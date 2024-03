Hängen der Abschuss der Il-76 und die Entlassung von Saluzhny zusammen?

Der lange Arm des Westens

Derzeit gibt es so viele Ereignisse, dass man leicht den Überblick verliert. Daher lohnt es sich, sich ab und zu die Zeit zu nehmen, um sich Ereignisse, die schon ein wenig zurückliegen, noch einmal genauer anzuschauen.

In diesem Artikel werde ich ein wenig spekulieren, aber Sie werden sehen, dass das nicht grundlos ist. Manchmal ist es hilfreich, Dinge mit ein wenig zeitlichem Abstand zu betrachten, denn dann fügt sich einiges zu interessanten Bildern zusammen. Es deutet einiges darauf hin, dass der Abschuss der russischen Il-76 im Januar mit über 60 ukrainischen Kriegsgefangenen an Bord kein Zufall, sondern ein bewusst inszenierter Vorfall war, mit dem der Westen den ukrainischen Oberbefehlshaber Saluzhny aus dem Spiel nehmen wollte. Wie ich auf diese Idee komme, werde ich hier erklären.

Der Abschuss der Il-76

Am Vormittag des 24. Januar wurde ein Transportflugzeug vom Typ Il-76 der russischen Streitkräfte beim Landeanflug auf einen Flugplatz in der russischen Region Belgorod abgeschossen. An Bord waren neben sechs Besatzungsmitgliedern und drei russischen Soldaten auch 65 ukrainische Kriegsgefangene, die nach Belgorod geflogen wurden, um anschließend in einem Gefangenenaustausch gegen russische Kriegsgefangene ausgetauscht zu werden. Die Ukraine und der Westen waren daher über den Flug informiert.

Der russische Präsident Putin hat einige Tage später mitgeteilt, dass das Flugzeug von einer Rakete eines aus dem Westen gelieferten Patriot-Flugabwehrsystems abgeschossen wurde. Russland fordert ausdrücklich eine internationale Untersuchung des Vorfalls und ist bereit, einer internationalen Ermittlung alle seine Erkenntnisse und Beweise (beispielsweise Trümmer der Rakete) zur Verfügung zu stellen.

In Kiew hatte man zunächst eine internationale Untersuchung gefordert, diese Forderung dann aber schnell wieder zurückgezogen. Auch kein westlicher Staat hat auf die russische Forderung nach einer internationalen Untersuchung reagiert.

Das ist wenig verwunderlich, denn es ist ein offenes Geheimnis, dass die Patriot-Systeme in der Ukraine von westlichen Soldaten bedient und vor allem von ihnen kommandiert werden. Diese Soldaten sind entweder Söldner aus NATO-Ländern oder aktive Soldaten aus westlichen Armeen, die „auf Urlaub“ in der Ukraine sind. Eine internationale Untersuchung wäre daher schnell zu dem Schluss gekommen, dass nicht etwa die Ukraine, sondern ein westlicher Staat hinter dem Abschuss der Il-76 steckt, weshalb der Westen kein Interesse an einer Untersuchung hat und auch die westlichen Medien das Thema schnell wieder vergessen haben.

Der Spiegel beispielsweise hat darüber nur fünf Artikel veröffentlicht, zwei am 24. Januar, dem Tag des Abschusses, und danach je einen am 25., 26. und 27. Januar, wobei der letzte Artikel die Überschrift „Vorfall in Region Belgorod – Kiew kritisiert Moskaus Angaben zu Flugzeugabsturz“ trug und der Spiegel darin meldete, dass die Ukraine bezweifelt hat, dass an Bord überhaupt ukrainische Kriegsgefangene waren.

Die Leser des Spiegel und der meisten deutschen Medien wissen bis heute nicht, dass die Ukraine später eingeräumt hat, dass an Bord ukrainische Kriegsgefangene waren. Und sie wissen auch nicht, dass Russland Beweise dafür hat, dass das Flugzeug mit einer aus dem Westen gelieferten Patriot-Rakete abgeschossen wurde und dass Russland bereit ist, einer internationalen Ermittlungsgruppe alles zur Verfügung zu stellen.

Wir fassen zusammen: Das russische Flugzeug wurde am 24. Januar über russischem Hoheitsgebiet von einer Rakete eines Patriot-Systems abgeschossen. Die Kosten für den Abschuss einer Patriot-Rakete liegen je nach Version zwischen drei und acht Millionen Dollar. Die Patriot-Systeme in der Ukraine werden von Soldaten aus dem Westen bedient und wenn die feuern, erhalten sie den Befehl nicht von Ukrainern.

Es stellt sich also die Frage, warum riskiert wurde, ein Patriot-System, das immerhin über eine Milliarde Dollar kostet, so gefährlich nahe an die russische Grenze zu bringen, dass es ein Flugzeug auf russischem Gebiet treffen kann. Und natürlich fragt man sich, wozu der Westen das Flugzeug abgeschossen hat.

Saluzhny musste weg

Nur fünf Tage später, am 29. Januar, hat der ukrainische Präsident Selensky versucht, den Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, General Valery Saluzhny, zu feuern. Laut ersten Meldungen, die man inzwischen als zweifelhaft ansehen muss, sei Saluzhny an dem Tag nicht gefeuert worden, weil sich westliche Staaten hinter ihn gestellt hätten. Saluzhny wurde aber nur eine Woche später dann doch gefeuert.

Saluzhny stand zu dieser Zeit recht isoliert da. Es gab schon seit Monaten einen offen ausgetragenen Machtkampf zwischen Selensky und Saluzhny und auch im Westen bröckelte seine Unterstützung massiv, wie man heute weiß. Politico hat sogar berichtet, dass der Grund für die Entlassung Saluzhnys der Streit mit den USA war.

Saluzhny hatte sich den von den USA empfohlenen Strategien im Kampf gegen Russland widersetzt, denn die USA wollten eine massive Offensive gegen das Gebiet Saporoschje, um den Landkorridor von Russland nach Cherson abzuschneiden und in die Nähe der Krim zu kommen, während Saluzhny in der ukrainischen Gegenoffensive im Sommer 2022 auf Angriffe an mehreren Frontabschnitten setzte und seine Truppen nicht an einer Stelle konzentrieren wollte, was andere Frontabschnitte geschwächt hätte.

Die Offensive ist bekanntlich gescheitert und in den USA hat man dafür Saluzhny verantwortlich gemacht. Und als der Economist am 1. November 2023 einen Artikel veröffentlicht hat, in dem Saluzhny erklärte, die Lage an der Front sei eine Pattsituation und die Ukraine werde keine Durchbrüche an der Front schaffen, hatte Saluzhny sowohl in Kiew als auch im Westen nur noch sehr wenige Freunde.

Darüber, welche Ambitionen Saluzhny hatte, kann man viel spekulieren. Wollte er aufgrund der aussichtslosen militärischen Lage mit Russland verhandeln? Wollte er den Krieg fortsetzen? Fakt ist aber, dass Saluzhny sich mit dem Interview und späteren Äußerungen als unkontrollierbar gezeigt hat, weshalb es eigentlich nur eine Frage der Zeit war, bis er gefeuert wird.

Ein weiteres Problem war seine Beliebtheit in der Ukraine, denn wenn er bei Präsidentschaftswahlen kandidiert hätte, hätte er siegen können, was kaum im Interesse der USA wäre. Die USA wollen eine gehorsame Marionette als Präsident in Kiew und keinen Mann mit einem eigenen Kopf. Selensky hat die eigentlich im Frühjahr 2024 anstehenden Wahlen dann ja auch für unbestimmte Zeit ausgesetzt und diese ganz und gar nicht demokratische Entscheidung hat im Westen für keine allzu ernsthafte Kritik gesorgt.

Da kam der Abschuss der Il-76 gerade recht, den man – wenn nötig – Saluzhny als Oberbefehlshaber hätte anlasten können, was seinen Beliebtheitswerten in der Ukraine sehr geschadet hätte. Und wie es der Zufall wollte, wurde Saluzhny kurz nach dem Abschuss gefeuert. Es wäre interessant, zu erfahren, was dabei in Kiew hinter verschlossenen Türen gesagt wurde, denn es ist gut vorstellbar, dass Saluzhny damit gedroht wurde, ihm den Abschuss anzulasten, wenn er nicht bereit ist, geräuschlos abzutreten. Nach seinem Abgang ist es um Saluzhny übrigens sehr still geworden, es gibt auch in der Ukraine praktisch keine Meldungen mehr über ihn.

Ohne Saluzhny bessere Chancen auf Geld

Im Westen gab es Ende 2023 bekanntlich große Probleme, die weitere Unterstützung der Ukraine zu sichern. Die USA sind komplett aus der Unterstützung der Ukraine ausgestiegen und auch die EU hat ihr neues Hilfsprogramm für Kiew erst Anfang Februar 2024, also parallel zu den Meldungen über den anstehenden Rauswurf Saluzhnys beschließen können.

Dass Saluzhny gestört hat, ist recht offensichtlich, denn die Skepsis im Westen über weitere Hilfen für Kiew wächst, weil Kiew in zwei Jahren nicht nur keine Erfolge erzielen konnte, sondern im Grunde militärisch geschlagen ist. Da ist ein Oberkommandierender, der das auch noch offen in westlichen Medien erzählt, das letzte, was man brauchen kann. Wenn aus Kiew kein Optimismus gemeldet wird, wie will man dann die westliche Öffentlichkeit davon überzeugen, dass es sinnvoll ist, noch mehr Geld in der Ukraine zu versenken?

Vor allem in Kiew dürfte man darauf gesetzt haben, dass es ohne Saluzhny einfacher wird, noch mehr Geld aus dem Westen zu bekommen, das man sich in die eigene Tasche stecken kann. Es ist ja kein Geheimnis, dass die Ukraine eines der korruptesten Länder der Welt ist und dass ein beachtlicher Teil der westlichen Hilfen von Selensky und seinem Umfeld geklaut wird. Simon Shuster, ein Journalist von Time, der viel Zeit im Umfeld von Selensky verbracht hat, hat das Ende Oktober 2023 ganz offen berichtet, er zitierte Leute aus Selenskys Umfeld, was in seinem Artikel so klang:

„Bei all dem Druck, die Korruption auszurotten, nahm ich – vielleicht naiv – an, dass Beamte in der Ukraine zweimal nachdenken würden, bevor sie Bestechungsgelder annehmen oder sich staatliche Gelder in die Tasche stecken. Doch als ich Anfang Oktober einen hochrangigen Präsidentenberater auf diesen Punkt hinwies, bat er mich, mein Aufnahmegerät abzuschalten, damit er freier sprechen konnte. „Simon, du irrst dich“, sagte er. „Die Leute stehlen, als gäbe es kein Morgen.““

Und auch im Westen gibt es reichlich Profiteure dieser „Ukraine-Hilfen“, denn ein Großteil des „Geldes für die Ukraine“ geht vor allem an US-amerikanische Rüstungskonzerne und auch die mächtigen westlichen NGOs bekommen Gelder, um der Ukraine „zu helfen“. Die Rechnung zahlen die Menschen im Westen mit ihren Steuern, aber verdienen tun die korrupte ukrainische Führung, westliche Konzerne und NGOs.

Wenn es dabei hilfreich ist, 65 ukrainische Kriegsgefangene zu opfern, um den Druck auf Saluzhny zu erhöhen, der als Oberbefehlshaber formal dafür verantwortlich und gleichzeitig bei der Zuteilung neuer Finanzmittel hinderlich ist, dann ist das aus der Sicht der Profiteure nur ein geringer Preis.

Es wäre interessant, zu erfahren, Soldaten welcher Nationalität das Patriot-System bedient haben. Wer weiß, ob Russland außer dem gerade veröffentlichten Gespräch der Bundeswehrgeneräle noch andere Gespräche abgehört hat, die hier Licht ins Dunkel bringen könnten. Das ist zwar eher unwahrscheinlich, sonst wäre es schon veröffentlicht worden, aber interessant wäre auf jeden Fall, denn die deutschen Generäle haben sich ja sehr offen darüber unterhalten, dass in der Ukraine „viele Leute mit amerikanischem Akzent in Zivilklamotten rumlaufen“ und dass britische Soldaten für die ukrainische Armee die Zieldaten für die Storm-Shadow-Raketen programmieren.

Daher wäre es vielleicht aufschlussreich, zu erfahren, wer die Patriot-Batterie am 24. Januar bedient hat…

