Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 12. März, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 12. März.

Beginn der Übersetzung:

Kiews terroristischen Aktivitäten und „gefährliche“ soziale Netzwerke: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, haben die russischen Streitkräfte gemeinsam mit dem russischen Föderalen Sicherheitsdienst (FSB) den Versuch Kiews vereitelt, in das Grenzgebiet in den Regionen Belgorod und Kursk einzudringen. Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten, erklärte dazu, das russische Militär sei in Alarmbereitschaft und tue alles, was nötig sei.

Die ukrainischen Geheimdienste haben eine Liste mit 391 Kanälen erstellt, von denen Kiew meint, dass sie über Telegram Desinformationen verbreiten. Die Liste umfasst TASS, (den russischen Fernsehsender) NTV sowie mehrere Journalisten, Vertreter der russischen Regierung und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Die russischen Streitkräfte haben in den vergangenen 24 Stunden 19 Angriffe und Gegenangriffe der ukrainischen Streitkräfte abgewehrt, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Im Laufe des Tages beliefen sich die ukrainischen Verluste auf bis zu 965 Kämpfer.

Die russische Luftabwehr schoss 11 Raketen der Mehrfachraketenwerfer HIMARS, Grad und Vampire sowie eine taktische Rakete Totschka-U ab und zerstörte 146 ukrainische Drohnen, teilte das Ministerium mit. Darüber hinaus zerstörten die russischen Streitkräfte ein Munitionsdepot der 43. ukrainischen mechanisierten Brigade und einen HIMARS-Raketenwerfer.

Terroristische Aktivitäten

Die russischen Streitkräfte vereitelten gemeinsam mit dem Föderalen Sicherheitsdienst Russlands einen Durchbruchsversuch in das Grenzgebiet der Regionen Belgorod und Kursk. Dank des aktiven Handelns der Armeeeinheiten und des Grenzschutzes erlitt der Feind erhebliche Verluste und wurde zurückgedrängt. Im Grenzgebiet auf ukrainischer Seite wurden in mehreren Gebieten bis zu 60 Terroristen sowie insgesamt fünf Panzer und ein gepanzerter Mannschaftswagen vernichtet.

Darüber hinaus wehrten die russischen Streitkräfte gemeinsam mit dem FSB vier Angriffe ukrainischer Sabotage- und Aufklärungsgruppen ab, die versuchten, in der Nähe des Dorfes Tetkino in der Region Kursk in das Grenzgebiet einzudringen.

Zu diesen Ereignissen sowie zu den Angriffen ukrainischer Drohnen auf russisches Territorium betonte Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten, dass Kiew seine terroristischen Aktivitäten fortsetze, das russische Militär aber in Alarmbereitschaft sei und alles Notwendige unternehme.

In die Union nicht eingeladen, aber Geld gibt sie

In ihrem Bewertungsbericht hat die EU-Kommission dem EU-Rat noch nicht empfohlen, Gespräche mit der Ukraine über ihren Beitritt zur Union aufzunehmen, da Kiew eine Reihe von Bedingungen noch nicht erfüllt hat. Ein europäischer Diplomat sagte gegenüber der TASS, dass das entsprechende Dokument bald veröffentlicht werden soll.

Der Gesprächspartner der Agentur merkte an, dass es „trotz bedeutender Fortschritte in vielen Fragen eine Reihe von Problemen gibt, die von Kiew nicht gelöst sind“, darunter die Situation der Rechte nationaler Minderheiten, auf deren Regelung Ungarn beharrt.

Bis Ende des Monats wird die Ukraine die erste Überweisung von 4,5 Milliarden Euro aus dem EU-Hilfspaket von insgesamt 50 Milliarden Euro erhalten, sagte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni.

Granaten gekauft

Die Initiative Tschechiens, Artilleriegranaten für die Ukraine aus Drittländern zu kaufen, wurde von 18 westlichen Ländern unterstützt. 300.000 Granaten wurden bereits bestätigt und etwa 200.000 weitere zugesagt, so der tschechische Premierminister Petr Fiala. Es werde Monate dauern, bis diese Hilfe in der Ukraine ankomme, sagte er und betonte die Notwendigkeit, die Lieferung von Granaten an die Ukraine fortzusetzen.

Gespräche über Geld

Die Ukraine braucht weiterhin die Unterstützung des Westens und Deutschland wird weiter helfen und hofft auf die Solidarität der EU, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz. Er wies darauf hin, dass Deutschland „für 2024 mehr als 7 Milliarden Euro eingeplant“ habe. Alles, was seit Kriegsbeginn geleistet wurde und was von Deutschland für die Zukunft versprochen wurde, beläuft sich auf 28 Milliarden Euro, also 30 Milliarden Dollar.

Der Bundeskanzler bekräftigte die Position, dass die Unterstützung für die Ukraine so lange wie nötig fortgesetzt werden sollte, sowohl von Deutschland als auch von der gesamten EU.

Gefährliches Telegram

Das Zentrum für Informationsbekämpfung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine und die Cyberabteilung des ukrainischen Geheimdienstes SBU haben eine Liste mit 391 Kanälen erstellt, die nach Angaben der ukrainischen Behörden über Telegram Desinformationen verbreiten. Auf der Liste stehen große russische Medien, darunter TASS, RIA Novosti, NTV, Komsomolskaya Pravda und andere. Dabei wurden auch einige ukrainische Medien in die Liste aufgenommen, z. B. das Portal Strana.

Außerdem wurden mehrere Journalisten, Vertreter der russische Regierung und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in die Liste aufgenommen. Dazu gehören die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa, Duma-Sprecher Wjatscheslaw Wolodin und der LDPR-Vorsitzende und russische Präsidentschaftskandidat Leonid Slutsky.

Georgien ist nicht mit der Ukraine einverstanden

Die georgische Regierung plant nicht, die direkten Flugverbindungen mit Russland einzustellen und den inhaftierten Ex-Präsidenten Michail Saakaschwili freizulassen, wie es der Fraktionsvorsitzende der Präsidentenpartei „Diener des Volkes“ in der Werchowna Rada der Ukraine, David Arahamiya, gefordert hat, erklärte der Generalsekretär der Regierungspartei „Georgischer Traum – Demokratisches Georgien“ und Bürgermeister von Tiflis, Kacha Kaladse.

Er betonte, dass die georgische Regierung „von den Interessen ihres Landes ausgeht“ und keine Schritte unternehmen kann, die ihren Bürgern schaden. Kaladse fügte hinzu, dass er sich nicht auf eine Diskussion mit Arahamiya einlassen wolle und wünschte dem ukrainischen Volk Frieden .

Ende der Übersetzung

