Russland

Die russische Regierung hat die Erhöhung der Beihilfen für russische Landwirte verkündet. Dabei werden vor allem kleine Betriebe und Landwirte, die sich als Existenzgründer einen Hof aufbauen wollen, gefördert.

Vor dem Hintergrund der Bauernproteste in Deutschland ist die Meldung aus Russland, dass die russische Regierung die Förderung für Landwirte in 2024 erhöht, interessant. In Russland wird die Landwirtschaft seit Beginn des vom Westen ausgerufenen Sanktionskrieges im Jahr 2014 effektiv unterstützt.

Das hat dazu geführt, dass Russland – früher ein Importeur von Lebensmitteln – heute zu einem der größten Lebensmittelexporteure geworden ist. Beim Weizen beispielsweise ist Russland der größte Exporteur weltweit, wobei allerdings die USA und die EU den Export von russischem Weizen mit den Sanktionen verhindern wollen und dabei auch Hungersnöte in Ländern, für die die russischen Weizenlieferungen lebenswichtig sind, im Kauf nehmen.

Die russischen staatlichen Hilfsprogramme sind effektiv und helfen den Landwirten dort, wo es nötig ist, wie die Ergebnisse zeigen. Im Unterschied zum Westen setzt die russische Regierung bei ihrer Förderung nicht auf große Konzerne, sondern fördert vor allem kleine und mittlere landwirtschaftliche Betriebe. Es wird auch gefördert, wenn Menschen sich eine neue Existenz als Landwirt aufbauen wollen. Sogar „nebenberufliche“ Landwirte gibt es in Russland, weil die russische Regierung in bestimmten Regionen des Landes gratis Land verschenkt, wenn der Empfänger dort in den folgenden Jahren einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb aufbaut. Das begann mit dem Programm des sogenannten „Fernöstlichen Hektar“ und wurde inzwischen auf viele russische Regionen ausgedehnt.

Hier übersetze ich eine aktuelle Meldung über die Erhöhung der Förderung für russische Landwirte.

Beginn der Übersetzung:

Die Regierung stellt 2024 acht Milliarden Rubel zur Unterstützung der Landwirte bereit

Moskau. 9. Januar. – Die Regierung hat Maßnahmen zur Unterstützung der landwirtschaftlichen Erzeuger im Jahr 2024 beschlossen, darunter die Bereitstellung von acht Milliarden Rubel an Subventionen für landwirtschaftliche Betriebe, sagte Premierminister Michail Mischustin bei einem Treffen mit den stellvertretenden Premierministern.

Er erinnerte daran, dass sich die Subventionen für landwirtschaftliche Betriebe im Jahr 2023 auf mehr als sechs Milliarden Rubel beliefen.

Für die Empfänger des Zuschusses „Agrostartup“ wird eine Mindestgröße von 1,5 Millionen Rubel eingeführt.

„Gleichzeitig haben wir die Zwecke, für die diese Mittel verwendet werden können, erweitert. Jetzt können sie auch für den Kauf von Setzlingen von Beerenkulturen genommen werden“, sagte der Regierungschef.

Mischustin sagte auch, dass die Regionen nun selbständig die vorrangigen Bereiche für die teilweise Kostenerstattung für die Landwirte festlegen werden. Der Ankauf von Pflanzmaterial für Beerenkulturen, Jungvieh und Beeren für Bürger, die nebenbei Betriebe führen, wurde in diese Liste aufgenommen.

Darüber hinaus umfassen die landwirtschaftlichen Konsumgenossenschaften nun auch Konsumgenossenschaften, die mindestens 70 Prozent der Einnahmen aus der Beschaffung, Lagerung, Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse erzielen. Für landwirtschaftliche Genossenschaften in Sibirien wird der Erstattungsbetrag für den Kauf von Maschinen und Geräten von 50 auf 60 Prozent angehoben. Dabei darf der Gesamtbetrag dieser Zahlungen zehn Millionen Rubel nicht überschreiten.

„Wir erwarten, dass dank der getroffenen Entscheidungen noch mehr Bürger in der Lage sein werden, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Und die Menschen werden mit hochwertigen einheimischen Lebensmitteln versorgt“, betonte Mishustin.

Ende der Übersetzung

