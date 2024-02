Wie in Russland über das Putin-Interview von Tucker Carlson berichtet wird

"Informationsblockade durchbrochen"

Das Interview, das Tucker Carlson mit Putin gemacht hat, schlägt immer noch Wellen. Daher will ich hier zeigen, wie in Russland darüber berichtet wird.

Natürlich war das Interview, das Tucker Carlson mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gemacht hat, in Russland ein großes Thema. Daher übersetze ich hier, wie das russische Fernsehen darüber in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick darüber berichtet hat.

Beginn der Übersetzung:

Tucker Carlson hat die Informationsblockade durchbrochen

Man kann die Geschwindigkeit, mit der das Bild des Konflikts in der Ukraine, das dem amerikanischen Deep State so wichtig ist, mit mathematischer Präzision schrumpft, genau berechnen. Das Interview von Tucker Carlson mit Wladimir Putin wurde am Tag 165 Millionen Mal angesehen. Das sind etwa 115.000 Mal pro Minute. Während dieser Bericht läuft, wird die von den liberalen Medien nicht manipulierte Wahrheit auf der ganzen Welt noch etwa eine Million Mal ausgesprochen werden.

„Russland ist keine expansionistische Macht. Sorry. Das sollten Sie nicht sagen, denn all die Victoria Nulands und all die Lügner und Ideologen, die das Außenministerium leiten, wollen aus Russland, Sie wissen schon, Hitler oder das kaiserliche Japan machen. Aber die Wahrheit ist, dass das nur eine Lüge ist“, meinte Tucker Carlson. „Das ist einfach nur dumm, wirklich. Man muss schon ein Idiot sein, um das zu glauben“.

Aber genau das wurde den Zuschauern, Lesern und Zuhörern von denen beigebracht, die vor zwei Jahren den medialen eisernen Vorhang heruntergezogen haben. Und zwar auf ihrer eigenen, also der westlichen Seite. Dass Tucker Carlson den eisernen Vorhang erfolgreich durchbrochen hat, wurde in den USA klar, als sich die Zähler für sein erstes Video aus Russland rasend schnell drehten.

Mit Blick auf den Kreml erklärte der ehemalige FoxNews-Moderator, der den Sender wegen des Skandals um die letzten US-Präsidentschaftswahlen verlassen hat, dafür aber sowohl größere Popularität als auch größere Freiheit erhielt, in dem Video, er habe die Reise selbst und mit eigenem Geld organisiert.

Die Unterstützung von Elon Musk, der Carlson eine Plattform gegeben und versprochen hat, nichts zu kürzen, machte Tuckers Plan für den Deep State noch weniger angreifbar. Im Weißen Haus gab es eindeutig keinen Plan B. Es gab ja nicht einmal einen Plan A, wie John Kirby recht offen mitteilte: „Ich glaube nicht, dass ein einziges Interview die Amerikaner umstimmen wird. Ich denke, dass jeder, der sich dieses Interview anschaut – noch einmal, ich habe nicht gesehen, was da gesagt wird – davon überzeugt ist. Denken Sie daran, dass Sie Wladimir Putin zuhören, und Sie sollten nichts von dem, was er sagt, für bare Münze nehmen.“

Der Disclaimer von John Kirby und den liberalen Propagandisten hatte die gegenteilige Wirkung. Wenn man den Leuten sagt, sie sollen etwas nicht anschauen, schauen es natürlich alle. Um 18.00 Uhr waren alle, die zwei Tage lang auf Sendung gegen Tucker gekämpft hatten, zwischen Leugnung und Akzeptanz. Es wurde erstmal beschlossen, das Interview nicht zu bemerken.

Auf CNN, dessen Gesamtzuschauerzahl zur Hauptsendezeit während der zwei Stunden des Putin-Interviews stark gefallen war, wurde über den neuen Bericht des Sonderermittlers Hur berichtet, in dem es heißt, der US-Präsident habe geheime Dokumente illegal in seiner Garage aufbewahrt.

Alles schien noch unter Kontrolle zu sein, doch dann ist Joe Biden aufgewacht und hat alles kaputt gemacht. Verärgert über die Schlussfolgerungen von Hur wetterte er vor der Presse: „Ich bin wohlmeinend. Ich bin ein älterer Mann und ich weiß, was ich tue. Ich war Präsident und habe dieses Land wieder auf die Beine gebracht. Ich brauche seine Empfehlung nicht. Absolut nicht…“

So entstand der für Biden verheerende Kontrast zu Putin, den sie doch vermeiden wollten und der sicherlich von denen bemerkt wurde, die mit einem Auge das Tucker-Interview und mit dem anderen die Inszenierung des Weißen Hauses verfolgt haben.

Putins Auftritt unterstrich seine taktische Zuversicht in einer Zeit, in der seine Gegner einen gefährlichen Moment durchleben, schrieb die New York Times zurückhaltend. Von den Usern in den sozialen Medien gab es keine Gnade: „Putin hat jetzt über 28 Minuten lang einen Vortrag über Hunderte von Jahren osteuropäischer Geschichte gehalten, und das ohne einen einzigen Spickzettel. Biden hat keine Ahnung, was er zu Mittag gegessen hat“, schrieb ein User auf X.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz bewegt sich seit seinem ersten Tag im Amt im bekannten Fahrwasser und schwankt ausschließlich im Takt mit der Linie von Washington, wohin er geflogen ist. Etwa eine Stunde war für ein Gespräch mit Biden vorgesehen. Das ist die Hälfte der Zeit, die Scholz am Vortag offenbar damit verbracht hatte, sich das Putin-Interview anzusehen. Bei dem Treffen mit Biden sagte Scholz vor der Presse: „Als wir dieses lächerliche Interview gesehen haben, das Putin gerade gegeben hat, haben wir verstanden, dass er immer viele Lügen über die Geschichte dieses Krieges erzählt, weil es so einfach zu sehen ist, warum er es tut. Er will sich einen Teil des Territoriums seiner Nachbarn aneignen, das ist Imperialismus“,

Er hätte noch hinzuzufügen können, dass es um das Reich des Bösen geht. Das Oberhaupt des Reiches des Guten, das auf der anderen Seite des Kamins träge mit dem Kopf nickte, hätte das sicher unterstützt, denn er meinte: „Kissinger hatte Recht, als er sagte: Seit Napoleons Zeiten hat Europa nicht mehr über seine Schulter geschaut und sich um Russland gesorgt – bis jetzt“

Und wieder hat er was verwechselt. Kissinger schrieb in seinem Buch „World Order“, dass das russische Volk Napoleons Armee besiegte und Russland sich nach dem Sieg „in der Position der vielleicht mächtigsten Macht auf dem Kontinent wiederfand“. Kissinger hat die ganze Zeit vor den Gefahren der westlichen Versuche gewarnt, Russland zu isolieren. Mehr noch, er hat davor gewarnt, es mit Gewalt – auf dem Schlachtfeld, wie man es dort heute formuliert – tun zu wollen. Selbst in seinen letzten Lebensjahren war der ehemalige US-Außenminister bereit, persönlich als Vermittler aufzutreten und seine berühmte Pendeldiplomatie anzuwenden.

Aber Boris Johnson ist aufgetreten. Allerdings nicht als Friedensstifter. Er schlich sich unbemerkt an und sprengte die Istanbuler Vereinbarungen, die der Ukraine den Frieden hätten bringen können. Putin hat Carlson auch davon erzählt.

Der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson nahm eine Videonachricht auf und sagte: „Die Menschen auf der ganzen Welt sehen dieses lächerliche Interview von Wladimir Putin mit Tucker Carlson, aber wir dürfen dieser Lüge nicht nachgeben, vor allem nicht der Idee, dass Putin irgendwie dazu bestimmt ist, in der Ukraine erfolgreich zu sein.“

Warum der ehemalige britische Premierminister so nervös wurde, dass er die Videobotschaft aufgenommen hat, ist verständlich. Die Geschichte, wie Johnsons Intervention das russisch-ukrainische Friedensabkommen torpediert hat, ist zwar im Westen kein Geheimnis mehr, aber für politische Feinschmecker ist sie immer noch ein leckeres Gericht. Das wurde nicht an die breite Öffentlichkeit weitergegeben. Carlson durchbrach ihre angenehme Intimität auch hier.

