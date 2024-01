Naher Osten

Im Nahen Osten spielen sich derzeit mehrere Konflikte ab. Hier finden Sie eine kurze Zusammenfassung darüber, wer dort warum gegen wen kämpft.

Die Lage im Nahen Osten ist unübersichtlich und es finden dort mehrere Konflikte statt. Aufgrund des israelischen Krieges in Gaza eskaliert die Lage. Die russische Nachrichtenagentur TASS hat eine kurze Zusammenfassung darüber veröffentlicht, wer dort warum gegen wen kämpft und ich habe den TASS-Artikel übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Wer sich im Nahen Osten mit wem und worüber streitet

Die Region des Nahen Ostens wird seit Ende 2023 von einer Reihe von Konflikten heimgesucht, angefangen mit der Eskalation in Palästina. Auch Russland ist darüber besorgt, wie Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten, feststellte und betonte, dass sich die Situation tendenziell ausweitet.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow bezeichnete die Eskalation im Nahen Osten als beispiellos. In einem Interview mit der TASS stellte er fest, dass die westlichen Länder, die den Konflikt verschärfen, den Löwenanteil zur Eskalation der Situation beigetragen haben. Die US-Präsenz in der Region verärgert seit langem die nationalen Bewegungen in den Ländern der Region, so dass die US-Stützpunkte, zum Beispiel im Irak, in der aktuellen Situation häufig Ziel von Angriffen sind.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Konflikte in der Region zusammengestellt.

Israel und Palästina

Die Eskalation des palästinensisch-israelischen Konflikts begann im Oktober 2023 mit dem Angriff der radikalen Hamas-Bewegung (die oft mit dem Iran in Verbindung gebracht wird) aus dem palästinensischen Gazastreifen auf israelisches Gebiet. Israel leitete eine Bodenoperation in Gaza ein, die palästinensische Seite berichtet von mehr als 24.600 toten Zivilisten. Auf israelischer Seite ist die Zahl der Todesopfer mit 1.200 Zivilisten und 530 Soldaten um ein Vielfaches geringer.

Die Situation rückt ein älteres Thema in den Vordergrund: Israels Weigerung, mit einem arabischen Staat auf palästinensischem Gebiet zu koexistieren, wie es Resolutionen der UN-Generalversammlung und des Sicherheitsrats seit 1947 vorsehen. Die israelischen Streitkräfte beabsichtigen, wie auch der derzeitige Ministerpräsident Benjamin Netanjahu betont, die Kontrolle über die palästinensischen Gebiete aufrechtzuerhalten, was die Schaffung eines arabischen Staates ausschließt. Darüber hinaus hat Israel in Gebieten, die rechtlich zu Palästina gehören, aktive Siedlungsaktivitäten entfaltet.

Das Vorgehen Israels Ende 2023 und Anfang 2024 löste in den islamischen Ländern des Nahen Ostens Ablehnung aus und brachte den Prozess der Normalisierung der Beziehungen zwischen Juden und Arabern zum Stillstand. Auch die Türkei hat eine aktive anti-israelische Haltung eingenommen und bezeichnete das Geschehen als Völkermord.

Israel und Libanon

Die Eskalation in Palästina hat auch die Probleme in den Beziehungen Israels zum Libanon deutlich gemacht, genauer gesagt die Konfrontation mit der Hisbollah, einer schiitischen Bewegung, die dem Iran nahe steht und mit der Hamas verbündet ist, die den Süden des Libanon kontrolliert.

„Die Hisbollah und Israel führen gegenseitige Angriffe durch, wobei die israelischen Streitkräfte extraterritorial auch auf libanesischem und syrischem Gebiet vorgehen. Dabei ist es noch nicht zu umfassenden Feindseligkeiten wie in den 1980er Jahren oder 2006 gekommen. Dennoch bleibt die Gefahr bestehen: So droht die Hamas Israel regelmäßig mit der baldigen Eröffnung einer „zweiten Front“ im Norden.

In der Zeit des gegenseitigen Beschusses seit Oktober 2023 wurden im Libanon bis zu 200 Menschen getötet und 150.000 von der Grenze evakuiert, in Israel wurden entsprechend bis zu 20 getötet und 115.000 Menschen evakuiert. Es gibt Berichte, dass Israel bei der Beschießung des Südlibanon verbotenen weißen Phosphor eingesetzt hat.

Jemen und der Westen

Der Palästinakonflikt hat im Jemen zu einer Eskalation geführt: Die Huthi-Rebellen (Schiiten, die auch mit dem Iran in Verbindung gebracht werden) haben Israel den Krieg erklärt und sogar begonnen, Raketen auf Israel abzuschießen. Die Huthis kontrollieren den historischen Kern des Landes, einschließlich der Hauptstadt Sanaa, in dem seit Jahrzehnten ein Bürgerkrieg stattfindet, aber ihre Herrschaft wird von der internationalen Gemeinschaft nicht anerkannt.

Als weitere Maßnahme haben die Huthis begonnen, Schiffe zu stoppen und zu beschlagnahmen, die durch das Rote Meer fahren, wenn sie mit Israel in Verbindung stehen. Der Suezkanal, eine Schifffahrtsroute von Europa nach Süd- und Ostasien, führt durch das Meer. Auf ihn entfallen bis zu 12 Prozent des weltweiten Schiffsverkehrs. Seit November 2023 wurden mehr als 20 Schiffe von den Huthis angegriffen. Aufgrund der Instabilität in der Region ist der Verkehr durch das Rote Meer um die Hälfte zurückgegangen, so dass die Reedereien mit Verlusten rechnen.

In dieser Situation haben die USA und Großbritannien in der Nacht zum 12. Januar Angriffe auf Einrichtungen der Huthis in großen Städten des Jemen gestartet. Dabei bezeichnete Washington diese Angriffe als defensiv. Russland hält die Angriffe für einen Verstoß gegen das Völkerrecht: Keine Resolution des UN-Sicherheitsrats gab den USA und Großbritannien das Recht, das souveräne Land anzugreifen. Die Huthis setzten ihre Aktivitäten fort und bezeichneten US-Einrichtungen als ihr legitimes Ziel.

Die kurdische Frage

In der Nacht zum 16. Januar schoss der Iran Raketen auf die Stadt Erbil im irakischen Kurdistan. Teheran erklärte, der Angriff habe anti-iranischen „Spionagezentren“ des israelischen Mossad gegolten, Medien berichteten von Schäden an amerikanischen Einrichtungen – dem Konsulat und Stützpunkten. Der kurdische Geschäftsmann und Eigentümer der Falcon Group, Peshraw Dizayi, wurde bei dem Angriff getötet.

Die Kurden sollten gemäß den Vereinbarungen nach dem Ersten Weltkrieg einen eigenen Staat erhalten. Ihr Siedlungsgebiet ist nun jedoch zwischen dem Iran, dem Irak, Syrien und der Türkei aufgeteilt. Alle vier Länder bekämpfen den kurdischen Separatismus und betrachten kurdische Organisationen, wie die Arbeiterpartei Kurdistans, als terroristisch. Gleichzeitig werden einige kurdische Gruppierungen, wie die Kräfte des Demokratischen Syriens, von den USA aktiv – auch mit Waffen – unterstützt.

Iran und Pakistan

Am 16. Januar griffen die iranischen Streitkräfte das Gebiet der pakistanischen Provinz Belutschistan an. Teheran begründete dies mit der Zerstörung des Hauptquartiers der Terrorgruppe Dschaisch al-Zolm. Zwei Tage später griff Pakistan bereits „anti-pakistanische“ Terrorgruppen auf dem Gebiet der iranischen Provinzen Sistan und Belutschistan an.

Belutschistan ist nach dem Volk der Belutschen benannt, das auf dem Gebiet von Afghanistan, Iran und Pakistan lebt. Wie die Kurden haben auch die Belutschen im vergangenen Jahrhundert separatistische Tendenzen gezeigt und sich mehrmals in Pakistan aufgelehnt. Militante Kämpfer der Belutschistan Liberation Army verüben gelegentlich Terroranschläge.

Angriffe auf Syrien

Auch auf syrischem Gebiet werden regelmäßig Angriffe durchgeführt. Seit Oktober 2023 führt Israel (das seit den 1960er Jahren unter anderem die syrischen Golanhöhen besetzt hält) auch Angriffe auf die Hauptstadt Damaskus durch. Der letzte Angriff fand am 20. Januar statt.

Israel behauptet, dass Radikale, insbesondere hochrangige Mitglieder der Hamas, des palästinensischen Islamischen Dschihad, anzugreifen. Es gab auch Berichte über die Liquidierung von Militärberatern aus dem Iran, die von Syrien eingeladen worden waren, insbesondere des Elitekorps der Islamischen Revolutionsgarden.

Im Gegenzug hat der Iran am 16. Januar Stellungen der Kämpfer des Islamischen Staates in der Provinz Idlib angegriffen. Die IS-Kämpfer kämpfen unter anderem gegen die rechtmäßige syrische Regierung.

Große Teile Idlibs stehen unter der Kontrolle von illegalen Milizen, die seit Anfang der 2010er Jahre von der Türkei unterstützt werden. Nach 2017 zogen die Milizen in den Norden der Provinz, wo eine Deeskalationszone eingerichtet wurde. Einige dieser Gruppen werden auch von den USA unterstützt, die ohne die Zustimmung der Regierung in Damaskus Militärstützpunkte in Syrien eingerichtet haben und ständig den syrischen Luftraum verletzen.

Ende der Übersetzung

