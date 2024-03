Ukraine

Beginn der Übersetzung:

Männermangel und Kriegsmüdigkeit: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die Diskussion über den Gesetzentwurf über die Mobilisierung in der Werchowna Rada zieht sich hin. Das Dokument wird möglicherweise nicht vor Ende März behandelt, während die Ukraine bereits mit einem Mangel an Arbeitskräften in traditionell männlichen Berufen konfrontiert ist.

Vor diesem Hintergrund gibt die Regierung in Kiew zu, dass die Bevölkerung kriegsmüde ist, während der Westen beginnt, die versprochene NATO-Mitgliedschaft der Ukraine in Frage zu stellen.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Die russischen Streitkräfte haben im Laufe des Tages ihre taktische Position bei Kupjansk verbessert, während sie bei Donezk und Awdejewka weiterhin günstigere Linien und Positionen einnehmen, so das russische Verteidigungsministerium.

Die ukrainischen Streitkräfte verloren 1.125 Verwundete und Gefallene, 10 gepanzerte Fahrzeuge, 7 Panzer und 2 Luftabwehrsysteme.

Operativ-taktische Flugzeuge, Drohnen, Raketentruppen und Artillerie der russischen Streitkräfte trafen Flugzeuge, Flugzeugmunitions- und Treibstoffdepots auf den Flugplätzen Lozovatka im Gebiet Dnjeprpetrovsk und Starokonstantinov im Gebiet Chmelnizkij sowie ein Munitionsdepot der Donezker Einsatztruppe.

Gesetz über die Mobilisierung

Der Gesetzentwurf zur Verschärfung der Regeln für die Mobilisierung, der notwendig ist, um die personellen Reserven der ukrainischen Streitkräfte vor dem Hintergrund der immer schwieriger werdenden Situation im Kampfgebiet aufzufüllen, dürfte frühestens im April verabschiedet werden, so Fjodor Venislawsky, Mitglied des parlamentarischen Verteidigungsausschusses der Werchowna Rada: „Ich denke, die Parlamentsleitung wird mit den Fraktionsvorsitzenden verhandeln, um eine Verzögerung bei der Behandlung dieses Gesetzentwurfs zu verhindern. Ich denke jedoch, dass die Chancen für die Verabschiedung dieses Gesetzes im April, Ende März oder Anfang April, in der ersten Aprilhälfte, recht hoch sind.“

„Was die Zahl der Soldaten betrifft, so denke ich, dass sie unter Berücksichtigung aller von mir genannten Aspekte viel geringer sein wird als die vom ehemaligen Oberbefehlshaber Valery Saluzhny genannte Zahl von 500.000 Personen“, sagte er.

Vor diesem Hintergrund berichtete die Nachrichtenagentur RBC-Ukraine, dass die bereits erzielten Ergebnisse der Mobilisierung dazu geführt haben, dass freie Stellen in traditionell männerdominierten Branchen auf dem Arbeitsmarkt zunehmend von Frauen besetzt werden.

Selensky, Griechen und die Explosion in Odessa

Die griechische Zeitung Proto Thema berichtet, dass die vom griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis angeführte Delegation, die in die Ukraine gereist war, um sich mit Präsident Wladimir Selensky zu treffen, bei der Explosion in Odessa nicht verletzt wurde.

Nach Angaben der Zeitung wurde die Wagenkolonne des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky, die sich 150 Meter von der griechischen Delegation unter Leitung von Mitsotakis entfernt befand, am Mittag von einer Drohne angegriffen. Der Zeitung zufolge ereignete sich die schwere Explosion in Odessa kurz vor dem Treffen zwischen dem griechischen Premierminister und dem ukrainischen Präsidenten. Für das Gebiet wurde sofort Luftalarm ausgerufen.

Trotz des Zwischenfalls mit dem Beschuss von Selenskys Wagenkolonne in Odessa ging das Treffen zwischen Mitsotakis und Selensky normal weiter. Mitsotakis bestätigte, dass Griechenland die Ukraine weiterhin im Rahmen seiner Möglichkeiten unterstützen wird, ohne die griechische Verteidigungskraft zu schwächen.

Müde Gesellschaft

Die ukrainischen Streitkräfte ist im Kampfgebiet in einer „schwierigen Situation“ und die ukrainische Gesellschaft ist konfliktmüde, wie der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Alexej Danilow, zugab.

Als Probleme der ukrainischen Streitkräfte nannte der Sekretär den „Hunger nach Granaten“ und die „Auffüllung der Reserven“. Gleichzeitig fügte er hinzu, dass Kiew Mittel und Wege finden werde, um mit den Schwierigkeiten fertig zu werden, sagte aber nicht welche.

Braucht die NATO die Ukraine?

Der Beitritt der Ukraine zur NATO wird den militärischen Konflikt mit Russland verlängern und Kiew in eine viel schlechtere Lage versetzen als bisher. Diese Meinung vertrat Stephen Walt, Kolumnist der amerikanischen Zeitschrift Foreign Policy und Professor an der Harvard-Universität, in einem Artikel.

„Der NATO-Beitritt der Ukraine ist eine schlechte Idee, die den Krieg verlängern und Kiew mit der Zeit in eine noch schlechtere Lage bringen wird“, sagte er.

Seiner Einschätzung nach erfüllt die Ukraine vor allem nicht die Kriterien für einen Beitritt zum Block, da keine Wahlen abgehalten werden und die Korruption „im Land noch weit verbreitet ist“. Darüber hinaus würde ein NATO-Beitritt angesichts der Tatsache, dass die Ukraine den Konflikt „derzeit verliert“, die Konfrontation noch weiter verlängern. Eine Fortsetzung der Kämpfe würde dazu führen, dass das Land „noch mehr Schaden erleidet – seine Zukunft könnte gefährdet sein“, sagte er.

Ende der Übersetzung