Auch mit den Nazis. Der kanadische Premierminister Trudeau, der im letzten Herbst den ehemaligen SS-Mann Jaroslaw Gunko ins Parlament geholt hat, wird wieder an die Öffentlichkeit gebracht. In dem Interview mit Carlson führte Putin diesen peinlichen Vorfall als Beispiel an, weshalb Trudeau von Journalisten gefragt wurde: „Wie fühlt es sich an, wenn man feststellt, dass die Einladung eines Nazis – eines Ex-Nazis – durch Ihr Amt einen Verbündeten in Schwierigkeiten gebracht hat?“

„Putin nutzt natürlich jede Art von Propaganda, die ihm zur Verfügung steht“, antwortete Trudeau. „Aber die Kanadier lassen sich nicht täuschen. Kanada unterstützt die Ukraine. Leider sehen wir, wie weit die russische Propaganda zu gehen bereit ist, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen und zu versuchen, die Situation zu verzerren.“

Der alte Nazi Gunko war das lebende Geschenk für Selenskys Ankunft in Kanada. Carlson hat Selensky übrigens bereits eine Falle gestellt, indem er anbot, auch mit ihm ein Interview zu machen. Dabei könnte jede Antwort eine Belastung werden, denn es wäre ein echtes Gespräch und nicht das, was Selensky in den letzten zwei Jahren von seinen PR-Beratern beigebracht wurde. Beim CNN-Interview durfte Selensky Wohlfühl-Fragen nach seinen privaten Lieblingsbeschäftigungen beantworten.

Erin Burnett, die CNN-Journalistin, die Selensky mit Wärme und Zuneigung umgarnt hat, rollte mit den Augen, als sie Tucker jetzt auf CNN anschnauzte: „Tatsächlich ist einer der Führer der Republikanischen Partei heute Abend in Moskau. Carlson war in dieser Zeit ein konsequenter Unterstützer Putins. Und deshalb kann er jetzt nach Moskau reisen, ohne befürchten zu müssen, ins Gefängnis zu kommen.“

Was mit Carlson in Amerika geschehen wird, diese Frage wird nicht gestellt, auch wenn einige schon fast seine Lynchung fordern. Die Seite des ehemaligen Kongressabgeordneten Kiesinger hat eine Umfrage gestartet, ob man Tucker als Verräter ansehen soll. Elon Musk hat sich an der Diskussion beteiligt und geschrieben: „Verhaftet die, die seine Verhaftung fordern!“

Carlsons Name wurde unterdessen auf der extremistischen ukrainischen Website Mirotvorets veröffentlicht. In Kiew tragen sie auf der Zunge, was denen in Washington auf der Seele liegt.

„Vor fast drei Jahren hat die Biden-Administration illegal unsere Textnachrichten abgehört und den Inhalt an ihre Dienern bei den Mediendien weitergegeben“, behauptet Carlson. „Sie haben das getan, um ein Interview mit Putin zu behindern, das wir geplant hatten. Wir sind ziemlich sicher, dass sie dasselbe letzten Monat wieder getan haben. Aber dieses Mal sind wir trotzdem nach Moskau gekommen.“

Insgesamt sind die Folgen des Durchbruchs der Informationsblockade für Tucker Carlson unvorhersehbar. Journalisten fragten die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, danach, dass die Regierung Biden angeblich versucht hat, ihn an einem Interview mit Wladimir Putin zu hindern, worauf sie antwortete: „Natürlich nicht. Ich habe absolut nichts zu sagen. Punkt. Aber nein, ich möchte hinzufügen, dass es Unsinn ist, was man über die Biden-Regierung sagt.“

Hören Sie auf Karine Jean-Pierre und tun Sie das Gegenteil. Tucker hat genau das getan: Er hat sich in Moskau mit dem ehemaligen NSA-Mitarbeiter Edward Snowden getroffen, und laut Semafor nicht nur mit ihm. Er hat sich auch mit Tara Reid getroffen, die Joe Bidens Assistentin war und ihn der Belästigung beschuldigt hat. Beide sind in Russland in Sicherheit. Über Tucker Carlson hingegen machen sich einige Leuten Sorgen.

„Wenn Tucker Carlson nicht vorsichtig ist, könnte er der nächste Julian Assange werden“, spekuliert der Blogger Ian Chong. „Sowohl von Politikern als auch vom Medienestablishment gab es zahlreiche Anrufe, in denen wegen seines Besuchs in Russland seine Verhaftung gefordert wurde. Diese Kreaturen sind einfach nur rachsüchtig“.

Und zwar auf beiden Seiten des Atlantiks. Newsweek berichtet, dass die EU gegen Carlson möglicherweise Sanktionen verhängen und ihm die Einreise verbieten will.

Europa hat Anstoß daran genommen, dass Tucker in Moskau auch in einen Auchan-Supermarkt gegangen ist, wo er Fotos mit Kunden machte. Indem er selbst mit Milch und Wurst im Einkaufswagen an den Regalen entlang gegangen war, überzeugte er sich davon, dass die westlichen Sanktionen, gelinde gesagt, nicht funktionieren. McDonald’s gibt es nicht mehr, dafür aber „Lecker und Punkt“, wo der Journalist ebenfalls vorbeischaute. Er nahm zwei Cheeseburger, Cola und Pommes und bezahlte selbst. Und er bedankte sich auf Russisch. Er braucht Putins Geld nicht.

Hillary Clinton sagte Über Tucker Carlson: „Er wird als nützlicher Idiot bezeichnet. Man lacht über ihn. Er ist wie ein Hündchen. Nachdem er aus den amerikanischen Medien rausgeschmissen wurde, würde es mich nicht wundern, wenn er einen Vertrag in Russland angeboten bekäme. Denn er ist ein nützlicher Idiot. Solche Leute gibt es auch in Amerika. Sie sind die fünfte Kolonne von Wladimir Putin. Und warum? Ich weiß es nicht.“

Wenn man Clinton zuhört, müsste man alle, die noch nicht den letzten Rest von gesundem Menschenverstand, oder zumindest den Selbsterhaltungstrieb, verloren haben, in diese fünfte Kolonne einschreiben. Wie zum Beispiel den Falken John Bolton, der sagte: „Putin ergreift die Initiative, um zu sehen, ob er Verhandlungen in Gang bringen kann. Und ich denke, das ist eine Art Bedrohung für Biden, denn es ist, als ob Putin sagt: Ihr könnt Frieden in der Ukraine schaffen, ihr könnt die Europäer zur Zusammenarbeit bewegen, und wir können das Problem in wenigen Wochen lösen.“

Carlson begann seine Reise nach Russland symbolisch mit dem Ballett Spartacus im Bolschoi-Theater. Der Gladiator war der Anführer eines Sklavenaufstands und Carlson, der aus Moskau eine Ansprache aufgezeichnet hat, versicherte den Amerikanern nicht zufällig, dass sie keine unterwürfigen Sklaven, sondern Bürger sind.

„Man hat uns gesagt, dass wir einfach akzeptieren müssen, dass Milliarden von Dollar ins Ausland fließen“, sagt die Journalistin Candace Owens. „Aber wir haben keinen wirklichen Zugang zu wahrheitsgemäßen Informationen“.

Candace Owens ist so etwas wie Tucker Carslon im Rock. Die konservative Publizistin ist beim schwarzen Publikum äußerst beliebt. Wie Carlson war sie ursprünglich für die Demokraten, unterstützt jetzt aber aktiv Trump, mit dem sie und Tucker sowie Millionen ihrer Zuhörer einen möglichen Wandel verbinden. Es gibt Stimmen, die sagen, dass Trump auch ein Auge auf Carlson geworfen hat, dass er ihn als Vizepräsident möchte.

„Das wäre sicherlich in Ordnung“, sagte der Sohn des ehemaligen US-Präsidenten kürzlich. „Wissen Sie, sie sind sich sehr sympathisch und stimmen in fast allen Fragen überein, wie zum Beispiel, diese endlosen Kriege endlich zu beenden. Ich würde es also gerne sehen, dass das passiert. Er ist auf jeden Fall einer der Anwärter.“

Einigen machen diese Worte Hoffnung. Für andere sind sie die Blaupause für eine neue Verschwörungstheorie. Letztere deuten bereits an, dass Tucker nichts anderes ist als ein geheimer Abgesandter, der eine Botschaft von Trump an Putin überbracht hat. Oder andersherum.

Carlson richtet seine Botschaften jedoch ausschließlich an die Zuschauer. Die professionellen Lügner in Washington, wie er sie nennt, spielen ein riskantes Spiel und versuchen, in Russland das zu erreichen, was sie in Afghanistan und Libyen geschafft haben. Was Tucker noch nicht begriffen hat, ist, dass all diese Russland-Experten sich längst an seinem eigenen Land zu schaffen machen.

Ende der Übersetzung

