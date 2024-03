Russland am wirtschaftlichen Scheideweg

Teil 1 der Artikelserie über die 90er

Hier veröffentliche ich eine Artikelserie über die 90er Jahre in Russland, weil in Deutschland viele Menschen wissen gar nicht wissen, was die 90er Jahre für Russland bedeutet haben.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat eine Artikelserie über die 90er Jahre in Russland veröffentlicht, die ich hier auf Deutsch veröffentlichen werde. Der Grund dafür ist, dass viele Deutsche nicht wissen, wie die 90er Jahre in Russland tatsächlich waren und wie die Menschen und das Land gelitten haben.

Hier veröffentliche ich einen Artikel über die wirtschaftliche Situation, es wird es täglich zwei Artikel geben, die die Zeit überbrücken sollen, während ich als Wahlbeobachter unterwegs bin und nur wenig Zeit zum Schreiben haben werde.

Russland in den 90er Jahren: ein wirtschaftlicher Scheideweg für ein neues Land

Anfang der 90er Jahre stand Russland an einem Scheideweg, als es sich entschied, nach welchem Wirtschaftsmodell es in Zukunft leben wollte: vom konservativen Regierungsmodell zur Schocktherapie der jungen Reformer

Unser Land (damals noch die Sowjetunion) betrat das letzte Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts in einem nervösen Zustand, sowohl im administrativ-politischen als auch im sozio-ökonomischen Bereich. Die „Parade der Souveränitäten“ rollte über das Land, interethnische Konflikte brachen hier und da in den Regionen aus, und all das wurde durch leere Ladentheken, sinkende Produktion und die allmähliche steigende Inflation noch verschlimmert. Ein Wandel war unvermeidlich, die Frage war nur, welchen Weg man einschlagen würde.

Die 1990er Jahre: Die Zeit des Wandels

Die von Michail Gorbatschow Mitte der 1980er Jahre verkündete Perestrojka bedeutete auch Veränderungen in der Wirtschaft. Es war offensichtlich, dass sich das planwirtschaftliche System erschöpft hatte. Das erkannten auch die „Staatsbeamten“. Daher wurde Nikolaj Ryschkow als damaliger Regierungschef (in der UdSSR hieß die Regierung Ministerrat, „Sowmin“) mit der Ausarbeitung einer Strategie für Wirtschaftsreformen beauftragt.

Sie wurde bis Ende 1989 ausgearbeitet und erhielt den konventionellen Namen „Konzept-90“ sowie „Abalkin-Ryschkow-Programm“, da sein Hauptentwickler der akademische Wirtschaftswissenschaftler Leonid Abalkin war. Das Programm sah den schrittweisen Abbau des Kommando- und Verwaltungssystems, die Abschaffung der Monopole in den wichtigsten Industriezweigen und die Überwindung der Warenknappheit vor. Das Hauptprinzip des Programms war der Gradualismus, die zeitliche Streckung der Reformen und die Kontrollierbarkeit der Prozesse. Im Juni 1990 verabschiedete der Oberste Sowjet der UdSSR den Beschluss „Über das Konzept des Übergangs zu einer geregelten Marktwirtschaft in der UdSSR“, in dem verkündet wurde, dass der Hauptinhalt der Wirtschaftsreform der Übergang zu Marktbeziehungen sei. Dieser Übergang sollte fünf Jahre dauern.

„500 Tage“

Eine andere Strategie zur Modernisierung der Volkswirtschaft wurde von dem Ökonomenteam der Staatlichen Kommission für die Wirtschaftsreform der RSFSR unter der Leitung von Grigory Jawlinsky vorgeschlagen. Das Team war jung: Nur Stanislaw Schatalin, ein weiterer prominenter akademischer Wirtschaftswissenschaftler, war über fünfzig, aber die übrigen Hauptentwickler waren unter vierzig. Das Programm trug den Titel „400 Tage Zuversicht“, der später in „500 Tage“ umgewandelt wurde. Es war viel entschiedener als das „Konzept-90“. Es schlug insbesondere eine schrittweise Liberalisierung der Preise, eine Massenprivatisierung von Staatseigentum (die Prozesse sollten an kleinen Unternehmen und nicht an Industriegiganten getestet werden), eine beschleunigte Entwicklung von Kleinunternehmen und Änderungen im Finanzsystem des Landes vor. All dies sollte in den berüchtigten 500 Tagen erreicht werden. Vor allem aber sah das Programm vor, den Unionsrepubliken weitestgehende Befugnisse in der Wirtschaftstätigkeit einzuräumen. Im Grunde wurde die UdSSR zu einer Wirtschaftsunion von Einzelstaaten, wobei jedoch ein gewisser „gesamtuniversitärer“ Verwaltungsapparat unter der Leitung des Präsidenten der UdSSR beibehalten wurde. So enthielt das Programm beispielsweise keine föderalen Steuern. Alle Abgaben sollten in den Haushalt der Republiken fließen, und es oblag der lokalen Führung zu entscheiden, wie viel davon dem Unionshaushalt zugeführt werden sollte.

„500 Tage“ wurde von der Führung der RSFSR aktiv gefördert. Allen voran Boris Jelzin, der damals als Chef des Obersten Sowjets der erste Mann in der Republik war. Doch selbst Jelzin konnte die Unionsregierung nicht überwinden. Die Führungskräfte der UdSSR und ihres größten Teilstaates (RSFSR) befanden sich in einer politischen Sackgasse. Daraufhin wurde eine spezielle „Konsensgruppe“ eingesetzt, die nach einem Kompromiss suchen sollte und der die Entwickler beider Programme sowie Vertreter der Unionsrepubliken angehörten, die ihre wertvollen Ideen einbrachten. Zu einer Symbiose kam es jedoch nicht, denn jede Seite entwickelte weiterhin ihre eigenen Ideen und bemühte sich nicht allzu sehr, sie mit denen der anderen zu kombinieren.

„Schocktherapie“

Keines der vorgeschlagenen Konzepte wurde jemals umgesetzt. In der Zwischenzeit ging die Produktion im Lande zurück, aber das Einkommen der Bürger stieg. In seinen Memoiren wies Michail Gorbatschow darauf hin, dass das produzierte Volkseinkommen im Januar-Februar 1991 im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des Jahres 1990 um 10 Prozent sank, das Volumen der Industrieproduktion um 4,5 Prozent und die Käufe von tierischen Erzeugnissen um 13 Prozent. In denselben zwei Monaten stiegen die monetären Einkommen der Bevölkerung um 19 Prozent (im Vergleich zu Januar-Februar 1990). Die versteckte Inflation nahm im Lande zu, und die Steuern aus den Regionen gingen nur noch sehr unregelmäßig in die Staatskasse ein.

Ende 1991 löste sich die Sowjetunion auf und in der neu gegründeten Russischen Föderation folgten die Wirtschaftsreformen einem dritten, dem schmerzhaftesten Szenario. Die orthodoxen Reformer kamen ins Spiel, und ihr Anführer war Jegor Gajdar, ein Bewunderer der Strategie der „Schocktherapie“ und Enkel der legendären sowjetischen Schriftsteller Arkady Gajdar und Pawel Bazhow. Er hat es geschafft, bei den Russen nicht weniger in Erinnerung zu bleiben als seine berühmten Vorfahren, aber die Erinnerung der überwältigenden Mehrheit der Bürger ist ausgesprochen negativ.

Anfang 1992 gaben die jungen Reformer die Preise für alle Waren frei, erlaubten Bürgern und Unternehmen Devisentransaktionen und kündigten die Vorbereitung und Durchführung einer Massenprivatisierung von Staatseigentum an. Dadurch wurde das Problem der Warenknappheit tatsächlich gelöst und die Läden füllten sich sehr schnell. Aber nicht jeder konnte sie zu den Preisen des „freien Marktes“ kaufen. Die russische Bevölkerung lernte die Folgen der Reformen kennen, wie die Entwertung bestehender Einlagen, die Hyperinflation (die Preise stiegen im ersten Monat um das 3,5-fache, 1992 um das 26-fache und ein Jahr später um das 9-fache), die Massenarbeitslosigkeit, die monatelangen Verzögerungen bei der Auszahlung von Löhnen und die allgemeine Verarmung.

Durch fremde Hände

Es sei darauf hingewiesen, dass die Idee der „Schocktherapie“-Reformen nicht in den Köpfen der jungen Reformer geboren wurde. Sie wurde in einer Reihe lateinamerikanischer Länder ausprobiert (z. B. in Chile in den 1970er Jahren, als Augusto Pinochet dort an der Macht war) sowie praktisch in allen Ländern des ehemaligen sozialistischen Lagers und den ehemaligen Sowjetrepubliken während ihres Übergangs zum Kapitalismus. Der Internationale Währungsfonds (IWF) verlangte von den Regierungen „Schocktherapie“-Strategien und machte sie zu einer der wichtigsten Bedingungen für die Gewährung seiner Kredite. Nach Einschätzung des IWF ist eine massive wirtschaftliche Rezession übrigens ein obligatorisches Merkmal dieses Ansatzes. So sank das BIP der osteuropäischen Länder 1992 um 11,4 Prozent, in Russland um 14,5 Prozent, in Weißrussland um 9,6 Prozent und in Georgien um 45 Prozent.

Polen, das das Verfahren 1990, zwei Jahre früher als Russland, einleitete, wird gewöhnlich als erfolgreiches Beispiel angeführt. Nachdem es mehrere schwierige Jahre überstanden hatte, gelang es Polen, sein BIP bis zum Ende des Jahrzehnts um etwa 40 Prozent zu steigern. In den Nullerjahren sank das Wirtschaftswachstum jedoch auf eine Rate von 3-4 Prozent pro Jahr. Es gibt noch eine weitere Nuance, die uns skeptisch gegenüber den wirtschaftlichen Vorzügen der „Schocktherapie“ macht. 1991 erließ der Pariser Club der Kreditgeber 50 Prozent der polnischen Staatsschulden, der IWF gewährte ein Stabilisierungsdarlehen in Höhe von 1,7 Milliarden Dollar, und 1994 erließ auch der Londoner Club der Kreditgeber die Hälfte der Schulden (Auslandsschulden der Unternehmen). Seitdem Seitdem lebt das Land weiterhin weitgehend von EU-Subventionen.

Selbst im Jahr 2022 sollte Polen im Rahmen des Nationalen Konjunkturprogramms 23,9 Milliarden Euro an Zuschüssen und 11,5 Milliarden Euro an Darlehen erhalten. Und im Jahr 2023 verfügte die EU über 60 Milliarden Euro, die direkt für Polen bestimmt waren, aber eingefroren wurden, bis das Land eine Reihe von Auflagen im Zusammenhang mit der Justizreform erfüllt hat.

Die anderen „jungen“ EU-Mitglieder sind nicht weniger von Brüsseler Subventionen abhängig.

Das neue Jahrtausend: Putins Zeit

Die neue, noch in der Entwicklung befindliche russische Wirtschaft blieb während der gesamten 1990er Jahre anfällig. Die Bankenkrise von 1994 und vor allem die Finanzkrise von 1998 trafen erneut die Landeswährung. Der Rubel entwertete viermal; vor August 1998 war der US-Dollar 6 Rubel wert, und im Frühjahr 1999 war er bereits 25 Rubel wert. Nach Berechnungen der Moskauer Bankenunion beliefen sich die Verluste der russischen Wirtschaft durch die Krise im August 1998 auf 96 Milliarden Dollar, das BIP sank um die Hälfte (von 404,9 Milliarden Dollar 1997 auf 195,9 Milliarden Dollar 1999). Die Inflation stieg Ende 1998 auf 84,5 Prozent (von 11 Prozent im Vorjahr). Der Zusammenbruch einer ganzen Reihe der größten Banken (Inkombank, SBS-Agro, Most Bank usw.), bei denen nach Schätzungen von Experten 37 bis 68 Prozent der Einlagen aller Bürger deponiert waren, brachte den Russen Verluste in Höhe von 19 Milliarden Dollar ein. Innerhalb von anderthalb Jahren (vom Frühjahr 1998 bis zum Herbst 1999) wurden vier Regierungen ausgetauscht.

Der vierte Ministerpräsident dieser Periode war Wladimir Putin, der im Großen und Ganzen genau zu diesem Zeitpunkt zum ersten Mal breit in den Medien auftauchte. Die Ämter, die er nach seinem Ausscheiden aus dem St. Petersburger Bürgermeisteramt 1996 bekleidete – stellvertretender Leiter der Präsidialverwaltung und Direktor des Föderalen Sicherheitsdienstes -, ließen nicht auf große Popularität in der Bevölkerung schließen. Umso unerwarteter war der Vorschlag von Boris Jelzin an die Staatsduma, Putin zum Regierungschef zu ernennen. Der Vorschlag wurde am 9. August bekannt gegeben, eine Woche später trat der Kandidat sein neues Amt an, und im Dezember übernahm er als amtierender Präsident des Landes die Zügel der Macht von seinem müden und zurücktretenden Vorgänger.

Der neue amtierende Präsident beschäftigte sich eine Zeit lang nicht mit der Wirtschaft – das erste Jahr seiner Arbeit war der Innenpolitik gewidmet, vor allem dem Kampf gegen Terroristen, die den Nordkaukasus in Brand setzen wollten, sowie den Vorbereitungen für die Präsidentschaftswahlen. Doch bereits am 1. Januar 2001 trat ein bahnbrechendes Ereignis ein – der zweite Teil des Steuergesetzes der Russischen Föderation trat in Kraft, mit dem ein pauschaler Einkommensteuersatz von 13 Prozent eingeführt wurde, der an die Stelle der progressiven Einkommensteuer trat. Laut dem russischen Ministerpräsidenten Michail Mischustin, der damals stellvertretender Minister für Steuern und Abgaben war, war die Einführung des Pauschalsatzes von 13 Prozent „eine revolutionäre und schwierige Entscheidung, an deren Wirksamkeit viele Menschen nicht glaubten“.

Und am 1. Januar 2004 kündigte die Regierung die Schaffung des Stabilisierungsfonds an, des Instruments, das hauptsächlich aus den Einnahmen aus der Öl- und Gasförderung sowie aus den Erträgen aus der Anlage dieser Mittel gebildet wird. Der Fonds wurde eingerichtet, um die Wirtschaft des Landes in eine schwierigen Phasen zu unterstützen.

Als die Ersparnisse Ende 2004 mehr als 500 Milliarden Rubel betrugen, wurde beschlossen, einen Teil des Geldes zur Tilgung von Auslandsschulden und zur Deckung des Defizits des Rentenfonds zu verwenden. Nach einer Reihe von Umgestaltungen trägt der Fonds seit 2018 den Namen Nationaler Wohlfahrtsfonds (NWF) und verfügt über eine Summe von annähernd 12 Billionen Rubel, was 8 Prozent des russischen BIP entspricht.

Im Gegensatz zu seinen ehemaligen Nachbarn im sozialistischen Lager ist Russland heute nicht auf die Aufnahme von Krediten im Ausland angewiesen. Von 1992 bis 1999 hat der IWF Russland Kredite in Höhe von 22 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt, zu denen noch die Schulden der ehemaligen UdSSR in Höhe von 98 Milliarden Dollar hinzukamen (das waren öffentliche Schulden, ohne Unternehmensanleihen).

In den Nullerjahren begann der Staat jedoch, seine Auslandsschulden aktiv zurückzuzahlen. So wurden die vom IWF gewährten Kredite Anfang 2005, drei Jahre früher als geplant, zurückgezahlt (auf Kosten des Stabilisierungsfonds). Seitdem hat Russland die Dienste des Fonds nicht mehr in Anspruch genommen. Sobald Wladimir Putin Präsident wurde, machte er es sich zur Aufgabe, die russische Staatsverschuldung zu reduzieren. Nach Angaben der russischen Zentralbank belief sich die Auslandsverschuldung der Russischen Föderation am 1. Januar 2024 auf 326,6 Milliarden Dollar, was einem Rückgang um 57 Milliarden Dollar oder 14,9 Prozent seit Anfang 2023 entspricht. Darin enthalten sind sowohl Staats- als auch Unternehmensschulden. Trotz der verhängten Sanktionen kommt Russland seinen Verpflichtungen weiterhin pünktlich nach, so dass keine Zahlungsausfälle zu befürchten sind.

