

Der Grund ist ganz einfach, denn dieser Bericht des ZDF zeigt ein weiteres Mal, wie wichtig es ist, dass ich regelmäßig in das Krisengebiet fahre und von dort berichte, denn all das, was nun auch im ZDF berichtet wurde, wissen Leser des Anti-Spiegel seit April 2022, als ich das erste Mal in Mariupol war. Und außer mir gibt es fast niemanden, der auf Deutsch aus der Region berichtet.

Diese Reisen finanziert mir niemand, ich fahre dort auf eigene Kosten hin. Und so eine Reise ist nicht billig, denn man braucht Flugtickets und muss viel in Hotels übernachten. Wenn ich nicht gerade als Wahlbeobachter unterwegs bin, muss ich jede der Reisen selbst bezahlen und jede Reise kostet mich im Schnitt tausend Euro.

Das Geld muss irgendwo herkommen, und deshalb erinnere ich in den Freitagsgedanken daran, dass ich auf Ihre Spenden angewiesen bin, denn ich betreibe den Anti-Spiegel hauptberuflich und unabhängig. Und wie jeder Mensch, muss auch ich meine Rechnungen bezahlen. Und wenn dann noch Kosten für solche Reisen hinzu kommen, dann muss auch dafür irgendwoher Geld kommen.

Daher will, ich mich, wie bei den Freitagsgedanken üblich, bei allen Lesern herzlich bedanken, die meine Arbeit mit einer Spende unterstützen.

Ohne Ihre Unterstützung würde es den Anti-Spiegel nicht geben

Ich betreibe den Anti-Spiegel alleine und im Hauptberuf, aber meine Rechnungen muss ich, wie jeder andere, auch bezahlen, daher bin ich auf Unterstützung angewiesen.

Sie, liebe Spender, sind es, die meine Arbeit als wirklich unabhängiger Journalist mit ihren kleinen größeren Spenden erst möglich machen!

Mich zu unterstützen ist sehr einfach. Auf Telegram hat jeder User eine Wallet, die man kinderleicht aktivieren kann: Man gibt in die Telegram-Suche einfach „@Wallet“ ein und schon öffnet sich ein Chat mit einem Bot. Man kann sein Wallet dann mit nur wenigen Klicks aktivieren, was keine zehn Sekunden dauert. In diesem Video wird das sehr ausführlich und mit vielen Zusatzinformationen erklärt, allerdings kann man das auch ohne das Video kinderleicht selbst machen.

Im Telegram-Wallet stehen drei Coins zur Auswahl, die man kostenlos an andere User überweisen kann. Dazu braucht man nur den Namen des Users. Daher können Sie mich nun über Telegram unterstützen, indem Sie einfach Coins an @HelpingThomas schicken, denn ohne finanzielle Unterstützung kann ich den Anti-Spiegel nicht betreiben.

Auch Coins zu bekommen, ist denkbar einfach, man kann sie mit seiner Kreditkarte kaufen. Das funktioniert wie auf einem Marktplatz. Man drückt auf einen Knopf und entscheidet, ob man Coins in eine normale Währung (in Deutschland wahrscheinlich Euro) tauschen oder umgekehrt für Euros Coins kaufen möchte. Dann erscheinen Angebote anderer User und wenn einem ein Angebot gefällt, klickt man es an und der Tausch wird eingeleitet. Wie das funktioniert, wird in diesem kurzen Video erklärt.

Für „Fortgeschrittene“ Coin-Benutzer gibt es hier meine Wallet-Nummern:

Für USDT über TRC20 ist meine Wallet-Nummer: TLkhwyNF12wfCsidqSoN7kZJh74PedAtPQ

Für Bitcoin ist meine Wallet-Nummer: 13zpe3F2Qz9cPvkRxjMDr62VBaE4YytV16

Für Toncoin ist meine Wallet-Nummer: UQBmwZVMXHloPVt0lsPCkO0HtabX5s7-iImomXG7nyDvBaYB

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen