Heute hat NuoViso begonnen, einen vierteilige russische Doku über den ukrainischen Präsidenten Selensky zu veröffentlichen, in der auch ich als Experte zu Wort gekommen bin.

NuoViso hat heute den ersten Teil einer vierteiligen Doku veröffentlicht, die anderen Teile folgen in den nächsten Tagen. Die Doku zeigt die Karriere von Selensky, wie er als junger Komiker angefangen und sich zum sowohl in Russland als auch in der Ukraine beliebten Comedy-Star entwickelt hat, bevor er dann ukrainischer Präsident wurde.

Die Doku ist für das russische (und ukrainische) Publikum gemacht und dem deutschen Zuschauer dürfte nicht alles verständlich sein, weil es um Menschen und Ereignisse geht, die in Deutschland nicht bekannt sind. Da ich für die Doku ebenfalls zu einigen Themen befragt wurde, wurde mir angeboten, die Doku auch auf Deutsch zu untertiteln und NuoViso fand sie so interessant, dass es sie ins Programm aufgenommen hat.

Hier ist der erste Teil der Doku, die restlichen drei Teile erscheinen in den folgenden Tagen täglich.

Der Fall Selensky 1/4

Dieses Video auf YouTube ansehen

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen



