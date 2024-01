Ausblick auf 2024 -

Zu Jahresbeginn veröffentlichen Thinktanks gerne ihre Prognosen für das kommende Jahr. Dabei ist es interessant zu sehen, wie sich Prognosen von Experten aus den USA und aus Russland unterscheiden.

Andrej Schitow ist in meinen Augen einer der besten USA-Kenner, die es in Russland gibt. Er war vier Jahrzehnte als Korrespondent in den USA und ist dort entsprechend gut vernetzt und kennt den Washingtoner Apparat von innen. Daher habe ich schon viele seiner Analysen übersetzt, die er für die russische Nachrichtenagentur TASS schreibt.

Nun hat er einen Artikel veröffentlicht, in dem er die Prognose des New Yorker Thinktanks eurasiagroup „Top Risks 2024“ und die Analyse des Thinktanks des Moskauer Staatlichen Instituts für Internationale Beziehungen (MGIMO) des Außenministeriums der Russischen Föderation „Eurasische Strategien“ vergleicht. Die unterschiedliche Sichtweise US-amerikanischer und russischer Experten ist ausgesprochen interessant, weshalb die bei der TASS veröffentlichte Analyse von Schitow übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Das Jahr Voldemort: Geopolitische Prognosen für 2024

Andrej Schitow darüber, wie Eurasier in Moskau und New York die Lage in der Ukraine, die bevorstehenden US-Wahlen und andere Risikofaktoren einschätzen.

Am 13. Januar wurde der Regierungschef Taiwans gewählt und heute beginnen in Iowa die Vorwahlen vor den Präsidentschaftswahlen im November in den USA. Insgesamt wird erwartet, dass innerhalb eines Jahres „bis zu einem Drittel der Weltbevölkerung“ wählen gehen wird. So lautet die Einschätzung in einem neuen Bericht des New Yorker Beratungsunternehmens Eurasia Group über die wichtigsten geopolitischen und wirtschaftlichen Risikofaktoren für die nächsten 12 Monate.

Man sollte meinen, dass die Amerikaner bei dieser Aussicht über den weltweiten Triumph der Demokratie jubeln sollten, doch davon ist in dem Text nichts zu lesen. Im Gegenteil, gleich in den ersten Worten wird betont, dass es sich „politisch“ um „das Jahr Voldemort; annus horribilis (lateinisch für „schreckliches Jahr“); das Jahr, das nicht genannt werden kann“ handelt. Ian Bremmer, der Gründer und Leiter der Firma, ist ein alter Bekannter von mir; ich verfolge seine Vorhersagen seit Beginn im Jahr 2016, aber ich kann mich nicht an einen solchen Alarmismus erinnern.

„Drei Kriege“

Die düstere Stimmung der Politikwissenschaftler an den Ufern des Hudson River ist leicht zu erklären. Ihrer Ansicht nach wird das Weltgeschehen in diesem Jahr von drei Kriegen beherrscht: „Russland gegen die Ukraine“ (genauer gesagt natürlich Russland gegen den kollektiven Westen in der Ukraine), „Israel gegen die Hamas“ und schließlich „die USA gegen sich selbst“ – und zwar während der Wahlen. Wie die chinesische Tageszeitung The Global Times in ihrem redaktionellen Kommentar zu Recht feststellt, ist Washington in alle drei Konflikte direkt verwickelt, so dass „man wohl sagen kann, dass die globalen Risiken im Jahr 2024 von den USA ausgehen“.

Tatsächlich erkennen die Amerikaner das selbst an, wenn auch auf verschleierte Weise. Erstens stellen sie ihre innenpolitischen Unruhen an die erste Stelle der Ursachen für globale Instabilität. Zweitens halten sie alle drei „großen Konfrontationen“ für „eine direkte Folge der gegenwärtigen nichtpolaren (Zero G) Welt“. Und dieses Konzept war ursprünglich mit der Idee der sogenannten „Führungsrolle“ der USA im Weltgeschehen verbunden.

Bremmer prägte den Begriff vor mehr als einem Jahrzehnt als Symbol für den allmählichen Verlust dieser berüchtigten „Führungsrolle“ Washingtons. Und wir können ihm wohl zustimmen, abgesehen von der These, dass Amerika nicht der Weltpolizist sein „will“. Aus der Sicht eines Außenstehenden will Uncle Sam sehr wohl und er klammert sich an diese Rolle, so gut er kann (zum Beispiel, indem er in den letzten Tagen die jemenitischen Huthis angreift), aber seine Kräfte gehen wirklich aus.

Und Bremmer warnt in dem Bericht, um seinen Euphemismus zu gebrauchen, dass Zero G „von Natur aus in den kommenden Jahren mehr und mehr unlösbare Konflikte hervorbringen wird – die Frage ist nur, wo, wann und wie destabilisierend“. Seiner Ansicht nach hat das das Potenzial, die derzeitige „geopolitische Rezession“ weiter zu verschärfen. Ich denke, der Punkt ist klar: Auf Russisch nennt man das in trüben Gewässern fischen und Washington hat eindeutig nicht die Absicht, diese Aktivität aufzugeben.

„Die USA gegen sich selbst“

Bei der Beschreibung des ihrer Meinung nach wichtigsten Risikofaktors – „die USA gegen sich selbst“ – scheuen die New Yorker Eurasianer keine düsteren Farben. Ihrer Ansicht nach „werden die Wahlen 2024 eine Prüfung für die amerikanische Demokratie sein, wie es sie seit 150 Jahren nicht mehr gegeben hat“, also seit dem Bürgerkrieg. Auch hier stimme ich zu: Von außen hat man den Eindruck, dass die komplexe (und übrigens, woran mich ein mir bekannter kanadischer Historiker neulich erinnerte, sehr teure) Struktur der „checks and balances“, die seit Jahrhunderten für eine mehr oder weniger reibungslose Rotation der politischen Macht in den USA gesorgt hat, zunehmend ins Wanken gerät und zu zerfallen droht.

Die New Yorker Eurasianer stellen zunächst fest, dass „die Legitimität und die Funktionsfähigkeit“ des amerikanischen politischen Systems heute stark in Frage gestellt sind, dass „das Vertrauen der Öffentlichkeit in Schlüsselinstitutionen wie den Kongress, die Justiz und die Medien auf einem historischen Tiefstand ist, während die Polarisierung und die Uneinigkeit zwischen den Parteien ein historisch hohes Niveau erreicht haben“. Sie erinnern daran, dass die wahrscheinlichen Präsidentschaftskandidaten der beiden großen Parteien – der amtierende Präsident, der Demokrat Joe Biden, und sein Vorgänger und möglicher Nachfolger, der Republikaner Donald Trump – aufgrund von Alter, Gesundheit und juristischen Problemen „in einzigartiger Weise ungeeignet für das Amt“ sind; dass „die große Mehrheit der Amerikaner keinen von ihnen an der Spitze des Landes haben will“.

Analysten gehen davon aus, dass „die Verliererseite – ob Demokraten oder Republikaner – das Ergebnis als unrechtmäßig ansehen und nicht bereit sein wird, es zu akzeptieren“. Zwar werde Biden persönlich im Falle eines Scheiterns noch seine Niederlage eingestehen, aber Trump, dem eine Gefängnisstrafe droht, werde das niemals tun und sich mit allen „legalen und illegalen“ Mitteln wehren.

„Ein reales und fast unvermeidliches Risiko“

Auf jeden Fall wird es die Hitze der Emotionen im Lande vor und nach den Wahlen nicht verringern. Die Autoren warnen, dass „weit verbreitete Gewalt ein reales (und sogar fast unvermeidliches) Risiko“ für die USA ist. Außerdem sei es „unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich“ („plausible“), dass „das mächtigste Land der Welt“ am 5. November „überhaupt nicht in der Lage sein wird, freie und faire Wahlen abzuhalten“, weil „eine Reihe ausländischer (und nicht wenige inländische) Feinde nichts so sehr wollen, wie das Chaos in Amerika zu vergrößern“.

Die allgemeine Schlussfolgerung aus all dem ist düster: „Die USA sind bereits jetzt die am stärksten zersplitterte und dysfunktionale fortgeschrittene industrielle Demokratie aller Zeiten. Die Wahl 2024 wird dieses Problem noch verschärfen, egal wer gewinnt. Da das Ergebnis der Wahl (zumindest im Moment) völlig ungewiss ist, können wir nur sicher sein, dass der soziale Zusammenhalt, die politischen Institutionen und das internationale Ansehen Amerikas weiter untergraben werden.“

Nun, wie man sagt: Hier ist kein Wort zu wenig und kein Wort zu viel. Ich möchte allerdings betonen, dass es nicht Trump war, der Amerika in diese Sackgasse geführt hat. Bremmer und sein Team schieben den Schwarzen Peter ganz offen ihm zu, aber ich denke, dass der 45. und möglicherweise 47. Präsident der USA, wie man in solchen Fällen sagt, nicht die eigentliche Ursache, sondern ein Symptom ist. Die Amerikaner haben die Führung, die sie selbst wählen.

Eine verblassende Priorität

Wenn wir uns unserem ukrainischen Hauptthema zuwenden, sollten wir zunächst feststellen, dass die „geteilte („partitioned“, der Begriff kann auch mit „zerstückelt“ übersetzt werden – Anm. d. Verf.) Ukraine“ unter den zehn größten Risiken nicht einmal an zweiter, sondern nach dem Nahen Osten an dritter Stelle steht. Und das ist natürlich kein Zufall: Den Verfassern des Berichts zufolge „rückt [dieses Problem] für die USA weit an die zweite (und zunehmend an die dritte oder untere) Stelle der politischen Prioritäten“. In einem separaten Abschnitt des Berichts, der den „gefährlichen Freunden“ Washingtons gewidmet ist, wird der ukrainische Präsident Wladimir Selensky neben dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu und dem taiwanesischen Wahlsieger Lai Ching-te genannt.

Im Falle Selenskys ist die Gefahr übrigens nicht nur politischer Natur, auch wenn eine demonstrative Unterstützung Kiews vor der Wahl nach Ansicht der Verfasser des Berichts für Biden „politisch ein Verliererthema“ wird. „Ein verzweifelter Selensky, der zu Hause unter Druck steht und von der schwindenden Unterstützung der USA und den wachsenden Schwierigkeiten auf dem Schlachtfeld überwältigt ist, wird bereit sein, größere Risiken einzugehen, um eine Wende im Krieg herbeizuführen und seine politische Position vor Trumps möglicher Machtübernahme zu stärken“, schreiben die Autoren. „Dazu gehören auch aggressivere Angriffe auf Ziele in Russland, auf der Krim und im Schwarzen Meer, die eine russische Vergeltung androhen und die USA möglicherweise dazu zwingen würden, sich direkter in die Kämpfe einzumischen.“

Zu den wahrscheinlichen Angriffszielen gehören insbesondere „die Brücke über die Straße von Kertsch, russische Eisenbahnen und Städte“; außerdem werden „gezielte Tötungen“ von Einzelpersonen, also direkter Terrorismus, erwähnt. All das, so räumen die Analysten ein, habe auch das Potenzial, „die NATO in den Konflikt hineinzuziehen“.

Washington hat jedoch von Anfang an betont, dass es beabsichtigt, in der Ukraine ausschließlich mit ausländischen Kräften zu kämpfen. Und unter den Bedingungen des Wahlkampfes, den der amtierende US-Präsident allen Umfragen zufolge von der Position des Nachzüglers beginnen muss, braucht er an der „ukrainischen Front“ erst recht keine zusätzliche Komplikationen. Außerdem, so heißt es in dem Bericht ohne Angabe von Quellen, sei Biden selbst Selensky gegenüber „weder wohlgesonnen noch vertrauensvoll“ („neither likes nor trusts [him]“).

Was Trump anbelangt, so wird über ihn ebenfalls ohne Quellenangabe gesagt, dass er „Selensky als persönlichen Gegner“ („personal adversary“) betrachtet. Dementsprechend wird von ihm erwartet, dass er im Falle eines Wahlsiegs die Hilfe für Kiew „radikal kürzt“. Doch selbst wenn Biden an der Macht bleibt, ist „ein weiteres großes Hilfspaket unwahrscheinlich, es sei denn, die Demokraten gewinnen wider Erwarten eine Mehrheit in beiden Häusern des US-Kongresses“, so die Autoren der Prognose.

Insgesamt heißt es in der Zusammenfassung des Abschnitts über die Ukraine, dass „in diesem Jahr die De-facto-Teilung“ der Ukraine trotz ihrer „Unannehmbarkeit“ für Washington und Kiew „Realität werden wird“. Russland wird zumindest die derzeit von ihm kontrollierten Gebiete behalten und möglicherweise sogar ausweiten, indem es seine „Initiative und materielle Überlegenheit“ auf dem Schlachtfeld nutzt. Und generell „könnte die Ukraine den Krieg schon im nächsten Jahr ‚verlieren‘, wenn sie nicht bald ihre Probleme mit den Soldaten löst, die Waffenproduktion erhöht und eine realistische Militärstrategie entwickelt“, schreiben die New Yorker Analysten.

Streit auf Distanz

Ihr Bericht enthält noch viel mehr, zum Beispiel an vierter Stelle die „unkontrollierbare KI“, also die künstliche Intelligenz, deren bahnbrechende Entwicklung „die Versuche, sie unter Kontrolle zu bringen, bei weitem übertrifft“. An fünfter Stelle steht die heutige Iteration von Washingtons traditioneller Propaganda der „Achse des Bösen“, die diesmal als „Achse der Parias“ bezeichnet wird und Russland, den Iran und Nordkorea umfasst; sie schließt auch die bereits erwähnten „gefährlichen Freunde“ der USA ein, darunter Netanjahu, der nicht viel auf Biden hört, weil er Trump näher steht.

Auf dem sechsten Platz sind wirtschaftliche Schwierigkeiten in China (obwohl China in keiner „Achse“ enthalten ist und Analysten auch vor dem Hintergrund der Wahlen in Taiwan keine „Krise“ in den Beziehungen zu den USA erwarten) und auf dem siebten Platz steht der „Kampf um kritische Mineralien“. Es folgen die weltweite Inflation, die das Wirtschaftswachstum behindert, und die Gefahr von Klimakatastrophen, die durch die „Rückkehr von El Niño“ verkörpert wird; und die Top Ten werden abgerundet durch die „Risiken für die [amerikanische] Wirtschaft“ aufgrund der „Kulturkriege“ der letzten Jahre in den USA. Es sei daran erinnert, dass die Eurasia Group auch ein Unternehmen ist, das seine Dienstleistungen verkauft und sich hauptsächlich auf Kunden aus dem privaten Sektor konzentriert.

Das hat sie mit ihrem Moskauer Pendant und teilweisem Namensvetter, der Beratungsagentur des Moskauer Staatlichen Instituts für Internationale Beziehungen (MGIMO) des Außenministeriums der Russischen Föderation „Eurasische Strategien“ gemein. Die erstellt ebenfalls jährliche Prognosen und hat gerade heute, am 15. Januar, die nächste vorgelegt. Wir können sofort sagen, dass hier, im Gegensatz zum New Yorker Bericht, kein Hauch von Alarmismus zu spüren ist. Die Publikation mit dem Titel „Internationale Bedrohungen 2024: Offensive und Defensive in der ‚langen Krise‘ des 21. Jahrhunderts“ ist mit dem Bildfragment eines Torwarts illustriert, der auf einem Fußballfeld einen Schuss abwehrt.

Die Hauptfrage

Darüber hinaus wurde in der russischen Präsentation der Versuch unternommen, die Frage zu beantworten, die mich natürlich am meisten interessierte und die von den New Yorkern nicht direkt angesprochen wurde. Mit Blick auf die Entwicklung der Ereignisse in und um die Ukraine nennen die MGIMO-Experten um Andrej Besrukow und Andrej Suschentsow vor allem „die Bedingungen für den Beginn der Friedensgespräche im Jahr 2024“.

Ihrer Meinung nach werden „das Fehlen der notwendigen militärischen Ressourcen und die Erfolge Russlands an der Front die Ukraine dazu bringen, geheime Konsultationen mit ihren Verbündeten über die Bedingungen eines Friedens mit Russland aufzunehmen“. Allerdings gibt es auch einen Vorbehalt: „Der Westen hat keinen Grund, Verhandlungen zu überstürzen, bevor die Front zusammenbricht“, heißt es.

„Die wachsende innenpolitische Krise in der Ukraine vor dem Hintergrund des Risikos einer Verringerung des militärischen Nachschubs, des Widerstands der Ukrainer gegen eine Mobilmachung und der sinkenden Popularität Selenskys untergräbt die schwache Position Kiews“, so die Experten weiter. „Die Unmöglichkeit, die Offensivoperationen fortzusetzen, die Zerstörung des ukrainischen Verteidigungspotenzials und der drohende militärische Zusammenbruch an der Front bringen Kiew in eine Situation des Zeitmangels“. Diesen Absatz kann man sich auch gut in der New Yorker Prognose vorstellen.

„Die lange Krise“

Zu Beginn ihrer Präsentation betonen die russischen Autoren, dass „die USA bereit sind, den Konflikt mit Russland zu verlängern, weil sie ihn nutzen, um die Verbündeten in Europa zu mobilisieren und sie zu ihrer Ressourcenbasis zu machen.“ Meiner Meinung nach ist das die richtige Sichtweise; leider neige ich intuitiv dazu, denen zuzustimmen, die glauben, dass die Militäroperation nur einer der lokalen Konflikte im Kampf um die Schaffung einer neuen, gerechteren Weltordnung ist. In diesem Zusammenhang habe ich Besrukow gefragt, für wie realistisch er die Aussicht auf Verhandlungen über eine Lösung in der Ukraine ohne eine umfassende Lösung einer solchen neuen Ordnung hält. Daraufhin erinnerte er mich daran, dass „die Ukraine kein Subjekt ist, [und] es keinen Sinn macht, über Verhandlungen mit ihr zu sprechen“. „Der Konflikt mit dem Westen wird enden, wenn es eine Neuordnung der Welt gibt – und das [wird] Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern“, so der Experte.

Man muss davon ausgehen, dass die MGIMO-Experten aus diesem Grund von der „langen Krise“ des 21. Jahrhunderts sprechen. Und nicht zufällig betonen ihre New Yorker Kollegen von ihrem Propagandaglockenturm aus, dass „die Ukraine zu verlieren droht, aber Russland nicht gewinnen kann“, und zwar unter den Bedingungen einer fortgesetzten NATO-Erweiterung, eines verstärkten Sanktionsdrucks seitens des Westens, einer „ständigen Abhängigkeit“ von Peking und so weiter und so weiter. Ich denke, das ist auch der Grund, warum sie die rasche Expansion der BRICS-Gruppe (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika und jetzt fünf weitere Länder), die von vielen Kommentatoren in der ganzen Welt als eines der wichtigsten außenpolitischen Ereignisse des vergangenen Jahres angesehen wird, als „falsche Bedrohung“ („red herrings“) bezeichnen.

In diesem Jahr hat Moskau den Vorsitz dieser Organisation inne und geht, wie führende Vertreter des russischen Außenministeriums wiederholt betont haben, davon aus, dass sie ihren Vorsprung gegenüber den westlichen G7 weiter ausbauen wird. Die wachsende Rolle der „Weltmehrheit“ in der modernen Geopolitik war eines der übergreifenden Themen in der Präsentation der MGIMO.

Wünsche und Realität

Natürlich neigen die Verfasser von Prognosen immer und überall dazu, in gewissem Maße Wünsche als Realität auszugeben. Die Zeit wird zeigen, wer in diesen Streitigkeiten auf Distanz Recht hat. Aber wenn wir nicht in die Zukunft schauen können, hindert uns niemand daran, zurückzublicken.

Vor einem Jahr stellte die Eurasia Group eindeutig fest, dass „Russland keinen Weg zum Sieg in der Ukraine hat“. Im innenpolitischen Kontext der USA spekulierte Bremmers Team damals über die Schwächung von Trumps Position im Lichte des Ausgangs der US-Zwischenwahlen 2022. Die neue Prognose habe ich für Sie skizziert. Wie man so schön sagt: Spüren Sie den Unterschied.

Ende der Übersetzung

