Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des Wochenendes, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des Wochenendes.

Beginn der Übersetzung:

Wechsel der Kommandos inmitten von Krise und Krieg um Tote: Die Lage rund um die Ukraine

Kiew wechselt das Kommando der Streitkräfte der Ukraine vor dem Hintergrund der auch vom Westen bestätigten schwersten Krise aus. Dem Regime fehlt es an Männern, Waffen und Unterstützung durch die „Verbündeten“.

Vor diesem Hintergrund wurde die Idee angesprochen, nicht nur Kriegsgefangene auszutauschen, sondern auch die sterblichen Überreste prominenter Persönlichkeiten wie Peter Stolypin, der im Kiewer Höhlenkloster begraben ist.

Die TASS hat einen Überblick über die Situation rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Im Laufe der Woche haben die russischen Streitkräfte die Lage bei Krasnoliman und südlich von Donezk verbessert und günstige Positionen bei Kupjansk und Donezk eingenommen. Die russischen Streitkräfte schlugen ukrainische 100 Angriffe in vier der sechs Abhscnitte zurück.

Die ukrainischen Verluste beliefen sich auf insgesamt 6.885 getötete und verwundete Soldaten, 36 kapitulierten. Darüber hinaus verlor der Gegner 6 Panzer, 38 gepanzerte Fahrzeuge, 174 Autos, 60 Artilleriegeschütze, 3 Mehrfachraketenwerfer-Fahrzeuge (einschließlich HIMARS) und 7 Boote.

Die russische Luftwaffe schoss in dieser Woche ukrinische MiG-29- und Su-25-Flugzeuge, 34 Raketen aus Mehrfachraketenwerfern und 488 Drohnen ab.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurden im Laufe der Woche Flugzeugreparaturkomplexe und Produktionsstätten für Drohnen und Mehrfachraketenwerfer sowie Standorte von Nationalisten und ausländischen Söldnern angegriffen. 2 S-300 Flugabwehrsysteme und Radaranlagen, 8 Munitionsdepots und ein Depot für Fliegerbomben wurden getroffen.

Umbesetzungen im Kommando

Nach der Entlassung von Valery Saluzhny vom Posten des Oberbefehlshabers der ukrainischen Streitkräfte und von Sergej Schaptala vom Posten des Generalstabschefs setzte der ukrainische Staatschef Wladimir Selensky die Umbesetzungen fort.

Alexander Pawljuk ersetzte den beförderten Alexander Syrsky als Chef der Bodentruppen, Jury Sodol als Chef der gemeinsamen Streitkräfte, Igor Skibjuk als Chef der Luftlandetruppen und Igor Plachuta als Chef der Territorialen Verteidigungskräfte.

Die schwerste Krise

Nach Ansicht des stellvertretenden Chefredakteurs der Bild-Zeitung Paul Ronzheimer befindet sich die Ukraine in der schwersten militärischen Krise seit dem Beginn der russischen Militäroperation. Der Journalist, der in die Region Artjomowsk gereist ist, stellt fest: „Unsicherheit und Frustration sind in diesen kalten Wintertagen groß.“

Der Ukraine fehle es an „Waffen, Soldaten, Technologie und vor allem an verlässlicher Unterstützung durch die USA“, so Ronzheimer. „Die Frage ist, ob dieses ganze Drama in Washington, Berlin und Paris verstanden wird“, fragt er.

„Eines ist klar: Die Russen sind im Vorteil“, so der Journalist abschließend.

Söldner bei Charkow

In der Region Charkow sind ausländische Söldner gesichtet worden, darunter vor allem Franzosen, sagte der Leiter der zivil-militärischen Verwaltung der Region, Vitaly Gantschew, gegenüber der TASS.

Durchbruch der Informationsblockade

Das Interview des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit dem US-Journalisten Tucker Carlson sei notwendig, damit der russische Staatschef im Westen doch noch gehört werde, erklärte Dmitri Peskow, der Sprecher des Präsidenten, gegenüber der TASS. „So werden mehr Menschen darüber nachdenken, ob er Recht hat oder nicht“, fügte der Kreml-Sprecher hinzu.

Der ukrainische Oppositionspolitiker Viktor Medwedtschuk ist sicher, dass das Interview bereits „ein Durchbruch der Informationsblockade“ sei.

Untersuchung des Absturzes

Russland fordert eine internationale Untersuchung des Absturzes der Il-76-Transportmaschine mit ukrainischen Gefangenen, betonte der stellvertretende russische Außenminister Michail Galusin in einem Interview mit der TASS. Moskau, sagte er, halte „die Frage, die Ukraine und ihre westlichen Kuratoren zur internationalen rechtlichen Verantwortung zu ziehen“ unter besonderer Kontrolle.

Die US-Geheimdienste haben Russland noch keine Zusammenarbeit bei der Untersuchung der Katastrophe angeboten, sagte SVR-Chef Sergej Naryschkin.

Schweigen ist ein Fehler

Das Zögern der westlichen Staats- und Regierungschefs, mit Russland zu sprechen, sei ein Fehler, sagte Balazs Orban, ein Berater des ungarischen Ministerpräsidenten. „Wir müssen zuerst die Kommunikationskanäle wiederherstellen, einen Waffenstillstand erreichen und uns dann auf eine schwierige und sehr lange diplomatische Mission begeben“, meint er.

Der derzeitige Ansatz, so Budapest, „wird entweder zum Zusammenbruch der ukrainischen Armee oder zu einer Eskalation führen, die in den Dritten Weltkrieg mündet.“

Um Auslieferung von Nazis ersucht

Russland hat Kanada ein Ersuchen der Generalstaatsanwaltschaft um Auslieferung des 98-jährigen ukrainischen Nationalisten und ehemaligen SS-Kämpfers Jaroslaw Gunko übermittelt, so der russische Botschafter in Ottawa, Oleg Stepanow, gegenüber der TASS.

Krieg um Tote

Die Leitung des Reservats des Kiewer Höhlenklosters, die das gleichnamige Kloster von der ukrainisch-orthodoxen Kirche in Besitz genommen hat, prüft die Möglichkeit, die sterblichen Überreste von Pjotr Stolypin in eine Liste für einen Gefangenenaustausch aufzunehmen.

„Wir haben unsere ukrainischen Prominenten, die sich in der Russischen Föderation befinden“, sagte der Direktor des Reservats, Maxim Ostapenko, und verwies auf das Grab des in Kiew verstorbenen Stolypin auf dem Gelände des Klosters.

Ende der Übersetzung

