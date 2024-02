Rede an die Nation

In der Rede an die Nation, die der russische Präsident gehalten hat, ging es fast nur um innenpolitische Themen und nur wenig um Außenpolitik. Aber auf Macrons Drohung, westliche Truppen in die NATO zu schicken, hat Putin deutlich geantwortet.

Ich werde die Rede, die Präsident Putin an die Nation gehalten hat, komplett übersetzen. Da sie etwas über zwei Stunden gedauert hat, kann das aber einige Zeit dauern. Hier übersetze ich nur den Teil, in dem Putin auf die Drohung des französischen Präsidenten Macron eingegangen ist, möglicherweise westliche Truppen in die Ukraine zu schicken.

Beginn der Übersetzung:

Der Westen hat die Konflikte in der Ukraine, im Nahen Osten und in anderen Regionen der Welt provoziert und lügt weiter. Jetzt sagen sie ohne jede Verlegenheit, dass Russland angeblich einen Angriff auf Europa plant. Das ist schlicht und einfach – wir verstehen das – Unsinn. Gleichzeitig wählen sie selbst Ziele für Angriffe auf unser Territorium aus und entscheiden sich für die ihrer Meinung nach Angriffswaffen. Sie haben über die Möglichkeit gesprochen, Militärkontingente der NATO in die Ukraine zu entsenden.

Aber wir erinnern uns an das Schicksal derjenigen, die einst ihre Kontingente in unser Land entsandt haben. Aber jetzt werden die Folgen für mögliche Interventionisten noch viel tragischer sein. Sie müssen endlich verstehen, dass auch wir Waffen haben – ja, sie wissen das, ich habe es gerade gesagt -, die Ziele auf ihrem Territorium treffen können.

Und all das, was sie sich jetzt ausdenken, womit sie die ganze Welt in Angst und Schrecken versetzen, begreifen die nicht, dass damit ein realer Konflikt mit dem Einsatz von Atomwaffen und damit die Zerstörung der Zivilisation? Das sind, wissen Sie, Menschen, die keine harten Prüfungen erlebt haben, die schon vergessen haben, was Krieg ist. Wir, selbst unsere jetzige Generation, sind im Kampf gegen den internationalen Terrorismus im Kaukasus durch diese harten Prüfungen gegangen, und jetzt – im Konflikt in der Ukraine – passiert das Gleiche. Aber die denken, dass das alles nur irgendwelche Comic-Flime sind.

Was soll man dazu sagen, tatsächlich macht die Russophobie, wie auch andere Ideologien des Rassismus, der nationalen Überlegenheit und der Ausschließlichkeit, blind und schaltet die Vernunft aus. Die Aktionen der USA und ihrer Satelliten haben zur faktischen Demontage des europäischen Sicherheitssystems geführt. Das bringt Risiken für alle.

Ende der Übersetzung

