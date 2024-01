Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 9. Januar, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 9. Januar.

Beginn der Übersetzung:

Beschuss von russischem Territorium und Selenskys unlösbare „Formel“: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Das ukrainische Militär hat im Laufe des Tages etwa 25 Geschosse auf die Region Belgorod in der Russischen Föderation abgefeuert, so der Gouverneur der Region Wjatscheslaw Gladkow. Russische Luftabwehr zerstörte ukrainische Drohnen in den Regionen Kursk, Orel und Brjansk.

Ein weiteres Treffen von Vertretern Kiews, westlicher Länder und des globalen Südens über die sogenannte Friedensformel des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky blieb ergebnislos, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hat das russische Militär im Laufe des Tages 109 Artillerieeinheiten der ukrainischen Streitkräfte sowie gegnerische Truppen und Ausrüstung in 126 Gebieten getroffen. Die ukrainischen Verluste beliefen sich im Laufe des Tages auf bis zu 595 Kämpfer.

Russische Luftabwehr hat nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums zehn Geschosse des tschechischen Mehrfachraketenwerfers Vampire abgefangen und sechs unbemannte Luftfahrzeuge abgeschossen.

Strategische Initiative

Russland behält die strategische Initiative entlang der gesamten Kontaktlinie, russische Truppenverbände reduzieren methodisch das ukrainische Kampfpotenzial, sagte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu.

Im vergangenen Jahr habe der Gegner „mehr als 215.000 Menschen und 28.000 Waffen verloren“. „Das Kiewer Regime treibt seine Soldaten auf Geheiß der westlichen Drahtzieher weiter in die Schlacht und sucht nach jeder Gelegenheit, die Reihen der ukrainischen Armee aufzufüllen“, sagte Schoigu und fügte hinzu, dass dies „die Situation an der Kontaktlinie nicht ändern, sondern den militärischen Konflikt nur verlängern wird.“

Angriffe auf russisches Territorium

Das ukrainische Militär feuerte in den vergangenen 24 Stunden etwa 25 Geschosse auf Siedlungen in der Region Belgorod ab, außerdem wurden nach Angaben des Gouverneurs der Region zehn Luftziele von der Luftabwehr abgeschossen.

Russische Luftabwehr hat im Laufe des vergangenen Tages vier unbemannte Flugzeuge über der Region Kursk abgeschossen, sagte der Gouverneur der Region, Roman Starowoit, und fügte hinzu, dass eine der Drohnen über dem Bezirk Kurtschatowski der Region zerstört wurde.

Zwei weitere ukrainische Drohnen wurden in der Region Orel abgefangen und eine wurde in der Region Brjansk abgeschossen, so das russische Verteidigungsministerium.

Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten, mahnte, nicht zu vergessen, dass die Angriffe auf russisches Territorium mit Hilfe westlicher Waffen durchgeführt werden. Er betonte, dass „das Kiewer Regime nicht davor zurückschreckt, zivile Objekte zu beschießen, Streumunition einzusetzen und Stadtzentren <…> zu beschießen, wo es keine militärischen Einrichtungen gibt“. Das russische Militär „wird weiterhin alles tun, um diese Gefahr zunächst zu minimieren und sie dann vollständig zu beseitigen“, sagte er.

Raketenmangel

Die ukrainischen Streitkräfte leiden unter einem ernsten Mangel an gelenkten Flugabwehrraketen. Der Umfang der derzeitigen westlichen Lieferungen kann den Bedarf Kiews möglicherweise nicht decken, sagte der Sprecher des Luftwaffenkommandos der ukrainischen Streitkräfte Jurij Ignat. Er betonte, dass die westlichen Verbündeten die Produktion dieser Raketen erhöht haben, aber ihr Verbrauch ist beträchtlich, so dass es Bedenken gibt, ob der derzeitige Bedarf Kiews gedeckt werden kann.

Westliche Hilfe

Wie Reuters unter Berufung auf Quellen berichtet, haben Mitglieder des Nationalen Sicherheitsrates der USA mit Vertretern von Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes die Möglichkeiten der Unterstützung der Ukraine erörtert. Demnach zielte das Treffen darauf ab, „das Interesse der Regierung von [US-Präsident Joe] Biden zu bekräftigen, den Zugang der Ukraine zu fortschrittlicher US-Ausrüstung zu gewährleisten“. Beamte des Weißen Hauses machten jedoch deutlich, dass die Initiativen zur Aufstockung der Hilfe für die Ukraine nicht umgesetzt würden, wenn der US-Kongress dem Antrag der Regierung auf zusätzliche Mittel nicht zustimmt.

Estland wird der Ukraine in den nächsten vier Jahren Militärhilfe in Höhe von 0,25 Prozent des Bruttoinlandsprodukts leisten, sagte die estnische Premierministerin Kaja Kallas. Ihr zufolge hat Estland Kiew seit 2022 Militärhilfe im Wert von fast 500 Millionen Euro geleistet. Die Premierministerin fügte hinzu, dass Estland in Zukunft jährlich 14 Millionen Euro für den Wiederaufbau der Ukraine bereitstellen will.

Ungarn könnte der EU-Hilfe für die Ukraine zustimmen, wenn jährlich darüber abgestimmt wird, berichtete die Zeitung Politico unter Berufung auf Diplomaten und ein Dokument der belgischen EU-Ratspräsidentschaft. Den Gesprächspartnern der Zeitung zufolge sieht der Plan vor, jährlich 12,5 Milliarden Euro an Zuschüssen und Darlehen bereitzustellen. Über einen Zeitraum von vier Jahren wird sich der Gesamtbetrag somit auf 50 Milliarden Euro belaufen.

Formel ohne Lösung

Das Treffen von Vertretern der Ukraine, des Westens und des globalen Südens zu Selenskys so genannter Friedensformel hat keine Ergebnisse gebracht. Es fand am 16. Dezember in der Hauptstadt Saudi-Arabiens unter völliger Geheimhaltung statt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Quellen.

Nach deren Angaben wurden bei dem Treffen „keine nennenswerten Fortschritte“ erzielt. Die Gesprächspartner der Agentur wiesen darauf hin, dass die Verbündeten der Ukraine während der Diskussion versuchten, „Unterstützung für die Bedingungen Kiews für Gespräche mit Russland zu gewinnen“. Gleichzeitig widersetzten sich die Ukraine und die G7-Staaten weiterhin „den Aufrufen der Länder des globalen Südens, sich in dieser Frage direkt mit Russland auseinanderzusetzen“. Es wird darauf hingewiesen, dass Saudi-Arabien, Indien und die Türkei an dem Treffen teilnahmen, während China, Brasilien und die Vereinigten Arabischen Emirate keine Vertreter entsandten.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen