Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 4. Januar, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 4. Januar.

Beginn der Übersetzung:

Ohne Plan B, ohne Mittel und ohne Vorteile: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die Ukraine hat keinen alternativen Aktionsplan für den Fall eines Rückgangs der westlichen Hilfe, sagte Außenminister Dmitri Kuleba. Gleichzeitig nimmt die Hilfe ab und ihre Zuteilung hängt von vielen Faktoren sowohl in den USA als auch in der EU ab. Daher sagen Analysten, dass Russland einen Vorteil hat und in der Lage ist, diesen auszubauen.

Die TASS hat die wichtigsten Ereignisse rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Die ukrainischen Streitkräfte haben in allen Abschnitten bis zu 650 Tote und Verwundete verloren.

Die ukrainischen Verluste beliefen sich auf sieben Schützenpanzer, 18 Fahrzeuge, sechs gepanzerte Fahrzeuge, Olcha Mehrfachraketenwerfer und drei tschechische Vampire Mehrfachraketenwerfer, ein amerikanisches M-777 Artilleriesystem, amerikanische Paladin- und Gvozdika-Panzerhaubitzen, eine D-30 Haubitze und eine Rapira Panzerabwehrkanone.

Die russische Luftwaffe zerstörte ein Munitionsdepot in der Region Charkow und beschoss aktive Kräfte und militärische Ausrüstung in 117 Bezirken.

Seit Beginn der Operation haben die russischen Streitkräfte mehr als 5.900 (von 13.500) ausländischen Söldnern, die auf der Seite der Ukraine kämpfen, getötet.

Ukrainische Angriffe auf russische Städte

Die ukrainischen Streitkräfte beschossen ein Wohngebiet von Donezk, es gab Verletzte und Tote.

Sewastopol wurde angegriffen, die Luftabwehr schoss mehrere Ziele in der Luft ab. Granatsplitter fielen auf Straßen, einer traf ein Haus, es gab Verletzte. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden über der Krim zehn ukrainische Raketen zerstört.

Das russische Verteidigungsministerium meldete das Abfangen einer umgebauten S-200-Flugabwehrrakete in der Region Lipezk.

Die russische Luftabwehr hat drei HIMARS-Geschosse und 37 Drohnen abgefangen.

Die NATO diskutiert

Am 10. Januar findet in Brüssel eine Sitzung des Ukraine-NATO-Rates statt, die nach Angaben eines Sprechers des Bündnisses „angesichts der jüngsten russischen Raketen- und Luftangriffe“ anberaumt wurde.

Nach dem Beschuss von Belgorod und Donezk durch die ukrainischen Streitkräfte vor Neujahr haben die russischen Streitkräfte ukrainische militärische und strategische Einrichtungen angegriffen. Kiew setzt seine Angriffe auf russische Städte fort.

Indien dementiert

Die indische Seite habe keine Artilleriemunition an die Ukraine geschickt, versicherte der Sprecher des indischen Außenministeriums, Randhir Jaiswal, bei einer Pressekonferenz auf eine Frage zu einem in sozialen Medien kursierenden Video eines ukrainischen Soldaten. Es zeigte eine 155-mm-Granate aus indischer Produktion.

Kein Plan „B“ und auch keine Hilfe

Das am 27. Dezember angekündigte US-Hilfspaket für die Ukraine war das letzte, das die USA vor einer Entscheidung des Kongresses bereitstellen können, erklärte der Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses John Kirby.

Gleichzeitig hat sich das Unterhaus des Kongresses bisher geweigert, die Frage der Bereitstellung von 61 Milliarden Dollar an Hilfsgeldern für die Ukraine als vorrangig zu betrachten und konzentriert sich auf die Probleme an der Südgrenze der USA. Im Dezember konnten sich auch die Staats- und Regierungschefs der EU nicht auf die Bereitstellung von 50Milliarden Euro für Kiew einigen.

Die ukrainische Regierugn hat keinen Notfallplan für den Fall, dass die Hilfe des Westens gekürzt wird, sagte Außenminister Dmitri Kuleba. „Wir haben keinen Plan B. Wir haben Vertrauen in Plan A“, versicherte er.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums haben in den vergangenen zwei Jahren 54 Länder bereits mehr als 203 Milliarden Dollar für die Unterstützung Kiews ausgegeben. Die ukrainischen Streitkräfte werden von mehr als 500 Raumfahrzeugen mit Informationen, davon 70 militärische Aufklärungssatelliten, versorgt. Kiew nutzt mehr als 20.000 Starlink-Terminals.

In den vergangenen zwei Jahren haben die ukrainischen Streitkräfte nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums mehr als 1.600 Raketen- und Artilleriewaffen, mehr als 200 Flugabwehrraketen, 5.220 Panzerwaffen und 23.000 Drohnen erhalten.

Unter allen Regierungen

Polnische Bauern haben, trotz des Machtwechsels in Warschau, erneut den Kontrollpunkt Medyka-Szegyni an der Grenze zur Ukraine blockiert. Die Aktionen der Bauern dauern seit Anfang November an.

Die Polen fordern die Streichung der von der EU eingeführten Vergünstigungen für ukrainische Lkw-Fahrer. Während der Proteste starben drei ukrainische Fahrer in der Warteschlange an der Grenze. Den Polen schließen sich immer wieder auch Demonstranten aus Ungarn und der Slowakei an.

Russland im Vorteil

Das militärische und wirtschaftliche Gleichgewicht im Ukraine-Konflikt hat sich deutlich zu Gunsten Russlands verschoben, so Anatol Lieven, Leiter des Eurasien-Programms am Quincy Institute in Washington. Er ist der Meinung, dass es für Washington und Kiew an der Zeit ist, Verhandlungen aufzunehmen, solange sie noch einen „erheblichen Einfluss“ haben.

General Bruno Clermont, ehemaliger Leiter der staatlichen französischen Luftsicherheit, verweist auf die russische Luftüberlegenheit über der Ukraine und stellt fest, dass „die ukrainische Gegenoffensive gescheitert ist“. Gleichzeitig helfen die vom Westen gelieferten Luftabwehrsysteme Kiew aufgrund ihrer Heterogenität nicht weiter.

General Clermont ist auch der Meinung, dass die USA und die europäischen Länder, die nur so tun, als ob sie wollen, dass Kiew „gewinnt“, die Ukraine nicht wirklich brauchen. Seiner Meinung nach werden die ukrainischen Streitkräfte nur dann Widerstand leisten können, wenn die westliche Unterstützung fortgesetzt wird.

„Kriegssponsor“ mit Krabbengeschmack

Die Nationale Agentur für Korruptionsbekämpfung der Ukraine hat die litauische Holding Viciunai Group, die Waren unter der Marke Vici herstellt, auf die Liste der „Kriegssponsoren“ gesetzt. Die Agentur behauptet, dass das Unternehmen „seine Anlagen in Russland nicht stilllegt, neue Mitarbeiter sucht und erhebliche Steuern zahlt“.

Auf der Liste stehen bereits die Raiffeisen Bank, Procter & Gamble, Leroy Merlin, Auchan, Bacardi, Alibaba, zu dem Aliexpress gehört, sowie Mars und PepsiCo, Nestle, der Tabakkonzern Philip Morris und Japan Tobacco.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen