Staatsterror

In Georgien wurde Sprengstoff für einen geplanten Terroranschlag in Russland sichergestellt. Hinter Organisation steht offenbar die ukrainische Führung, die dabei versucht hat, eine falsche Spur nach Georgien zu legen, um "eine zweite Front" gegen Russland zu eröffnen.

Der georgische Staatssicherheitsdienst teilte am Montag mit, dass georgische Geheimdienste eine Ladung mit Sprengstoff beschlagnahmt haben, die von Odessa über Rumänien, Bulgarien und die Türkei in die russische Stadt Woronesch gebracht werden sollte, um dort Terroranschläge durchzuführen. Die Ladung wurde demnach am 19. Januar von Odessa aus in einem Auto, das einem ukrainischen Staatsbürger gehört, im Transit durch diese Länder geschickt. Der Sprengstoff sollte von Georgien über den Grenzkontrollpunkt Daryali nach Russland transportiert werden.

Später sollen die Organisatoren ihren Plan geändert und beschlossen haben, nur einen Teil des Sprengstoffs nach Russland zu schicken und einen anderen in Tiflis zu lassen. Dem georgischen Dienst zufolge sollte „durch die Nutzung des georgischen Hoheitsgebiets und die Beteiligung georgischer Staatsbürger an diesem Prozess der Eindruck erweckt werden, dass Tiflis sowohl bei der Planung als auch bei der Durchführung von terroristischen Handlungen, die in Georgien oder im Ausland begangen werden, verantwortlich gemacht werden kann“.

Der georgische Staatssicherheitsdienst gab an, dass sieben georgische, drei ukrainische und zwei armenische Staatsbürger an dem Sprengstoffschmuggel beteiligt waren. Der Organisator war der aus Batumi stammende ukrainische Staatsbürger Andrej Scharaschidse, der 2020 Kandidat von Selenskys Partei „Diener des Volkes“ für das Amt eines Abgeordneten im Regionalrat der Region Odessa war.

In Georgien findet gerade eine Regierungsumbildung statt. Der Anwärter für das Amt des georgischen Premierministers, Irakli Kobachidse, erklärte, dass die Beschlagnahmung des mit Sprengstoff beladenen Autos in Georgien eine weitere Bestätigung für den Wunsch der ukrainischen Führung sei, in Georgien eine „zweite Front“ gegen Russland zu eröffnen. Die Führung der Regierungspartei „Georgischer Traum – Demokratisches Georgien“ beschuldigt die ukrainische Regierung und einige europäische Politiker schon länger, in Georgien eine zweite Front eröffnen zu wollen. Ihrer Meinung nach wollen gewisse Kräfte, Russland zu einer parallelen Militäroperationen in Georgien provozieren. Kobachidse erklärte:

„Wenn gewisse Vertreter der ukrainischen Seite versuchen, Georgien absolut künstlich zu einem Ziel für Russland zu machen, ist das natürlich sehr beunruhigend. (…) Diese Leute können ihre bösen Absichten gegenüber unserem Staat nicht verbergen. Sie wollen eine ‚zweite Front‘, sie wollen die Entwicklung von schlimmen Szenarien in Georgien. (…) Einmal mehr bestätigt sich, was von hochrangigen ukrainischen Beamten, die eine ‚zweite Front‘ in unserem Land wollten und wahrscheinlich immer noch wollen, oft gesagt wurde. Die Fakten, die wir gesehen haben und die vom Staatssicherheitsdienst veröffentlicht wurden, sind eine weitere Bestätigung dafür.“

Die ukrainische Botschaft in Tiflis hat sich bereit erklärt, mit Georgien zusammenzuarbeiten, um die Einzelheiten des Versuchs, Sprengstoff nach Russland zu schmuggeln, einschließlich der Beteiligung ukrainischer Bürger, zu klären. In der Erklärung hieß es:

„Die ukrainische Botschaft prüft die Informationen, die beim Briefing des georgischen Staatssicherheitsdienstes geäußert wurden, und klärt alle Umstände, insbesondere was die Beteiligung ukrainischer Bürger an illegalen Aktivitäten betrifft. Die Botschaft erwartet von der georgischen Seite, dass sie von einer Politisierung dieses Falles absieht. Wir bekunden unser Interesse und unsere Bereitschaft zu einer konstruktiven Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden und anderen zuständigen georgischen Stellen, um eine objektive, unvoreingenommene und umfassende Untersuchung aller Umstände des Falles durchzuführen und die wahren Organisatoren zu ermitteln.“

Ob diese Erklärung das Misstrauen auf der georgischen Seite abbauen kann, dürfte angesichts der schweren Vorwürfe fraglich sein.

