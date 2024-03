NATO-Soldaten sind bereits in der Ukraine aktiv

Kriegsbeteiligung

Der polnische Außenminister hat bestätigt, was in Russland schon allgemein bekannt war. Es sind bereits offizielle NATO-Soldaten in der Ukraine. Macron wollte mit seiner Initiative nur den Boden bereiten, um der westlichen Öffentlichkeit schonend mitzuteilen, was schon lange Realität ist.

Der polnische Außenminister Radosław Sikorski hat am Sonntag erklärt, dass bereits Soldaten aus der NATO in der Ukraine im Einsatz seien. Einige NATO-Länder hätten bereits Soldaten in die Ukraine entsandt, sagte er während einer auf dem YouTube-Kanal Sejm RP übertragenen Diskussion anlässlich des 25. Jahrestages des Beitritts Polens zur NATO. Er sagte:

„NATO-Truppen sind bereits in der Ukraine präsent. Und ich möchte den Vertretern dieser Länder aufrichtig dafür danken, dass sie dieses Risiko eingegangen sind“

Sikorski fügte hinzu, dass er „im Gegensatz zu gewissen Politikern“ nicht verraten wird, welche Staaten ihre Soldaten in die Ukraine geschickt haben.

Macron will die Öffentlichkeit schonend vorbereiten

In Russland ist es längst bekannt, dass bereits offizielle NATO-Soldaten in der Ukraine aktiv sind. Daher wird in Russland auch schon lange gesagt, dass Russland sich de facto mit dem kollektiven Westen im Krieg befindet. An der Front wurden immer wieder Uniformen aus NATO-Staaten gefunden. Die komplexen westlichen Waffensysteme, wie die Flugabwehr Patriot oder HIMARS-Raketenwerfer werden von westlichen Soldaten bedient oder kommandiert. Und bei den Marschflugkörpern, die Großbritannien und Frankreich geliefert haben, ist spätestens seit dem veröffentlichen Telefonat der Luftwaffengeneräle und seit den Äußerungen von Bundeskanzler Scholz bekannt, dass die Zieldaten von britischen und wahrscheinlich französischen Soldaten programmiert werden.

Es gab auch immer wieder Meldungen über britische Spezialeinheiten, die in der Ukraine gegen Russland Operationen durchführen. Und im Januar hat Russland gemeldet, bei einem Raketenangriff auf ein Ziel Charkow „60 überwiegend französische Söldner getötet und 20 verletzt“ zu haben. Es besteht der Verdacht, dass es sich bei diesen „Söldnern“ in Wahrheit um Einheiten der französischen Fremdenlegion, also um reguläre französische Soldaten, gehandelt hat.

Ich habe schon geschrieben, dass ich vermute, dass die Erklärung des französischen Präsidenten Macron, man solle die Entsendung von Truppen in die Ukraine nicht ausschließen, mit diesem Vorfall zu tun hat. Wenn in der Ukraine zu viele französische Soldaten sterben oder verstümmelt von dort zurückkommen, dann lässt sich das irgendwann nicht mehr geheim halten. Also hat Macron versucht, die Öffentlichkeit schonend darauf vorzubereiten, dass französische Soldaten in der Ukraine kämpfen und sterben.

Die Folgen

Da es in Russland längst bekannt ist, dass NATO-Soldaten in der Ukraine aktiv sind, hat Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, das Eingeständnis von Sikorski nur kurz kommentiert:

„Sie konnten es nicht länger verheimlichen“

Nun wird die Öffentlichkeit in Europa auf einen Krieg gegen Russland vorbereitet. Der polnische Außenminister Sikorski sagte auch offen:

„Der Westen sollte eine kreativ durchdachte und asymmetrische Eskalation durchführen.“

Und genau das tut Sikorski, indem er bestätigt, dass NATO-Soldaten in der Ukraine sind. Er macht öffentlich, was das offizielle Russland zu übersehen versucht, weil es keinen Krieg gegen europäische Länder will. Aber die Kriegsteilnahme von offiziellen Soldaten aus europäischen Länden würde einen Krieg bedeuten. Dass Sikorski das nun offen zugibt, soll Russland unter Druck setzen, denn eigentlich müsste Russland darauf mit einer Kriegserklärung gegen die entsprechenden Staaten reagieren.

In Europa hoffen offenbar gewisse Politiker, Russland dazu bringen zu können, ein europäisches Land anzugreifen, um den Verteidigungsfall der NATO ausrufen zu können. Allerdings muss der Verteidigungsfall einstimmig beschlossen werden und die USA haben kein Interesse an einem (Atom-)Krieg gegen Russland. Und auch eine Zustimmung von Ungarn oder der Slowakei ist sehr unwahrscheinlich.-

Aber es könnte dazu führen, dass sich europäische Länder zusammenschließen, um in der Ukraine gegen Russland aufzumarschieren, was den Krieg definitiv nach Europa tragen würde.

Ich hoffe, dass ich mit meiner Vermutung falsch liege, aber da sich die Dinge in den letzten gerade mal zwei Wochen so zugespitzt haben, ist zu befürchten, dass es sehr bald zu einer Eskalation kommen könnte. Ich hoffe, dass ich falsch liege, und ich hoffe, dass es unter den europäischen Politikern noch welche gibt, die ihren Überlebensinstinkt noch nicht ihrer anti-russischen Ideologie geopfert haben.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen