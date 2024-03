Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 7. März, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 7. März.

Beginn der Übersetzung:

Kiew baut Verteidigungslinien und denkt darüber nach, Frauen für die Streitkräfte zu gewinnen: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Kiew stellt erhebliche Mittel für den Bau von Befestigungsanlagen bereit, die die russischen Streitkräfte aufhalten sollen.

Angesichts der Schwierigkeiten bei der Rekrutierung für die Streitkräfte des Landes können können die ukrainische Mobilisierungsreserve auffüllen, sagten Analysten von Texty.org.ua.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine gesammelt.

Verlauf der Operation

In den letzten 24 Stunden haben die russischen Streitkräfte vorteilhaftere Positionen besetzt, vier Angriffe und sieben Gegenangriffe der ukrainischen Streitkräfte bei Awdejewka und außerdem jeweils einen Angriff bei Donezk und südlich von Donezk abgewehrt, berichtete das russische Verteidigungsministerium.

Im Laufe des Tages verloren die ukrainischen Streitkräfte in allen Abschnitten, einschließlich Kupjansk und Cherson, bis zu 820 Kämpfer, teilte das Ministerium mit.

Außerdem zerstörten russische Streitkräfte innerhalb von 24 Stunden in Abschnitt Cherson ein Munitionsdepot der ukrainishchen Streitkräfte, ein M777-Artilleriesystem und eine Enklav-V-Station für elektronische Kriegsführung. Russische Luftverteidigungssysteme haben im Laufe des Tages sechs HIMARS-Raketen, eine gelenkte AASM-Hammer-Fliegerbombe und 123 ukrainische Drohnen abgeschossen, wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte.

Drohnenangriff

In der Nacht zerstörten im Einsatz befindliche Luftverteidigungssysteme über zentralrussischen Regionen sechs ukrainische Drohnen, berichtete das russische Verteidigungsministerium. Eine Drohne wurde über der Region Kursk abgefangen, drei über der Region Brjansk und zwei über der Region Tula, wie das Ministerium mitteilte.

Arbeiten an Befestigungen

Die ukrainischen Streitkräfte wollen eine Verteidigungslinie aufbauen, die dem Befestigungssystem ähnelt, das das russische Militär vor mehr als einem Jahr geschaffen hat, berichtete das Wall Street Journal. In dem Artikel wurde darauf hingewiesen, dass die ukrainischen Streitkräfte während der versuchten Gegenoffensive im Jahr 2023 „in einem komplexen Netzwerk von Hindernissen“ russischer Truppen stecken geblieben seien, „das kaum zu überwinden war“. Nun versuche das ukrainische Militär „die Hindernisse zu kopieren, die Russland vor mehr als einem Jahr an seinem Frontabschnitt geschaffen hat“. Laut der Zeitung reißen Bagger westlich von Awdejewka den Boden auf, um Panzer- und Schützengräben anzulegen.

Nach Angaben des von Kiew ernannten Leiters der Regionalverwaltung Ivan Fedorow wird im von ukrainischen Truppen kontrollierten Gebiet der Region Saporoschje rund um die Uhr am Bau von Befestigungsanlagen gearbeitet. Für diese Zwecke wurden mehr als 34 Millionen US-Dollar bereitgestellt.

Mögliche Mobilisierung von Frauen

Frauen können die Mobilisierungsreserve der Ukraine angesichts der Schwierigkeiten bei der Rekrutierung zu den Streitkräften des Landes auffüllen, sagten Analysten von Texty.org.ua. Die Autoren der Studie schätzten, dass von den 5,6 Millionen Frauen im Alter von 18 bis 60 Jahren 46 Prozent Kinder großziehen. „Folglich können wir davon ausgehen, dass die verkündete Mobilisierung für Frauen ohne Kinder die Reserve um drei Millionen Menschen auffüllen wird“, schließen sie.

Die Autoren begründen die Einbeziehung von Frauen in den Dienst mit den Grundsätzen der Demokratie und erklären, dass „Frauen in Ländern mit einem demokratischen System die gleichen Rechte wie Männer haben und an allen Arten von Aktivitäten teilnehmen, die früher als rein männlich galten.“ Laut den Autoren der Studie müsse man durch die Organisation einer „geeigneten Werbekampagne“ mehr Frauen für die Teilnahme an den Kampfhandlungen gewinnen.

Einrichtung des Hilfsfonds

Die Position Frankreichs behindert die Entscheidung der EU-Länder, einen Hilfsfonds für die Ukraine einzurichten, um militärische Hilfe für Kiew zu kaufen und zu liefern, berichtet das Portal Euractiv. Paris verlangt Garantien, dass die Ausrüstung für die Ukraine nur in den EU-Ländern gekauft wird. Gleichzeitig ist Frankreich bereit, eine Ausnahme für die Initiative Tschechiens zu machen, für die Ukraine 800.000 Granaten in Drittländern zu kaufen. Die EU-Länder sind sich auch uneinig über die Herkunft der Ausrüstung, die sie im Rahmen des Fonds gemeinsam für Kiew kaufen können.

Nach den dem Portal vorliegenden Dokumenten wollen sich die EU-Länder in den nächsten Tagen auf die Einrichtung eines Fonds im Wert von 5 Milliarden Euro einigen, der bei Bedarf auf 17 Milliarden Euro aufgestockt werden könnte.

Vorrangig für die EU

Die Ukraine, in die die EU noch mehr Waffen und Geld transferieren müsse, sei ein vorrangiges Thema für die Sicherheit der Union, sagte die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen auf dem Kongress der Europäischen Volkspartei (EVP) in Bukarest, wo sie vor den Wahlen zum Europäischen Parlament vom 6. bis 9. Juni als Kandidatin der Partei für die Leitung der neuen EU-Kommission bestätigt werden soll.

Von der Leyen bekräftigte auch die Absicht der EU-Kommission, unter ihrer Führung die Kontrolle über die Verteidigungsindustrie der Union von den EU-Regierungen zu übernehmen, und stellte fest, dass „die EU die Produktion einer neuen Generation von Waffen sicherstellen muss, die in der Lage sind, auf dem Schlachtfeld Siege zu erringen“.

Tschechische Initiative

Norwegen wird bis zu 1,6 Milliarden Kronen (153 Millionen Dollar) für die von Tschechien geleitete Initiative zum Kauf von Munition für die Ukraine aus Drittländern bereitstellen, sagte der norwegische Premierminister Jonas Gara Støre.

Gleichzeitig erklärte Michal Strnad, Eigentümer der Czechoslovak Group (CSG), einer Industrie- und Technologieholding, die Militärausrüstung und Munition herstellt, dass er plant, Hunderte von Millionen Euro in die Ukraine zu investieren, um sie bei der Produktion von Munition zu unterstützen. Er sagte, die CSG führe Gespräche mit Ukroboronprom über ein mögliches Joint Venture und suche nach geeigneten Standorten für die Produktion von Artillerie- und Panzergeschossen sowie schwerer Ausrüstung. Strnad sagte auch, dass die Holding seit dem Beginn der russischen Militäroperation die Produktion von großkalibriger Munition in ihren Fabriken in der Slowakei, Spanien und Serbien um mehr als das Zehnfache erhöht hat.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen