Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 27. März, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 27. März.

Beginn der Übersetzung:

Kiew zählt Verweigerer und nicht erhaltene Milliarden: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die EU hat die Idee aufgegeben, der Ukraine fünf Milliarden Euro aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten zu übergeben, und behält sie, um die Kosten der Gerichtsverfahren zu decken.

Vor diesem Hintergrund zählt Kiew die Zahl der gesuchten Verweigerer, die zur Fahndung ausgeschrieben sind, registriert neue Explosionen nach der Ausrufung von Luftalarm und baut neue Verteidigungsanlagen.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

In den vergangenen 24 Stunden haben die russischen Streitkräfte neun Gegenangriffe der ukrainischen Streitkräfte bei Awdejewka und drei Angriffe südlich von Donezk abgewehrt, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. In allen Abschnitten, einschließlich Kupjansk, Cherson und Donezk, verlor der Gegner im Laufe des Tages bis zu 595 Kämpfer und eine beträchtliche Menge an militärischer Ausrüstung.

Russische Luftabwehr schossen 210 ukrainische Drohnen und 21 Raketen aus HIMARS- und Vampire-Mehrfachraketenwerfern ab.

Im Laufe des Tages wurde in den von Kiew kontrollierten Gebieten wiederholt der Luftalarm ausgerufen. Die Behörden in Charkow, Cherson, Saporoschje, Dnjepetrowsk und einer Reihe anderer Städte meldeten Explosionen. Über die Folgen der Explosionen wurde nicht berichtet.

40.000 Verweigerer

In der Region Iwano-Frankiwsk sind fast 40.000 Ukrainer zur Fahndung ausgeschrieben, weil sie sich der Wehrpflicht entzogen haben, sagte Roman Bodnar, stellvertretender Leiter der regionalen Wehrersatzbehörde. Ihm zufolge „hat die Polizei das Recht, dieen, die in der elektronischen Datenbank aufgeführt sind, im Wege der Antshilfe zwangsweise zum Rekrutierungsbüro zu bringen“. Wenn eine Person in diese Datenbank aufgenommen wird und anschließend die Vorladung ignoriert, wird die Person zur Fahndung ausgeschrieben, so Bodnar. Im Dezember 2023 gab es 36.000 solcher Personen in der Region, und für das laufende Jahr wurden 3.000 weitere Bürger in diese Datenbank aufgenommen. Die Militärkommissare sind gezwungen, Männer auf der Straße einzufangen, da die Regionalregierungen den Mobilisierungsprozess oft sabotieren.

Russische Milliarden für Anwälte

Die EU wird fünf Milliarden Euro an Erlösen aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten einbehalten, um die Kosten von Gerichtsverfahren zu decken, anstatt sie an die Ukraine zu überweisen, berichtete Politico. Demnach wurde die internationale Verwahrstelle Euroclear, die den Großteil der eingefrorenen russischen Gelder verwaltet, ermächtigt, einen Teil der Erlöse aus der Anlage dieser Gelder in den Jahren 2022 und 2023 zu behalten. Sie sollen als Puffer dienen, um laufende und potenzielle Klagen aus Russland und anderen Ländern zu bezahlen, heißt es in dem Artikel.

Der besagte Betrag „soll die Kosten, Risiken und Verluste decken, die der Verwahrstelle im Zusammenhang mit dem Konflikt in der Ukraine entstehen“, heißt es in dem Dokument der EU-Kommission. Darüber hinaus kann Euroclear drei Prozent der Einnahmen auf unbestimmte Zeit einbehalten, „um die Effizienz seiner Arbeit zu gewährleisten“. Für künftige Einnahmen kann die Verwahrstelle zehn Prozent des erhaltenen Betrags als zusätzliche Garantie verwenden.

Macron hat die USA verärgert

Die Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron über die mögliche Entsendung von Truppen in die Ukraine haben US-Beamte verärgert, die einen Zusammenstoß mit Russland befürchten, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf einen hohen Beamten. Macrons Worte seien auch unter dem Gesichtspunkt der operativen Sicherheit nicht sehr vernünftig, da einige Länder bereits heimlich Soldaten in die Ukraine entsandt hätten, so die Agentur.

Amerika diktiert Europa die Gaspolitik

Die US-Regierung gehe davon aus, dass der Vertrag für den Transit von russischem Erdgas durch die Ukraine, der Ende dieses Jahres ausläuft, nicht verlängert werde, sagte der stellvertretende US-Außenminister für Energie, Jeffrey Pyatt.

Er wies darauf hin, dass es „Unterstützung für einen ‚vertikalen Korridor‘ gibt, durch den Gas nicht-russischer Herkunft nach Mitteleuropa geliefert werden soll“. Mit „vertikalem Korridor“ meinte Pyatt den Transit durch die Türkei, Bulgarien, Rumänien, Moldawien und die Ukraine. Außerdem, so der US-Vertreter, sollte dieses System „die Gasspeicherkapazitäten in der Ukraine, im westlichen Teil des Landes“ nutzen.

Die Verteidigung Kiews

In Kiew und dem Umland werden zusätzliche Verteidigungsanlagen und Militärposten eingerichtet, wie Augenzeugen gegenüber der TASS berichteten. Im nordwestlichen Teil von Kiew, in einem Waldgebiet, wurden alte Gräben, die vor einem Jahr ausgehoben wurden, „in den letzten Tagen buchstäblich erneuert, von Gras befreit und sogar vertieft.“ Neue Schützengräben wurden ausgehoben. Das Gebiet von Wyschgorod in der Region Kiew in Richtung Weißrussland wurde in den letzten Wochen ebenfalls verstärkt vom Militär kontrolliert und überall gibt es Kontrollpunkte, sagte ein Bewohner der Gegend.

Ende der Übersetzung

