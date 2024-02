Scholz: Die Lieferung von Taurus-Raketen an Kiew könnte Deutschland in den Krieg hineinziehen

Kriegsbeteiligung

Bundeskanzler Scholz hat seine Ablehnung der Lieferung von deutschen Taurus Marschflugkörpern an die Ukraine bekräftigt und das mit der Gefahr begründet, dass Deutschland dadurch Kriegspartei werden könnte.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine eine erteilt und das mit dem Risiko einer Verwicklung Deutschlands in den Krieg begründet. Scholz sagte bei der Chefredaktionskonferenz der dpa, die Lieferung von Taurus an Kiew stehe nicht auf der Tagesordnung:

„Wir dürfen an keiner Stelle und an keinem Ort mit den Zielen, die dieses System erreicht, verknüpft sein. Diese Klarheit ist auch erforderlich. Ich wundere mich, dass es einige gar nicht bewegt, dass sie nicht einmal darüber nachdenken, ob es gewissermaßen zu einer Kriegsbeteiligung kommen kann durch das, was wir tun.“

Im Gegensatz zu den Taurus-Raketen, die eine Reichweite von 500 Kilometern haben, haben die von Frankreich und Großbritannien gelieferten, baugleichen Scalp- und Storm Shadow-Raketen eine Reichweite von „nur“ 300 Kilometern. Daher befürchtet Scholz, dass die deutschen Raketen auf Ziele tief im russischen Hinterland abgefeuert werden können. Er sagte dazu:

„Es ist eine sehr weitreichende Waffe. Und das, was an Zielsteuerung und an Begleitung der Zielsteuerung vonseiten der Briten und Franzosen gemacht wird, kann in Deutschland nicht gemacht werden. Das weiß auch jeder, der sich mit diesem System auseinandergesetzt hat.“

Damit deutete Scholz auch an, dass zusammen mit den Raketen auch deutsche Soldaten in die Ukraine geschickt werden müssten, um die Taurus zu bedienen. Dass in der Ukraine zumindest britische Soldaten sein könnten, was de facto eine Kriegsbeteiligung Großbritanniens wäre, konnte bei dieser Gelegenheit sogar im Spiegel lesen:

„Hinter seiner Skepsis steckt die Befürchtung, dass russisches Territorium getroffen und Deutschland damit in den Krieg hineingezogen werden könnte – die Präzisionswaffen haben eine Reichweite von 500 Kilometern. Franzosen und Briten versuchen das zu verhindern, indem sie ihre an die Ukraine gelieferten Marschflugkörper der Typen Scalp und Storm Shadow selbst programmieren. Es gibt Spekulationen, dass zumindest Großbritannien dafür Personal in der Ukraine stationiert hat. Offiziell bestätigt wurde das nie.“

Ob und wie lange dem Druck standhält, die Taurus zu schicken, ist allerdings offen. Es wäre nicht das erste Mal, dass er seine Meinung bei dem Thema geändert hat.

