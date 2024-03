Haben britische Soldaten die Il-76 über Belgorod abgeschossen?

Kriegsbeteiligung

Es gibt Hinweise darauf, dass britische Soldaten die Patriot-Batterie kommandiert haben, die am 24. Januar die Il-76 mit 65 ukrainischen Kriegsgefangenen an Bord über der russischen Region Belgorod abgeschossen haben.

Das Thema der am 24. Januar über der russischen Region Belgorod abgeschossenen Il-76 des russischen Militärs mit 65 ukrainischen Kriegsgefangenen an Bord lässt mir keine Ruhe. Der Vorfall ist in den Medien längst vergessen, aber er war zu ungewöhnlich und zu einzigartig, als dass es sich dabei um ein „normales Kriegsereignis“ handeln kann.

Das hat mehrere Gründe, denn erstens wurden dabei westliche Waffen (eine Patriot) eingesetzt, um russisches Gebiet anzugreifen, was eigentlich laut dem Westen ein Tabu ist. Zweitens wurde dabei gezielt ukrainische Kriegsgefangene, die auf dem Weg zu einem Gefangenenaustausch waren, getötet, und drittens wurde dabei eine Patriot-Batterie im Wert von einer Milliarde Dollar riskiert, indem man sie sehr nahe an die russische Grenze gebracht hat. So etwas tut man nicht aus einer Laune heraus, das muss wichtige Gründe gehabt haben.

Ich habe bereits berichtet, dass ich in dem Vorfall unter anderem einen Vorwand sehe, der nötig war, um den in der Ukraine sehr populären Oberbefehlshaber Saluzhny abzusetzen, denn formal war er der Verantwortliche für die Tat. Zwar haben westliche und ukrainische Medien gemeldet, dass die Russen angeblich selbst ihr eigenes Flugzeug abgeschossen haben, aber trotzdem hätte man Saluzhny bei Bedarf dafür verantwortlich machen können, wenn er sich gegen seine Entlassung gewehrt hätte.

Saluzhny war dem Westen ein Dorn im Auge, weil er in westlichen Medien immer offener davon sprach, dass die Ukraine auf dem Schlachtfeld kaum Chancen hat, was die Kampagne für die weitere Unterstützung der Ukraine gestört hat, aber war seine Absetzung, die fast genau einen Monat später erfolgte, wirklich der alleinige Grund, die Il-76 über russischen Boden abzuschießen?

Mir ist klar, dass dieser Artikel spekulativ ist und auf Annahmen aufbaut. Trotzdem halte ich diese Annahmen aufgrund von Informationen, die ich in vertraulichen Hintergrundgesprächen erhalten habe, für realistisch. Daher habe ich beschlossen, sie mit Ihnen zu teilen.

Die wertvollen Patriots

Ich habe eben gesagt, dass das aus mehreren Gründen eine mehr als riskante Operation war. Die Il-76 wurde von einem aus dem Westen gelieferten Patriot-System abgeschossen. Diese Systeme sind sehr teuer und die Ukraine hat nicht viele davon. Um genau zu sein, hat die Ukraine nur drei Patriot-Batterien bekommen, wobei eine Batterie mehrere Abschusseinheiten hat. Zwei Batterien hat Deutschland geliefert, eine die USA. Andere Länder, wie die Niederlande, haben zusätzliche Abschusseinheiten, aber keine komplette Batterie mit allen Komponenten wie Radar, Befehlsstand und so weiter geliefert.

So ein wertvolles System so nahe an die russische Grenze zu bringen, dass es Gefahr läuft, von der russischen Armee entdeckt und vernichtet zu werden, ist also eine sehr riskante Operation, die man nur durchführt, wenn es um ein wirklich wichtiges Ziel geht. Und ein russisches Transportflugzeug vom Typ Il-76 ist kein so wichtiges Ziel. Aber vielleicht waren die ukrainischen Kriegsgefangenen aus politischen Gründen ein so wichtiges Ziel, dass man dieses Risiko eingegangen ist.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Patriot-Systeme in der Ukraine von westlichen Soldaten bedient und vor allem von ihnen kommandiert werden. Zwar wurden ukrainische Soldaten im Westen, vor allem in Deutschland, an den Patriots ausgebildet, aber dass man ihnen nach einem kurzen Training das alleinige Kommando über diese jeweils über eine Milliarde Dollar teuren Systeme überlassen hat, ist undenkbar. Die westlichen Soldaten, die diese Systeme befehligen, sind entweder Söldner aus NATO-Ländern oder aktive Soldaten aus westlichen Armeen, die „auf Urlaub“ in der Ukraine sind.

Daher ist es folgerichtig, dass es keine ukrainische Initiative war, ein Patriot-System so nahe an die russische Grenze zu bringen, dass es die Il-76 erreichen konnte. Das ging nicht ohne Anweisung oder mindestens Genehmigung aus dem Westen.

Die Rolle Großbritanniens

Großbritannien spielt in dem Krieg gegen Russland eine entscheidende Rolle. Es ist allgemein bekannt, dass es der damalige britische Premierminister Johnson war, der die Annahme des praktisch fertig ausgehandelten Friedensabkommens zwischen Russland und der Ukraine verhindert hat, als er am 9. April 2022 mit dem bis dahin größten militärischen Hilfspaket im Gepäck nach Kiew gereist ist. Nach dem Besuch hat Kiew das von der Ukraine selbst vorgelegte Angebot an Russland zurückgezogen und Selensky hat verkündet, die Entscheidung müsse auf dem Schlachtfeld fallen.

Außerdem hat die britische Times am 28. Februar berichtet, dass der Chef der britischen Streitkräfte der Ukraine bei der Erstellung von „Schlachtplänen“ und bei der „Strategie zur Zerstörung russischer Schiffe und zur Öffnung des Schwarzen Meeres“ geholfen habe. Das war in Russland zwar schon lange bekannt, denn dass die „ukrainischen“ Seedrohnen, die seit langem die russische Schwarzmeerflotte angreifen, von den Briten hergestellt oder zumindest mit entwickelt wurden, wird in Russland schon lange berichtet. Auch der Untergang des Kreuzers Moskva erscheint damit in einem neuen Licht, obwohl es schon lange Gerüchte gibt, das Schiff sei mit Hilfe des Westens versenkt worden.

Außerdem haben die deutschen Luftwaffengeneräle, deren Telefonat veröffentlicht wurde, ganz offen darüber gesprochen, dass es britische Soldaten sind, die die Zieldaten in die an die Ukraine gelieferten britischen Storm Shadow-Marschflugkörper programmieren.

Großbritannien ist damit zweifelsfrei Kriegspartei und seine Militärs sind direkt am Kampf gegen Russland beteiligt.

Das interessante Detail

Dass Großbritannien Kriegspartei ist wird auch im Westen offen berichtet, wie das Beispiel der Times zeigt. Zwar nehmen andere westliche Medien diese Meldung nicht auf, weil sie das Narrativ, der Westen sei keine Kriegspartei gegen Russland, stört, aber es wird auch nicht komplett verschwiegen. So offen wie die Briten gesteht kein anderes Land des Westens ein, an dem Krieg gegen Russland beteiligt zu sein.

Dass es in der Ukraine nicht um Demokratie oder die Freiheit der Ukraine geht, habe ich oft genug erklärt. In der Ukraine geht es um die geopolitischen Interessen der USA, die Russland schwächen wollen, weil es den Machtanspruch der USA auf dem eurasischen Kontinent im Weg steht. Und obwohl die USA sehr offen mitteilen, die Ukraine mit Hilfen bei der Planung von Operationen zu unterstützen, sind die USA ausgesprochen zurückhaltend dabei, mit eigenen Soldaten gegen Russland zu kämpfen, denn einen großen Atomkrieg wollen die US-Eliten nicht.

Daher deutet alles darauf hin, dass die USA die Briten vorschicken, damit die Briten das tun, was der US-Regierung zu heiß ist. Es war kein Vertreter der US-Regierung, der Anfang April 2022 nach Kiew gefahren ist, um Selensky zu erklären, dass er keinen Frieden mit Russland machen darf, sondern das war der britische Premierminister Johnson. Und es waren keine US-Generäle, die offen erzählen, dass sie den Ukrainern beim Versenken russischer Schiffe im Schwarzen Meer helfen, sondern das war der Chef der britischen Streitkräfte.

Da westliche Soldaten die Patriot-Systeme in der Ukraine kontrollieren, ist es daher sehr wahrscheinlich, dass es britische Soldaten waren, die die Patriot bedient oder zumindest kommandiert haben, als sie die Il-76 abgeschossen hat.

Warum?

Es bleibt die Frage nach dem Grund für den Vorfall. Dass ausgerechnet ein Flugzeug mit ukrainischen Kriegsgefangenen abgeschossen wurde, die auf dem Weg zu einem Gefangenenaustausch waren, ist besonders interessant.

Bisher habe ich als möglichen Grund nur erkennen können, dass es etwas mit der Entlassung des ukrainischen Oberbefehlshabers Saluzhny zu tun haben könnte, was mir aber – wie oben ausgeführt – als nicht ausreichender Grund für so eine Aktion erscheint.

Übrigens ist es interessant, dass Selensky am 7. März erklärt hat, den abgesetzten Saluzhny ausgerechnet als ukrainischen Botschafter nach London schicken zu wollen, und dass London dessen Akkreditierung bis heute nicht bestätigt hat.

Warum nicht? Schließlich hat Saluzhny enge Kontakte mit britischen Militärs gehabt. Wollte Selensky den Briten mit dieser Ernennung etwas heimzahlen? Und wenn ja, was? Jedenfalls ist es sehr außergewöhnlich, dass die Akkreditierung eines neuen Botschafters so lange dauert, erst recht unter befreundeten Staaten.

Ich werde das Thema weiterhin aufmerksam verfolgen, denn meine Intuition sagt mir, dass hinter dem Abschuss der Il-76 weit mehr steckt, als bisher bekannt ist.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen