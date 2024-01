Was war für Sie die lustigste politische Geschichte der letzten Jahre?

Freitagsgedanken

Ich habe in letzter Zeit in Interviews immer wieder an eine Geschichte erinnert, die für mich die lustigste politische Geschichte der letzten Jahre war. Die werde ich hier noch einmal erzählen und fordere Sie auf, in den Kommentaren zu erzählen, was für Sie die lustigste politische Geschichte der letzten Jahre war.

Stammleser wissen, dass die Korruptionsaffäre um den Biden-Clan vor allem in der Ukraine eines meiner Lieblingsthemen ist. Viele haben ja auch mein Buch „Das Ukraine-Kartell“ gelesen, in dem es darum geht. In diesem eigentlich gar nicht lustigen Skandal gibt es eine Geschichte, die ich sehr lustig finde und die ich daher hier noch einmal erzählen will.

Zuvor will ich jedoch, wie bei den Freitagsgedanken üblich, bei dieser Gelegenheit allen Lesern herzlich danken, die meine Arbeit mit einer Spende unterstützen.

Ohne Ihre Unterstützung würde es den Anti-Spiegel nicht geben

Ich betreibe den Anti-Spiegel alleine und im Hauptberuf, aber meine Rechnungen muss ich, wie jeder andere, auch bezahlen, daher bin ich auf Unterstützung angewiesen.

Sie, liebe Spender, sind es, die meine Arbeit als wirklich unabhängiger Journalist mit ihren kleinen größeren Spenden erst möglich machen!

Mich zu unterstützen ist sehr einfach. Auf Telegram hat jeder User eine Wallet, die man kinderleicht aktivieren kann: Man gibt in die Telegram-Suche einfach „@Wallet“ ein und schon öffnet sich ein Chat mit einem Bot. Man kann sein Wallet dann mit nur wenigen Klicks aktivieren, was keine zehn Sekunden dauert. In diesem Video wird das sehr ausführlich und mit vielen Zusatzinformationen erklärt, allerdings kann man das auch ohne das Video kinderleicht selbst machen.

Im Telegram-Wallet stehen drei Coins zur Auswahl, die man kostenlos an andere User überweisen kann. Dazu braucht man nur den Namen des Users. Daher können Sie mich nun über Telegram unterstützen, indem Sie einfach Coins an @HelpingThomas schicken, denn ohne finanzielle Unterstützung kann ich den Anti-Spiegel nicht betreiben.

Auch Coins zu bekommen, ist denkbar einfach, man kann sie mit seiner Kreditkarte kaufen. Das funktioniert wie auf einem Marktplatz. Man drückt auf einen Knopf und entscheidet, ob man Coins in eine normale Währung (in Deutschland wahrscheinlich Euro) tauschen oder umgekehrt für Euros Coins kaufen möchte. Dann erscheinen Angebote anderer User und wenn einem ein Angebot gefällt, klickt man es an und der Tausch wird eingeleitet. Wie das funktioniert, wird in diesem kurzen Video erklärt.

Für „Fortgeschrittene“ Coin-Benutzer gibt es hier meine Wallet-Nummern:

Für USDT über TRC20 ist meine Wallet-Nummer: TLkhwyNF12wfCsidqSoN7kZJh74PedAtPQ

Für Bitcoin ist meine Wallet-Nummer: 13zpe3F2Qz9cPvkRxjMDr62VBaE4YytV16

Für Toncoin ist meine Wallet-Nummer: UQBmwZVMXHloPVt0lsPCkO0HtabX5s7-iImomXG7nyDvBaYB

Die lustigste politische Geschichte der letzten Jahre

Nun kommen wir, wie versprochen, zur in meinen Augen lustigsten Geschichte der letzten Jahre. Sie spielte im Februar 2021 unmittelbar nachdem Joe Biden US-Präsident geworden war.

Kurz und stark vereinfacht gesagt ging es dabei um folgendes: Vor dem Maidan war ein Herr Slotschevsky in der Ukraine Umweltminister und er hat die rentabelsten Frackinggas-Lizenzen an eine Firma namens Burisma vergeben, deren Eigentümer er zufälligerweise war. Nach dem Maidan musste er befürchten, von der Maidan-Regierung zur Rechenschaft gezogen zu werden.

Das hat er sehr geschickt verhindert, indem er sich Hunter Biden, den Sohn des damaligen US-Vizepräsidenten Joe Biden, und einige andere wichtige Persönlichkeiten aus dem Westen in den Vorstand seiner Firma Burisma geholt hat. Hunter Biden, der weder etwas vom Gasgeschäft verstand, noch sich in der Ukraine auskannte, dafür aber zu der Zeit auf Crack war, hat für den Job offiziell 50.000 Dollar Monatsgehalt bekommen. In Kiew war er in den folgenden Jahren nur drei Mal. Darüber hinaus hat die New Yorker Firma Rosemont Seneca, deren Miteigentümer Hunter Biden ist, mehrere Millionen Dollar an Beraterhonoraren von Burisma erhalten.

Joe Biden wiederum war zu der Zeit unter Präsident Obama für die Ukraine verantwortlich und hat das Land de facto regiert. Als der damalige ukrainische Generalstaatsanawalt Schokin Ende 2015 begann, gegen Burisma zu ermitteln, hat Joe Biden dafür gesorgt, dass Schokin gefeuert wurde. Der offizielle Grund: Schokin wäre angeblich nicht gegen Korruption vorgegangen. Joe Biden hat die Geschichte später selbst ganz stolz erzählt.

Joe Biden Admits to Getting Ukrainian Prosecutor who Investigated Son Fired

Dieses Video auf YouTube ansehen

Luzenko, der Nachfolger von Schokin als ukrainischer Generalstaatsanwalt, hat dann, wie gewünscht, die Ermittlungen gegen Burisma eingestellt.

Als im Frühjahr 2019 klar wurde, dass Poroschenko die Wahlen gegen Selensky verlieren würde, wurde Luzenko nervös und hat in einem Interview mitgeteilt, die US-Botschaft habe ihm eine Liste mit Namen gegeben, gegen die er unter keinen Umständen ermitteln dürfe. Und er hat den Fall Burisma wieder eröffnet.

Aber Luzenko wurde Ende August 2019 von der Selensky-Regierung gefeuert und sein Nachfolger wurde ein gewisser Ruslan Rjaboschapka. Und der hat an seinem ersten Arbeitstag, dem 2. September 2019, als erste Amtshandlung die Ermittlungen gegen Burisma wieder eingestellt.

Daraufhin hat der ukrainische Abgeordnete Andrej Derkatsch, der vor einigen Tagen nach langer Pause wieder ein Interview gegeben hat, bei einer Pressekonferenz so viele Unterlagen über die Korruption von Biden und Burisma veröffentlicht, dass Rjaboschapka gezwungen war, die Ermittlungen wieder aufzunehmen.

Aber auch seine Tage als Generalstaatsanawalt waren schnell gezählt, er fiel in Ungnade und wurde bereits im Februar 2020 gefeuert. Eine seiner letzten Amtshandlungen war es, die Ermittlungsakten gegen Burisma an das NABU abzugeben und sie so vor weiteren Ermittlungen ukrainischer Staatsanwälte zu schützen.

Das NABU ist das ukrainische das Anti-Korruptionsbüro, eine Art Sonderstaatsanwaltschaft für Korruption, das Biden seinerzeit geschaffen hat, um Schokins Kompetenzen einzuschränken. Das NABU wird direkt aus der US-Botschaft in Kiew geführt. Als Leiter wurde ein Herr Sytnik eingesetzt, der selbst aber wegen Korruption rechtskräftig verurteilt ist. Mit schwarzem Humor könnte man sagen: „Der Chef der ukrainischen Anti-Korruptionsbehörde ist wenigstens ein Experte mit Berufserfahrung!“

Jedenfalls hat das NABU noch keinen einzigen hochrangigen Fall von Korruption vor Gericht gebracht und die Korruption blüht in der Ukraine bekanntlich.

In den Schränken dieser Behörde sind aufgrund von Rjaboschapkas letzter Amtshandlung als Generalstaatsanawalt auch die Unterlagen von Burisma verschwunden, sodass die Ermittlungen seitdem nicht mehr fortgesetzt werden können. De facto hat Rjaboschapka diese Ermittlungsunterlagen geschreddert.

Dafür gibt´s einen Orden

Das US-Außenministerium hat am 23. Februar 2021, nur einen Monat nach Joe Bidens Amtsantritt als US-Präsident, eine neue Auszeichnung geschaffen, die an Ausländer für ihre Verdienste im Kampf gegen Korruption verliehen wird. Sie werden als „weltweite Champions im Kampf gegen Korruption“ gefeiert. Unter den ersten zwölf Leuten, denen der Orden im Februar 2021 verliehen wurde, war auch Rjaboschapka. Über Ruslan Rjaboschapka hieß es beim US-Außenministerium:

„Ruslan Rjaboschapka war Vorreiter bei der Umstrukturierung der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft und begann einen innovativen Prozess, um die Tausende von Staatsanwälten in der Ukraine zu rezertifizieren und diejenigen zu entlassen, die als korrupt oder wirkungslos erachtet wurden. Die Initiative wurde unter seinem Nachfolger fortgesetzt, trotz ständiger Angriffe von Partikularinteressen. Rjaboschapkas Überprüfungsverfahren werden von der internationalen Gemeinschaft als ein entscheidender erster Schritt bei der Schaffung der Unabhängigkeit der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft angesehen. In früheren Regierungspositionen führte er rechtliche Rahmenbedingungen ein, die die ukrainische Infrastruktur zur Korruptionsbekämpfung etablierten und ein mächtiges und dauerhaftes Vermächtnis hinterließen, das den anhaltenden Kampf der Ukraine gegen die Korruption gestärkt hat.“

Das klingt gut, allerdings war es in Wahrheit etwas anders. Rjaboschapka hat in der Tat alle Staatsanwälte der Ukraine einen Test machen lassen und dann alle gefeuert, die den Test angeblich nicht bestanden haben. Das waren allerdings vor allem die Staatsanwälte, die trotz aller Widerstände versucht haben, gegen Burisma und andere Figuranten aus Joe Bidens Ukraine-Netzwerk zu ermitteln. Zufälle gibt´s…

Und noch ein lustiges Detail: Die Tests für die Staatsanwälte, die das US-Außenministerium als „innovativen Prozess“ lobt, hat eine Firma namens Symetrix erarbeitet und durchgeführt, die erst 2018 gegründet worden ist, keinerlei Erfahrung auf dem Gebiet hatte und heute laut Handelsregister als Geschäftstätigkeit das „Betreiben von Marktständen“ nennt.

In Wahrheit bedeutet dieser US-Orden für Rjaboschapka, dass Joe Biden sich, kaum war er ins Amt gekommen, gegenüber den Menschen dankbar gezeigt hat, die in der Vergangenheit geholfen haben, seine Korruption zu decken.

In meinen Augen ist diese dreiste Geschichte eine der lustigsten politischen Geschichten der letzten Jahre, ich muss immer noch lachen, wenn ich daran denke. In meinem Buch „Das Ukraine-Kartell“ erfahren Sie mehr über die Korruption des Biden-Clans und seine Ukraine-Geschäfte.

Schreiben Sie in die Kommentare, ob es für Sie auch so eine lustigste politische Geschichte der letzten Jahre gibt und welche das ist.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und

bleiben Sie kritisch!

Ihr Thomas Röper

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen