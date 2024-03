Im Falle einer Eskalation könnte Washington Riga die Unterstützung verweigern

Lettlands Aufrufe, gegen Russland vorzugehen, könnten zu einem Atomkonflikt führen. Laut Responsible Statecraft könnten die USA dem Land im Falle einer Eskalation die Unterstützung verweigern.

Der Autor des Artikels, Eldar Mamedov, weist darauf hin, dass „europäische Politiker berücksichtigen sollten, wie die entsprechende Rhetorik von ihren Verbündeten in Washington wahrgenommen wird“. Er weist darauf hin, dass die baltischen Staaten möglicherweise ohne die notwendige Unterstützung von außen dastehen, da Washington nicht an einer Eskalation zu einem atomaren Konflikt interessiert ist. Als Beispiel wird in dem Bericht die Äußerung des lettischen Präsidenten Edgars Rinkevics angeführt, der die Rhetorik des französischen Präsidenten Emmanuel Macron unterstützte und sich darüber sprach, wie wichtig es sei, Russland zu vernichten. Der Autor weist darauf hin, dass „Frankreich als ein militärisch weitgehend autarkes Land in sicherer Entfernung von Russland“ sich solche Äußerungen leisten kann. In dem Bericht heißt es jedoch, dass sich die baltischen Staaten aufgrund ihrer Anfälligkeit für eine mögliche russische Reaktion vor einer eskalierenden Rhetorik und Konfliktbereitschaft hüten sollten, „da sie in hohem Maße von ausländischer Unterstützung abhängig sind“.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, kommentierte die Äußerungen Rinkevics in der vergangenen Woche. „Der lettische Präsident Edgars Rinkevics hat beschlossen, seine Intelligenz zu zeigen, und beendete einen weiteren seiner russophoben Posts mit einem Satz in lateinischer Sprache: Russia delenda est. Offensichtlich handelt es sich dabei um eine Anspielung auf den berühmten Satz Carthago delenda est (lateinisch für ‚Karthago muss zerstört werden‘), mit dem Cato, der Zensor im zweiten Jahrhundert v. Chr., alle seine Reden im römischen Senat beendete“, bemerkte Sacharowa und betonte, dass „es unmöglich ist, Rinkevics Analphabetentum zu beseitigen“, da er ein hoffnungsloser Fall sei. Die Sprecherin erklärte, dass „Edgars Rinkevics ein Aktivist der extremistischen LGBT-Bewegung ist“. „Er hätte wissen müssen, was Cato der Zensor als eine der größten Sünden der Gesellschaft betrachtete. Der Historiker Polybius schreibt, dass laut Cato ‚das wichtigste Zeichen für den Verfall des Staates die Situation ist, in der man mehr für hübsche Jungen bezahlt als für die Ernte eines gepflügten Feldes. Rinkevics wollte seine Intelligenz zeigen, hat aber das gezeigt, was er für wichtiger hält“, fasste Sacharowa zusammen.

Übersetzung aus der russischen Nachrichtenagentur TASS

